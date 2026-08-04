Amazon Great Freedom Sale, घर बनेगा सिनेमाघर! 7 अगस्त से Projectors पर मिल रही है भारी छूट

7 अगस्त से शुरू हो रही Amazon Great Freedom Sale में Smart Projectors पर भारी डिस्काउंट और आकर्षक डील्स मिल रही हैं। Zebronics और EGate जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोजेक्टर्स को आप बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ सस्ते में खरीद सकते हैं।

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अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मूवीज और वेब सीरीज देखने के शौकीन हैं और अपने देखने के अनुभव को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो यह सही समय है। 7 अगस्त से लाइव हो रही Amazon Great Freedom Sale में स्मार्ट और 4K प्रोजेक्टर्स की एक विस्तृत रेंज पर शानदार डिस्काउंट ऑफर्स मिलने जा रहे हैं।

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टॉप ब्रांड्स पर मिलेंगे धांसू डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स इस धमाकेदार सेल के दौरान Zebronics, EGate, ViewSonic और Portronics जैसे नामचीन ब्रांड्स के प्रोजेक्टर्स पर आपको भारी छूट के साथ-साथ कई आकर्षक बैंक डिस्काउंट्स, नो-कॉस्ट EMI और नो-हैसल एक्सचेंज डील्स का फायदा मिलेगा। उच्च ब्राइटनेस, इन-बिल्ट स्पीकर्स और वायरलेस कनेक्टिविटी वाले ये प्रोजेक्टर्स आपके लिविंग रूम या बेडरूम को मिनटों में एक शानदार मिनी सिनेमाघर में बदल सकते हैं।

कम बजट में तैयार करें अपना खुद का होम थिएटर क्रिकेट मैच देखना हो या फैमिली के साथ मूवी नाइट का प्लान बनाना हो, बड़ी स्क्रीन का अनुभव हर पल को खास बना देता है। अगर आप भी बेहद कम बजट में बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और धांसू ऑडियो वाला होम थिएटर सेटअप तैयार करना चाहते हैं, तो 7 अगस्त से शुरू होने वाली इस सेल की डील लिस्ट तुरंत चेक करें और अपने पसंदीदा प्रोजेक्टर को विशलिस्ट कर लें।

अगर आप अपने घर के लिविंग रूम या बेडरूम में थिएटर जैसा अनुभव चाहते हैं, तो Lumio Arc 5 एक बेहतरीन विकल्प है। यह पोर्टेबल प्रोजेक्टर ऑफिशियल Android 14 Google TV और इन-बिल्ट Netflix के साथ आता है, जिससे आपको अलग से कोई स्ट्रीमिंग स्टिक लगाने की आवश्यकता नहीं होती।

Specifications ऑप्टिकल इंजन सील्ड आर्कलाइट इंजन कनेक्टिविटी डुअल बैंड वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.1, HDMI (ARC), USB और 3.5mm जैक ऑडियो डॉल्बी ऑडियो और स्मार्ट ब्लूटूथ स्पीकर मोड स्मार्ट सेटअप ऑटो कीस्टोन (±30°), ऑटो फोकस और ऑब्सटेकल अवॉइडेंस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफिशियल गूगल टीवी क्यों खरीदें ऑफिशियल गूगल टीवी और नेटफ्लिक्स स्मार्ट ऑटो एडजस्टमेंट लंबे समय तक चलने वाली क्वालिटी बहुउपयोगी (2-in-1) क्यों खोजें विकल्प सीमित ब्राइटनेस इन-बिल्ट बैटरी नहीं

यदि आप बहुत कम बजट में अपने घर को मिनी थिएटर बनाना चाहते हैं, तो Zebronics Pixaplay 35 एक शानदार विकल्प है। 240° टिल्टेबल मैकेनिज्म, इन-बिल्ट OTT ऐप्स और 4K सपोर्ट के साथ आने वाला यह प्रोजेक्टर आपको बड़ी स्क्रीन पर फिल्में और वेब सीरीज देखने का बेहतरीन अनुभव देता है।

Specifications ऑडियो इन-बिल्ट पावरफुल स्पीकर और रिमोट कंट्रोल कनेक्टिविटी डुअल वाई-फाई, ब्लूटूथ v5.4, HDMI, USB, Miracast और iOS स्क्रीन मिररिंग स्मार्ट फीचर्स एंड्रॉइड OS, ऑटो कीस्टोन अडैप्टेशन, OTT ऐप्स सपोर्ट डिजाइन 240° टिल्ट मैकेनिज्म क्यों खरीदें किफायती कीमत 240° टिल्टेबल डिज़ाइन आसान वायरलेस कनेक्टिविटी स्मार्ट ओटीटी ऐप्स क्यों खोजें विकल्प नेटिव 720p रेजोल्यूशन दिन के उजाले में सीमित दृश्यता

