Amazon Great Freedom Sale: ₹7,499 की शुरुआती कीमत पर ब्रांडेड 32 इंच स्मार्ट टीवी, सीमित समय के लिए ऑफर
अमेजन ग्रेट फ्रीडम सेल में Xiaomi, Samsung, LG और TCL जैसे टॉप ब्रांड्स के 32 इंच स्मार्ट टीवी पर बंपर छूट मिल रही है, जिनकी शुरुआती कीमत महज ₹7,499 है। बैंक डिस्काउंट्स, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर के साथ घर के लिए बजट-फ्रेंडली स्मार्ट टीवी खरीदने का यह बेहतरीन मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन ग्रेट फ्रीडम सेल शुरू हो चुकी है, जिसमें 32 इंच के ब्रांडेड स्मार्ट टीवी पर भारी डिस्काउंट और शानदार डील्स दी जा रही हैं। अगर आप कम बजट में अपने घर या बेडरूम के लिए एक नया स्मार्ट टीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही मौका है। इस सेल में शाओमी, सैमसंग, एलजी, एसर और टीसीएल जैसे दिग्गज ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी महज ₹7,499 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं।
📺 दिग्गज ब्रांड्स पर बंपर डिस्काउंट और धांसू फीचर्स
इन 32 इंच स्मार्ट टीवी में आपको एचडी रेडी डिस्प्ले, डॉल्बी ऑडियो, बेज़ल-लेस डिज़ाइन और गूगल टीवी या एंड्रॉइड टीवी का सपोर्ट मिलता है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे ऐप्स प्री-इंस्टॉल्ड आते हैं, जिससे आपका एंटरटेनमेंट कभी रुकता नहीं है।
💳 बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस से अतिरिक्त बचत
सेल के दौरान सिर्फ सीधी कटौती ही नहीं, बल्कि एसबीआई और अन्य प्रमुख बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करने पर 10% तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही, पुराने टीवी को बदलने पर आकर्षक एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI (No-Cost EMI) का विकल्प भी उपलब्ध है। सीमित समय के लिए मिल रही इस डील का फायदा उठाकर आप बहुत कम कीमत में अपना पसंदीदा स्मार्ट टीवी घर ला सकते हैं।
1. Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
अगर आप एक बजट-फ्रेंडली, प्रीमियम डिज़ाइन और धांसू स्मार्ट फीचर्स वाले टीवी की तलाश में हैं, तो Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series Smart Fire TV आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न फ्रीडम सेल में यह टीवी 48% डिस्काउंट के साथ मात्र ₹12,999 में उपलब्ध है (M.R.P. ₹24,999)। इसमें built-in Fire TV OS मिलता है, जिससे आप आसानी से Prime Video, Netflix, Disney+ Hotstar और 12,000 से अधिक ऐप्स का मज़ा ले सकते हैं। इसके साथ Alexa Voice Remote दिया गया है, जिससे आप अपनी आवाज से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Fire TV Built-in
Alexa Voice Remote
शानदार साउंड क्वालिटी
बेज़ल-लेस डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
केवल HD Ready डिस्प्ले
2. Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
अगर आप एक भरोसेमंद ब्रांड, बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और मजबूत सिक्योरिटी वाला स्मार्ट टीवी चाहते हैं, तो Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV (2025 मॉडल) एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न सेल के दौरान यह टीवी 13% डिस्काउंट के साथ ₹15,490 की कीमत पर उपलब्ध है (M.R.P. ₹17,900)। यह Samsung Tizen OS पर काम करता है और इसमें Samsung Knox Security का सुरक्षा कवच मिलता है। इसमें Samsung TV Plus के जरिए बिना किसी सेट-टॉप बॉक्स के 100+ फ्री लाइव टीवी चैनल्स का आनंद भी लिया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम ऑडियो फीचर्स
Samsung TV Plus & Knox Securit
एप्पल इकोसिस्टम सपोर्ट
एडवांस डिस्प्ले इंजन
ब्रांडेड वारंटी व इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 50Hz
केवल 1 USB-A पोर्ट
Full HD नहीं बल्कि HD Ready डिस्प्ले
3. VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready LED TV VW32A (Black)
यदि आप बेहद कम बजट में बेडरूम या छोटे कमरे के लिए स्टाइलिश और मॉडर्न टीवी की तलाश में हैं, तो VW (Visio World) 32 Inch Frameless Series LED TV एक काफी किफायती विकल्प है। अमेज़न सेल में यह टीवी 43% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹7,449 की शुरुआती डील प्राइस पर उपलब्ध है (M.R.P. ₹12,999)। इसमें फ्रेमलेस डिज़ाइन और A+ ग्रेड डिस्प्ले पैनल मिलता है, जो इसे इस प्राइस सेगमेंट में एक शानदार लुक और व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद सस्ती कीमत
