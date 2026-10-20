पार्टी लवर्स की बल्ले बल्ले! Amazon Sale में स्पीकर्स पर मिल रहा है 73 प्रतिशत तक का डिस्काउंट

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में JBL, boAt और Portronics जैसी प्रमुख कंपनियों के पार्टी और ब्लूटूथ स्पीकर्स पर 73% तक का तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप भी कम बजट में घर पर पार्टी जैसा धमाकेदार साउंड चाहते हैं, तो बैंक ऑफर्स और सीमित समय की इन बेस्ट डील्स का फायदा तुरंत उठाएं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में म्यूजिक लवर्स के लिए शानदार मौका है, जहां टॉप ब्रांड्स के ब्लूटूथ और पार्टी स्पीकर्स पर 73% तक की भारी छूट दी जा रही है। अगर आप अपने घर की पार्टियों को शानदार बनाना चाहते हैं या बेहतरीन पोर्टेबल साउंड की तलाश में हैं, तो यह सही समय है।

speakers

Top 4 ब्रांड्स और उनके बेहतरीन विकल्प इस सेल में JBL अपने प्रीमियम बेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए छाया हुआ है, जबकि boAt स्टाइलिश डिजाइन और बजट-फ्रेंडली विकल्पों के साथ युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है। इसके अलावा, Portronics और Toreto के कॉम्पैक्ट और पावरफुल स्पीकर्स पर भी आकर्षक डील्स मिल रही हैं, जो बेहतरीन साउंड क्वालिटी और लॉन्ग-लास्टिंग बैटरी लाइफ प्रदान करते हैं।

बैंक ऑफर्स और सीमित समय की डील्स फ्लैट डिस्काउंट के अलावा, ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स के जरिए इंस्टेंट छूट और नो-कॉस्ट ईएमआई का फायदा उठा सकते हैं। सीमित समय और तेजी से खत्म हो रहे स्टॉक को देखते हुए, अपनी पसंद के स्पीकर्स को तुरंत ऑर्डर करना समझदारी होगी।

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में boAt Stone 1800 Bluetooth Speaker पर बंपर छूट मिल रही है। 90W RMS के दमदार साउंड आउटपुट और शानदार आरजीबी लाइट्स से लैस यह पार्टी स्पीकर घर की पार्टियों और आउटडोर सेलिब्रेशन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ₹21,990 की मूल कीमत वाला यह स्पीकर सेल में भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है, जो इसे म्यूजिक प्रेमियों के लिए एक शानदार डील बनाता है।

Specifications कनेक्टिविटी पोर्ट्स USB, AUX, TF Card, Bluetooth, FM Radio अन्य विशेषताएँ RGB LEDs, EQ Modes, Broadcast Mode वाटरप्रूफ रेटिंग IPX6 Splash Resistance साउंड आउटपुट 90 Watts क्यों खरीदें दमदार साउंड शानदार लाइट्स कनेक्टिविटी ब्रॉडकास्ट फीचर क्यों खोजें विकल्प आसानी से हर जगह साथ ले जाना थोड़ा मुश्किल बैटरी लाइफ लगभग 5 घंटे तक ही सीमित

अमेजन मेगा फेस्टिवल सेल में Portronics SoundDrum P 20W Portable Bluetooth Speaker पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। ₹3,999 की मूल कीमत वाला यह पोर्टेबल स्पीकर सेल में 53% की छूट के बाद मात्र ₹1,898 में उपलब्ध है। 20W का दमदार साउंड आउटपुट, कॉम्पैक्ट डिजाइन और 4000mAh की मजबूत बैटरी के साथ यह कम बजट में बेहतरीन ऑडियो अनुभव चाहने वालों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है।

Specifications बैटरी क्षमता 4000 mAh Li-ion Battery प्लेबैक टाइम 6 - 7 Hours चार्जिंग टाइप Type-C Charging विशेष फीचर्स In-built Mic for Handsfree Calling, Lightweight Design क्यों खरीदें बजट फ्रेंडली पोर्टेबल डिजाइन हैंड्सफ्री कॉलिंग मल्टीपल कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प वॉटरप्रूफ रेटिंग नहीं मीडियम पार्टी यूज

अमेजन लिमिटेड टाइम डील और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में boAt Aavante 2.1 1600D/Orion Plus Soundbar पर बंपर छूट मिल रही है। ₹21,990 की मूल कीमत वाला यह होम थिएटर साउंडबार 73% की भारी छूट के बाद मात्र ₹5,999 में उपलब्ध है। 160W के दमदार boAt सिग्नेचर साउंड और डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ यह आपके घर के लिविंग रूम को सिनेमा हॉल जैसा अनुभव देने के लिए एकदम परफेक्ट है।

Specifications कनेक्टिविटी पोर्ट्स Bluetooth, HDMI (ARC), Optical, AUX, USB विशेष फीचर्स 4 EQ Modes (Music, Movies, News, 3D), Custom Bass & Treble Controls, Master Remote साउंड आउटपुट 160 Watts RMS क्यों खरीदें डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट दमदार साउंड आउटपुट मल्टीपल कनेक्टिविटी EQ मोड्स और कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प प्लेसमेंट थोड़ी सीमित बड़ी जगह के लिए साइज

