Amazon Great Freedom Sale: ₹7,499 की शुरुआती कीमत पर ब्रांडेड 32 इंच स्मार्ट टीवी, सीमित समय के लिए ऑफर

अमेजन ग्रेट फ्रीडम सेल में Xiaomi, Samsung, LG और TCL जैसे टॉप ब्रांड्स के 32 इंच स्मार्ट टीवी पर बंपर छूट मिल रही है, जिनकी शुरुआती कीमत महज ₹7,499 है। बैंक डिस्काउंट्स, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर के साथ घर के लिए बजट-फ्रेंडली स्मार्ट टीवी खरीदने का यह बेहतरीन मौका है।

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अमेजन ग्रेट फ्रीडम सेल शुरू हो चुकी है, जिसमें 32 इंच के ब्रांडेड स्मार्ट टीवी पर भारी डिस्काउंट और शानदार डील्स दी जा रही हैं। अगर आप कम बजट में अपने घर या बेडरूम के लिए एक नया स्मार्ट टीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही मौका है। इस सेल में शाओमी, सैमसंग, एलजी, एसर और टीसीएल जैसे दिग्गज ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी महज ₹7,499 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं।

32 inch smart tv

📺 दिग्गज ब्रांड्स पर बंपर डिस्काउंट और धांसू फीचर्स इन 32 इंच स्मार्ट टीवी में आपको एचडी रेडी डिस्प्ले, डॉल्बी ऑडियो, बेज़ल-लेस डिज़ाइन और गूगल टीवी या एंड्रॉइड टीवी का सपोर्ट मिलता है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे ऐप्स प्री-इंस्टॉल्ड आते हैं, जिससे आपका एंटरटेनमेंट कभी रुकता नहीं है।

💳 बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस से अतिरिक्त बचत सेल के दौरान सिर्फ सीधी कटौती ही नहीं, बल्कि एसबीआई और अन्य प्रमुख बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करने पर 10% तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही, पुराने टीवी को बदलने पर आकर्षक एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI (No-Cost EMI) का विकल्प भी उपलब्ध है। सीमित समय के लिए मिल रही इस डील का फायदा उठाकर आप बहुत कम कीमत में अपना पसंदीदा स्मार्ट टीवी घर ला सकते हैं।

अगर आप एक बजट-फ्रेंडली, प्रीमियम डिज़ाइन और धांसू स्मार्ट फीचर्स वाले टीवी की तलाश में हैं, तो Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series Smart Fire TV आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न फ्रीडम सेल में यह टीवी 48% डिस्काउंट के साथ मात्र ₹12,999 में उपलब्ध है (M.R.P. ₹24,999)। इसमें built-in Fire TV OS मिलता है, जिससे आप आसानी से Prime Video, Netflix, Disney+ Hotstar और 12,000 से अधिक ऐप्स का मज़ा ले सकते हैं। इसके साथ Alexa Voice Remote दिया गया है, जिससे आप अपनी आवाज से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications रिफ्रेश रेट 60 Hz ऑपरेटिंग सिस्टम Fire TV Built-In साउंड आउटपुट 20 Watts (Dolby Audio, DTS-HD, DTS Virtual : X) कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth क्यों खरीदें Fire TV Built-in Alexa Voice Remote शानदार साउंड क्वालिटी बेज़ल-लेस डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट केवल HD Ready डिस्प्ले

अगर आप एक भरोसेमंद ब्रांड, बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और मजबूत सिक्योरिटी वाला स्मार्ट टीवी चाहते हैं, तो Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV (2025 मॉडल) एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न सेल के दौरान यह टीवी 13% डिस्काउंट के साथ ₹15,490 की कीमत पर उपलब्ध है (M.R.P. ₹17,900)। यह Samsung Tizen OS पर काम करता है और इसमें Samsung Knox Security का सुरक्षा कवच मिलता है। इसमें Samsung TV Plus के जरिए बिना किसी सेट-टॉप बॉक्स के 100+ फ्री लाइव टीवी चैनल्स का आनंद भी लिया जा सकता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 50 Hz ऑपरेटिंग सिस्टम Samsung Tizen OS साउंड आउटपुट 20 Watts (OTS Lite, Q-Symphony, Adaptive Sound) कनेक्टिविटी 2 HDMI (eARC सपोर्ट), 1 USB-A, Wi-Fi 5, Bluetooth, Ethernet स्मार्ट फीचर्स Voice Control Remote, Samsung TV Plus, AirPlay, Knox Security क्यों खरीदें प्रीमियम ऑडियो फीचर्स Samsung TV Plus & Knox Securit एप्पल इकोसिस्टम सपोर्ट एडवांस डिस्प्ले इंजन ब्रांडेड वारंटी व इंस्टॉलेशन क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट 50Hz केवल 1 USB-A पोर्ट Full HD नहीं बल्कि HD Ready डिस्प्ले

यदि आप बेहद कम बजट में बेडरूम या छोटे कमरे के लिए स्टाइलिश और मॉडर्न टीवी की तलाश में हैं, तो VW (Visio World) 32 Inch Frameless Series LED TV एक काफी किफायती विकल्प है। अमेज़न सेल में यह टीवी 43% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹7,449 की शुरुआती डील प्राइस पर उपलब्ध है (M.R.P. ₹12,999)। इसमें फ्रेमलेस डिज़ाइन और A+ ग्रेड डिस्प्ले पैनल मिलता है, जो इसे इस प्राइस सेगमेंट में एक शानदार लुक और व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है।

