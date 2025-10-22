Hindustan Hindi News
फेस्टिव डील में सस्ता हुआ सैमसंग का धांसू 5G फोन, लॉन्च प्राइस से 3500 रुपये कम हुई कीमत

फेस्टिव डील में सस्ता हुआ सैमसंग का धांसू 5G फोन, लॉन्च प्राइस से 3500 रुपये कम हुई कीमत

संक्षेप: अमेजन की फेस्टिव डील में Samsung Galaxy M36 5G लॉन्च प्राइस से 3500 रुपये सस्ते में मिल रहा है। आप इस फोन को 419 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।

Wed, 22 Oct 2025 12:43 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
अमेजन की फेस्टिव डील्स अभी भी लाइव हैं। ऐसे में बंपर डिस्काउंट के साथ आप अभी भी अपना पसंदीदा फोन खरीद सकते हैं। वहीं, अगर आप सैमसंग का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की डील को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। फेस्टिव डील में Samsung Galaxy M36 5G लॉन्च प्राइस से 3500 रुपये सस्ते में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 17499 रुपये थी।

अब यह फोन 13999 रुपये का मिल रहा है। आप इस फोन को 419 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी M36 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ भी दे रही है। फोन 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको इसमें Exynos 1380 चिपसेट दे रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलेगा। फोन का सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
