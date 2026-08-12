अरे बाप रे! Phone से भी ज्यादा जरूरी निकली Hard Drive, Amazon Sale में 70% तक गिर गए दाम, अभी देखें लिस्ट

अमेजन फ्रीडम सेल में डेटा बैकअप के लिए जरूरी हार्ड ड्राइव्स पर 70% तक का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपके फोन की मेमोरी फुल हो चुकी है, तो बेहद किफायती दामों में मिल रही इन बेस्ट हार्ड ड्राइव्स की लिस्ट तुरंत देखें।

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आज के समय में स्मार्टफोन खोने या खराब होने पर सबसे बड़ा नुकसान डेटा का होता है। यही वजह है कि आपकी पुरानी यादों और जरूरी फाइल्स को सुरक्षित रखने के लिए एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव आपके फोन से भी ज्यादा जरूरी बन चुकी है।

Harddrive

फोन की 'Storage Full' की टेंशन खत्म अगर आपके फोन में बार-बार स्पेस खत्म हो जाता है और आपको फोटो-वीडियो डिलीट करने पड़ते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। अब आपको अपनी कीमती यादों से समझौता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।

Amazon Sale में टॉप ब्रांड्स पर 70% की महा-छूट Amazon Freedom Sale में Seagate, WD और Toshiba जैसी दिग्गज कंपनियों की 1TB से लेकर 4TB तक की हार्ड ड्राइव्स पर 70% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ये स्लिम ड्राइव्स न सिर्फ सुपरफास्ट डेटा ट्रांसफर करती हैं, बल्कि इन्हें सीधे फोन से भी कनेक्ट किया जा सकता है।

बैंक ऑफर्स के साथ कौड़ियों के भाव में डील भारी डिस्काउंट के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI का फायदा उठाकर आप इन्हें बेहद सस्ती कीमत पर खरीद सकते हैं। डेटा लॉस के डर को हमेशा के लिए खत्म करें और सेल खत्म होने से पहले अमेज़न पर यह लिस्ट तुरंत चेक करें।

WD My Passport 6TB Portable Hard Drive वेस्टर्न डिजिटल ब्रांड की एक उच्च क्षमता वाली एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। यह स्लिम, टिकाऊ और पोर्टेबल डिज़ाइन के साथ आती है, जिसे आप आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। 6TB स्टोरेज क्षमता के साथ इसमें हजारों फोटो, हाई-डेफिनिशन वीडियो, म्यूजिक और जरूरी फाइल्स आसानी से स्टोर की जा सकती हैं। इसमें सुरक्षा के लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन और ऑटो-बैकअप सॉफ्टवेयर जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।

Specifications वजन लगभग 208 ग्राम वारंटी 3 साल की लिमिटेड वारंटी बैकअप सॉफ्टवेयर Acronis True Image सुरक्षा 256-बिट AES हार्डवेयर एन्क्रिप्शन और पासवर्ड प्रोटेक्शन फॉर्म फैक्टर 2.5 इंच क्यों खरीदें विशाल स्टोरेज मजबूत सुरक्षा ऑटो बैकअप सपोर्ट एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं 3 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प HDD स्पीड टाइप-सी एडेप्टर अलग से

Seagate Expansion 1TB External Hard Drive सीगेट की एक कॉम्पैक्ट और भरोसेमंद पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। यह मुख्य रूप से उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो बिना किसी जटिल सेटअप के अपने फोटो, वीडियो, म्यूजिक और जरूरी फाइल्स का तुरंत बैकअप लेना चाहते हैं। यह ड्राइव Windows और Mac दोनों सिस्टम को ऑटोमैटिकली सपोर्ट करती है। इसके साथ 3 साल की Rescue Data Recovery Services मिलती है, जो डेटा लॉस की स्थिति में आपकी फाइल्स को रिकवर करने में मदद करती है।

Specifications पावर सोर्स USB पोर्ट द्वारा संचालित कम्पैटिबिलिटी Windows और Mac स्पेशल सर्विस 3 साल की इंक्लूडेड Rescue Data Recovery Services इंटरफेस USB 3.0 क्यों खरीदें डेटा रिकवरी सर्विस आसान प्लग-एंड-प्ले पोर्टेबल और लाइटवेट USB 3.0 स्पीड क्यों खोजें विकल्प पासवर्ड सुरक्षा का अभाव HDD ट्रांसफर स्पीड

Seagate One Touch 8TB External Hard Drive सीगेट की एक विशाल स्टोरेज क्षमता वाली डेस्कटॉप क्लास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। इसमें भारी डेटा कलेक्शन, गेमिंग फाइल्स, और हाई-रिज़ॉल्यूशन वीडियो बैकअप के लिए 8TB की विशाल जगह मिलती है। यह ड्राइव बस-पावर्ड USB-C इंटरफेस का इस्तेमाल करती है, जिससे बिना किसी वॉल सॉकेट एडेप्टर के इसे सीधे केबल के जरिए प्लग-एंड-प्ले किया जा सकता है। इसके साथ कंपनी 3 साल की Rescue Data Recovery Services भी देती है, जो आपके जरूरी डेटा को नुकसान से बचाती है।