Specifications साउंड आउटपुट 20W Stereo Speakers कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Audio Jack स्मार्ट फीचर्स नहीं बॉक्स कंटेंट TV, Remote Control, Table Stand, Wall Mount Bracket वारंटी 1 वर्ष की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें बेहद सस्ती कीमत फ्रेमलेस और स्लिम डिज़ाइन A+ ग्रेड डिस्प्ले पैनल जरूरी कनेक्टिविटी विकल्प क्यों खोजें विकल्प नॉन-स्मार्ट टीवी लिमिटेड फीचर्स

अगर आप एक प्रीमियम ब्रांड, एडवांस AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) फीचर्स और स्मूथ परफॉर्मेंस वाला स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो LG 32LB650BPLA AI Series (2026 मॉडल) एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न फ्रीडम सेल में यह टीवी 31% डिस्काउंट के साथ ₹16,990 की कीमत पर उपलब्ध है (M.R.P. ₹24,490)। इसके अलावा, टीवी पर ₹500 का कूपन डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स भी लागू हैं। इसमें LG का पावरफुल α5 AI Processor Gen9, लेटेस्ट webOS 26, AI Chatbot और MS Copilot आधारित AI Search जैसी नेक्स्ट-जनरेशन सुविधाएं मिलती हैं।

Specifications प्रोसेसर α5 AI Processor Gen9 रेजोल्यूशन HD (1366 x 768) रिफ्रेश रेट 60 Hz ऑपरेटिंग सिस्टम webOS 26 साउंड आउटपुट 10 Watts कनेक्टिविटी 2 HDMI (eARC), 1 USB, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Ethernet क्यों खरीदें एडवांस AI और स्मार्ट फीचर्स शानदार साउंड एक्सपीरियंस प्रीमियम पिक्चर प्रोसेसिंग लेटेस्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प कम ऑडियो आउटपुट मैजिक रिमोट शामिल नहीं

अगर आप बेहद कम बजट में शानदार रंग और ब्राइटनेस वाला TV तलाश रहे हैं, तो Kodak QLED SE (32QSE5080) एक बेहतरीन बजट विकल्प है। अमेजन सेल में यह टीवी 39% डिस्काउंट के साथ मात्र ₹9,199 की कीमत पर उपलब्ध है (M.R.P. ₹14,999)। इस प्राइस रेंज में QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और 400 Nits की हाई ब्राइटनेस मिलना इसे बेहद खास बनाता है। यह TV Linux-आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिसमें YouTube, Prime Video और JioHotstar जैसे जरूरी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

Specifications स्क्रीन साइज 32 Inches डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QLED रेजोल्यूशन HD Ready ऑपरेटिंग सिस्टम Smart Linux OS क्यों खरीदें 400 Nits ब्राइटनेस डूअल-बैंड वाई-फाई बेहतरीन कनेक्टिविटी बजट-फ्रेंडली नो-कॉस्ट EMI क्यों खोजें विकल्प Full HD (1080p) नहीं बल्कि HD Ready डिस्प्ले प्स डाउनलोड करने के सीमित विकल्प

अगर आप किफायती दाम में बेहतरीन साउंड और शार्प डिस्प्ले वाला टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Reliance 32 Inch Full HD Smart Android TV एक बहुत ही आकर्षक विकल्प है। अमेज़न सेल में यह टीवी 42% डिस्काउंट के साथ मात्र ₹11,499 की कीमत पर उपलब्ध है (M.R.P. ₹19,990)। जहां इस बजट में ज्यादातर ब्रांड्स सिर्फ HD Ready (720p) डिस्प्ले देते हैं, वहीं यह टीवी Full HD (1080p) रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसके अलावा, इसमें दमदार साउंड के लिए 24W फ्रंट बूम स्पीकर्स भी दिए गए हैं।

Specifications डिस्प्ले रेजोल्यूशन Full HD रिफ्रेश रेट 60 Hz ऑपरेटिंग सिस्टम Smart Android / Google TV स्मार्ट फीचर्स 1000+ Apps, Mobile Screen Connect, Games सपोर्टेड ऐप्स Netflix, Prime Video, YouTube आदि क्यों खरीदें Full HD (1080p) डिस्प्ले 24W फ्रंट बूम स्पीकर्स स्मार्ट एंड्रॉइड / गूगल टीवी मोबाइल स्क्रीन कनेक्ट क्यों खोजें विकल्प केवल 3 महीने की वारंटी सर्विस सेंटर सपोर्ट की जांच करना जरूरी

अगर आप वर्क-फ्रॉम-होम, पढ़ाई और गेमिंग के लिए एक मॉनिटर चाहते हैं जो जरूरत पड़ने पर एक स्मार्ट टीवी की तरह भी काम करे, तो Samsung 32" M5 Smart Monitor (2025 Model) आपके लिए एकदम परफेक्ट “ऑल-इन-वन” डिवाइस है। अमेज़न फ्रीडम सेल में यह 50% के सीधे डिस्काउंट के साथ ₹16,499 में उपलब्ध है (M.R.P. ₹32,999)। इसमें Full HD (1920 x 1080p) डिस्प्ले के साथ बिल्ट-इन Smart TV Apps और Samsung TV Plus का सपोर्ट मिलता है, यानी आप बिना किसी PC या लैपटॉप को कनेक्ट किए भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और फ्री टीवी चैनल्स का मजा ले सकते हैं।

Specifications पैनल फीचर्स Matte Finish, HDR10, 3000:1 Contrast Ratio रिफ्रेश रेट & रेस्पॉन्स टाइम 60 Hz / 4 ms ऑपरेटिंग सिस्टम Samsung Smart Hub वारंटी 3 वर्ष की प्रोडक्ट वारंटी क्यों खरीदें 2-इन-1 डिवाइस Full HD (1080p) डिस्प्ले 3 साल की लंबी ब्रांड वारंटी आंखों के लिए सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प कम ऑडियो आउटपुट बहुत अधिक सीधी धूप वाले कमरों में ब्राइटनेस थोड़ी कम

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