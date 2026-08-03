अमेजन सेल में बड़ा धमाका! TV और लैपटॉप पर गिरीं कीमतें, मात्र ₹99 की EMI पर घर लाएं गैजेट्स
Amazon Great Freedom Sale! इस सेल में प्रीमियम गैजेट्स पर भारी डिस्काउंट के साथ-साथ महज ₹99 की शुरुआती नो-कॉस्ट EMI और HDFC बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जैसे शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स प्रेमियों के लिए अमेजन एक बार फिर शानदार बचत का मौका लेकर आया है! Amazon Sale की ब्लॉकबस्टर डील्स का आधिकारिक खुलासा हो चुका है, जहाँ स्मार्ट टीवी, हाई-परफॉरमेंस लैपटॉप, वायरलेस ईयरबड्स और वाटर प्यूरीफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर बंपर प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रही है। अगर आप अपने घर के लिए नया 4K स्मार्ट टीवी या ऑफिस के काम के लिए नया लैपटॉप खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो सैमसंग, डेल, एचपी और boAt जैसे दिग्गज ब्रांड्स पर मिलने वाली ये डील्स आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ने वाली हैं।
इस सेल की सबसे खास बात यह है कि ग्राहकों की सहूलियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर महज ₹99 से शुरू होने वाली EMI के विकल्प पेश किए गए हैं। इसके साथ ही, HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड और EasyEMI लेनदेन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। पुराने डिवाइसेस को एक्सचेंज करने पर मिलने वाले तगड़े एक्सचेंज बोनस और Amazon Pay कैशबैक के साथ यह सेल नए गैजेट्स को सबसे कम कीमत में घर लाने का सबसे बेहतरीन अवसर साबित होने वाली है।
1. Xiaomi 108 cm (43 inch) X Ultra HD 4K Smart Google LED TV L43MB-AIN
Xiaomi 43-inch X Series (2025 मॉडल) एक बेहद लोकप्रिय और किफायती 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी है। ₹26,499 की कीमत में यह टीवी 4K Dolby Vision, HDR10, Android 14 बेस Google TV OS, और 30W Dolby Audio साउंड जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। यदि आप अपने लिविंग रूम या बेडरूम के लिए ₹30,000 से कम के बजट में बेहतरीन डिस्प्ले और लेटेस्ट फीचर्स वाला टीवी तलाश रहे हैं, तो यह एक मजबूत विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार चित्र गुणवत्ता (Picture Quality)
स्मूथ मोशन (Reality Flow MEMC)
दमदार 30W साउंड
लेटेस्ट Google TV OS (Android 14)
गेमिंग व कनेक्टिविटी सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टोरेज (8 GB ROM)
60Hz रिफ्रेश रेट
2. Native M1 Pro Water Purifier by Urban Company | Smart Real-Time Tracking | 10-Stage RO+UV+Copper+Alkaline+Mineraliser | No Service for 2 Years | India's Only 2-year Unconditional Warranty
Native M1 Pro (अर्बन कंपनी द्वारा निर्मित) भारतीय बाज़ार में एक प्रीमियम और इनोवेटिव 10-स्टेज RO+UV+Copper+Alkaline वॉटर प्यूरीफायर है। ₹17,499 की कीमत में आने वाला यह वाटर प्यूरीफायर अपनी "No Service for 2 Years" (2 साल तक कोई सर्विस नहीं) और 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी के वादे के साथ आता है। यदि आप बार-बार फिल्टर बदलने और सर्विस के झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो यह वाटर प्यूरीफायर आपके लिए एक स्मार्ट विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 साल तक सर्विस का झंझट नहीं
स्मार्ट रियल-टाइम ट्रैकिंग
100% RO + मिनरल्स का लाभ
2 साल की अनकंडीशनल वारंटी
फ्री इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा
2 साल बाद फिक्स्ड रीचार्ज खर्च
3. Lenovo IdeaPad Slim 3 13th Gen Core i7-13620H 15.3 inch (38.8cm) WUXGA IPS Laptop (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/MSO 365 Basic+Office 2024/Top Metal Cover/Backlit KB/1Yr ADP/Grey/1.6Kg), 83K1016UIN
Lenovo IdeaPad Slim 3 का यह वेरिएंट उन प्रोफेशन्स, स्टूडेंट्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें एक शक्तिशाली प्रोसेसर और प्रीमियम डिज़ाइन वाला लैपटॉप चाहिए। इसमें 13th Gen Intel Core i7-13620H प्रोसेसर, 16GB DDR5 RAM, और 15.3-इंच का WUXGA IPS डिस्प्ले दिया गया है। ₹81,250 की कीमत में यह लैपटॉप अल्युमिनियम टॉप कवर, बैकलिट कीबोर्ड, और Microsoft Office 2024 के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल i7 H-सीरीज प्रोसेसर
15.3-इंच का WUXGA IPS डिस्प्ले
लाइटवेट और प्रीमियम बिल्ड
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
डेडीकेटेड जीपीडब्ल्यू
सोल्डर्ड रैम
4. boAt Airdopes 219, 4Mics ENx, 40H Battery, Best in Segment for Calling, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Carbon Black)