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Amazon Basics 20W Portable Bluetooth Party Speaker पर बंपर छूट मिल रही है। ₹3,998 की मूल कीमत वाला यह पोर्टेबल स्पीकर 60% की भारी छूट के बाद मात्र ₹1,609 में उपलब्ध है। 20W का दमदार साउंड आउटपुट, वाइब्रेंट आरजीबी लाइट्स और 11 घंटे तक के लंबे बैटरी बैकअप के साथ यह कम बजट में शानदार पार्टी और ट्रैवलिंग का अनुभव देने के लिए एकदम परफेक्ट है।

Specifications ब्लूटूथ वर्जन Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी पोर्ट्स Bluetooth, USB, TF Card, AUX विशेष फीचर्स Vibrant RGB Light Show, Deep Bass, TWS Support साउंड आउटपुट 20 Watts क्यों खरीदें बजट-फ्रेंडली कीमत लॉन्ग बैटरी लाइफ शानदार लाइट्स मल्टीपल कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प स्टीरियो साउंड पसंद करने वालों को थोड़ा कम वॉटरप्रूफ रेटिंग नहीं

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Toreto Zazz 25W Portable Bluetooth Speaker पर 45% की छूट मिल रही है। ₹5,999 की मूल कीमत वाला यह पोर्टेबल स्पीकर सेल में ₹3,299 में उपलब्ध है। 25W के पावरफुल साउंड, 12 घंटे के लंबे प्लेबैक टाइम, मजबूत मेटल हैंडल और IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ यह स्पीकर ट्रैवलिंग, आउटडोर ट्रिप्स और घर की पार्टियों के लिए एक टिकाऊ और प्रीमियम विकल्प है।

Specifications वाटरप्रूफ रेटिंग IPX5 Water Resistant कनेक्टिविटी पोर्ट्स Bluetooth, AUX, TF Card, Type-C Charging विशेष फीचर्स Metal Carry Handle, TWS Stereo Pairing, RGB LED Light Ring क्यों खरीदें पावरफुल ऑडियो मजबूत पोर्टेबल डिजाइन IPX5 वॉटर रेजिस्टेंट लेटेस्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प बैटरी को फुल चार्ज होने में थोड़ा समय बहुत ज्यादा कस्टमाइज़ नहीं

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में JBL Flip Essential 2 Portable Bluetooth Speaker पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। ₹9,999 की मूल कीमत वाला यह प्रीमियम पोर्टेबल स्पीकर सेल में मात्र ₹4,999 में उपलब्ध है। JBL ओरिजिनल प्रो साउंड, डीप बेस, IPX7 फुल वॉटरप्रूफ रेटिंग और 10 घंटे तक के प्लेबैक टाइम के साथ यह आउटडोर एडवेंचर, ट्रैवलिंग और पूल पार्टीज़ के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications चार्जिंग पोर्ट Type-C USB Charging इन-बिल्ट माइक उपलब्ध नहीं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी Bluetooth वाटरप्रूफ रेटिंग IPX7 Waterproof प्लेबैक टाइम Up to 10 Hours क्यों खरीदें ड्यूल डिवाइस पेयरिंग अल्ट्रा-पोर्टेबल 10 घंटे की बैटरी लाइफ IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग प्रीमियम साउंड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प माइक नहीं RGB लाइट्स नहीं

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Toreto Zyra 30W Premium Bluetooth Speaker पर 59% का तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ₹6,999 की मूल कीमत वाला यह पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर सेल में मात्र ₹2,899 में उपलब्ध है। 30W के दमदार साउंड आउटपुट, 100+ स्पीकर्स को एक साथ सिंक करने वाले ब्रॉडकास्ट मोड, 12 घंटे तक के लंबे प्लेबैक टाइम और डायनामिक RGB लाइट्स के साथ यह पार्टी और आउटडोर इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी डील है।

Specifications साउंड आउटपुट 30 Watts (Dual 2.25-inch Drivers) बैटरी क्षमता Dual 2200mAh (4400mAh Total, 7.4V) वाटरप्रूफ रेटिंग IPX5 Water Resistant कनेक्टिविटी पोर्ट्स Bluetooth, Type-C Charging, AUX, USB, TF Card विशेष फीचर्स 100+ Speaker Broadcast Sync, Dynamic RGB Lights, Carry Strap क्यों खरीदें दमदार 30W साउंड 100+ स्पीकर सिंक लंबा बैटरी बैकअप रफ एंड टफ डिजाइन रफ एंड टफ डिजाइन लेटेस्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प वजन बहुत छोटे पॉकेट स्पीकर्स से थोड़ा ज्यादा फुल चार्जिंग टाइम

Q1. अमेजन सेल में ब्लूटूथ स्पीकर्स पर अधिकतम कितना डिस्काउंट मिल रहा है? उत्तर: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में JBL, boAt, Portronics और Toreto जैसे टॉप ब्रांड्स के ब्लूटूथ और पार्टी स्पीकर्स पर 73% तक की भारी छूट मिल रही है।

Q2. क्या सेल के दौरान बैंक ऑफर्स या अतिरिक्त छूट की सुविधा भी उपलब्ध है? उत्तर: हाँ, फ्लैट डिस्काउंट के अलावा SBI और HDFC बैंक कार्ड्स का उपयोग करने पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ ही नो-कॉस्ट EMI और कैशबैक ऑफर्स का लाभ भी उठाया जा सकता है।

Q3. क्या इस सेल में वाटरप्रूफ और लॉन्ग बैटरी लाइफ वाले स्पीकर्स भी डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं? उत्तर: बिल्कुल, सेल में IPX5 से लेकर IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग और 10 से 12 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप देने वाले प्रीमियम स्पीकर्स आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।