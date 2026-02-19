फिटनेस के दीवानों की चांदी, Fire Boltt स्मार्टवॉच पर Amazon दे रहा है 90 प्रतिशत का डिस्काउंट

Follow Us on

Feb 19, 2026 02:23 pm IST

Amazon में Fire-Boltt की प्रीमियम स्मार्टवॉच पर 90 प्रतिशत तक की भारी छूट मिल रही है। फिटनेस और कॉलिंग फीचर्स से लैस ये टॉप मॉडल्स अब आपके बजट में उपलब्ध हैं, स्टॉक खत्म होने से पहले अपनी पसंदीदा वॉच चुनें।

Amazon पर फिटनेस के शौकीनों के लिए इस समय जबरदस्त सेल चल रही है, जहाँ Fire-Boltt की प्रीमियम स्मार्टवॉच पर 90% तक की भारी छूट मिल रही है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो कम बजट में हाई-टेक फीचर्स वाले गैजेट्स ढूंढ रहे हैं। इस सेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 8,000 रुपये से 10,000 रुपये की एमआरपी वाली स्मार्टवॉच अब मात्र 999 से 1,500 रुपये के आसपास उपलब्ध हैं।

इन स्मार्टवॉच में फिटनेस के लिए SpO2 सेंसर, हार्ट रेट मॉनिटर, और मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा होने के कारण आप सीधे अपनी कलाई से कॉल अटेंड और डायल कर सकते हैं। इनकी स्टाइलिश मैटेलिक बॉडी और प्रीमियम AMOLED डिस्प्ले इन्हें डेली यूज़ के लिए काफी आकर्षक बनाते हैं।

चाहे आप जिम जाते हों या ऑफिस, Fire-Boltt के ये मॉडल्स आपकी लाइफस्टाइल को स्मार्ट बनाने के साथ-साथ आपकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखते हैं। Amazon की यह Limited Time Deal बहुत ही लोकप्रिय हो रही है और स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। अगर आप अपने लिए या किसी को तोहफे में देने के लिए एक टिकाऊ और स्टाइलिश स्मार्टवॉच खोज रहे हैं, तो यह डील आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित होगी।

Fire-Boltt की Legacy सीरीज उन लोगों के लिए है जो स्टाइल और टेक्नोलॉजी का मेल चाहते हैं। यह एक Premium Luxury Round Watch है जो दिखने में किसी महंगी एनालॉग घड़ी जैसी लगती है, लेकिन फीचर्स के मामले में बेहद एडवांस है। Amazon पर इस समय मिल रहा 91% का डिस्काउंट इसे इस साल की सबसे बड़ी डील्स में से एक बनाता है।

Specifications बनावट प्रीमियम मेटल बॉडी चार्जिंग Wireless Charging हेल्थ फीचर्स SpO2, हार्ट रेट, स्ट्रेस मॉनिटर और स्लीप ट्रैकिंग कॉलिंग Bluetooth Calling स्पोर्ट्स मोड 110+ स्पोर्ट्स मोड्स क्यों खरीदें शानदार डिस्प्ले लग्जरी लुक वायरलेस चार्जिंग स्मार्ट कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प बैटरी जल्दी खत्म पतली कलाई वालों पर थोड़ी बड़ी

अगर आप एक ऐसी घड़ी की तलाश में हैं जो दिखने में प्रीमियम टाइटन घड़ियों जैसी हो और फीचर्स में सुपर-स्मार्ट, तो Fire-Boltt Ninja Blaze आपके लिए ही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेनलेस स्टील बॉडी और स्ट्रैप है, जो इसे बेहद मजबूत और रॉयल लुक देती है। Amazon पर 19,999 रुपये की एमआरपी वाली यह घड़ी मात्र 1,399 रुपये में मिल रही है, यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है।

Specifications कॉलिंग Bluetooth Calling स्पोर्ट्स मोड 120+ स्पोर्ट्स मोड्स हेल्थ सुइट SpO2, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकर स्मार्ट फीचर्स वॉइस असिस्टेंट, इनबिल्ट गेम्स, स्मार्ट नोटिफिकेशन बनावट IP67 वाटर रेसिस्टेंट क्यों खरीदें प्रीमियम डिजाइन बड़ी स्क्रीन हैंड्स-फ्री कॉलिंग गेम्स और यूटिलिटी अविश्वसनीय कीमत क्यों खोजें विकल्प सिलिकॉन स्ट्रैप वाली घड़ियों से थोड़ी भारी Legacy मॉडल की तरह AMOLED नहीं

अगर आप 1,000 के अंदर एक ऐसी स्मार्टवॉच ढूंढ रहे हैं जिसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, अच्छी स्क्रीन और ढेर सारे फिटनेस फीचर्स हों, तो Fire-Boltt Ninja Call Pro एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर 17,999 रुपये की एमआरपी वाली यह वॉच 94% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 999 रुपये में मिल रही है। 1.25 लाख से ज्यादा रेटिंग्स इसकी लोकप्रियता का प्रमाण हैं।

