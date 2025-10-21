कमाल की फेस्टिव डील, 6148 रुपये में मिल रहा 6000mAh की बैटरी वाला स्मार्टफोन

संक्षेप: अमेजन इंडिया पर फेस्टिव डील्स अभी भी लाइव हैं। डील में 6000mAh की बैटरी वाला रियलमी का शानदार फोन मात्र 6148 रुपये में मिल रहा है। आप इस फोन को कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं।

अमेजन की दिवाली स्पेशल डील में बंपर ऑफर्स के साथ फोन खरीदने से चूक गए हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अमेजन इंडिया पर फेस्टिव डील्स अभी भी लाइव हैं। डील्स में स्मार्टफोन्स पर तगड़ा डिस्काउंट और कैशबैक दिया जा रहा है। वहीं, अगर आप कम बजट में पावरफुल बैटरी वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Realme Narzo 80 Lite 4G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 6298 रुपये है।

फेस्टिव डील्स में फोन पर 150 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 6148 रुपये में आपका हो जाएगा। आप इस फोन को कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स रियलमी के इस फोन में आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले एचडी+ रेजॉलूशन के साथ आता है। डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में डाइनैमिक रैम फीचर भी दिया गया है। 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में प्रोसेसर के तौर पर Unisoc T7250 चिपसेट ऑफर किया जा रहा है। फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन में कंपनी 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दे रही है।