Jhukna Mat! अब बिना झुके निकालें हरी सब्जियां ये हैं अमेजन के बेस्ट सेलिंग बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर

अमेजन पर मिलने वाले बेस्ट-सेलिंग बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर नीचे और मुख्य फ्रिज ऊपर होता है, जिससे सब्जियों के लिए बार बार झुकना नहीं पड़ता। इनवर्टर टेक्नोलॉजी और बेहतरीन कूलिंग वाले ये फ्रॉस्ट फ्री मॉडल्स बजट और बिजली की बचत दोनों के लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं।

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भारतीय रसोईघरों में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल दिन में दर्जनों बार किया जाता है। पारंपरिक सिंगल या डबल डोर फ्रिज में सब्जी का बॉक्स सबसे नीचे होता है, जिसके कारण महिलाओं और बुजुर्गों को हर बार सब्जी, दूध या फल निकालने के लिए नीचे झुकना पड़ता है। इस समस्या का सबसे आधुनिक समाधान हैं बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर।

अमेजन पर इस समय Jhukna Mat कॉन्सेप्ट वाले ये फ्रिज सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। इन मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मुख्य फ्रिज और वेजिटेबल कंपार्टमेंट ऊपर की तरफ (आई-लेवल पर) होता है, जबकि कम इस्तेमाल होने वाला फ्रीजर नीचे दिया जाता है। इससे पीठ और घुटनों के दर्द से परेशान लोगों को बार-बार झुकने के झंझट से शत-प्रतिशत मुक्ति मिल जाती है।

अमेजन पर उपलब्ध 2 Star Frost Free मॉडल्स न केवल कम बजट में आते हैं, बल्कि इनमें दी गई Twin Inverter या Smart Inverter Compressor जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिजली की खपत को भी काफी कम रखती है। इनमें कनवर्टिबल मोड्स भी मिलते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी फ्रिज में बदला जा सकता है। कम दाम, प्रीमियम लुक, बिजली की बचत और सेहत को आराम देने के कारण यह आधुनिक परिवारों के लिए बेस्ट चॉइस हैं।

अगर आप बार-बार झुककर फ्रिज से सब्जियां निकालने के झंझट से परेशान हैं, तो Panasonic 400L Prime Convertible बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह फ्रिज बॉटम माउंट डिज़ाइन के साथ आता है, यानी इसका मुख्य रेफ्रिजरेटर हिस्सा ऊपर और फ्रीज़र नीचे की तरफ है। डायमंड ब्लैक फिनिश वाले इस प्रीमियम फ्रिज में Prime Convertible टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें खाना पकाने और चीजों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए विशेष मोड्स मिलते हैं। 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए यह एक शानदार और आधुनिक रेफ्रिजरेटर है।

Specifications वारंटी प्रोडक्ट पर 2 साल और कंप्रेसर पर 10 साल आयाम 70D x 68.5W x 162.4H सेंटीमीटर कंप्रेसर इंटेलिजेंट 6-स्टेज इन्वर्टर कंप्रेसर एनर्जी रेटिंग 2 स्टार क्यों खरीदें बॉटम माउंट डिज़ाइन बड़ा स्टोरेज स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर शानदार लुक और वारंटी क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग कीमत बजट ग्राहकों के लिए थोड़ी ज्यादा

अगर आप मध्यम आकार के परिवार (3-4 सदस्यों) के लिए एक भरोसेमंद और एडवांस्ड फीचर्स वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Whirlpool 285 L IntelliSense Inverter रेफ्रिजरेटर एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह फ्रिज आकर्षक ओमेगा स्टील फिनिश के साथ आता है जो आपके किचन को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। इसमें Whirlpool की प्रसिद्ध IntelliSense Inverter टेक्नोलॉजी दी गई है, जो आपके इस्तेमाल और लोड के हिसाब से कूलिंग को खुद एडजस्ट करती है। इसके अलावा, इसके बाहरी दरवाजे पर टच कंट्रोल पैनल दिया गया है, जिससे आप बिना फ्रिज खोले भी सेटिंग्स बदल सकते हैं।

