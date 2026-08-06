अमेजन पर ऑफर्स का महासंग्राम! रसोई को धुएं और चिपचिपाहट से मुक्त करने के लिए 65% छूट पर लाएं ब्रांडेड Chimney

Amazon Great Freedom Sale में Faber जैसी टॉप ब्रांडेड किचन चिमनियों पर 65% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इस शानदार ऑफर के साथ अब आप अपनी रसोई को बिना ज्यादा खर्च किए धुएं और चिपचिपाहट से मुक्त बना सकते हैं।

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Amazon Great Freedom Sale प्राइम मेंबर्स के लिए लाइव हो गई है। हालांकि नॉन प्राइम मेंबर्स यूजर्स इस सेल का लुत्फ 7 अगस्त 2026 से उठा पाएंगे। अगर आप लंबे समय से अपनी रसोई को मॉडर्न बनाने और खाना बनाते समय धुएं व तेल की चिपचिपाहट से छुटकारा पाने की सोच रहे हैं, तो यह सही मौका है। इस सेल में किचन अप्लायंसेज पर ग्राहकों को भारी बचत करने का मौका मिलेगा।

Chimney

Faber और टॉप ब्रांड्स पर 65% तक का तगड़ा डिस्काउंट अमेजन की इस महासेल में Faber समेत अन्य दिग्गज ब्रांड्स की Kitchen Chimneys पर 65% तक की छूट दी जा रही है। सेल के दौरान टच-कंट्रोल, मोशन-सेंसर और ऑटो-क्लीन तकनीक से लैस प्रीमियम चिमनियां बेहद किफायती कीमतों पर उपलब्ध होंगी, जिससे आपकी रसोई एकदम साफ और धुएं से मुक्त रहेगी।

बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI का उठाएं लाभ सिर्फ फ्लैट डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस के जरिए आप इस डील को और भी सस्ती बना सकते हैं। अगर आपका बजट कम है, तो नो-कॉस्ट EMI का विकल्प चुनकर आप बिना किसी अतिरिक्त बोझ के अपनी पसंदीदा चिमनी घर ला सकते हैं। 7 अगस्त से शुरू हो रही इस डील को मिस न करें।

Crompton Intelli Sense 90cm Slant Kitchen Chimney आधुनिक और भारतीय रसोई की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई एक प्रीमियम चिमनी है। इसका Slant डिज़ाइन न केवल किचन को एक मॉडर्न लुक देता है, बल्कि खाना बनाते समय सिर से टकराने के झंझट को भी खत्म करता है।

तड़का लगाने और तेल-मसाले वाले भारतीय खाने के धुएँ को बाहर निकालने के लिए इसमें 1626 m³/hr की पावरफुल सक्शन क्षमता दी गई है। साथ ही, Intelligent Auto Clean और Filterless Technology के कारण इसे बार-बार साफ़ करने की सिरदर्दी नहीं रहती।

Specifications सक्शन क्षमता 1626 m³/hr फिल्टर टाइप Filterless कंट्रोल टाइप Touch Control + Gesture (Motion) Sensor ऑयल कलेक्टर Removable Stainless Steel Oil Collector Tray नॉइज़ लेवल 55 dB क्यों खरीदें 1626 m³/hr की तगड़ी सक्शन क्षमता इंटेलिजेंट ऑटो क्लीन फिल्टरलेस और इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर मोशन सेंसर और टच कंट्रोल कम शोर क्यों खोजें विकल्प उपलब्धता डक्टिंग पाइप की आवश्यकता

यह Faber Agile 1500m³/hr BLDC Autoclean Curved Shape Chimney BLDC मोटर और 1500 m³/hr सक्शन पावर के साथ आती है, जो भारतीय रसोई के भारी धुएँ और तेल-मसाले को शांत और ऊर्जा-कुशल तरीके से बाहर निकालती है।

Specifications सक्शन क्षमता 1500 m³/hr मोटर टाइप BLDC Motor फिल्टर टाइप Filterless Technology कंट्रोल टाइप Touch Control & Gesture Sens क्यों खरीदें ऊर्जा-बचत वाली BLDC मोटर 1500 m³/hr की दमदार सक्शन पावर 9-स्पीड मोशन व टच कंट्रोल फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प 58dB तक का हल्का साउंड लेवल 2 से 4 बर्नर वाले स्टोव के लिए ही उपयुक्त

यह Elica Wall Mounted Chimney WDFL 900 BLDC HAC LTW MS Nero BLDC मोटर, 1500 m³/hr की हाई सक्शन क्षमता और 15 साल की मोटर वारंटी के साथ आती है, जो भारी धुएँ व तेल-मसाले वाली भारतीय कुकिंग के लिए एक ऊर्जा-कुशल और टिकाऊ विकल्प है।

Specifications मोटर टाइप व पावर BLDC Motor फिल्टर व क्लीनिंग Filterless Technology with Heat Auto Clean कंट्रोल टाइप 9-Speed Touch Control + Motion Sensor लाइटिंग 2 LED Lamps ऑयल कलेक्टर Built-In Stainless Steel Oil Collector Tray वारंटी 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव + 15 साल की मोटर वारंटी क्यों खरीदें ऊर्जा-बचत वाली BLDC मोटर 1500 m³/hr की पावरफुल सक्शन शानदार मोटर वारंटी अत्यंत कम शोर 9-स्पीड मोशन व टच कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प बड़ा आकार डक्टलेस के लिए अलग से खर्च