Specifications बनावट लाइटवेट डिजाइन और IP67 वाटर रेसिस्टेंट स्पोर्ट्स मोड 100+ स्पोर्ट्स मोड्स हेल्थ सुइट SpO2, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और स्लीप एनालिसिस स्मार्ट कंट्रोल AI वॉइस असिस्टेंट क्यों खरीदें वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट 2 Looks in 1 भरोसेमंद रेटिंग क्यों खोजें विकल्प 1.69" स्क्रीन थोड़ी छोटी वायरलेस चार्जिंग नहीं

अगर आप क्लासिक राउंड डिजाइन वाली घड़ी पसंद करते हैं जो मजबूत भी हो और स्मार्ट भी, तो Fire-Boltt Talk एक शानदार विकल्प है। यह घड़ी अपनी फुल मेटल बॉडी और IP68 रेटिंग के लिए जानी जाती है। Amazon पर 11,999 रुपये की एमआरपी वाली यह वॉच फिलहाल 1,099 रुपये में मिल रही है, लेकिन ध्यान रहे कि यह डील अगले 11 घंटों में खत्म होने वाली है।

Specifications डिस्प्ले 1.39” TFT LCD बनावट टिकाऊ Full Metal Body और 2D हाई हार्डनेस ग्लास कॉलिंग Bluetooth Calling बैटरी लाइफ 3 दिन सुरक्षा IP68 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट क्यों खरीदें मजबूत बनावट तेज रोशनी ड्यूल बटन कंट्रोल IP68 रेटिंग आसान वॉइस कमांड क्यों खोजें विकल्प चार्जिंग समय थोड़ा ज्यादा घड़ी में गाने स्टोर नहीं कर सकते

Fire-Boltt की Rise सीरीज उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें बड़ी स्क्रीन और आसान नेविगेशन पसंद है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका रोटेटिंग क्राउन है, जो आमतौर पर महंगी घड़ियों में मिलता है। Amazon पर 11,999 रुपये की एमआरपी वाली यह घड़ी मात्र 999 रुपये में मिल रही है। इसकी डील अगले 11 घंटों में समाप्त होने वाली है।

Specifications खासियत AI वॉइस असिस्टेंट और इनबिल्ट गेम्स स्पोर्ट्स मोड 120+ स्पोर्ट्स मोड्स हेल्थ सुइट SpO2, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और स्लीप एनालिसिस कॉलिंग Bluetooth Calling बनावट प्रीमियम मेटल बॉडी नेविगेशन Working Rotating Crown डिस्प्ले 1.85” इंच की बड़ी HD टचस्क्रीन क्यों खरीदें बड़ी और स्पष्ट डिस्प्ले स्मार्ट रोटेटिंग क्राउन ट्रेंडी कलर्स प्रीमियम मेटल फिनिश ऑल-इन-वन फिटनेस क्यों खोजें विकल्प IP68 जितनी सुरक्षित नहीं बैटरी 2-3 दिन ही

अगर आप एक ऐसी स्मार्टवॉच चाहते हैं जिसकी स्क्रीन सबसे बड़ी हो और कलर्स सबसे ज्यादा वाइब्रेंट हों, तो Fire-Boltt Brillia आपके लिए ही बनी है। यह न केवल दिखने में मॉडर्न है, बल्कि इसमें 750 NITS की जबरदस्त ब्राइटनेस भी मिलती है। Amazon पर 18,999 रुपये की एमआरपी वाली यह वॉच अभी मात्र 1,699 रुपये में मिल रही है। यह Amazon's Choice प्रोडक्ट है, जिस पर लगभग 28,000 लोगों ने भरोसा जताया है।

Specifications ब्राइटनेस 750 NITS बैटरी लाइफ 7 दिन तक का बैकअप कॉलिंग Bluetooth Calling हेल्थ सुइट SpO2, हार्ट रेट, स्लीप और फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग स्पोर्ट्स मोड 120+ स्पोर्ट्स मोड्स खासियत AI वॉइस असिस्टेंट और इनबिल्ट गेम्स क्यों खरीदें सिनेमैटिक डिस्प्ले अल्ट्रा ब्राइटनेस बेहतर बैटरी बैकअप मजबूत कनेक्टिविटी महिला स्वास्थ्य ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प इसे पहनकर स्विमिंग (तैराकी) नहीं की जा सकती छोटी कलाई वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा

Fire-Boltt की Rise Luxe सीरीज उन लोगों के लिए खास है जो अपनी कलाई पर लग्जरी देखना चाहते हैं। यह एक Stainless Steel स्ट्रैप वाली स्मार्टवॉच है जो दिखने में किसी महंगी डिजाइनर घड़ी जैसी लगती है। Amazon पर 14,999 रुपये की एमआरपी वाली यह गोल्ड एडिशन वॉच फिलहाल मात्र 1,299 रुपये में मिल रही है। यह डील अगले 10 घंटों में खत्म होने वाली है, इसलिए यह सबसे सही समय है।

