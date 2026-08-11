Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

TWS पर बंपर छूट! कीमत ₹1499 रुपये से शुरू; OnePlus, Samsung और Oppo पर डील

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Amazon Great Freedom Sale 2026 में 3,000 रुपये से कम कीमत में कई लोकप्रिय TWS ईयरबड्स पर शानदार डील मिल रही है। OnePlus, Samsung, Oppo, Realme, CMF और अन्य ब्रांड्स के ईयरबड्स सस्ते दाम में खरीदे जा सकते हैं।

Amazon Great Freedom Sale Best TWS Earbuds
Amazon Great Freedom Sale में TWS बड़ी छूट पर खरीदे जा सकते हैं।

Amazon Great Freedom Sale 2026 में स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के साथ ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर आप नया TWS ईयरबड्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो 3,000 रुपये से कम कीमत में कई लोकप्रिय मॉडल उपलब्ध हैं। इस लिस्ट में Oppo, Samsung, OnePlus, Realme, CMF और अन्य ब्रैंड्स के TWS शामिल हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

11% OFF

OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds up to 54 Hours Playback, 2-mic Clear Calls, 3D Spatial Audio, AI Translation, 12.4mm Drivers, Dual-Device Connectivity, 47ms Low Latency - Ash Black

OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds up to 54 Hours Playback, 2-mic Clear Calls, 3D Spatial Audio, AI Translation, 12.4mm Drivers, Dual-Device Connectivity, 47ms Low Latency - Ash Black

  • checkOnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds up to 54 Hours Playback
  • check2-mic Clear Calls
  • check3D Spatial Audio
amazon-logo

₹1776

₹1999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus Nord Buds 3 Truly Wireless Bluetooth Earbuds with up to 32dB Active Noise Cancellation, 10mins for 11Hours Fast Charging with Up to 43h Music Playback -Harmonic Gray

OnePlus Nord Buds 3 Truly Wireless Bluetooth Earbuds with up to 32dB Active Noise Cancellation, 10mins for 11Hours Fast Charging with Up to 43h Music Playback -Harmonic Gray

  • checkOnePlus Nord Buds 3 Truly Wireless Bluetooth Earbuds with up to 32dB Active Noise Cancellation
  • check10mins for 11Hours Fast Charging with Up to 43h Music Playback -Harmonic Gray
amazon-logo

₹2549

₹2799

खरीदिये

discount

20% OFF

OnePlus Nord Buds 4 Pro E518A Raven Black in

OnePlus Nord Buds 4 Pro E518A Raven Black in

  • checkOnePlus Nord Buds 4 Pro E518A Raven Black in
amazon-logo

₹3999

₹4999

खरीदिये

discount

68% OFF

Samsung Galaxy Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls

Samsung Galaxy Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls

  • checkSamsung Galaxy Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls
amazon-logo

₹3199

₹9999

खरीदिये

discount

56% OFF

Samsung Galaxy Buds Core SM-R410 (2025) | Bluetooth 5.4 | Active Noise Cancelation | up to 35h Continuous Music Playblack - (Black) In Ear

Samsung Galaxy Buds Core SM-R410 (2025) | Bluetooth 5.4 | Active Noise Cancelation | up to 35h Continuous Music Playblack - (Black) In Ear

  • checkSamsung Galaxy Buds Core SM-R410 (2025) | Bluetooth 5.4 | Active Noise Cancelation | up to 35h Continuous Music Playblack - (Black) In Ear
amazon-logo

₹4449

₹9999

खरीदिये

सेल में कुछ मॉडल तो अपने लिस्टेड प्राइस के मुकाबले काफी कम दाम में मिल रहे हैं। इसके अलावा चुनिंदा HDFC Bank कार्ड से भुगतान करने पर 10 प्रतिशत तक इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा लिया जा सकता है। Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक और एलिजिबल शॉपिंग पर Amazon Pay Later के जरिए Pay-in-3 इंटरेस्ट-फ्री पेमेंट का विकल्प भी दिया जा रहा है।

