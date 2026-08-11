TWS पर बंपर छूट! कीमत ₹1499 रुपये से शुरू; OnePlus, Samsung और Oppo पर डील
Amazon Great Freedom Sale 2026 में 3,000 रुपये से कम कीमत में कई लोकप्रिय TWS ईयरबड्स पर शानदार डील मिल रही है। OnePlus, Samsung, Oppo, Realme, CMF और अन्य ब्रांड्स के ईयरबड्स सस्ते दाम में खरीदे जा सकते हैं।
Amazon Great Freedom Sale 2026 में स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के साथ ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर आप नया TWS ईयरबड्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो 3,000 रुपये से कम कीमत में कई लोकप्रिय मॉडल उपलब्ध हैं। इस लिस्ट में Oppo, Samsung, OnePlus, Realme, CMF और अन्य ब्रैंड्स के TWS शामिल हैं।
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11% OFF
OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds up to 54 Hours Playback, 2-mic Clear Calls, 3D Spatial Audio, AI Translation, 12.4mm Drivers, Dual-Device Connectivity, 47ms Low Latency - Ash Black
- OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds up to 54 Hours Playback
- 2-mic Clear Calls
- 3D Spatial Audio
₹1776₹1999
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9% OFF
OnePlus Nord Buds 3 Truly Wireless Bluetooth Earbuds with up to 32dB Active Noise Cancellation, 10mins for 11Hours Fast Charging with Up to 43h Music Playback -Harmonic Gray
- OnePlus Nord Buds 3 Truly Wireless Bluetooth Earbuds with up to 32dB Active Noise Cancellation
- 10mins for 11Hours Fast Charging with Up to 43h Music Playback -Harmonic Gray
₹2549₹2799
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20% OFF
OnePlus Nord Buds 4 Pro E518A Raven Black in
- OnePlus Nord Buds 4 Pro E518A Raven Black in
₹3999₹4999
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68% OFF
Samsung Galaxy Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls
- Samsung Galaxy Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls
₹3199₹9999
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56% OFF
Samsung Galaxy Buds Core SM-R410 (2025) | Bluetooth 5.4 | Active Noise Cancelation | up to 35h Continuous Music Playblack - (Black) In Ear
- Samsung Galaxy Buds Core SM-R410 (2025) | Bluetooth 5.4 | Active Noise Cancelation | up to 35h Continuous Music Playblack - (Black) In Ear
₹4449₹9999
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सेल में कुछ मॉडल तो अपने लिस्टेड प्राइस के मुकाबले काफी कम दाम में मिल रहे हैं। इसके अलावा चुनिंदा HDFC Bank कार्ड से भुगतान करने पर 10 प्रतिशत तक इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा लिया जा सकता है। Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक और एलिजिबल शॉपिंग पर Amazon Pay Later के जरिए Pay-in-3 इंटरेस्ट-फ्री पेमेंट का विकल्प भी दिया जा रहा है।
Oppo Enco Buds 3 Pro+ पर खास डील
Sale में Oppo Enco Buds 3 Pro+ को 2,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसका लिस्टेड प्राइस 3,999 रुपये है। यानी सेल में इस TWS पर 1,000 रुपये की सीधी बचत हो रही है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 12.4mm ड्राइवर्स, 32dB एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी मिलती है। कंपनी के अनुसार यह कुल 43 घंटे तक का प्लेबैक दे सकता है। ईयरबड्स को IP55 रेटिंग भी मिली है।
Samsung Galaxy Buds Core भी 2,999 रुपये में
Samsung Galaxy Buds Core को भी Amazon Sale में 2,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसका लिस्टेड प्राइस 3,999 रुपये बताया गया है। Samsung का यह विकल्प उन यूजर्स के लिए खास हो सकता है जो Galaxy स्मार्टफोन के साथ इस्तेमाल करने के लिए उसी इकोसिस्टम का TWS चाहते हैं।
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CMF by Nothing Buds 2 48 dB Hybrid ANC, Ultra Bass Technology 2.0, 55 Hrs Playtime Bluetooth in Ear Headset (Orange, in the Ear)
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- 55 Hrs Playtime Bluetooth in Ear Headset (Orange
₹2499₹2999
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17% OFF
CMF BY NOTHING Buds 2 True Wireless Earbuds with 48dB Hybrid ANC, 55H Playback, 11mm Driver, Bluetooth 5.4, Dual Connection, IP55, Nothing X App (Dark Grey)
- CMF BY NOTHING Buds 2 True Wireless Earbuds with 48dB Hybrid ANC
- 55H Playback
- 11mm Driver
₹2499₹2999
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18% OFF
CMF by Nothing Buds 2 Plus with 50dB Hybrid ANC| Hi-Res + LDAC| Spatial Audio| 6HD Mic| 61.5Hrs Bluetooth in Ear Headset (Blue, in the Ear)