Specifications वारंटी 3 साल की ब्रांड वारंटी माउंटिंग/पावर Single-Cable Connection डेटा सुरक्षा सेवा 3 साल की इंक्लूडेड Rescue Data Recovery Services कम्पैटिबिलिटी Windows, Mac, और Laptops फॉर्म फैक्टर 3.5 इंच क्यों खरीदें विशाल 8TB स्टोरेज 3 साल की डेटा रिकवरी सर्विस आसान प्लग-एंड-प्ले Bus-Powered USB-C क्यों खोजें विकल्प पासवर्ड एन्क्रिप्शन उपलब्ध नहीं SSD जितनी तेज ट्रांसफर स्पीड प्रदान नहीं पोर्टेबल ड्राइव्स से थोड़ी भारी

Seagate One Touch 8TB External Hard Drive सीगेट की एक बेहद उच्च क्षमता वाली डेस्कटॉप क्लास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। यह मुख्य रूप से उन प्रोफेशनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स और यूज़र्स के लिए है जिन्हें 4K/8K वीडियो, गेमिंग लाइब्रेरी और भारी डेटा बैकअप के लिए बड़ी स्टोरेज की आवश्यकता होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि 8TB की विशाल कैपेसिटी के बावजूद यह बस-पावर्ड USB-C पोर्ट से चलती है, जिसके लिए अलग से वॉल सॉकेट एडॉप्टर लगाने का झंझट नहीं रहता।

Specifications वारंटी 3 साल की लिमिटेड ब्रांड वारंटी डिजाइन व रंग स्पेस ग्रे फिनिश कम्पैटिबिलिटी Windows, Mac और Laptops के साथ तुरंत इस्तेमाल योग्य विशेष सेवा 3 साल की Rescue Data Recovery Services फॉर्म फैक्टर 3.5 इंच कनेक्टिविटी Single-cable Bus-Powered USB-C / USB 3.0 संगत क्यों खरीदें विशाल 8TB स्टोरेज बिना पावर एडॉप्टर के काम करती डेटा सुरक्षा की गारंटी मल्टी-प्लेटफॉर्म सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प SSD जितनी तेज नहीं पासवर्ड एन्क्रिप्शन का अभाव

GEONIX PowerShell AL7 3TB External Hard Drive जियोनिक्स ब्रांड की एक 3.5 इंच की डेस्कटॉप-क्लास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। यह मुख्य रूप से उन यूज़र्स के लिए बनाई गई है जिन्हें अपने कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी या मोबाइल डिवाइसेस के लिए बड़े डेटा बैकअप की आवश्यकता होती है। यह ड्राइव 12V एक्सटर्नल पावर एडॉप्टर के साथ आती है, जो इसे स्टेबल पावर सप्लाई देता है। इसमें दिया गया USB 3.1 सपोर्ट UASP प्रोटोकॉल के साथ डेटा ट्रांसफर की स्पीड को बेहतर बनाता है।

Specifications वारंटी 3 साल की ब्रांड वारंटी कम्पैटिबिलिटी Windows, macOS, Linux और Android विशेष फीचर्स शॉकप्रूफ केसिंग (Shock और LED स्टेटस इंडिकेटर पावर सप्लाई 12V External Power Adapter क्यों खरीदें 3TB की बड़ी स्टोरेज 12V एक्सटर्नल पावर सपोर्ट मल्टी-डिवाइस कम्पैटिबिलिटी UASP टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प कम रेटिंग्स अलग से पावर सॉकेट की आवश्यकता

UnionSine 1TB External Hard Drive एक बेहद स्लिम, हल्की और किफायती पोर्टेबल HDD है। यदि आप अपने लैपटॉप, PC या गेमिंग कंसोल का स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं, तो यह एक व्यावहारिक विकल्प है। यह ड्राइव डिफ़ॉल्ट रूप से exFAT फॉर्मेट में आती है, जिससे आप इसे Windows और Mac दोनों पर बिना रीफॉर्मेट किए सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एल्युमीनियम एंटी-इंटरफेरेंस लेयर दी गई है जो ओवरहीटिंग को रोकती है और डेटा को सुरक्षित रखती है।

Specifications वारंटी 3 साल की वारंटी कूलिंग व सुरक्षा एल्युमीनियम एंटी-इंटरफेरेंस कूलिंग लेयर डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम exFAT कम्पैटिबिलिटी Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Xbox 360 और Smart TVs ट्रांसफर स्पीड Read Speed: ~120 MB/s | Write Speed: ~102 MB/s तक वारंटी 3 साल की वारंटी क्यों खरीदें गेमिंग कंसोल सपोर्ट exFAT डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट बेहतर हीट डिसिपेशन हल्की और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प USB-C केबल साथ नहीं SSD नहीं इन्क्रिप्शन का अभाव

