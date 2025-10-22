फेस्टिव डील में सस्ता हुआ सैमसंग का धांसू 5G फोन, लॉन्च प्राइस से 3500 रुपये कम हुई कीमत

संक्षेप: अमेजन की फेस्टिव डील में Samsung Galaxy M36 5G लॉन्च प्राइस से 3500 रुपये सस्ते में मिल रहा है। आप इस फोन को 419 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।

अमेजन की फेस्टिव डील्स अभी भी लाइव हैं। ऐसे में बंपर डिस्काउंट के साथ आप अभी भी अपना पसंदीदा फोन खरीद सकते हैं। वहीं, अगर आप सैमसंग का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की डील को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। फेस्टिव डील में Samsung Galaxy M36 5G लॉन्च प्राइस से 3500 रुपये सस्ते में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 17499 रुपये थी।

अब यह फोन 13999 रुपये का मिल रहा है। आप इस फोन को 419 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी M36 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ भी दे रही है। फोन 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको इसमें Exynos 1380 चिपसेट दे रही है।