Oppo Enco Buds 3 Pro+ पर खास डील

Sale में Oppo Enco Buds 3 Pro+ को 2,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसका लिस्टेड प्राइस 3,999 रुपये है। यानी सेल में इस TWS पर 1,000 रुपये की सीधी बचत हो रही है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 12.4mm ड्राइवर्स, 32dB एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी मिलती है। कंपनी के अनुसार यह कुल 43 घंटे तक का प्लेबैक दे सकता है। ईयरबड्स को IP55 रेटिंग भी मिली है।

ये भी पढ़ें:गेमिंग लैपटॉप खरीदने का मौका! Amazon सेल में इन मॉडल्स पर बंपर डिस्काउंट

Samsung Galaxy Buds Core भी 2,999 रुपये में

Samsung Galaxy Buds Core को भी Amazon Sale में 2,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसका लिस्टेड प्राइस 3,999 रुपये बताया गया है। Samsung का यह विकल्प उन यूजर्स के लिए खास हो सकता है जो Galaxy स्मार्टफोन के साथ इस्तेमाल करने के लिए उसी इकोसिस्टम का TWS चाहते हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

27% OFF

Samsung Galaxy Buds3 FE (Black) with Galaxy AI | ANC | 360-Audio | IP54 | 11mm Dynamic Driver

Samsung Galaxy Buds3 FE (Black) with Galaxy AI | ANC | 360-Audio | IP54 | 11mm Dynamic Driver

  • checkSamsung Galaxy Buds3 FE (Black) with Galaxy AI | ANC | 360-Audio | IP54 | 11mm Dynamic Driver
amazon-logo

₹10999

₹14999

खरीदिये

discount

38% OFF

Oppo Enco Air 5 True Wireless Noise Cancelling Earbuds with 52dB Real time ANC,Upto 54Hrs Playtime,Triple-Mic AI Clear Call,Low Latency,Fast Charging.(Midnight Black)

Oppo Enco Air 5 True Wireless Noise Cancelling Earbuds with 52dB Real time ANC,Upto 54Hrs Playtime,Triple-Mic AI Clear Call,Low Latency,Fast Charging.(Midnight Black)

  • checkOppo Enco Air 5 True Wireless Noise Cancelling Earbuds with 52dB Real time ANC
  • checkUpto 54Hrs Playtime
  • checkTriple-Mic AI Clear Call
amazon-logo

₹3099

₹4999

खरीदिये

discount

38% OFF

Oppo Enco Air5 Pro True Wireless in-Ear Earbuds with 12mm Dynamic Driver and 55dB ANC with Hi-Res Audio with LHDC 5.0, 54Hrs Playtime,Low Latency,Fast Charging.(Matte Black)

Oppo Enco Air5 Pro True Wireless in-Ear Earbuds with 12mm Dynamic Driver and 55dB ANC with Hi-Res Audio with LHDC 5.0, 54Hrs Playtime,Low Latency,Fast Charging.(Matte Black)

  • checkOppo Enco Air5 Pro True Wireless in-Ear Earbuds with 12mm Dynamic Driver and 55dB ANC with Hi-Res Audio with LHDC 5.0
  • check54Hrs Playtime
  • checkLow Latency
amazon-logo

₹4999

₹7999

खरीदिये

discount

74% OFF

Noise Buds VS104 Truly Wireless Earbuds with 45H of Playtime, Quad Mic with ENC, Instacharge(10 Min=200 Min), 13Mm Driver, Low Latency, BT V5.2 (Snow White)

Noise Buds VS104 Truly Wireless Earbuds with 45H of Playtime, Quad Mic with ENC, Instacharge(10 Min=200 Min), 13Mm Driver, Low Latency, BT V5.2 (Snow White)