यदि आप अपने घर पर एक शानदार प्रीमियम सिनेमा अनुभव तैयार करना चाहते हैं, तो WZATCO Yuva Go Ultra एक बेहतरीन विकल्प है। ऑफिशियल गूगल टीवी सिस्टम, वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन (HD OTT स्ट्रीमिंग के लिए), और एडवांस सील्ड ऑप्टिकल इंजन के साथ आने वाला यह प्रोजेक्टर बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और बिना किसी झंझट के आसान स्मार्ट फीचर्स प्रदान करता है।

Specifications कनेक्टिविटी वाई-फाई 6 (WiFi 6), ब्लूटूथ 5.4, HDMI, USB, 3.5mm ऑडियो जैक इंजन एडवांस फुली सील्ड ऑप्टिकल इंजन थ्रो रेशियो 1.2:1 शॉट थ्रो डिजाइन एडवांस्ड रोटेटेबल बॉडी (रोटेट करने योग्य डिजाइन) इन-बिल्ट स्टैंड के साथ क्यों खरीदें ऑफिशियल गूगल टीवी और HD स्ट्रीमिंग: 100% ऑटोमैटिक सेटअप शानदार ब्राइटनेस और डिस्प्ले शॉट थ्रो और फ्लेक्सिबल डिजाइन क्यों खोजें विकल्प एंट्री-लेवल प्रोजेक्टर्स की तुलना में थोड़ा ज्यादा प्रीमियम अल्ट्रा-पॉकेट प्रोजेक्टर्स से थोड़ा भारी

अगर आप अपने घर के कमरे को एक बड़े थियेटर में बदलना चाहते हैं, तो Crossbeats Lumex Flix एक बेहद शक्तिशाली और एडवांस्ड ऑप्शन है। ऑफिशियल नेटफ्लिक्स लाइसेंस, एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम और 300-इंच तक के विशाल डिस्प्ले के साथ आने वाला यह मिनी प्रोजेक्टर घर के साथ-साथ आउटडोर मूवी नाइट्स के लिए भी बेहतरीन है।

Specifications ब्राइटनेस 16,000 ल्यूमेंस ब्राइटनेस 16,000 ल्यूमेंस स्क्रीन साइज 300-इंच तक का अल्ट्रा-लार्ज डिस्प्ले ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 स्मार्ट एडजस्टमेंट स्मार्ट एडजस्टमेंट: ऑटो फोकस (Auto Focus), ऑटो कीस्टोन (Auto Keystone) और ऑटो ऑब्सटेकल अवॉइडेंस स्टोरेज व कनेक्टिविटी 1GB RAM / 8GB ROM, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ, HDMI, USB क्यों खरीदें ऑफिशियल नेटफ्लिक्स सपोर्ट 300-इंच का विशाल डिस्प्ले दमदार इन-बिल्ट साउंड क्यों खोजें विकल्प सीमित स्टोरेज

अगर आप अपने घर के किसी भी कमरे को एक विशाल थिएटर में बदलना चाहते हैं, तो Crossbeats Lumex Flix एक बेहद एडवांस्ड पोर्टेबल विकल्प है। आधिकारिक नेटफ्लिक्स लाइसेंस, एंड्रॉइड 13 ओएस और 300-इंच तक के विशाल डिस्प्ले के साथ आने वाला यह प्रोजेक्ट इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए एकदम सही है।

Specifications ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट 16,000 ल्यूमेंस स्क्रीन साइज और ज़ूम 300-इंच तक का डिस्प्ले ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 मेमोरी और कनेक्टिविटी 1GB RAM / 8GB ROM, वाई-फाई, ब्लूटूथ, HDMI और USB क्यों खरीदें आधिकारिक नेटफ्लिक्स सपोर्ट 16000 ल्यूमेंस की हाई ब्राइटनेस 300-इंच की विशाल स्क्रीन दमदार इन-बिल्ट साउंड क्यों खोजें विकल्प सीमित स्टोरेज

यदि आप ₹7,000 से भी कम के बजट में एक लेटेस्ट फीचर्स वाला प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं, तो Lifelong Lightbeam एक बेहतरीन विकल्प है। यह प्रोजेक्टर एंड्रॉइड 14, 180° स्विवेल डिज़ाइन और 150-इंच तक के बड़े डिस्प्ले सपोर्ट के साथ आता है, जो घर पर सिनेमाहॉल जैसा माहौल बनाने के लिए बढ़िया है।