Specifications कॉलिंग Bluetooth Calling स्पोर्ट्स मोड 123 स्पोर्ट्स मोड्स बनावट IP67 वॉटर रेसिस्टेंट हेल्थ सुइट SpO2, हार्ट रेट ट्रैकिंग और स्लीप मॉनिटर क्यों खरीदें एलीट गोल्ड लुक सिंगल चिपसेट कॉलिंग नया Neon UI 2 Looks in 1 AI वॉइस असिस्टेंट क्यों खोजें विकल्प थोड़ी भारी महसूस D डिस्प्ले है, AMOLED नहीं

1. क्या फायर-बोल्ट एक अच्छी स्मार्टवॉच ब्रांड है? हाँ, फायर-बोल्ट वर्तमान में भारत के अग्रणी स्मार्टवॉच ब्रांड्स में से एक है। यह ब्रांड बजट अनुकूल कीमतों में प्रीमियम फीचर्स जैसे AMOLED डिस्प्ले, मेटल बॉडी और एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग देने के लिए जाना जाता है। यदि आप कम कीमत में स्टाइलिश और फीचर-लोडेड घड़ी चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।

2. क्या हम फायर-बोल्ट स्मार्टवॉच में बात कर सकते हैं? हाँ, फायर-बोल्ट के अधिकांश नए मॉडल्स (जैसे Ninja Call Pro, Rise, और Brillia) Bluetooth Calling फीचर के साथ आते हैं। इनमें इन-बिल्ट माइक और स्पीकर होता है, जिससे आप सीधे अपनी कलाई से कॉल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और डायल पैड का उपयोग भी कर सकते हैं।

3. फायर-बोल्ट स्मार्टवॉच की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? फायर-बोल्ट स्मार्टवॉच कई आधुनिक फीचर्स से लैस होती हैं:

डिस्प्ले: बड़ी HD और AMOLED स्क्रीन।

हेल्थ ट्रैकिंग: SpO2, हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप और स्ट्रेस ट्रैकिंग।

बैटरी: सामान्य उपयोग पर 5-8 दिनों का बैकअप।

स्पोर्ट्स मोड: 100 से ज्यादा वर्कआउट और स्पोर्ट्स मोड्स।

स्मार्ट फीचर्स: AI वॉइस असिस्टेंट, इन-बिल्ट गेम्स, और स्मार्ट नोटिफिकेशन। 4. नॉइज या फायर-बोल्ट: कौन सी स्मार्टवॉच बेहतर है?

दोनों ही ब्रांड्स अपने-अपने क्षेत्र में बेहतरीन हैं। Noise अक्सर अपने सॉफ़्टवेयर और ऐप इंटरफ़ेस की स्थिरता के लिए जाना जाता है। वहीं, Fire-Boltt आक्रामक कीमतों, प्रीमियम मेटल बिल्ड क्वालिटी और बड़ी डिस्प्ले वाले मॉडल्स में आगे रहता है। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी और लग्जरी लुक चाहिए, तो फायर-बोल्ट एक बेहतर चुनाव हो सकता है।

5. क्या फायर-बोल्ट एक विश्वसनीय ब्रांड है? हाँ, फायर-बोल्ट एक भारतीय ब्रांड है जिसने बहुत कम समय में मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की है। इनके पास सर्विस सेंटर्स का विस्तृत नेटवर्क है और इनके प्रोडक्ट्स पर आमतौर पर 1 साल की वारंटी मिलती है, जो इन्हें एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है।

फायर-बोल्ट स्मार्टवॉच के टॉप 5 बेस्ट फीचर्स क्र.सं. मुख्य फीचर विवरण और लाभ 1 Bluetooth Calling इन-बिल्ट माइक और स्पीकर की मदद से आप सीधे घड़ी से कॉल कर सकते हैं और उठा सकते हैं। इसमें डायल पैड और कॉन्टैक्ट सिंक की सुविधा भी मिलती है। 2 AMOLED Display हाई-एंड मॉडल्स में शानदार AMOLED स्क्रीन मिलती है, जो Always-On फीचर और वाइब्रेंट कलर्स के साथ आती है। इसकी ब्राइटनेस धूप में भी स्पष्ट दिखती है। 3 Complete Health Suite इसमें SpO2 (ब्लड ऑक्सीजन), 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग और महिलाओं के लिए विशेष हेल्थ ट्रैकर जैसे सेंसर होते हैं। 4 120+ Sports Modes जिम, रनिंग, योगा और स्विमिंग जैसी 120 से अधिक गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए अलग-अलग मोड्स दिए गए हैं, जो फिटनेस डेटा को सटीक मापते हैं। 5 AI Voice Assistant आप अपनी आवाज के माध्यम से अलार्म सेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या मौसम की जानकारी ले सकते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।