  • checkNoise Buds VS104 Truly Wireless Earbuds with 45H of Playtime
  • checkQuad Mic with ENC
  • checkInstacharge(10 Min=200 Min)
amazon-logo

₹899

₹3499

खरीदिये

discount

71% OFF

Noise Buds N1 Truly Wireless Earbuds with Chrome Finish, 40H of Playtime, Quad Mic with ENC, Ultra Low Latency Gaming (Up to 40 Ms), Instacharge(10 Min=120 Min), Bluetooth V5.3(Ice Blue)

Noise Buds N1 Truly Wireless Earbuds with Chrome Finish, 40H of Playtime, Quad Mic with ENC, Ultra Low Latency Gaming (Up to 40 Ms), Instacharge(10 Min=120 Min), Bluetooth V5.3(Ice Blue)

  • checkNoise Buds N1 Truly Wireless Earbuds with Chrome Finish
  • check40H of Playtime
  • checkQuad Mic with ENC
amazon-logo

₹999

₹3499

खरीदिये

discount

60% OFF

Noise Buds Trance in-Ear Truly Wireless Earbuds with 45H of Playtime, Low Latency(up to 40 ms), Instacharge(10 min=200 min), BT v5.3(Jet Black)

Noise Buds Trance in-Ear Truly Wireless Earbuds with 45H of Playtime, Low Latency(up to 40 ms), Instacharge(10 min=200 min), BT v5.3(Jet Black)

  • checkNoise Buds Trance in-Ear Truly Wireless Earbuds with 45H of Playtime
  • checkLow Latency(up to 40 ms)
  • checkInstacharge(10 min=200 min)
amazon-logo

₹999

₹2499

खरीदिये

discount

74% OFF

GOBOULT Newly Launched Tenet Pro with ANC TWS Earbuds, 75H Playtime, Amp App Support, 32dB ANC, Quad Mic ENC, Dual Device Pairing, 13mm Driver Ear Buds, Bluetooth 6.0 Wireless Earbuds (Crimson Red)

GOBOULT Newly Launched Tenet Pro with ANC TWS Earbuds, 75H Playtime, Amp App Support, 32dB ANC, Quad Mic ENC, Dual Device Pairing, 13mm Driver Ear Buds, Bluetooth 6.0 Wireless Earbuds (Crimson Red)

  • checkGOBOULT Newly Launched Tenet Pro with ANC TWS Earbuds
  • check75H Playtime
  • checkAmp App Support
amazon-logo

₹1799

₹6999

खरीदिये

discount

78% OFF

GOBOULT Z40 True Wireless in Ear Earbuds with 60H Playtime, Zen™ ENC Mic, Low Latency Gaming, Type-C Fast Charging, Made in India, 10mm Rich Bass Drivers, IPX5, Ear Buds TWS (Blue)

GOBOULT Z40 True Wireless in Ear Earbuds with 60H Playtime, Zen™ ENC Mic, Low Latency Gaming, Type-C Fast Charging, Made in India, 10mm Rich Bass Drivers, IPX5, Ear Buds TWS (Blue)

  • checkGOBOULT Z40 True Wireless in Ear Earbuds with 60H Playtime
  • checkZen™ ENC Mic
  • checkLow Latency Gaming
amazon-logo

₹1099

₹4999

खरीदिये

discount

67% OFF

GOBOULT W40 TWS with Zen Quad Mic ENC, 48Hr Playtime,13mm Large Drivers, 45ms Low Latency Gaming, 5.3v Bluetooth Calling, Fast Charging, Health Monitoring (Denim Blue)

GOBOULT W40 TWS with Zen Quad Mic ENC, 48Hr Playtime,13mm Large Drivers, 45ms Low Latency Gaming, 5.3v Bluetooth Calling, Fast Charging, Health Monitoring (Denim Blue)

  • checkGOBOULT W40 TWS with Zen Quad Mic ENC
  • check48Hr Playtime
  • check13mm Large Drivers
amazon-logo

