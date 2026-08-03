अमेजन सेल में बड़ा धमाका! TV और लैपटॉप पर गिरीं कीमतें, मात्र ₹99 की EMI पर घर लाएं गैजेट्स

Amazon Great Freedom Sale! इस सेल में प्रीमियम गैजेट्स पर भारी डिस्काउंट के साथ-साथ महज ₹99 की शुरुआती नो-कॉस्ट EMI और HDFC बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जैसे शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

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इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स प्रेमियों के लिए अमेजन एक बार फिर शानदार बचत का मौका लेकर आया है! Amazon Sale की ब्लॉकबस्टर डील्स का आधिकारिक खुलासा हो चुका है, जहाँ स्मार्ट टीवी, हाई-परफॉरमेंस लैपटॉप, वायरलेस ईयरबड्स और वाटर प्यूरीफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर बंपर प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रही है। अगर आप अपने घर के लिए नया 4K स्मार्ट टीवी या ऑफिस के काम के लिए नया लैपटॉप खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो सैमसंग, डेल, एचपी और boAt जैसे दिग्गज ब्रांड्स पर मिलने वाली ये डील्स आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ने वाली हैं।

Amazon sale

इस सेल की सबसे खास बात यह है कि ग्राहकों की सहूलियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर महज ₹99 से शुरू होने वाली EMI के विकल्प पेश किए गए हैं। इसके साथ ही, HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड और EasyEMI लेनदेन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। पुराने डिवाइसेस को एक्सचेंज करने पर मिलने वाले तगड़े एक्सचेंज बोनस और Amazon Pay कैशबैक के साथ यह सेल नए गैजेट्स को सबसे कम कीमत में घर लाने का सबसे बेहतरीन अवसर साबित होने वाली है।

Xiaomi 43-inch X Series (2025 मॉडल) एक बेहद लोकप्रिय और किफायती 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी है। ₹26,499 की कीमत में यह टीवी 4K Dolby Vision, HDR10, Android 14 बेस Google TV OS, और 30W Dolby Audio साउंड जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। यदि आप अपने लिविंग रूम या बेडरूम के लिए ₹30,000 से कम के बजट में बेहतरीन डिस्प्ले और लेटेस्ट फीचर्स वाला टीवी तलाश रहे हैं, तो यह एक मजबूत विकल्प है।

Specifications स्क्रीन साइज़ व डिस्प्ले 43 इंच डिस्पले फीचर्स Dolby Vision, HDR10, HLG ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV साउंड 30W ऑडियो आउटपुट वारंटी 1 वर्ष क्यों खरीदें शानदार चित्र गुणवत्ता (Picture Quality) स्मूथ मोशन (Reality Flow MEMC) दमदार 30W साउंड लेटेस्ट Google TV OS (Android 14) गेमिंग व कनेक्टिविटी सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प सीमित स्टोरेज (8 GB ROM) 60Hz रिफ्रेश रेट

Native M1 Pro (अर्बन कंपनी द्वारा निर्मित) भारतीय बाज़ार में एक प्रीमियम और इनोवेटिव 10-स्टेज RO+UV+Copper+Alkaline वॉटर प्यूरीफायर है। ₹17,499 की कीमत में आने वाला यह वाटर प्यूरीफायर अपनी "No Service for 2 Years" (2 साल तक कोई सर्विस नहीं) और 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी के वादे के साथ आता है। यदि आप बार-बार फिल्टर बदलने और सर्विस के झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो यह वाटर प्यूरीफायर आपके लिए एक स्मार्ट विकल्प है।

Specifications क्षमता (Capacity) 7 लीटर स्टोरेज टैंक स्मार्ट ऐप मॉनिटरिंग अर्बन कंपनी ऐप के जरिए रियल-टाइम TDS, फिल्टर लाइफ और वाटर कंजप्शन ट्रैकिंग फिल्टर लाइफ 2 साल तक बिना किसी सर्विस या रखरखाव के चलने की गारंटी वारंटी 2 साल विशेष तकनीक 100% RO प्रोसेसिंग क्यों खरीदें 2 साल तक सर्विस का झंझट नहीं स्मार्ट रियल-टाइम ट्रैकिंग 100% RO + मिनरल्स का लाभ 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी फ्री इंस्टॉलेशन क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा 2 साल बाद फिक्स्ड रीचार्ज खर्च

Lenovo IdeaPad Slim 3 का यह वेरिएंट उन प्रोफेशन्स, स्टूडेंट्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें एक शक्तिशाली प्रोसेसर और प्रीमियम डिज़ाइन वाला लैपटॉप चाहिए। इसमें 13th Gen Intel Core i7-13620H प्रोसेसर, 16GB DDR5 RAM, और 15.3-इंच का WUXGA IPS डिस्प्ले दिया गया है। ₹81,250 की कीमत में यह लैपटॉप अल्युमिनियम टॉप कवर, बैकलिट कीबोर्ड, और Microsoft Office 2024 के साथ आता है।

Specifications प्रोसेसर 13th Gen Intel Core i7-13620H रैम और स्टोरेज 16GB डिस्प्ले 15.3-इंच WUXGA IPS ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड इंटेल ग्राफिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम व सॉफ्टवेयर Windows 11 Home + वारंटी 1 साल क्यों खरीदें पावरफुल i7 H-सीरीज प्रोसेसर 15.3-इंच का WUXGA IPS डिस्प्ले लाइटवेट और प्रीमियम बिल्ड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प डेडीकेटेड जीपीडब्ल्यू सोल्डर्ड रैम

boAt Airdopes 219 एक बजट-फ्रेंडली True Wireless (TWS) ईयरबड्स है, जिसे खास तौर पर बेहतर कॉलिंग अनुभव और लंबे प्लेबैक टाइम के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें quad-mic (4-Mics) ENx™ टेक्नोलॉजी और 13mm ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो क्रिस्टल-क्लियर कॉलिंग और दमदार साउंड आउटपुट प्रदान करते हैं।

