हाथ के इशारे से करें कंट्रोल! Amazon Sale में built-in oil collector वाली चिमनियों पर रिकॉर्ड तोड़ Price Drop
अमेजन ग्रेट फ्रीडम सेल (Amazon Great Freedom Sale) में जेस्चर कंट्रोल (Gesture Control) और इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर (Built-in Oil Collector) वाली स्मार्ट किचन चिमनियों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नई दिल्ली:अमेजन की मच-अवेटेड Great Freedom Sale के शुरू होते ही होम और किचन अप्लायंसेज सेगमेंट में ऑफर्स की बंपर बौछार देखने को मिल रही है। इस बार सेल का सबसे बड़ा आकर्षण आधुनिक तकनीक से लैस Gesture Control (मोशन सेंसर) और Built-in Oil Collector वाली स्मार्ट किचन चिमनियां बनी हुई हैं, जिनकी कीमतों में 65% तक का रिकॉर्ड तोड़ प्राइस ड्रॉप देखा जा रहा है।
भारतीय कुकिंग के दौरान बनने वाले भारी धुएं, ग्रीस और तेल-मसालों की चिपचिपाहट से छुटकारा दिलाने के लिए डिज़ाइन की गई ये ऑटो-क्लीन चिमनियां न केवल बिना छुए, सिर्फ एक हाथ के इशारे से कंट्रोल होती हैं, बल्कि इनका ऑटो-ऑयल कलेक्टर बार-बार की सफाई के झंझट को भी पूरी तरह खत्म कर देता है। ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन इस सेल के दौरान Faber, Elica, Hindware और Crompton जैसे टॉप ब्रांड्स के इन प्रीमियम मॉडल्स पर भारी फ्लैट डिस्काउंट के साथ-साथ नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10% का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है, जिससे भारतीय मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए अपनी रसोई को एक हाई-टेक लुक देना बेहद आसान और बजट-फ्रेंडली हो गया है।
1. Faber Agile 60cm 1500m³/hr BLDC Autoclean Curved Shape Chimney | Built In Oil Collector | Touch & Gesture Control | 8Yr Motor,2Yr Comprehensive Warranty by Faber | Hood Agile BLDC FL HC SC BK IN 60
Faber HOOD AGILE BLDC HC SC FL BK भारतीय रसोइयों के लिए एक आधुनिक और शक्तिशाली चिमनी है। इसमें BLDC मोटर (Brushless DC Motor) का उपयोग किया गया है, जो पारंपरिक मोटरों की तुलना में कम बिजली खपत करती है और शांत काम करती है। 1500 m³/hr की उच्च सक्शन पावर, ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी, और टच व गेस्चर कंट्रोल के साथ यह भारी फ्राइंग और ग्रिलिंग से निकलने वाले धुएं को आसानी से बाहर निकाल देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर
शक्तिशाली 1500 m³/hr सक्शन
फ़िल्टरलेस और ऑटो-क्लीन
मोशन सेंसर और 9 स्पीड मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
60 सेमी चौड़ाई सीमित स्थान के लिए
डक इंस्टॉलेशन आवश्यक
2. Elica 90cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 900 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch Control with Motion Sensor
Elica Wall Mounted Chimney WDFL 900 BLDC HAC LTW MS Nero भारतीय रसोइयों के लिए एक शक्तिशाली और ऊर्जा-कुशल किचन चिमनी है। 90 सेमी आकार के कारण यह 3 से 5 बर्नर वाले बड़े गैस स्टोव के लिए उपयुक्त है। इसमें BLDC Inverter Motor, 1500 m³/hr सक्शन पावर, ऑटो-क्लीन तकनीक और मोशन सेंसर कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही, कंपनी इस पर 15 साल की लंबी मोटर वारंटी प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
उच्चतम ऊर्जा बचत और शांत परफॉर्मेंस
लंबी वारंटी
शक्तिशाली 1500 m³/hr सक्शन
ऑटो-क्लीन और फ़िल्टरलेस
क्यों खोजें विकल्प
किचन काउंटर छोटा
डक इंस्टॉलेशन आवश्यक
3. Wonderchef Power Elite Chimney | 60cm |1050 m3/hr| Baffle Filter | 3 Speed Push Button Controls | Powerful Suction | Low Noise| 7 Year Wr | Black
Wonderchef Power Elite Chimney उन लोगों के लिए एक बेहतरीन और किफ़ायती विकल्प है जो कम बजट में एक भरोसेमंद किचन चिमनी की तलाश में हैं। 60 सेमी साइज़ और 1050 m³/hr सक्शन क्षमता के साथ यह 2 से 3 बर्नर वाले गैस स्टोव और मध्यम कुकिंग वाले घरों के लिए आदर्श है। इसमें पारंपरिक स्टेनलेस स्टील बैफ़ल फ़िल्टर और आसान पुश-बटन कंट्रोल्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफ़ायती कीमत
स्टेनलेस स्टील बैफ़ल फ़िल्टर
उपयोग में आसान
मैट ब्लैक लुक
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल क्लीनिंग
सीमित सक्शन क्षमता
4. Livpure Alder Neo 60 cm | Pyramid | 1050 m³/hr Suction | Baffle Filter | Push Button Control | Low Noise | 5 Year Motor +1 Year Comprehensive Warranty | Black
Livpure Alder Neo 60 cm एक क्लासिक पिरामिड शेप वाली किचन चिमनी है, जो सीमित बजट वाले छोटे और मध्यम आकार के भारतीय रसोइयों के लिए आदर्श है। 1050 m³/hr सक्शन क्षमता और डबल बैफ़ल फ़िल्टर के साथ आने वाली यह चिमनी 2 से 3 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए उपयुक्त है। इसमें आसान उपयोग के लिए पुश बटन कंट्रोल्स और कुकटॉप पर बेहतर रोशनी के लिए डुअल एलईडी लैम्प्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली कीमत
