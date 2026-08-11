अमेजन Freedom Sale में Sony TV का प्राइस ड्रॉप रिकॉर्ड तोड़! 32 से 75 इंच तक के मॉडल्स पर भारी बचत

Amazon Great Freedom Sale में Sony Bravia TV की पूरी रेंज पर अब तक का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप देखा जा रहा है। 32-इंच के बजट मॉडल से लेकर 75-इंच के प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी तक, ग्राहकों को भारी डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और आकर्षक बैंक ऑफर्स का सीधा फायदा मिल रहा है।

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सोनी (Sony) ब्रांडेड टीवी खरीदना हर किसी का सपना होता है। हालांकि, सोनी ब्रांडेड स्मार्ट टीवी अपनी शानदार बिल्ड क्वालिटी, इंडस्ट्री-लीडिंग फीचर्स और बेमिसाल आफ्टर-सेल्स सर्विस व वारंटी की वजह से बाकी ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन यह एक तरह का 'वन-टाइम इन्वेस्टमेंट' (One-Time Investment) होता है जो सालों-साल बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। ऐसे में अगर आप भी बजट की वजह से अब तक सोनी टीवी खरीदने का प्लान टाल रहे थे, तो आपके पास अपने इस सपने को पूरा करने का सबसे सही मौका आ चुका है!

Sony Smart TV

अमेजन सेल में Sony Bravia TV पर बंपर छूट अमेजन की Great Freedom Sale में Sony Bravia TV रेंज पर अब तक का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप देखा जा रहा है। सेल के दौरान 32-इंच के बजट-फ्रेंडली एचडी टीवी से लेकर 75-इंच वाले विशाल 4K XR OLED और Google TV मॉडल्स पर बंपर फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बैंक कार्ड ऑफर्स पर 10% की इंस्टेंट छूट, नो-कॉस्ट EMI और तगड़े एक्सचेंज बोनस का फायदा उठाकर आप Sony के प्रीमियम से प्रीमियम स्मार्ट टीवी को अपनी उम्मीद से भी काफी कम कीमत में अपने घर ला सकते हैं।



Sony Smart TV की 5 सबसे बड़ी खास बातें

Cognitive Processor XR (दिमाग जैसा प्रोसेसर): Sony का प्रोसेसर इंसानी दिमाग की तरह समझता है कि आपकी आंखें स्क्रीन पर कहां फोकस करती हैं। यह इमेज के उसी हिस्से के कलर, कंट्रास्ट और डिटेल को अपने आप एन्हांस कर देता है।

नेचुरल कलर्स (Triluminos Pro): जहां कई टीवी कलर्स को बहुत ज्यादा ब्राइट या ओवर-सैचुरेटेड कर देते हैं, वहीं Sony टीवी असली और नेचुरल कलर्स (Natural Skin Tones) दिखाता है।

Acoustic Surface Audio+ (स्क्रीन से आता है साउंड): Sony के प्रीमियम OLED टीवी में साउंड पीछे के स्पीकर से नहीं, बल्कि सीधे टीवी स्क्रीन से निकलती है, जिससे आपको सिनेमाहॉल जैसा एक्सपीरियंस मिलता है।

Motionflow XR (बिना धुंधलाहट का मोशन): स्पोर्ट्स, एक्शन मूवीज या फास्ट मोशन वीडियो देखते समय स्क्रीन पर कोई लैग या धुंधलापन (Blurring) नहीं दिखता।

PlayStation 5 के लिए परफेक्ट: अगर आप गेमर हैं, तो Sony TV में 'Auto HDR Tone Mapping' और 4K@120Hz जैसे फीचर्स मिलते हैं जो PS5 गेमिंग को सुपर-स्मूथ बनाते हैं।

Sony BRAVIA KD-32W825 एक प्रीमियम 32-इंच स्मार्ट गूगल टीवी है, जो छोटे कमरों और बेडरूम के लिए परफेक्ट चॉइस है। इसमें बेहतरीन विजुअल्स के लिए X-Reality PRO प्रोसेसिंग और दमदार ऑडियो के लिए Dolby Audio का सपोर्ट दिया गया है। Apple AirPlay और Google Assistant जैसे आधुनिक स्मार्ट फीचर्स के साथ आने वाला यह टीवी 2 साल की ब्रांड वारंटी के साथ मिलता है।