Specifications ड्राइवर्स 13mm डायनामिक ड्राइवर्स माइक टेक्नोलॉजी Quad Mic प्लेबैक टाइम केस के साथ कुल 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3 क्यों खरीदें बेहतरीन कॉलिंग एक्सपीरियंस 40 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ पॉवरफुल साउंड आउटपुट गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC) का न होना प्लास्टिक बिल्ड

Samsung 12 kg (WW12DG6B24ASTL) एक हाई-एंड, प्रीमियम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जो बड़ी फैमिलीज़ (Large Families) के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ₹45,990 की कीमत में आने वाली यह मशीन AI Ecobubble™, SmartThings Wi-Fi, Super Speed (39 min wash), और Hygiene Steam जैसे एडवांस्ड फीचर्स से लैस है। यह कपड़ों की सुरक्षा के साथ-साथ पानी और बिजली की भारी बचत करती है।

Specifications कैपेसिटी व टाइप 12 kg एनर्जी रेटिंग 5 Star स्पिन स्पीड 1400 RPM वाश प्रोग्राम्स 23 वाश मोड क्यों खरीदें AI Ecobubble™ और SpaceMax Super Speed Wash (39 मिनट) Hygiene Steam (इन-बिल्ट हीटर) लेस माइक्रोफाइबर मोड (Less Microfiber) शानदार 1400 RPM स्पीड क्यों खोजें विकल्प ज्यादा स्पेस की आवश्यकता प्रीमियम प्राइस सेगमेंट

Bosch 8 kg Fully Automatic Top Load (WOE80AH0IN) मध्यम से बड़े परिवारों (3-5 सदस्य) के लिए एक किफायती और टिकाऊ वॉशिंग मशीन है। ₹19,490 की कीमत में आने वाली यह मशीन PowerWave Wash, VarioDrum और Inbuilt Dual Lint Filter जैसे फीचर्स के साथ आती है, जो कपड़ों को बिना नुकसान पहुँचाए बेहतरीन धुलाई प्रदान करते हैं।

Specifications कैपेसिटी व टाइप 8 kg एनर्जी रेटिंग 5 Star स्पिन स्पीड 700 RPM ड्रम तकनीक Stainless Steel VarioDrum डिस्प्ले Red LED Digital 7 Segment Display क्यों खरीदें PowerWave Wash और 5 Fin Pulsator Dual Lint Filter VarioDrum डिज़ाइन 5 Star एनर्जी रेटिंग Flex Drain Outlet क्यों खोजें विकल्प 700 RPM स्पिन स्पीड इन-बिल्ट हीटर का न होना

LG AS-Q19YNZE1 (2026 मॉडल) भारतीय बाज़ार में सबसे लोकप्रिय और एनर्जी-एफिशिएंट स्प्लिट एसी में से एक है। ₹47,490 की कीमत में आने वाला यह एसी AI Convertible 6-in-1 कंवर्टिबल मोड, VIRAAT मोड (110% कूलिंग क्षमता), और ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन वाले 100% कॉपर कंडेन्सर के साथ आता है। यह मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 sq.ft) के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications क्षमता व कूलिंग क्षमता 1.5 टन एनर्जी रेटिंग 5 Star एयर स्विंग 4-Way Air Swing ऑपरेटिंग टेम्परेचर 55°C की भीषण गर्मी में भी असरदार कूलिंग वारंटी 1 वर्ष पूरी क्यों खरीदें असाधारण बिजली की बचत VIRAAT मोड और AI 6-in-1 ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन शांतिपूर्ण कूलिंग (31 dB) HimClean / Auto Clean क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत 47,490 रुपये थोड़ी ज्यादा है। स्मार्ट ऐप (Wi-Fi) का न होना

Q1. Amazon Sale में शॉपिंग करते समय सबसे ज्यादा डिस्काउंट कैसे पाएं? अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए आप इन 3 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं:

बैंक ऑफर्स: HDFC या SBI जैसे पार्टनर बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है।

एक्सचेंज ऑफर: अपने पुराने फोन, टीवी या लैपटॉप को एक्सचेंज करके अतिरिक्त बोनस पाएं।

कूपन व नो-कॉस्ट EMI: प्रोडक्ट पेज पर दिए गए 'Apply Coupon' पर टिक करें और ब्याज बचाने के लिए No-Cost EMI का विकल्प चुनें।

उत्तर: जी हाँ, प्राइम मेंबर्स को सेल शुरू होने से 24 घंटे पहले (Early Access) सभी ब्लॉकबस्टर डील्स का एक्सेस मिल जाता है। इसके अलावा उन्हें फ्री सेम-डे या वन-डे डिलीवरी और Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है।

Q3. अगर सेल के दौरान खरीदा हुआ प्रोडक्ट पसंद न आए या खराब निकले तो क्या करें? उत्तर: अमेजन सेल में खरीदे गए अधिकांश प्रोडक्ट्स पर 7 से 10 दिनों की रिप्लेसमेंट या रिटर्न पॉलिसी मिलती है। यदि सामान खराब है या विवरण से अलग है, तो आप 'Your Orders' सेक्शन में जाकर आसानी से रिप्लेसमेंट या रिफंड की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।

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