यह Whirlpool Cgbf Pro 903 Hac Bk Hood Baffle Filter, 1500 m³/hr की उच्च सक्शन क्षमता और निःशुल्क इंस्टॉलेशन के साथ आती है, जो भारी तेल-मसाले और तड़के वाली भारतीय कुकिंग के लिए एक किफायती और टिकाऊ विकल्प है।

Specifications कंट्रोल टाइप Touch Control Panel + Motion Sensor क्लीनिंग टेक्नोलॉजी Heat Auto Clean with Oil Collector Tray लाइटिंग 2 LED Lamps वार्षिक ऊर्जा खपत 270 Watts वारंटी 5 साल कॉम्प्रिहेंसिव + 11 साल मोटर वारंटी क्यों खरीदें बैफल फिल्टर 1500 m³/hr की पावरफुल सक्शन फ्री स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन हीट ऑटो-क्लीन और ऑयल ट्रे क्यों खोजें विकल्प बैफल फिल्टर की सफाई डक्टिंग अनिवार्य

Zenpure Nadia 60 CM Kitchen Chimney छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए एक बजट-फ्रेंडली और स्टाइलिश विकल्प है। यह मेड-इन-इंडिया चिमनी 1250 m³/hr सक्शन क्षमता और Filterless Technology के साथ आती है, जो रोजाना के धुएँ, तेल और ग्रीस को कुशलता से बाहर निकालती है। इसमें दिया गया Auto Clean और Metallic Oil Collector सफाई के झंझट को काफी कम कर देता है।

Specifications क्लीनिंग सिस्टम Heat Auto Clean with Metallic Oil Collector कंट्रोल टाइप Touch Control + Motion Sensor लाइटिंग 2 Energy Efficient LED Lights (Max 5W) डायमेंशन 38D x 60W x 45H सेमी वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी + 10 साल की मोटर वारंटी क्यों खरीदें बजट-फ्रेंडली कीमत फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी हीट ऑटो-क्लीन और मेटैलिक ऑयल कलेक्टर मोशन सेंसर और टच कंट्रोल कम शोर क्यों खोजें विकल्प नॉन-रिटर्नेबल पॉलिसी सामान्य से मध्यम कुकिंग के लिए ज्यादा उपयुक्त

Hindware DARCIA BLDC 90 ब्रांड का एक पावरफुल और मॉडर्न किचन चिमनी मॉडल है। 90cm आकार वाली यह चिमनी 3 से 5 बर्नर वाले बड़े कुकटॉप्स के लिए एकदम सही है। इसमें ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर के साथ 1500 m³/hr की सक्शन क्षमता दी गई है, जो भारी धुएँ, सीलन की बदबू और तड़के के तेल-मसाले को किचन से तुरंत बाहर निकालती है।

इसके Filterless Auto-Clean सिस्टम और 9-स्पीड मोशन सेंसर के कारण इसे इस्तेमाल करना और साफ़ रखना बेहद आसान है।

Specifications सक्शन क्षमता 1500 m³/hr मोटर टेक्नोलॉजी Inverter-Based BLDC Motor फिल्टर व क्लीनिंग Filterless with Thermal Auto-Clean कंट्रोल टाइप Touch Control + Motion Sensor (9 Speed Settings) लाइटिंग व डिस्प्ले Dual LED Lights with Digital Display Panel क्यों खरीदें 1500 m³/hr सक्शन पावर 9-स्पीड मोशन व टच कंट्रोल डिजिटल डिस्प्ले व ड्यूल LED लाइट्स 12 साल की मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प कम यूज़र रेटिंग्स कीमत थोड़ी अधिक

1. Amazon Great Freedom Sale कब से शुरू हो रही है? यह सेल 7 अगस्त 2026 से Amazon पर सभी ग्राहकों के लिए शुरू हो रही है। (Amazon Prime मेंबर्स को इसका एक्सेस 24 घंटे पहले यानी 6 अगस्त से मिल सकता है।)

2. इस सेल में किचन चिमनी पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है? Amazon Great Freedom Sale में Faber समेत अन्य प्रीमियम ब्रांड्स की किचन चिमनियों पर 65% तक की छूट मिल रही है।

3. क्या इस सेल में बैंक ऑफर्स और क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट भी मिलेगा? जी हाँ, 65% तक के फ्लैट डिस्काउंट के अलावा आप चुनिंदा बैंक कार्ड्स (जैसे SBI/HDFC/ICICI) से भुगतान करने पर 10% तक का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट और कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं।

4. किचन के लिए किस तरह की चिमनी बेस्ट मानी जाती है? भारतीय रसोई के लिए ऑटो-क्लीन और बैफल फ़िल्टर वाली चिमनी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह तेल और मसालेदार धुएं को आसानी से साफ कर देती है और इसे बार-बार खुद साफ नहीं करना पड़ता।

5. क्या चिमनी खरीदने पर नो-कॉस्ट EMI (No-Cost EMI) का विकल्प उपलब्ध है? उत्तर: बिल्कुल, सेल के दौरान आप बिना किसी ब्याज के नो-कॉस्ट EMI और पुराने अप्लायंसेज पर एक्सचेंज बोनस का फायदा उठाकर आसान किस्तों में चिमनी खरीद सकते हैं।

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