₹999

₹2999

खरीदिये

discount

25% OFF

Oppo Enco Bud 3Pro+ True Wireless in Ear Earbuds with 12.4mm Driver and 32dB ANC, 43Hrs Playtime,Low Latency,Fast Charging,BT 5.4,IP55 (Midnight Black)

Oppo Enco Bud 3Pro+ True Wireless in Ear Earbuds with 12.4mm Driver and 32dB ANC, 43Hrs Playtime,Low Latency,Fast Charging,BT 5.4,IP55 (Midnight Black)

  • checkOppo Enco Bud 3Pro+ True Wireless in Ear Earbuds with 12.4mm Driver and 32dB ANC
  • check43Hrs Playtime
  • checkLow Latency
amazon-logo

₹2999

₹3999

खरीदिये

discount

25% OFF

OPPO Enco Buds3 Pro+ True Wireless Noise Cancelling in-Ear Earbuds Black

OPPO Enco Buds3 Pro+ True Wireless Noise Cancelling in-Ear Earbuds Black

  • checkOPPO Enco Buds3 Pro+ True Wireless Noise Cancelling in-Ear Earbuds Black
amazon-logo

₹2999

₹3999

खरीदिये

discount

25% OFF

OPPO Enco Buds3 Pro+ True Wireless Noise Cancelling in-Ear Earbuds Blue

OPPO Enco Buds3 Pro+ True Wireless Noise Cancelling in-Ear Earbuds Blue

  • checkOPPO Enco Buds3 Pro+ True Wireless Noise Cancelling in-Ear Earbuds Blue
amazon-logo

₹2999

₹3999

खरीदिये

discount

62% OFF

Earbuds for Samsung Galaxy Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls.6

Earbuds for Samsung Galaxy Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls.6

  • checkEarbuds for Samsung Galaxy Buds Core (Black) Galaxy AI Enabled in-Ear TWS with ANC | Enriched Bass | 6 Mic Setup | IP54 | 35hrs Battery | Touch Controls.6
amazon-logo

₹1899

₹4999

खरीदिये

discount

17% OFF

CMF by Nothing Buds 2 48 dB Hybrid ANC, Ultra Bass Technology 2.0, 55 Hrs Playtime Bluetooth in Ear Headset (Orange, in the Ear)

CMF by Nothing Buds 2 48 dB Hybrid ANC, Ultra Bass Technology 2.0, 55 Hrs Playtime Bluetooth in Ear Headset (Orange, in the Ear)

  • checkCMF by Nothing Buds 2 48 dB Hybrid ANC
  • checkUltra Bass Technology 2.0
  • check55 Hrs Playtime Bluetooth in Ear Headset (Orange
amazon-logo

₹2499

₹2999

खरीदिये

discount

17% OFF

CMF BY NOTHING Buds 2 True Wireless Earbuds with 48dB Hybrid ANC, 55H Playback, 11mm Driver, Bluetooth 5.4, Dual Connection, IP55, Nothing X App (Dark Grey)

CMF BY NOTHING Buds 2 True Wireless Earbuds with 48dB Hybrid ANC, 55H Playback, 11mm Driver, Bluetooth 5.4, Dual Connection, IP55, Nothing X App (Dark Grey)

  • checkCMF BY NOTHING Buds 2 True Wireless Earbuds with 48dB Hybrid ANC
  • check55H Playback
  • check11mm Driver
amazon-logo

₹2499

₹2999

खरीदिये

discount

18% OFF

CMF by Nothing Buds 2 Plus with 50dB Hybrid ANC| Hi-Res + LDAC| Spatial Audio| 6HD Mic| 61.5Hrs Bluetooth in Ear Headset (Blue, in the Ear)

CMF by Nothing Buds 2 Plus with 50dB Hybrid ANC| Hi-Res + LDAC| Spatial Audio| 6HD Mic| 61.5Hrs Bluetooth in Ear Headset (Blue, in the Ear)

