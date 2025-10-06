अमेजन गीजर पर लाया बंपर डिस्काउंट, फटाफट करें खरीदारी
अमेजन ने ठंड से पहले गीजर पर बंपर डिस्काउंट ऑफर निकाला है, जिससे गीजर की कीमत काफी कम हो गई हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ठंड आने से पहले अमेजन ने गीजर की सेल पर बंपर डिस्काउंट ऑफर निकाला है, जिससे गीजर की कीमत अचानक से काफी कम हो गई है। ऐसे में आप ठंड के सीजन से पहले ही सस्ते में गीजर को खरीद सकते हैं। अमेजन की ओर से टॉप ब्रांड के गीजर पर 66 फीसद तक की छूट दी जा रही है। साथ ही एक्सचेंज ऑफर और बैंक डिस्काउंट के साथ गीजर को उसकी वास्तविक कीमत से बेहद कम दाम में खरीदा जा सकेगा।
1. Orient Electric Enamour Classic Pro Geyser|25L Storage Water Heater| High Pressure Epoxy Coated Tank|5 Star rated |8 bar pressure compatibility |Suitable for high rise buildings |5 years tank warranty
यह एक एक स्टाइलिश, पावरफुल और सेफ वाटर हीटर है जो बड़े परिवारों और हाई-राइज अपार्टमेंट्स के लिए परफेक्ट है। इसमें 25 लीटर की स्टोरेज क्षमता, 2000W हीटिंग की सुविधा मिलती हैं,जो 20% ज़्यादा गर्म पानी देती है। इसे 66 फीसद डिस्काउंट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
परिवार के 3-4 लोगों के लिए पर्याप्त स्टोरेज
जंग-रोधी और टिकाऊ हीटिंग परफॉर्मेंस
10% ज्यादा हीट रिटेंशन
सुरक्षित और टिकाऊ डिजाइन
मनचाहा तापमान सेट करने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
तेज़ हीटिंग और एनर्जी एफिशिएंट
वजन थोड़ा ज़्यादा
Wi-Fi या Smart App फीचर नहीं
2. POLYCAB Superia DLX 5-Star 15 Litre Water Heater (Geyser) | Free Connecting Pipe | 7-Year Tank Warranty by POLYCAB | Anti Rust Glass Line Tank, Temperature Control Knob, Shock Resistant【White】
यह एक पावरफुल, स्टाइलिश और सेफ वाटर हीटर है जो न सिर्फ बिजली बचाता है बल्कि लंबी उम्र और शानदार हीटिंग परफॉर्मेंस भी देता है। इसकी 9 लेयर सेफ्टी, इसे हर घर के लिए परफेक्ट चॉइस बनाती है। इसकी खरदी पर 51 फीसद की छूट दी जा रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
15 लीटर क्षमता
कम बिजली में ज़्यादा गर्म पानी
रस्ट-फ्री और हाई-प्रेशर-रेडी टैंक
बेहतर हीटिंग और हॉट वॉटर आउटपुट
7 साल की टैंक वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
वजन थोड़ा ज़्यादा
वाई-फाई कनेक्टिविटी नहीं
3. V-Guard Zio Geyser 5 Litre Instant Water Heater | Advanced Multi-Layered Safety | 3000 W Powerful Heating | Suitable For Kitchen & Bathroom | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard | White-Blue
यह वाटर हीटर छोटे परिवारों या किचन के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यह 5 लीटर वाटर स्टोरेज क्षमता के साथ आता है। यह पावरफुल हीटिंग एलिमेंट के साथ मिनटों में गर्म पानी देता है। इसका 4-लेयर सेफ्टी सिस्टम और रस्टप्रूफ डिज़ाइन इसे लंबे समय तक टिकाऊ और भरोसेमंद बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल हीटिंग और सेफ्टी
4 लेयर सेफ्टी सिस्टम
रस्ट प्रूफ और ड्यूरेबल
छोटे बाथरूम के लिए आदर्श
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए नहीं
इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग से
4. Activa Amazon 10 Liter Water Heater Geyser, ISI Copper Element 3 KVA (0.8mm), Instant Heat Water, Anti Rust Coated Tank, ABS Body, BEE 5 Start Rated, Energy Efficient, 5 Year Warranty - IVORY
यह एक 10 लीटर वॉटर स्टोरेज वाला गीजर है। इसमें 3KVA कॉपर एलिमेंट और BEE 5 स्टार रेटिंग के साथ यह गीजर तेज हीटिंग और कम बिजली खर्च दोनों का बेहतरीन संतुलन देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और स्थायी हीटिंग
लंबे समय तक टिकाऊ और जंग-रहित
बिजली की बचत और बेहतर प्रदर्शन
10L की बड़ी क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो टेंपरेचर डिस्प्ले नहीं
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
5. Havells Instanio 10L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Color Changing LED Indicator|Anti Rust Tank|Mcoloy Heating Element
यह एक स्टाइलिश और टिकाऊ गीजर है, जो 10 लीटर क्षमता में आता है। यह गीजर न सिर्फ बिजली बचाता है बल्कि अपने एलईडी इंडीकेटर के साथ एक स्मार्ट यूजर एक्सपीरियंस भी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ और समान हीटिंग
लंबे समय तक चलने वाला
हार्ड वॉटर के लिए भी उपयुक्त
मियम बिल्ड क्वालिटी और LED इंडिकेटर
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
वजन थोड़ा ज्यादा
6. V-Guard Divino DG Geyser 15 Litre Water Heater with Digital Display | Suitable for Hard Water | Energy Efficient 5 Star Rating | Advanced 4 layered Safety | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard
यह गीजर सिर्फ पानी नहीं गर्म करता है, बल्कि एनर्जी भी बचाता है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले, 5 स्टार एनर्जी रेटिंग, और एडवांस्ड 4-लेयर सेफ्टी सिस्टम दिया गाय है, जो कि इसे हर घर के लिए एक स्मार्ट और भरोसेमंद गीजर बनाता है।
7. AO Smith Geyser 25 Litre 5 Star Rating (BEE), Vertical Water Heater | Geyser 25 Ltr For High Rise Building | 7 Year Tank Warranty, 2 Year Comprehensive Warranty | SDS-GREEN-025
यह एक एनर्जी एफिशिएंट और हाई-परफॉर्मेंस गीजर है। यह गीजर 25 लीटर क्षमता में आता है। यह खासतौर पर हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए डिजाइन किया गया है और ब्लू डायमंड ग्लास-लाइन टैंक और ग्लास-कोटेड हीटिंग एलिमेंट जैसी प्रीमियम तकनीकों से लैस है जो इसे ज्यादा टिकाऊ बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
25 लीटर कैपेसिटी
5 स्टार रेटिंग
2X ज्यादा करप्शन रेसिस्टेंस
2 साल की कॉम्प्रिहेन्सिव वारंटी
ग्लास-कोटेड हीटिंग एलिमेंट
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
साइज में काफी बड़ा
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।