Specifications डिस्प्ले रेजोल्यूशन HD Ready (1366 x 768 पिक्सल) पिक्चर इंजन X-Reality PRO, Live Color, MotionFlow XR 100 साउंड आउटपुट 20 Watts ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth क्यों खरीदें बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी स्मूथ Google TV UI Apple AirPlay सपोर्ट 3 HDMI पोर्ट्स 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प HD Ready रेजोल्यूशन कीमत थोड़ी ज्यादा बेसिक 20W स्पीकर्स

Sony BRAVIA K-65S25M2 सोनी की BRAVIA 2M2 Series का एक पावरफुल 65-इंच (164 सेमी) 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी है। यह टीवी 4K Processor X1 से लैस है, जो हर फ्रेम को क्रिस्टल-क्लियर डिटेल और सजीव कलर्स के साथ पेश करता है। इसमें Dolby Atmos और DTS:X सपोर्ट के साथ-साथ गेमिंग के लिए ALLM/eARC (HDMI 2.1) जैसे लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं। अमेज़न सेल में 37% की बंपर छूट के साथ यह प्रीमियम टीवी बेहतरीन डील बन गया है।

Specifications डिस्प्ले रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160 पिक्सल) @ 60 Hz इमेज/पिक्चर प्रोसेसर 4K Processor X1 साउंड आउटपुट 20 Watts ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV क्यों खरीदें 4K Processor X1 की ताकत इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस 4 HDMI पोर्ट्स (HDMI 2.1 Features) Apple और Alexa सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट 20W स्पीकर आउटपुट

Sony BRAVIA K-65XR30M2 सोनी की फ्लैगशिप BRAVIA 3II Series का बेहद पावरफुल 65-इंच (164 सेमी) 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी है। यह टीवी सोनी के सबसे एडवांस्ड XR Processor से लैस है, जो XR Triluminos Pro, Dolby Vision और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ अल्टीमेट सिनेमाई और गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। इस मॉडल में Google Gemini AI सपोर्ट और हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल के लिए Built-in Mic जैसे लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं। अमेज़न फ्रीडम सेल में 41% डिस्काउंट के साथ यह टीवी टेक लवर्स और प्रीमियम बायर्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है।

Specifications रिफ्रेश रेट (Refresh Rate) 120 Hz Native इमेज/पिक्चर प्रोसेसर XR Processor डिस्प्ले रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160 पिक्सल) साउंड आउटपुट 20 Watts क्यों खरीदें 120Hz रिफ्रेश रेट & HDMI 2.1 XR Processor + Dolby Vision Google Gemini Integration हैंड्स-फ्री वॉयस कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा 20W ऑडियो आउटपुट

सोनी का एक प्रीमियम 55-इंच (139 सेमी) 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी है। यह मॉडल सोनी के सबसे एडवांस्ड XR Processor से लैस है, जो इंसानी दिमाग की तरह विजुअल्स को प्रोसेस करके बेहद सजीव कलर्स (XR Triluminos PRO) और बेहतरीन कंट्रास्ट (Dolby Vision) पेश करता है। इसमें 120Hz नेटिव रिफ्रेश रेट, HDMI 2.1, Google Gemini AI इंटीग्रेशन और हैंड्स-फ्री कंट्रोल के लिए Built-in Mic जैसे टॉप-टियर फीचर्स दिए गए हैं। अमेज़न फ्रीडम सेल में 43% के बंपर डिस्काउंट पर यह टीवी गेमर्स और सिनेप्रेमी दोनों के लिए शानदार डील है।

Specifications रिफ्रेश रेट (Refresh Rate) 120 Hz Native इमेज/पिक्चर प्रोसेसर XR Processor साउंड आउटपुट 20 Watts ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV वारंटी 2 साल क्यों खरीदें 120Hz रिफ्रेश रेट + HDMI 2.1 XR Processor & Dolby Vision Google Gemini AI Integration Built-in Mic (हैंड्स-फ्री वॉयस कमांड) क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम प्राइस टैग 20W साउंड आउटपुट