  • checkCMF by Nothing Buds 2 Plus with 50dB Hybrid ANC| Hi-Res + LDAC| Spatial Audio| 6HD Mic| 61.5Hrs Bluetooth in Ear Headset (Blue
  • checkin the Ear)
amazon-logo

₹3299

₹3999

खरीदिये

discount

74% OFF

boAt 2026 Launch Nirvana Crown, Sonic ARC, LEDs, Haptic Feedback,50dB Hybrid ANC,Spatial Audio, 6 Mic ENx, App Support, v6.0 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Blazing Red)

boAt 2026 Launch Nirvana Crown, Sonic ARC, LEDs, Haptic Feedback,50dB Hybrid ANC,Spatial Audio, 6 Mic ENx, App Support, v6.0 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Blazing Red)

  • checkboAt 2026 Launch Nirvana Crown
  • checkSonic ARC
  • checkLEDs
amazon-logo

₹2599

₹9990

खरीदिये

discount

82% OFF

boAt Nirvana Ion ANC, Active Noise Cancellation(~32dB), 120Hrs Battery, App Support, Crystal Bionic Sound, 4Mics ENx, v5.3 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Quartz White)

boAt Nirvana Ion ANC, Active Noise Cancellation(~32dB), 120Hrs Battery, App Support, Crystal Bionic Sound, 4Mics ENx, v5.3 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Quartz White)

  • checkboAt Nirvana Ion ANC
  • checkActive Noise Cancellation(~32dB)
  • check120Hrs Battery
amazon-logo

₹1799

₹9990

खरीदिये

discount

81% OFF

boAt Nirvana Zenith Pro, 50dB Hybrid Adaptive ANC, Spatial Audio, Hi-Res Audio LDAC, 6Mics AI-ENx, 80 Hrs Battery, Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Velvet Grey)

boAt Nirvana Zenith Pro, 50dB Hybrid Adaptive ANC, Spatial Audio, Hi-Res Audio LDAC, 6Mics AI-ENx, 80 Hrs Battery, Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Velvet Grey)

  • checkboAt Nirvana Zenith Pro
  • check50dB Hybrid Adaptive ANC
  • checkSpatial Audio
amazon-logo

₹2799

₹14990

खरीदिये

discount

45% OFF

realme Buds T310 True Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC, 360° Spatial Audio, 12.4mm Dynamic Bass Driver, Upto 40Hrs Battery and Fast Charging (Vibrant Black)

realme Buds T310 True Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC, 360° Spatial Audio, 12.4mm Dynamic Bass Driver, Upto 40Hrs Battery and Fast Charging (Vibrant Black)

  • checkrealme Buds T310 True Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC
  • check360° Spatial Audio
  • check12.4mm Dynamic Bass Driver
amazon-logo

₹2199

₹3999

खरीदिये

discount

45% OFF

realme Buds T310 Truly Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC, 360° Spatial Audio, 12.4mm Dynamic Bass Driver, Upto 40Hrs Battery and Fast Charging (Dome Green)

realme Buds T310 Truly Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC, 360° Spatial Audio, 12.4mm Dynamic Bass Driver, Upto 40Hrs Battery and Fast Charging (Dome Green)

  • checkrealme Buds T310 Truly Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC
  • check360° Spatial Audio
  • check12.4mm Dynamic Bass Driver
amazon-logo

₹2199

₹3999

खरीदिये

discount

28% OFF

realme Buds Air 8,11mm+6mm Dual Dynamic Bass Drivers,58Hrs Playtime, 55dB ANC,6 Mic ENC, 45ms Low Latency, 360° Spatial Audio, Hi-Res LHDC, IP55 Dust & Water Resistant, BT V5.4 (Master Grey)

realme Buds Air 8,11mm+6mm Dual Dynamic Bass Drivers,58Hrs Playtime, 55dB ANC,6 Mic ENC, 45ms Low Latency, 360° Spatial Audio, Hi-Res LHDC, IP55 Dust & Water Resistant, BT V5.4 (Master Grey)