- CMF by Nothing Buds 2 Plus with 50dB Hybrid ANC| Hi-Res + LDAC| Spatial Audio| 6HD Mic| 61.5Hrs Bluetooth in Ear Headset (Blue
- in the Ear)
₹3299₹3999
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74% OFF
boAt 2026 Launch Nirvana Crown, Sonic ARC, LEDs, Haptic Feedback,50dB Hybrid ANC,Spatial Audio, 6 Mic ENx, App Support, v6.0 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Blazing Red)
- boAt 2026 Launch Nirvana Crown
- Sonic ARC
- LEDs
₹2599₹9990
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82% OFF
boAt Nirvana Ion ANC, Active Noise Cancellation(~32dB), 120Hrs Battery, App Support, Crystal Bionic Sound, 4Mics ENx, v5.3 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Quartz White)
- boAt Nirvana Ion ANC
- Active Noise Cancellation(~32dB)
- 120Hrs Battery
₹1799₹9990
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81% OFF
boAt Nirvana Zenith Pro, 50dB Hybrid Adaptive ANC, Spatial Audio, Hi-Res Audio LDAC, 6Mics AI-ENx, 80 Hrs Battery, Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Velvet Grey)
- boAt Nirvana Zenith Pro
- 50dB Hybrid Adaptive ANC
- Spatial Audio
₹2799₹14990
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45% OFF
realme Buds T310 True Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC, 360° Spatial Audio, 12.4mm Dynamic Bass Driver, Upto 40Hrs Battery and Fast Charging (Vibrant Black)
- realme Buds T310 True Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC
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- 12.4mm Dynamic Bass Driver
₹2199₹3999
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45% OFF
realme Buds T310 Truly Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC, 360° Spatial Audio, 12.4mm Dynamic Bass Driver, Upto 40Hrs Battery and Fast Charging (Dome Green)
- realme Buds T310 Truly Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC
- 360° Spatial Audio
- 12.4mm Dynamic Bass Driver
₹2199₹3999
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28% OFF
realme Buds Air 8,11mm+6mm Dual Dynamic Bass Drivers,58Hrs Playtime, 55dB ANC,6 Mic ENC, 45ms Low Latency, 360° Spatial Audio, Hi-Res LHDC, IP55 Dust & Water Resistant, BT V5.4 (Master Grey)
- realme Buds Air 8
- 11mm+6mm Dual Dynamic Bass Drivers
- 58Hrs Playtime
₹3799₹5299
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Original Wireless Earbuds Buds 3r with Smooth Connectivity Compatible with OnePlus 10R, 9R, Nord 2, Clear Sound Output & Daily Use Comfort (Black) FA-AT
- Original Wireless Earbuds Buds 3r with Smooth Connectivity Compatible with OnePlus 10R
- 9R
- Nord 2
₹999₹1999
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81% OFF
Sounce Protective Case Cover Compatible with OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds Soft Silicone Shock Absorbing Full Body Protection Visible LED Indicator Anti Dust Port Plug Secure Precision Fit (Black)
- Sounce Protective Case Cover Compatible with OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds Soft Silicone Shock Absorbing Full Body Protection Visible LED Indicator Anti Dust Port Plug Secure Precision Fit (Black)
₹189.05₹999
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CMF Buds 2 पर 500 रुपये की बचत
Nothing के सब-ब्रैंड CMF का Buds 2 भी इस सेल में 2,499 रुपये में उपलब्ध है। इसकी लिस्टेड कीमत 2,999 रुपये है। यानी इस मॉडल पर 500 रुपये की सीधी छूट मिल रही है।
Boat Nirvana Crown सिर्फ 2,599 रुपये में
Boat Nirvana Crown की लिस्टेड कीमत 9,990 रुपये है, लेकिन Amazon Great Freedom Sale में इसका इफेक्टिव प्राइस 2,599 रुपये बताया गया है। यानी लिस्टेड कीमत के मुकाबले यह काफी बड़ी कटौती है। हालांकि खरीदने से पहले उपलब्ध कलर ऑप्शंस, स्टॉक और फाइनल प्राइस जरूर चेक कर लें।
Realme Buds T310 की कीमत 1,899 रुपये
Realme Buds T310 को भी 3,000 रुपये के बजट में एक आकर्षक विकल्प के तौर पर खरीदा जा सकता है। इसकी लिस्टेड कीमत 3,999 रुपये है, जबकि सेल में प्रभावी कीमत 1,899 रुपये बताई गई है।
OnePlus Nord Buds 3R सिर्फ 1,599 रुपये में
OnePlus Nord Buds 3R की लिस्टेड कीमत 1,999 रुपये है और Amazon Sale में यह 1,599 रुपये में मिल रहा है। कम बजट में OnePlus का TWS खरीदने वाले यूजर्स के लिए यह डील खास हो सकती है।
Noise और GoBoult के TWS भी सस्ते
Noise Alt Buds S की प्रभावी कीमत सेल में 1,499 रुपये है, जबकि इसकी लिस्टेड कीमत 1,899 रुपये है। वहीं GoBoult Mustang Torq की लिस्टेड कीमत 5,999 रुपये है और इसे 1,799 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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