डबल बैफ़ल फ़िल्टर
सरल और टिकाऊ पुश-बटन
डुअल एलईडी लाइट्स
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल सफाई
पिरामिड डिज़ाइन में अतिरिक्त स्थान
5. Cadlec CurveFlow 60cm Filterless Curved Glass Kitchen Chimney | 1400 m³/hr Powerful Suction | Auto Clean with Oil Collector | Feather Touch + Gesture Control Technology | 20-Year Warranty | Black
Cadlec CurveFlow 60cm Chimney बजट रेंज में आधुनिक फीचर्स की तलाश करने वाले भारतीय घरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 1400 m³/hr की शक्तिशाली सक्शन क्षमता, ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी, और टच व गेस्चर कंट्रोल के साथ यह चिमनी तड़के और डीप फ्राइंग से निकलने वाले धुएं को आसानी से बाहर निकाल देती है। इसके अलावा, कंपनी इस पर 20 साल की मोटर वारंटी और 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी प्रदान कर रही है, जो इस बजट में मिलना काफी दुर्लभ है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी वारंटी
शक्तिशाली 1400 m³/hr सक्शन
फ़िल्टरलेस और ऑटो-क्लीन
गेस्चर और टच कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
नया / उभरता हुआ ब्रांड
केवल 2 से 4 बर्नर वाले स्टोव के लिए उपयुक्त
6. Glen Hood RICA 90 Curved Glass Kitchen Chimney | 1500 m³/hr Suction | BLDC Motor | Filterless Thermal Auto Clean | Touch & Gesture Control |1 Year Comprehensive Warranty & 7 Year on Motor| Black
Glen Hood RICA 90 मध्यम से बड़े आकार की भारतीय रसोइयों के लिए एक प्रीमियम और फीचर-पैक किचन चिमनी है। 90 सेमी आकार के कारण यह 3 से 5 बर्नर वाले बड़े कुकटॉप्स को आसानी से कवर करती है। इसमें BLDC मोटर, 1500 m³/hr की उच्च सक्शन क्षमता, थर्मल ऑटो-क्लीन, और इंटेलीक्लीन जैसा अनोखा फ़ीचर दिया गया है जो हर 15 घंटे के इस्तेमाल के बाद अपने आप ऑटो-क्लीन साइकिल शुरू कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर
इंटेलीक्लीन ऑटो-सफाई
एरेशन फ़ंक्शन
1500 m³/hr सक्शन पावर
मोशन सेंसर कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
काफी ज्यादा जगह घेरेगा
मोटर वारंटी सीमित
7. Crompton Aeries Curved 60cm 1280m3/hr Kitchen Curved Chimney| Filterless Thermal Autoclean| Gesture Control| Built In Oil Collector| 7 Yrs Motor & 1 Yr Overall Warranty
Crompton Aeries Curved 60cm एक आधुनिक, बजट-फ्रेंडली और भरोसेमंद किचन चिमनी है। 1280 m³/hr की शक्तिशाली सक्शन क्षमता और थर्मल ऑटो-क्लीन तकनीक के साथ आने वाली यह चिमनी 2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए उपयुक्त है। इसमें फ़िल्टरलेस डिज़ाइन, आसान टच और मोशन सेंसर कंट्रोल्स और 55 dB की कम आवाज वाला ऑपरेशन दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
थर्मल ऑटो-क्लीन और इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर
फ़िल्टरलेस तकनीक
टच और गेस्चर कंट्रोल
किफ़ायती कीमत
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 से 4 बर्नर तक के कुकटॉप के लिए सही
BLDC मोटर नहीं
Q1: अमेजन ग्रेट फ्रीडम सेल में जेस्चर कंट्रोल और ऑटो-क्लीन चिमनियों पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है?
उत्तर: अमेजन ग्रेट फ्रीडम सेल में Faber, Elica और Hindware जैसे प्रीमियम ब्रांड्स की जेस्चर कंट्रोल और इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर चिमनियों पर 50% से 65% तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा, बैंक कार्ड ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का लाभ उठाकर अतिरिक्त बचत की जा सकती है।
Q2: जेस्चर कंट्रोल (Gesture Control) किचन चिमनी का मुख्य फायदा क्या है?
उत्तर: जेस्चर कंट्रोल चिमनी को बिना छुए—केवल हाथ के इशारे से (Left/Right Motion) ऑन, ऑफ और इसकी स्पीड को एडजस्ट किया जा सकता है। इससे खाना बनाते समय गंदे या तेल वाले हाथों से चिमनी के पैनल पर दाग नहीं लगते और वह हमेशा साफ रहती है।
Q3: इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर (Oil Collector) चिमनी भारतीय रसोई के लिए क्यों जरूरी है?
उत्तर: भारतीय कुकिंग में तेल और मसालों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर वाली चिमनियां धुएं से निकलने वाले तेल और ग्रीस को खींचकर एक अलग ट्रे (Collector Tray) में जमा कर देती हैं। इससे चिमनी के अंदर चिपचिपाहट नहीं जमती और इसे आसानी से निकालकर साफ किया जा सकता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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