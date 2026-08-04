Amazon Great Freedom Sale, घर बनेगा सिनेमाघर! 7 अगस्त से Projectors पर मिल रही है भारी छूट
7 अगस्त से शुरू हो रही Amazon Great Freedom Sale में Smart Projectors पर भारी डिस्काउंट और आकर्षक डील्स मिल रही हैं। Zebronics और EGate जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोजेक्टर्स को आप बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ सस्ते में खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मूवीज और वेब सीरीज देखने के शौकीन हैं और अपने देखने के अनुभव को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो यह सही समय है। 7 अगस्त से लाइव हो रही Amazon Great Freedom Sale में स्मार्ट और 4K प्रोजेक्टर्स की एक विस्तृत रेंज पर शानदार डिस्काउंट ऑफर्स मिलने जा रहे हैं।
टॉप ब्रांड्स पर मिलेंगे धांसू डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स
इस धमाकेदार सेल के दौरान Zebronics, EGate, ViewSonic और Portronics जैसे नामचीन ब्रांड्स के प्रोजेक्टर्स पर आपको भारी छूट के साथ-साथ कई आकर्षक बैंक डिस्काउंट्स, नो-कॉस्ट EMI और नो-हैसल एक्सचेंज डील्स का फायदा मिलेगा। उच्च ब्राइटनेस, इन-बिल्ट स्पीकर्स और वायरलेस कनेक्टिविटी वाले ये प्रोजेक्टर्स आपके लिविंग रूम या बेडरूम को मिनटों में एक शानदार मिनी सिनेमाघर में बदल सकते हैं।
कम बजट में तैयार करें अपना खुद का होम थिएटर
क्रिकेट मैच देखना हो या फैमिली के साथ मूवी नाइट का प्लान बनाना हो, बड़ी स्क्रीन का अनुभव हर पल को खास बना देता है। अगर आप भी बेहद कम बजट में बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और धांसू ऑडियो वाला होम थिएटर सेटअप तैयार करना चाहते हैं, तो 7 अगस्त से शुरू होने वाली इस सेल की डील लिस्ट तुरंत चेक करें और अपने पसंदीदा प्रोजेक्टर को विशलिस्ट कर लें।
1. Lumio Arc 5 Portable Home Projector | Official Google TV with Netflix | Native 1080p Full HD | 4K Support | 200 ANSI Lumens | Auto Keystone | Dolby Audio | Sealed Light Engine | Bluetooth Speaker
अगर आप अपने घर के लिविंग रूम या बेडरूम में थिएटर जैसा अनुभव चाहते हैं, तो Lumio Arc 5 एक बेहतरीन विकल्प है। यह पोर्टेबल प्रोजेक्टर ऑफिशियल Android 14 Google TV और इन-बिल्ट Netflix के साथ आता है, जिससे आपको अलग से कोई स्ट्रीमिंग स्टिक लगाने की आवश्यकता नहीं होती।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑफिशियल गूगल टीवी और नेटफ्लिक्स
स्मार्ट ऑटो एडजस्टमेंट
लंबे समय तक चलने वाली क्वालिटी
बहुउपयोगी (2-in-1)
क्यों खोजें विकल्प
सीमित ब्राइटनेस
इन-बिल्ट बैटरी नहीं
2. Zebronics Android Smart LED Projector, 4K UHD Support, 4000 Lumens, 100" Screen Size, 240° Tiltable, Auto Keystone, OTT Apps (Netflix, Prime), Miracast, WiFi, BT v5.4, HDMI, USB (Pixaplay 35)
यदि आप बहुत कम बजट में अपने घर को मिनी थिएटर बनाना चाहते हैं, तो Zebronics Pixaplay 35 एक शानदार विकल्प है। 240° टिल्टेबल मैकेनिज्म, इन-बिल्ट OTT ऐप्स और 4K सपोर्ट के साथ आने वाला यह प्रोजेक्टर आपको बड़ी स्क्रीन पर फिल्में और वेब सीरीज देखने का बेहतरीन अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
240° टिल्टेबल डिज़ाइन
आसान वायरलेस कनेक्टिविटी
स्मार्ट ओटीटी ऐप्स
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव 720p रेजोल्यूशन