Sony BRAVIA K-43S22BM2 सोनी की BRAVIA 2M2 Series का एक लोकप्रिय और कॉम्पैक्ट 43-इंच (108 सेमी) 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी है। यह मॉडल मीडियम साइज कमरों और बेडरूम के लिए परफेक्ट चॉइस है। इसमें 4K Processor X1 दिया गया है जो साधारण एचडी कंटेंट को भी अपस्केल करके 4K जैसी क्लियरिटी देता है। साथ ही Dolby Atmos, DTS:X, गेमिंग के लिए ALLM/eARC, और Google TV OS जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। अमेजन फ्रीडम सेल में 25% डिस्काउंट और 2 साल की ब्रांड वारंटी के साथ यह टीवी काफी आकर्षक डील बन चुका है।

Specifications डिस्प्ले रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160 पिक्सल) @ 60 Hz इमेज/पिक्चर प्रोसेसर 4K Processor X1 पिक्चर टेक्नोलॉजी Live Color, 4K X-Reality PRO, MotionFlow XR 100, HDR10/HLG साउंड आउटपुट 20 Watts क्यों खरीदें 4K Processor X1 और X-Reality PRO इसमें 4 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं Dolby Atmos & DTS:X Apple ecosystem का पूरा सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प प्राइस-टू-स्पेक्स रेश्यो 2-स्टार एनर्जी रेटिंग 60Hz रिफ्रेश रेट

Sony BRAVIA K-75S25BM2 सोनी की BRAVIA 2M2 Series का एक विशाल 75-इंच (189 सेमी) 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी है, जो बड़े लिविंग रूम या होम-थिएटर सेटअप के लिए बनाया गया है। यह टीवी 4K Processor X1 से लैस है जो पिक्चर क्वालिटी को एन्हांस करके प्राकृतिक कलर्स और शार्प डिटेल्स प्रदान करता है। इसमें Dolby Atmos, DTS:X, गेमिंग के लिए ALLM/eARC, और Google TV OS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अमेजन फ्रीडम सेल में 51% की सबसे बड़ी छूट और अतिरिक्त ₹3,000 कूपन डिस्काउंट के साथ यह 75-इंच टीवी एक बेहद किफायती होम-थिएटर डील साबित होता है।

Specifications डिस्प्ले रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160 पिक्सल) @ 60 Hz इमेज/पिक्चर प्रोसेसर 4K Processor X1 पिक्चर टेक्नोलॉजी Live Color, 4K X-Reality PRO, MotionFlow XR 100, HDR10/HLG साउंड आउटपुट 20 Watts ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV क्यों खरीदें 51% का भारी डिस्काउंट 4K Processor X1 + X-Reality PRO 4 HDMI (HDMI 2.1 फीचर्स) Dolby Atmos & DTS:X सपोर्ट Apple ecosystem का पूरा सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प 20W साउंड आउटपुट 60Hz रिफ्रेश रेट

Q1: अमेजन फ्रीडम सेल में Sony Smart TV खरीदने पर कौन-कौन से ऑफर्स और बचत मिल रहे हैं? उत्तर: सेल के दौरान Sony TV के अलग-अलग मॉडल्स पर 25% से 51% तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर ₹1,750 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट, Amazon Pay ICICI कार्ड पर कैशबैक, No-Cost EMI विकल्प (जिससे ब्याज में भारी बचत होती है) और पुराने टीवी को एक्सचेंज करने पर आकर्षक एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है।

Q2: बेडरूम और बड़े लिविंग रूम के लिए Sony TV के कौन से मॉडल्स बेस्ट ऑप्शन हैं? उत्तर: बेडरूम या छोटे कमरों के लिए Sony BRAVIA 32-इंच HD Ready (KD-32W825) या 43-इंच 4K (K-43S22BM2) सबसे बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन हैं। वहीं, अगर आपके पास बड़ा लिविंग रूम है और आपको होम-थिएटर या PS5 गेमिंग का मज़ा लेना है, तो 55-इंच या 65-इंच (BRAVIA 3II Series - 120Hz) मॉडल्स बेस्ट रहेंगे।

Q3: क्या सेल के दौरान Amazon से Sony TV खरीदने पर ब्रांड वारंटी और फ्री इंस्टालेशन मिलेगी? उत्तर: जी हाँ, अमेजन से Sony Smart TV खरीदने पर आपको कंपनी की तरफ से 2 से 3 साल तक की कम्प्रिहेंसिव ब्रांड वारंटी मिलती है। साथ ही, टीवी डिलीवर होने के बाद Sony के अधिकृत इंजीनियर द्वारा फ्री ब्रांड इंस्टालेशन (Standard Installation & Demo) की सुविधा दी जाती है।

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