फ्रेमलेस और स्लिम डिज़ाइन
A+ ग्रेड डिस्प्ले पैनल
जरूरी कनेक्टिविटी विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-स्मार्ट टीवी
लिमिटेड फीचर्स
4. LG 80 cms (32 inches) LB650 AI Series HD Smart webOS VA LED TV 32LB650BPLA 2026
अगर आप एक प्रीमियम ब्रांड, एडवांस AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) फीचर्स और स्मूथ परफॉर्मेंस वाला स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो LG 32LB650BPLA AI Series (2026 मॉडल) एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न फ्रीडम सेल में यह टीवी 31% डिस्काउंट के साथ ₹16,990 की कीमत पर उपलब्ध है (M.R.P. ₹24,490)। इसके अलावा, टीवी पर ₹500 का कूपन डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स भी लागू हैं। इसमें LG का पावरफुल α5 AI Processor Gen9, लेटेस्ट webOS 26, AI Chatbot और MS Copilot आधारित AI Search जैसी नेक्स्ट-जनरेशन सुविधाएं मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस AI और स्मार्ट फीचर्स
शानदार साउंड एक्सपीरियंस
प्रीमियम पिक्चर प्रोसेसिंग
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
कम ऑडियो आउटपुट
मैजिक रिमोट शामिल नहीं
5. Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)
अगर आप बेहद कम बजट में शानदार रंग और ब्राइटनेस वाला TV तलाश रहे हैं, तो Kodak QLED SE (32QSE5080) एक बेहतरीन बजट विकल्प है। अमेजन सेल में यह टीवी 39% डिस्काउंट के साथ मात्र ₹9,199 की कीमत पर उपलब्ध है (M.R.P. ₹14,999)। इस प्राइस रेंज में QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और 400 Nits की हाई ब्राइटनेस मिलना इसे बेहद खास बनाता है। यह TV Linux-आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिसमें YouTube, Prime Video और JioHotstar जैसे जरूरी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
400 Nits ब्राइटनेस
डूअल-बैंड वाई-फाई
बेहतरीन कनेक्टिविटी
बजट-फ्रेंडली नो-कॉस्ट EMI
क्यों खोजें विकल्प
Full HD (1080p) नहीं बल्कि HD Ready डिस्प्ले
प्स डाउनलोड करने के सीमित विकल्प
6. Reliance 80 cm (32 inch) Full HD LED Smart Android TV with 24 W Front Boom Speakers | 1000+ Smart Apps | Mobile Screen Connect | WiFi | Games (RGT32MP2784FHD)
अगर आप किफायती दाम में बेहतरीन साउंड और शार्प डिस्प्ले वाला टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Reliance 32 Inch Full HD Smart Android TV एक बहुत ही आकर्षक विकल्प है। अमेज़न सेल में यह टीवी 42% डिस्काउंट के साथ मात्र ₹11,499 की कीमत पर उपलब्ध है (M.R.P. ₹19,990)। जहां इस बजट में ज्यादातर ब्रांड्स सिर्फ HD Ready (720p) डिस्प्ले देते हैं, वहीं यह टीवी Full HD (1080p) रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसके अलावा, इसमें दमदार साउंड के लिए 24W फ्रंट बूम स्पीकर्स भी दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Full HD (1080p) डिस्प्ले
24W फ्रंट बूम स्पीकर्स
स्मार्ट एंड्रॉइड / गूगल टीवी
मोबाइल स्क्रीन कनेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 3 महीने की वारंटी
सर्विस सेंटर सपोर्ट की जांच करना जरूरी
7. Samsung 32" (80cm) M5 Smart Monitor with Smart TV Experience|FHD 1920 x 1080|Screen Mirroring TV Plus|Speakers|Adaptive Sound|Wi-Fi|HDMI|Bluetooth|LS32FM500EWXXL|Black
अगर आप वर्क-फ्रॉम-होम, पढ़ाई और गेमिंग के लिए एक मॉनिटर चाहते हैं जो जरूरत पड़ने पर एक स्मार्ट टीवी की तरह भी काम करे, तो Samsung 32" M5 Smart Monitor (2025 Model) आपके लिए एकदम परफेक्ट “ऑल-इन-वन” डिवाइस है। अमेज़न फ्रीडम सेल में यह 50% के सीधे डिस्काउंट के साथ ₹16,499 में उपलब्ध है (M.R.P. ₹32,999)। इसमें Full HD (1920 x 1080p) डिस्प्ले के साथ बिल्ट-इन Smart TV Apps और Samsung TV Plus का सपोर्ट मिलता है, यानी आप बिना किसी PC या लैपटॉप को कनेक्ट किए भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और फ्री टीवी चैनल्स का मजा ले सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
2-इन-1 डिवाइस
Full HD (1080p) डिस्प्ले
3 साल की लंबी ब्रांड वारंटी
आंखों के लिए सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
कम ऑडियो आउटपुट
बहुत अधिक सीधी धूप वाले कमरों में ब्राइटनेस थोड़ी कम
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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