Specifications वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल और कंप्रेसर पर 9 साल की वारंटी विशेष फीचर्स एक्सटर्नल यूआई टच पैनल, स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन आयाम 63.2D x 71.7W x 169.1H सेंटीमीटर एनर्जी रेटिंग 2 स्टार कंप्रेसर टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्यों खरीदें एक्सटर्नल टच कंट्रोल पैनल लंबे समय तक फ्रेशनेस समान कूलिंग पोर्टेबल आइस ट्रे क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग कंप्रेसर वारंटी

यदि आप अपने बड़े परिवार के लिए एक प्रीमियम, एक्स्ट्रा-लार्ज स्टोरेज और एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी वाला रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हैं, तो Electrolux 496L बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर एक बेहतरीन विकल्प है। यह फ्रिज UltimateTaste 500 सीरीज का हिस्सा है, जो भोजन के असली स्वाद, न्यूट्रिएंट्स और उसकी बनावट को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जाना जाता है। स्लीक स्टेनलेस स्टील फिनिश और मॉडर्न बॉटम माउंट डिज़ाइन (फ्रीजर नीचे और फ्रिज ऊपर) के साथ आने वाला यह रेफ्रिजरेटर आपके किचन को एक इंटरनेशनल और लग्जरी लुक देता है।

Specifications वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल और कंप्रेसर पर 10 साल आयाम 72.3D x 79.6W x 172.5H सेंटीमीटर कूलिंग टेक्नोलॉजी इवनटेम्प समान कूलिंग कंप्रेसर न्यूट्रीफ्रेश इन्वर्टर कंप्रेसर क्यों खरीदें झुकने से राहत TasteGuard डिओडोराइजर हाई यूजर रेटिंग एडजस्टेबल स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प 1-स्टार एनर्जी रेटिंग काफी महंगा गैस चार्जिंग एक्स्ट्रा

Panasonic NR-BK418BQKN एक प्रीमियम और अत्यधिक आधुनिक बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर है, जो स्टाइल और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें अक्सर इस्तेमाल होने वाला मुख्य फ्रिज कंपार्टमेंट ऊपर और फ्रीज़र नीचे दिया गया है, जो आपको बार-बार झुकने की परेशानी से मुक्ति देता है। डायमंड ब्लैक फिनिश के साथ आने वाला यह फ्रिज AI Econavi और Prime Convertible जैसी एडवांस तकनीकों से लैस है, जो न सिर्फ खाने को हफ़्तों तक फ्रेश रखती हैं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बिजली की भी बचत करती हैं। मध्यम से बड़े परिवारों के लिए यह एक परफेक्ट और स्मार्ट किचन साथी है।

Specifications वारंटी प्रोडक्ट पर 3 साल की विस्तृत वारंटी और कंप्रेसर पर 10 साल की लंबी वारंटी आयाम 70D x 68.5W x 162.4H सेंटीमीटर एनर्जी रेटिंग 2 स्टार कंप्रेसर\ 6-स्टेज इंटेलिजेंट इन्वर्टर कंप्रेसर क्यों खरीदें AI Econavi झुकने की जरूरत नहीं Ag Clean टेक्नोलॉजी बेहतरीन वारंटी पैकेज क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग फ्रीज़र लवर्स के लिए असुविधा

यदि आप अपने किचन के लिए एक बेहद खूबसूरत, आधुनिक और प्रीमियम लुक वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Panasonic 400L मिरर ग्लास मॉडल एक शानदार विकल्प है। इस रेफ्रिजरेटर की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार मिरर ग्लास फिनिश है, जो आपके किचन के इंटीरियर को एकदम लक्ज़री लुक देता है। यह एक बॉटम माउंट फ्रिज है, जिसमें मुख्य रेफ्रिजरेटर सेक्शन ऊपर और फ्रीजर नीचे दिया गया है ताकि आपको बार-बार झुकना न पड़े। Prime Convertible टेक्नोलॉजी और 4 विशेष सब-मोड्स के साथ आने वाला यह 2024 मॉडल बड़े परिवारों के लिए स्टाइल और यूटिलिटी का एक परफेक्ट कॉम्बो है।

Specifications वारंटी प्रोडक्ट पर 3 साल की व्यापक वारंटी + कंप्रेसर पर 10 साल आयाम 70D x 68.5W x 162.4H सेंटीमीटर कंप्रेसर इंटेलिजेंट 6-स्टेज इन्वर्टर कंप्रेसर एनर्जी रेटिंग 2 स्टार क्यों खरीदें अल्ट्रा-प्रीमियम मिरर ग्लास लुक बॉटम माउंट डिज़ाइन ह्यूमिडिटी सील के साथ 28L वेज बॉक्स 3 साल की लंबी प्रोडक्ट वारंटी क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग फिंगरप्रिंट और दाग दिखने का डर

1. फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर के नुकसान क्या हैं? फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर में बर्फ को खुद-ब-खुद पिघलाने की तकनीक होती है, जिसके कई फायदों के साथ-साथ कुछ नुकसान भी हैं,

अधिक बिजली की खपत : फ्रॉस्ट-फ्री फ्रिज में अंदर की बर्फ को पिघलाने के लिए एक हीटिंग एलिमेंट और हवा फैलाने के लिए छोटे पंखों का इस्तेमाल होता है। इस वजह से ये डायरेक्ट-कूल फ्रिज के मुकाबले अधिक बिजली खाते हैं।

महंगे होते हैं : इनमें एडवांस तकनीक और कूलिंग सेंसर्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए इनकी शुरुआती कीमत डायरेक्ट-कूल रेफ्रिजरेटर से काफी ज्यादा होती है।

भोजन का सूखना : इन फ्रिज में लगातार सूखी हवा घूमती रहती है। अगर आप खाने, कटी हुई सब्जियों या गूंथे हुए आटे को बिना ढके (खुला) रख देंगे, तो वे बहुत जल्दी सूख जाते हैं और उनकी नमी खत्म हो जाती है।

रखरखाव और मरम्मत का खर्च : इनमें कंप्रेसर के अलावा टाइमर, हीटर और पंखे जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं। यदि इनमें से कोई भी पार्ट खराब होता है, तो इसकी मरम्मत का खर्च ज्यादा आता है।

2. कौन सा बेहतर है, फ्रॉस्ट फ्री या नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर? आमतौर पर लोग इन दोनों नामों में भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से समझें तो:

निष्कर्ष: Frost-Free और No Frost दोनों एक ही तकनीक के दो अलग-अलग नाम हैं। दोनों का काम करने का तरीका और मकसद बिल्कुल एक समान है।

काम करने का तरीका: दोनों ही प्रकार के रेफ्रिजरेटर में एक ऑटोमैटिक टाइमर और हीटिंग कॉइल होती है। यह सिस्टम हर कुछ घंटों में फ्रिज के फ्रीज़र कंपार्टमेंट को हल्का सा गर्म करता है ताकि वहां अतिरिक्त बर्फ न जम पाए।

नाम का अंतर: यूरोप और अमेरिकी बाजारों में अक्सर इसे No Frost कहा जाता है, जबकि भारत और एशियाई बाजारों में ब्रांड्स इसे Frost-Free नाम से प्रमोट करते हैं। इसलिए, आप इन दोनों में से कोई भी नाम चुनें, आपको एक ही बेहतरीन तकनीक मिलेगी जिसमें आपको कभी भी हाथ से बर्फ पिघलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

3. बॉटम फ्रीजर रेफ्रिजरेटर का नुकसान क्या है?

बॉटम फ्रीज़र (जिसमें फ्रीजर नीचे और मुख्य फ्रिज ऊपर होता है) के वैसे तो कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ मुख्य नुकसान निम्नलिखित हैं,

बर्फ या फ्रोजन फूड निकालने के लिए झुकना: यदि आपके घर में बर्फ जमाने, आइसक्रीम रखने या फ्रोजन फूड (जैसे मटर, फ्रोजन कबाब, फ्रेंच फ्राइज़) का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो आपको इन्हें निकालने के लिए बार-बार नीचे झुकना पड़ेगा।

कीमत अधिक होना: टॉप-माउंट (पारंपरिक फ्रिज जिसमें फ्रीज़र ऊपर होता है) के मुकाबले बॉटम-फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर काफी महंगे होते हैं।

सीमित मॉडल्स और विकल्प: मार्केट में टॉप-माउंट रेफ्रिजरेटर के मुकाबले बॉटम फ्रीज़र वाले मॉडल्स और रंगों के विकल्प थोड़े कम मिलते हैं।

बच्चों की पहुंच: फ्रीजर नीचे होने के कारण छोटे बच्चे आसानी से इसे खोल सकते हैं, जिससे बार-बार आइसक्रीम निकालने या बर्फ के साथ खेलने के कारण कूलिंग कम होने का डर रहता है।

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