दिन के उजाले में सीमित दृश्यता
3. WZATCO Yuva Go Ultra Google TV Official Smart Projector, Native 1080P, 4K UHD Support, 13000 Lumens, WiFi 6, Bluetooth 5.4, HDMI, USB, Auto Focus, Home Theater Projector, Black
यदि आप अपने घर पर एक शानदार प्रीमियम सिनेमा अनुभव तैयार करना चाहते हैं, तो WZATCO Yuva Go Ultra एक बेहतरीन विकल्प है। ऑफिशियल गूगल टीवी सिस्टम, वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन (HD OTT स्ट्रीमिंग के लिए), और एडवांस सील्ड ऑप्टिकल इंजन के साथ आने वाला यह प्रोजेक्टर बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और बिना किसी झंझट के आसान स्मार्ट फीचर्स प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑफिशियल गूगल टीवी और HD स्ट्रीमिंग:
100% ऑटोमैटिक सेटअप
शानदार ब्राइटनेस और डिस्प्ले
शॉट थ्रो और फ्लेक्सिबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
एंट्री-लेवल प्रोजेक्टर्स की तुलना में थोड़ा ज्यादा प्रीमियम
अल्ट्रा-पॉकेट प्रोजेक्टर्स से थोड़ा भारी
4. [Netflix Official License] Crossbeats Lumex Flix Projector 4k Ultra HD, 1080p Native, Android 13, WiFi, 16000 Lumens, Smart Mini Projector for Room, Portable Home Cinema, Built-in Apps, 300”Display
अगर आप अपने घर के कमरे को एक बड़े थियेटर में बदलना चाहते हैं, तो Crossbeats Lumex Flix एक बेहद शक्तिशाली और एडवांस्ड ऑप्शन है। ऑफिशियल नेटफ्लिक्स लाइसेंस, एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम और 300-इंच तक के विशाल डिस्प्ले के साथ आने वाला यह मिनी प्रोजेक्टर घर के साथ-साथ आउटडोर मूवी नाइट्स के लिए भी बेहतरीन है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑफिशियल नेटफ्लिक्स सपोर्ट
300-इंच का विशाल डिस्प्ले
दमदार इन-बिल्ट साउंड
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टोरेज
5. [Netflix Official License] Crossbeats Lumex Flix Projector 4k Ultra HD, 1080p Native, Android 13, WiFi, 16000 Lumens, Smart Mini Projector for Room, Portable Home Cinema, Built-in Apps, 300”Display
अगर आप अपने घर के किसी भी कमरे को एक विशाल थिएटर में बदलना चाहते हैं, तो Crossbeats Lumex Flix एक बेहद एडवांस्ड पोर्टेबल विकल्प है। आधिकारिक नेटफ्लिक्स लाइसेंस, एंड्रॉइड 13 ओएस और 300-इंच तक के विशाल डिस्प्ले के साथ आने वाला यह प्रोजेक्ट इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
आधिकारिक नेटफ्लिक्स सपोर्ट
16000 ल्यूमेंस की हाई ब्राइटनेस
300-इंच की विशाल स्क्रीन
दमदार इन-बिल्ट साउंड
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टोरेज
6. Lifelong Electronics Lightbeam Smart LED Projector | Android 14, 1080P & 4K Ultra HD Support, 4000 Lumens | All OTT Apps (Netflix, Prime, Jio etc.) | Auto Keystone, WiFi/BT, HDMI, Cast, 150” Screen
यदि आप ₹7,000 से भी कम के बजट में एक लेटेस्ट फीचर्स वाला प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं, तो Lifelong Lightbeam एक बेहतरीन विकल्प है। यह प्रोजेक्टर एंड्रॉइड 14, 180° स्विवेल डिज़ाइन और 150-इंच तक के बड़े डिस्प्ले सपोर्ट के साथ आता है, जो घर पर सिनेमाहॉल जैसा माहौल बनाने के लिए बढ़िया है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट में लेटेस्ट एंड्रॉइड 14
180° रोटेटेबल डिजाइन
बड़ा डिस्प्ले
वायरलेस कास्टिंग