Specifications कनेक्टिविटी वाई-फाई, ब्लूटूथ, यूएसबी, वायरलेस स्क्रीन मिररिंग ऑडियो 3W का इन-बिल्ट स्पीकर स्मार्ट एडजस्टमेंट ऑटो कीस्टोन करेक्शन और मैनुअल फोकस डिजाइन 180° स्विवेल/रोटेटेबल डिज़ाइन स्मार्ट एडजस्टमेंट ऑटो कीस्टोन करेक्शन और मैनुअल फोकस ऑडियो 3W का इन-बिल्ट स्पीकर क्यों खरीदें बजट में लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 180° रोटेटेबल डिजाइन बड़ा डिस्प्ले वायरलेस कास्टिंग क्यों खोजें विकल्प नेटिव 720p रेजोल्यूशन बेहतर सिनेमा अनुभव के लिए आपको बाहरी ब्लूटूथ स्पीकर की जरूरत

यदि आप एक जाने-माने भारतीय ब्रांड की तरफ से किफायती और पोर्टेबल स्मार्ट प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं, तो boAt CineHead E1 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह प्रोजेक्टर एंड्रॉइड 13 आधारित स्मार्ट यूआई, इन-बिल्ट ऐप्स सपोर्ट और एडजस्टेबल रोटेटेबल डिजाइन के साथ आता है, जिससे आप घर की किसी भी दीवार या छत को स्क्रीन में बदल सकते हैं।

Specifications कनेक्टिविटी वायरलेस स्क्रीन मिररिंग, वाई-फाई और रिमोट कंट्रोल ऑडियो 3W का इन-बिल्ट स्पीकर डिजाइन व वजन 1.2 किग्रा हल्का, पोर्टेबल और रोटेटेबल (एडजस्टेबल) स्टैंड ओटीटी ऐप्स इन-बिल्ट ऐप स्टोर के साथ Netflix, Prime Video और YouTube सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आधारित स्मार्ट UI क्यों खरीदें पोर्टेबल व रोटेटेबल डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक फोकस इन-बिल्ट ओटीटी सपोर्ट ब्रांड भरोसा क्यों खोजें विकल्प कम ब्राइटनेस नेटिव 720p रेजोल्यूशन बेहतर ऑडियो अनुभव के लिए बाहरी ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करना

सवाल 1: Amazon Great Freedom Sale 2026 कब से शुरू हो रही है और इस पर क्या-क्या ऑफर्स मिलेंगे? जवाब: अमेजन की यह सेल 7 अगस्त 2026 से शुरू हो रही है। इस सेल के दौरान प्रोजेक्टर्स और स्मार्ट टीवी पर 60% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा, HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड और EasyEMI से भुगतान करने पर ग्राहकों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही, Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड पर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक, नो-कॉस्ट EMI और कूपन डिस्काउंट का फायदा भी उठाया जा सकता है।

सवाल 2: पहली बार घर के लिए स्मार्ट प्रोजेक्टर खरीदते समय किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए? जवाब: नया प्रोजेक्टर खरीदते समय इन 3 बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है:

ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स: ऐसा प्रोजेक्टर चुनें जिसमें Official Google TV या Android OS और Widevine L1 / Netflix लाइसेंस हो, ताकि OTT ऐप्स (Netflix, Prime Video, Hotstar) बिना किसी रुकावट के HD में चल सकें।

रेजोल्यूशन और ब्राइटनेस: कम से कम Native 1080p (Full HD) रेजोल्यूशन और पर्याप्त ल्यूमेंस/ANSI ब्राइटनेस चुनें, जिससे अंधेरे या हल्की लाइट वाले कमरों में भी क्लियर पिक्चर दिखे।

स्मार्ट सेटअप फीचर्स: Auto Focus (ऑटो फोकस) और Auto Keystone Correction फीचर्स वाले प्रोजेक्टर को सेट करना बहुत आसान होता है और पिक्चर अपने-आप सही अलाइन हो जाती है।

सवाल 3: कम बजट (₹10,000 से कम) में कौन-सा प्रोजेक्टर लें और ज्यादा बजट में क्या चुनना सही रहेगा? जवाब: ₹5,000 - ₹10,000 के बजट में: यदि आपका बजट कम है, तो Zebronics Pixaplay 35/72 Plus या Lifelong Lightbeam जैसे प्रोजेक्टर बढ़िया विकल्प हैं। इनमें आपको रोटेटेबल डिजाइन, इन-बिल्ट OTT ऐप्स और 100-150 इंच तक की बड़ी स्क्रीन का सपोर्ट आसानी से मिल जाता है।

₹15,000 - ₹20,000 के बजट में: बेहतर ब्राइटनेस, नेटिव 1080p रेजोल्यूशन और प्रीमियम साउंड (Dolby Audio) के लिए WZATCO Yuva Go Ultra या Lumio Arc 5 जैसे गूगल टीवी सर्टिफाइड प्रोजेक्टर्स चुनना सबसे सही फैसला होगा।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।