अमेजन गीजर पर लाया बंपर डिस्काउंट, फटाफट करें खरीदारी

Mon, 6 Oct 2025 10:14 AM

ठंड आने से पहले अमेजन ने गीजर की सेल पर बंपर डिस्काउंट ऑफर निकाला है, जिससे गीजर की कीमत अचानक से काफी कम हो गई है। ऐसे में आप ठंड के सीजन से पहले ही सस्ते में गीजर को खरीद सकते हैं। अमेजन की ओर से टॉप ब्रांड के गीजर पर 66 फीसद तक की छूट दी जा रही है। साथ ही एक्सचेंज ऑफर और बैंक डिस्काउंट के साथ गीजर को उसकी वास्तविक कीमत से बेहद कम दाम में खरीदा जा सकेगा।

यह एक एक स्टाइलिश, पावरफुल और सेफ वाटर हीटर है जो बड़े परिवारों और हाई-राइज अपार्टमेंट्स के लिए परफेक्ट है। इसमें 25 लीटर की स्टोरेज क्षमता, 2000W हीटिंग की सुविधा मिलती हैं,जो 20% ज़्यादा गर्म पानी देती है। इसे 66 फीसद डिस्काउंट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है।

Specifications क्षमता 25 लीटर पावर आउटपुट 2000W वोल्टेज 240V प्रेशर क्षमता 8 बार क्यों खरीदें परिवार के 3-4 लोगों के लिए पर्याप्त स्टोरेज जंग-रोधी और टिकाऊ हीटिंग परफॉर्मेंस 10% ज्यादा हीट रिटेंशन सुरक्षित और टिकाऊ डिजाइन मनचाहा तापमान सेट करने की सुविधा क्यों खोजें विकल्प तेज़ हीटिंग और एनर्जी एफिशिएंट वजन थोड़ा ज़्यादा Wi-Fi या Smart App फीचर नहीं

यह एक पावरफुल, स्टाइलिश और सेफ वाटर हीटर है जो न सिर्फ बिजली बचाता है बल्कि लंबी उम्र और शानदार हीटिंग परफॉर्मेंस भी देता है। इसकी 9 लेयर सेफ्टी, इसे हर घर के लिए परफेक्ट चॉइस बनाती है। इसकी खरदी पर 51 फीसद की छूट दी जा रही है।

Specifications क्षमता 15 लीटर वोल्टेज 230V AC प्रेशर क्षमता 8 bar वारंटी 7 साल क्यों खरीदें 15 लीटर क्षमता कम बिजली में ज़्यादा गर्म पानी रस्ट-फ्री और हाई-प्रेशर-रेडी टैंक बेहतर हीटिंग और हॉट वॉटर आउटपुट 7 साल की टैंक वारंटी क्यों खोजें विकल्प वजन थोड़ा ज़्यादा वाई-फाई कनेक्टिविटी नहीं

यह वाटर हीटर छोटे परिवारों या किचन के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यह 5 लीटर वाटर स्टोरेज क्षमता के साथ आता है। यह पावरफुल हीटिंग एलिमेंट के साथ मिनटों में गर्म पानी देता है। इसका 4-लेयर सेफ्टी सिस्टम और रस्टप्रूफ डिज़ाइन इसे लंबे समय तक टिकाऊ और भरोसेमंद बनाते हैं।

Specifications वोल्टेज 3000 वॉट वाटर स्टोरेज क्षमता 5 लीटर वजन 2.9 किग्रा. क्यों खरीदें पावरफुल हीटिंग और सेफ्टी 4 लेयर सेफ्टी सिस्टम रस्ट प्रूफ और ड्यूरेबल छोटे बाथरूम के लिए आदर्श क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवार के लिए नहीं इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग से

यह एक 10 लीटर वॉटर स्टोरेज वाला गीजर है। इसमें 3KVA कॉपर एलिमेंट और BEE 5 स्टार रेटिंग के साथ यह गीजर तेज हीटिंग और कम बिजली खर्च दोनों का बेहतरीन संतुलन देता है।

Specifications कैपेसिटी 10 लीटर वारंटी 5 साल वॉट 3000W क्यों खरीदें तेज और स्थायी हीटिंग लंबे समय तक टिकाऊ और जंग-रहित बिजली की बचत और बेहतर प्रदर्शन 10L की बड़ी क्षमता क्यों खोजें विकल्प ऑटो टेंपरेचर डिस्प्ले नहीं इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

यह एक स्टाइलिश और टिकाऊ गीजर है, जो 10 लीटर क्षमता में आता है। यह गीजर न सिर्फ बिजली बचाता है बल्कि अपने एलईडी इंडीकेटर के साथ एक स्मार्ट यूजर एक्सपीरियंस भी देता है।

Specifications कैपेसिटी 10 लीटर वॉट 2000w प्रेशर 8 बार एनर्जी रेटिंग 4 स्टार क्यों खरीदें तेज़ और समान हीटिंग लंबे समय तक चलने वाला हार्ड वॉटर के लिए भी उपयुक्त मियम बिल्ड क्वालिटी और LED इंडिकेटर क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा वजन थोड़ा ज्यादा

यह गीजर सिर्फ पानी नहीं गर्म करता है, बल्कि एनर्जी भी बचाता है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले, 5 स्टार एनर्जी रेटिंग, और एडवांस्ड 4-लेयर सेफ्टी सिस्टम दिया गाय है, जो कि इसे हर घर के लिए एक स्मार्ट और भरोसेमंद गीजर बनाता है।

यह एक एनर्जी एफिशिएंट और हाई-परफॉर्मेंस गीजर है। यह गीजर 25 लीटर क्षमता में आता है। यह खासतौर पर हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए डिजाइन किया गया है और ब्लू डायमंड ग्लास-लाइन टैंक और ग्लास-कोटेड हीटिंग एलिमेंट जैसी प्रीमियम तकनीकों से लैस है जो इसे ज्यादा टिकाऊ बनाता है।

Specifications कैपेसिटी 25 लीटर वाटरेज 2000 Watts बॉडी मैटेरियल ABS वजन 13 किलोग्राम क्यों खरीदें 25 लीटर कैपेसिटी 5 स्टार रेटिंग 2X ज्यादा करप्शन रेसिस्टेंस 2 साल की कॉम्प्रिहेन्सिव वारंटी ग्लास-कोटेड हीटिंग एलिमेंट क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा साइज में काफी बड़ा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।