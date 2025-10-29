साधारण टीवी को 4K Smart TV में बदल देगा यह छोटू डिवाइस, कीमत 5,499 रुपये, आवाज से होगा कंट्रोल

संक्षेप: Amazon Fire TV Stick 4K Select Launched in India: अजेमन ने अपनी नई Amazon Fire TV Stick 4K Select को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 5,499 रुपये है। यह HDR10+ के साथ 4K अल्ट्रा एचडी प्लेबैक सपोर्ट करता है और आसान नेविगेशन के लिए एलेक्सा वॉयस कंट्रोल से लैस है।

Amazon Fire TV Stick 4K Select Launched in India: अजेमन ने अपनी नई Amazon Fire TV Stick 4K Select को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बेहद किफायती कीमत पर लॉन्च किया है। 6,000 रुपये से कम कीमत वाला यह नया डिवाइस HDR10+ के साथ 4K अल्ट्रा एचडी प्लेबैक सपोर्ट करता है और आसान नेविगेशन के लिए एलेक्सा वॉयस कंट्रोल से लैस है। अमेजन के नए वेगा ऑपरेटिंग सिस्टम और 1.7 गीगाहर्ट्ज क्वाड-कोर प्रोसेसर द्वारा से लैस यह डिवाइस तेज ऐप लॉन्च और बेहतर परफॉर्मेंस प्रदान करता है। फायर टीवी स्टिक 4K सेलेक्ट अमेजन और देशभर के प्रमुख रिटेल पार्टनर्स के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। कितनी है इस डिवाइस की कीमत और इसमें और क्या-क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं...

इतनी है Amazon Fire TV Stick 4K Select की कीमत भारतीय बाजार में अमेजन फायर टीवी स्टिक 4K सेलेक्ट की कीमत 5,499 रुपये है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह अमेजन, ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट, जेप्टो और क्रोमा, विजय सेल्स और रिलायंस रिटेल जैसी प्रमुख ऑफलाइन चेन पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।

Amazon Fire TV Stick 4K Select की खासियत अमेजन का नया फायर टीवी स्टिक 4K सेलेक्ट एक नया एंट्री-लेवल 4K स्ट्रीमिंग डिवाइस है। यह डिवाइस HDR10+ के साथ 4K अल्ट्रा एचडी स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करता है और प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, यूट्यूब और जी5 जैसे प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट की बड़ी रेंज तक एक्सेस प्रदान करता है। इसमें आसान नेविगेशन और कंटेंट कंट्रोल के लिए एलेक्सा वॉयस फंक्शनलिटी भी शामिल है। भारत में किसी भी फायर टीवी स्टिक में सबसे तेज, 1.7 गीगाहर्ट्ज क्वाड-कोर प्रोसेसर से लैस, फायर टीवी स्टिक 4K सेलेक्ट अमेजन के नए वेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। कहा जा रहा है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम तेज ऐप लॉन्च, स्मूद इंटरफेस परफॉर्मेंस और इस्तेमाल के दौरान बेहतर रिस्पॉन्सिवनेस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

अमेजन फायर टीवी स्टिक 4K सेलेक्ट एचडीसीपी 2.2 स्टैंडर्ड्स के साथ एचडीएमआई इनपुट को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर अपने टेलीविजन सेटअप को बदले बिना 4K स्ट्रीमिंग में अपग्रेड कर सकते हैं। एचडीआर10+ सपोर्ट के साथ, यह बेहतर ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कलर एक्यूरेसी प्रदान करता है जिससे इमर्सिव व्यूईंग एक्सपीरियंस मिलता है।