boAt Airdopes 219 एक बजट-फ्रेंडली True Wireless (TWS) ईयरबड्स है, जिसे खास तौर पर बेहतर कॉलिंग अनुभव और लंबे प्लेबैक टाइम के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें quad-mic (4-Mics) ENx™ टेक्नोलॉजी और 13mm ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो क्रिस्टल-क्लियर कॉलिंग और दमदार साउंड आउटपुट प्रदान करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन कॉलिंग एक्सपीरियंस
40 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ
पॉवरफुल साउंड आउटपुट
गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी
क्यों खोजें विकल्प
एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC) का न होना
प्लास्टिक बिल्ड
5. Samsung 12 kg, 5star, AI Control, AI Ecobubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW12DG6B24ASTL, Navy)
Samsung 12 kg (WW12DG6B24ASTL) एक हाई-एंड, प्रीमियम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जो बड़ी फैमिलीज़ (Large Families) के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ₹45,990 की कीमत में आने वाली यह मशीन AI Ecobubble™, SmartThings Wi-Fi, Super Speed (39 min wash), और Hygiene Steam जैसे एडवांस्ड फीचर्स से लैस है। यह कपड़ों की सुरक्षा के साथ-साथ पानी और बिजली की भारी बचत करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Ecobubble™ और SpaceMax
Super Speed Wash (39 मिनट)
Hygiene Steam (इन-बिल्ट हीटर)
लेस माइक्रोफाइबर मोड (Less Microfiber)
शानदार 1400 RPM स्पीड
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा स्पेस की आवश्यकता
प्रीमियम प्राइस सेगमेंट
6. Bosch 8 kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine,PowerWave Wash,Inbuilt Dual Lint Filter, Stainless Steel VarioDrum with 5 fin Pulsator, Flex Drain, Water Save,Dark Grey (WOE80AH0IN)
Bosch 8 kg Fully Automatic Top Load (WOE80AH0IN) मध्यम से बड़े परिवारों (3-5 सदस्य) के लिए एक किफायती और टिकाऊ वॉशिंग मशीन है। ₹19,490 की कीमत में आने वाली यह मशीन PowerWave Wash, VarioDrum और Inbuilt Dual Lint Filter जैसे फीचर्स के साथ आती है, जो कपड़ों को बिना नुकसान पहुँचाए बेहतरीन धुलाई प्रदान करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
PowerWave Wash और 5 Fin Pulsator
Dual Lint Filter
VarioDrum डिज़ाइन
5 Star एनर्जी रेटिंग
Flex Drain Outlet
क्यों खोजें विकल्प
700 RPM स्पिन स्पीड
इन-बिल्ट हीटर का न होना
7. LG 1.5 Ton 5 Star, Smart Inverter Split AC (100% Copper Condenser, AI Convertible 6in1,VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter, AS-Q19YNZE1,White)
LG AS-Q19YNZE1 (2026 मॉडल) भारतीय बाज़ार में सबसे लोकप्रिय और एनर्जी-एफिशिएंट स्प्लिट एसी में से एक है। ₹47,490 की कीमत में आने वाला यह एसी AI Convertible 6-in-1 कंवर्टिबल मोड, VIRAAT मोड (110% कूलिंग क्षमता), और ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन वाले 100% कॉपर कंडेन्सर के साथ आता है। यह मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 sq.ft) के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण बिजली की बचत
VIRAAT मोड और AI 6-in-1
ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन
शांतिपूर्ण कूलिंग (31 dB)
HimClean / Auto Clean
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत 47,490 रुपये थोड़ी ज्यादा है।
स्मार्ट ऐप (Wi-Fi) का न होना
Q1. Amazon Sale में शॉपिंग करते समय सबसे ज्यादा डिस्काउंट कैसे पाएं?
अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए आप इन 3 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं:
बैंक ऑफर्स: HDFC या SBI जैसे पार्टनर बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है।
एक्सचेंज ऑफर: अपने पुराने फोन, टीवी या लैपटॉप को एक्सचेंज करके अतिरिक्त बोनस पाएं।
कूपन व नो-कॉस्ट EMI: प्रोडक्ट पेज पर दिए गए 'Apply Coupon' पर टिक करें और ब्याज बचाने के लिए No-Cost EMI का विकल्प चुनें।
Q2. क्या Amazon Prime मेंबर्स को सेल में कोई खास फायदा मिलता है?
उत्तर: जी हाँ, प्राइम मेंबर्स को सेल शुरू होने से 24 घंटे पहले (Early Access) सभी ब्लॉकबस्टर डील्स का एक्सेस मिल जाता है। इसके अलावा उन्हें फ्री सेम-डे या वन-डे डिलीवरी और Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है।
Q3. अगर सेल के दौरान खरीदा हुआ प्रोडक्ट पसंद न आए या खराब निकले तो क्या करें?
उत्तर: अमेजन सेल में खरीदे गए अधिकांश प्रोडक्ट्स पर 7 से 10 दिनों की रिप्लेसमेंट या रिटर्न पॉलिसी मिलती है। यदि सामान खराब है या विवरण से अलग है, तो आप 'Your Orders' सेक्शन में जाकर आसानी से रिप्लेसमेंट या रिफंड की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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