Geonix PowerShell S3 1TB Portable External Hard Drive जियोनिक्स ब्रांड की एक पोर्टेबल और स्लिम 2.5-इंच एक्सटर्नल HDD है। यह उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या गेमिंग कंसोल का स्टोरेज आसानी से बढ़ाना चाहते हैं। इसमें दिए गए एडवांस JMS578 और RTL9201R चिपसेट और UASP सपोर्ट की मदद से यह सामान्य USB 3.0 ड्राइव्स की तुलना में कम लेटेंसी और बेहतर फाइल ट्रांसफर स्पीड प्रदान करती है।

Specifications वारंटी 3 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी कम्पैटिबिलिटी Windows, macOS, Linux, Laptops, Desktops, Tablets और Gaming Consoles विशेष फीचर्स शॉक-अब्जॉर्बिंग स्पंज लेयर (Shockproof) और LED रीड/राइट इंडिकेटर सेटअप टूल-फ्री, प्लग एंड प्ले क्यों खरीदें UASP सपोर्ट शॉकप्रूफ सुरक्षा टूल-फ्री प्लग-एंड-प्ले लाइटवेट और पॉकेट-फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प सीमित यूजर रिव्यूज टाइप-सी केबल नहीं

1. हार्ड ड्राइव (HDD) क्या होती है? हार्ड ड्राइव कंप्यूटर या लैपटॉप का मुख्य डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसका इस्तेमाल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ऐप्स, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स को स्थायी रूप से सेव करने के लिए किया जाता है।

2. इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में क्या अंतर है? इंटरनल हार्ड ड्राइव : यह कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर लगी होती है और मदरबोर्ड से जुड़ी रहती है।

एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव : यह एक पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसे आप USB केबल के ज़रिए किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप से बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं और आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं।

3. HDD और SSD में क्या अंतर है, कौन सा बेहतर है? HDD (Hard Disk Drive): इसमें घूमने वाली मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं। यह सस्ती होती है और इसमें ज्यादा स्टोरेज (1TB, 2TB+) कम दाम में मिलता है, लेकिन इसकी स्पीड धीमी होती है।

SSD (Solid State Drive): इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। यह HDD की तुलना में 4 से 5 गुना तेज होती है, लेकिन थोड़ी महंगी होती है।

निष्कर्ष: ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स के लिए SSD बेहतर है, जबकि बड़े डेटा/बैकअप के लिए HDD किफायती है।

4. मुझे कितनी क्षमता की हार्ड ड्राइव खरीदनी चाहिए? 500 GB - 1 TB: सामान्य इस्तेमाल, ऑफिस वर्क, और कुछ फोटो/वीडियो सेव करने के लिए।

2 TB - 4 TB: भारी डेटा, हाई-डेफिनिशन फिल्में, गेमिंग, या पर्सनल फैमिली बैकअप के लिए।

5 TB से अधिक: प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी या सर्वर डेटा बैकअप के लिए। 5. हार्ड ड्राइव की उम्र कितनी होती है? एक सामान्य हार्ड ड्राइव की औसतन लाइफ 3 से 5 साल होती है। अगर आप इसे सही तरीके से रखते हैं (गिराते नहीं हैं और ओवरहीट नहीं होने देते), तो यह इससे भी ज्यादा समय तक चल सकती है।

6. हार्ड ड्राइव खराब होने के लक्षण क्या हैं? फाइलें खोलने या सेव करने में बहुत ज्यादा समय लगना।

हार्ड ड्राइव से गड़गड़ाहट या 'क्लिक-क्लिक' (Clicking sound) की आवाज आना।

फाइलें अपने आप करप्ट या गायब होना।

कंप्यूटर चलाते समय बार-बार Blue Screen of Death (BSOD) आना या फ्रीज होना। 7. क्या हार्ड ड्राइव का डेटा डिलीट होने पर रिकवर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर गलती से डेटा डिलीट हो जाए या ड्राइव फॉर्मेट हो जाए, तो आप Data Recovery Software (जैसे Recuva, EaseUS) की मदद से या प्रोफेशनल डेटा रिकवरी एक्सपर्ट के पास जाकर अपना डेटा वापस पा सकते हैं। (शर्त यह है कि डिलीट होने के बाद उस पर नया डेटा ओवरराइट न किया गया हो)।

8. हार्ड ड्राइव को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें? चलते समय या डेटा ट्रांसफर होते समय हार्ड ड्राइव को हिलाएं या गिराएं नहीं।

हमेशा USB ड्राइव को कम्प्यूटर से निकालते समय 'Safely Remove / Eject' का इस्तेमाल करें।

हार्ड ड्राइव को धूल, नमी और अत्यधिक गर्मी से बचाकर रखें।

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