  • checkrealme Buds Air 8
  • check11mm+6mm Dual Dynamic Bass Drivers
  • check58Hrs Playtime
amazon-logo

₹3799

₹5299

खरीदिये

discount

50% OFF

Original Wireless Earbuds Buds 3r with Smooth Connectivity Compatible with OnePlus 10R, 9R, Nord 2, Clear Sound Output & Daily Use Comfort (Black) FA-AT

Original Wireless Earbuds Buds 3r with Smooth Connectivity Compatible with OnePlus 10R, 9R, Nord 2, Clear Sound Output & Daily Use Comfort (Black) FA-AT

  • checkOriginal Wireless Earbuds Buds 3r with Smooth Connectivity Compatible with OnePlus 10R
  • check9R
  • checkNord 2
amazon-logo

₹999

₹1999

खरीदिये

discount

81% OFF

Sounce Protective Case Cover Compatible with OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds Soft Silicone Shock Absorbing Full Body Protection Visible LED Indicator Anti Dust Port Plug Secure Precision Fit (Black)

Sounce Protective Case Cover Compatible with OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds Soft Silicone Shock Absorbing Full Body Protection Visible LED Indicator Anti Dust Port Plug Secure Precision Fit (Black)

  • checkSounce Protective Case Cover Compatible with OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds Soft Silicone Shock Absorbing Full Body Protection Visible LED Indicator Anti Dust Port Plug Secure Precision Fit (Black)
amazon-logo

₹189.05

₹999

खरीदिये

CMF Buds 2 पर 500 रुपये की बचत

Nothing के सब-ब्रैंड CMF का Buds 2 भी इस सेल में 2,499 रुपये में उपलब्ध है। इसकी लिस्टेड कीमत 2,999 रुपये है। यानी इस मॉडल पर 500 रुपये की सीधी छूट मिल रही है।

Boat Nirvana Crown सिर्फ 2,599 रुपये में

Boat Nirvana Crown की लिस्टेड कीमत 9,990 रुपये है, लेकिन Amazon Great Freedom Sale में इसका इफेक्टिव प्राइस 2,599 रुपये बताया गया है। यानी लिस्टेड कीमत के मुकाबले यह काफी बड़ी कटौती है। हालांकि खरीदने से पहले उपलब्ध कलर ऑप्शंस, स्टॉक और फाइनल प्राइस जरूर चेक कर लें।

ये भी पढ़ें:Amazon Sale: इन लैपटॉप्स पर छूट, प्रीमियम मॉडल ₹18000 तक सस्ते

Realme Buds T310 की कीमत 1,899 रुपये

Realme Buds T310 को भी 3,000 रुपये के बजट में एक आकर्षक विकल्प के तौर पर खरीदा जा सकता है। इसकी लिस्टेड कीमत 3,999 रुपये है, जबकि सेल में प्रभावी कीमत 1,899 रुपये बताई गई है।

OnePlus Nord Buds 3R सिर्फ 1,599 रुपये में

OnePlus Nord Buds 3R की लिस्टेड कीमत 1,999 रुपये है और Amazon Sale में यह 1,599 रुपये में मिल रहा है। कम बजट में OnePlus का TWS खरीदने वाले यूजर्स के लिए यह डील खास हो सकती है।

ये भी पढ़ें:अमेरिका में भारत से ₹30 हजार सस्ता होगा iPhone 18 Pro Max, कहां खरीदने में फायदा

Noise और GoBoult के TWS भी सस्ते

Noise Alt Buds S की प्रभावी कीमत सेल में 1,499 रुपये है, जबकि इसकी लिस्टेड कीमत 1,899 रुपये है। वहीं GoBoult Mustang Torq की लिस्टेड कीमत 5,999 रुपये है और इसे 1,799 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

और पढ़ें
Earphone Gadgets Hindi News Tech News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।