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव 720p रेजोल्यूशन
बेहतर सिनेमा अनुभव के लिए आपको बाहरी ब्लूटूथ स्पीकर की जरूरत
7. boAt CineHead E1 Smart Projector with Built-in Netflix & Prime Video, 150 ANSI Lumens, Native 720p with 1080p & 4K Support, Vertical Keystone, 3W Speaker, Adjustable Stand (Carbon Black)
यदि आप एक जाने-माने भारतीय ब्रांड की तरफ से किफायती और पोर्टेबल स्मार्ट प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं, तो boAt CineHead E1 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह प्रोजेक्टर एंड्रॉइड 13 आधारित स्मार्ट यूआई, इन-बिल्ट ऐप्स सपोर्ट और एडजस्टेबल रोटेटेबल डिजाइन के साथ आता है, जिससे आप घर की किसी भी दीवार या छत को स्क्रीन में बदल सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पोर्टेबल व रोटेटेबल डिजाइन
इलेक्ट्रॉनिक फोकस
इन-बिल्ट ओटीटी सपोर्ट
ब्रांड भरोसा
क्यों खोजें विकल्प
कम ब्राइटनेस
नेटिव 720p रेजोल्यूशन
बेहतर ऑडियो अनुभव के लिए बाहरी ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करना
सवाल 1: Amazon Great Freedom Sale 2026 कब से शुरू हो रही है और इस पर क्या-क्या ऑफर्स मिलेंगे?
जवाब: अमेजन की यह सेल 7 अगस्त 2026 से शुरू हो रही है। इस सेल के दौरान प्रोजेक्टर्स और स्मार्ट टीवी पर 60% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा, HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड और EasyEMI से भुगतान करने पर ग्राहकों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही, Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड पर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक, नो-कॉस्ट EMI और कूपन डिस्काउंट का फायदा भी उठाया जा सकता है।
सवाल 2: पहली बार घर के लिए स्मार्ट प्रोजेक्टर खरीदते समय किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए?
जवाब: नया प्रोजेक्टर खरीदते समय इन 3 बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है:
ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स: ऐसा प्रोजेक्टर चुनें जिसमें Official Google TV या Android OS और Widevine L1 / Netflix लाइसेंस हो, ताकि OTT ऐप्स (Netflix, Prime Video, Hotstar) बिना किसी रुकावट के HD में चल सकें।
रेजोल्यूशन और ब्राइटनेस: कम से कम Native 1080p (Full HD) रेजोल्यूशन और पर्याप्त ल्यूमेंस/ANSI ब्राइटनेस चुनें, जिससे अंधेरे या हल्की लाइट वाले कमरों में भी क्लियर पिक्चर दिखे।
स्मार्ट सेटअप फीचर्स: Auto Focus (ऑटो फोकस) और Auto Keystone Correction फीचर्स वाले प्रोजेक्टर को सेट करना बहुत आसान होता है और पिक्चर अपने-आप सही अलाइन हो जाती है।
सवाल 3: कम बजट (₹10,000 से कम) में कौन-सा प्रोजेक्टर लें और ज्यादा बजट में क्या चुनना सही रहेगा?
जवाब: ₹5,000 - ₹10,000 के बजट में: यदि आपका बजट कम है, तो Zebronics Pixaplay 35/72 Plus या Lifelong Lightbeam जैसे प्रोजेक्टर बढ़िया विकल्प हैं। इनमें आपको रोटेटेबल डिजाइन, इन-बिल्ट OTT ऐप्स और 100-150 इंच तक की बड़ी स्क्रीन का सपोर्ट आसानी से मिल जाता है।
₹15,000 - ₹20,000 के बजट में: बेहतर ब्राइटनेस, नेटिव 1080p रेजोल्यूशन और प्रीमियम साउंड (Dolby Audio) के लिए WZATCO Yuva Go Ultra या Lumio Arc 5 जैसे गूगल टीवी सर्टिफाइड प्रोजेक्टर्स चुनना सबसे सही फैसला होगा।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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