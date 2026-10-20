पार्टी लवर्स की बल्ले बल्ले! Amazon Sale में स्पीकर्स पर मिल रहा है 73 प्रतिशत तक का डिस्काउंट
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में JBL, boAt और Portronics जैसी प्रमुख कंपनियों के पार्टी और ब्लूटूथ स्पीकर्स पर 73% तक का तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप भी कम बजट में घर पर पार्टी जैसा धमाकेदार साउंड चाहते हैं, तो बैंक ऑफर्स और सीमित समय की इन बेस्ट डील्स का फायदा तुरंत उठाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में म्यूजिक लवर्स के लिए शानदार मौका है, जहां टॉप ब्रांड्स के ब्लूटूथ और पार्टी स्पीकर्स पर 73% तक की भारी छूट दी जा रही है। अगर आप अपने घर की पार्टियों को शानदार बनाना चाहते हैं या बेहतरीन पोर्टेबल साउंड की तलाश में हैं, तो यह सही समय है।
Top 4 ब्रांड्स और उनके बेहतरीन विकल्प
इस सेल में JBL अपने प्रीमियम बेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए छाया हुआ है, जबकि boAt स्टाइलिश डिजाइन और बजट-फ्रेंडली विकल्पों के साथ युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है। इसके अलावा, Portronics और Toreto के कॉम्पैक्ट और पावरफुल स्पीकर्स पर भी आकर्षक डील्स मिल रही हैं, जो बेहतरीन साउंड क्वालिटी और लॉन्ग-लास्टिंग बैटरी लाइफ प्रदान करते हैं।
बैंक ऑफर्स और सीमित समय की डील्स
फ्लैट डिस्काउंट के अलावा, ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स के जरिए इंस्टेंट छूट और नो-कॉस्ट ईएमआई का फायदा उठा सकते हैं। सीमित समय और तेजी से खत्म हो रहे स्टॉक को देखते हुए, अपनी पसंद के स्पीकर्स को तुरंत ऑर्डर करना समझदारी होगी।
1. boAt Stone 1800 Bluetooth Speaker w/ 90 W RMS Sound, RGB LEDs, EQ Modes, IPX6,BT v5.3,Multi- Compatibility– Aux&USB, Playback time Up to 5 Hours & Type C Charging(Camo Black)
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में boAt Stone 1800 Bluetooth Speaker पर बंपर छूट मिल रही है। 90W RMS के दमदार साउंड आउटपुट और शानदार आरजीबी लाइट्स से लैस यह पार्टी स्पीकर घर की पार्टियों और आउटडोर सेलिब्रेशन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ₹21,990 की मूल कीमत वाला यह स्पीकर सेल में भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है, जो इसे म्यूजिक प्रेमियों के लिए एक शानदार डील बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार साउंड
शानदार लाइट्स
कनेक्टिविटी
ब्रॉडकास्ट फीचर
क्यों खोजें विकल्प
आसानी से हर जगह साथ ले जाना थोड़ा मुश्किल
बैटरी लाइफ लगभग 5 घंटे तक ही सीमित
2. Portronics SoundDrum P 20W Portable Bluetooth Speaker with 6-7 hrs Playback Time, Handsfree Calling, USB Slot, Aux-in Port, Type C Charging (Green)
अमेजन मेगा फेस्टिवल सेल में Portronics SoundDrum P 20W Portable Bluetooth Speaker पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। ₹3,999 की मूल कीमत वाला यह पोर्टेबल स्पीकर सेल में 53% की छूट के बाद मात्र ₹1,898 में उपलब्ध है। 20W का दमदार साउंड आउटपुट, कॉम्पैक्ट डिजाइन और 4000mAh की मजबूत बैटरी के साथ यह कम बजट में बेहतरीन ऑडियो अनुभव चाहने वालों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट फ्रेंडली
पोर्टेबल डिजाइन
हैंड्सफ्री कॉलिंग
मल्टीपल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
वॉटरप्रूफ रेटिंग नहीं
मीडियम पार्टी यूज
3. boAt Smartchoice Aavante 2.1 1600D/Orion Plus, Dolby Audio, 160W Signature Sound, 2.1 Channel Wired Subwoofer, Multiple Ports & EQ Modes, Bluetooth Home Theatre Soundbar Speaker (Premium Black)
अमेजन लिमिटेड टाइम डील और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में boAt Aavante 2.1 1600D/Orion Plus Soundbar पर बंपर छूट मिल रही है। ₹21,990 की मूल कीमत वाला यह होम थिएटर साउंडबार 73% की भारी छूट के बाद मात्र ₹5,999 में उपलब्ध है। 160W के दमदार boAt सिग्नेचर साउंड और डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ यह आपके घर के लिविंग रूम को सिनेमा हॉल जैसा अनुभव देने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट
दमदार साउंड आउटपुट
मल्टीपल कनेक्टिविटी
EQ मोड्स और कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
प्लेसमेंट थोड़ी सीमित
बड़ी जगह के लिए साइज
4. Amazon Basics 20W Portable Bluetooth Party Speaker with RGB Light, Up to 11 Hours Playtime, Deep Bass, Bluetooth 5.3, 52mm Dual Drivers, USB/TF Card/AUX, for Travel & Home, Black
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Amazon Basics 20W Portable Bluetooth Party Speaker पर बंपर छूट मिल रही है। ₹3,998 की मूल कीमत वाला यह पोर्टेबल स्पीकर 60% की भारी छूट के बाद मात्र ₹1,609 में उपलब्ध है। 20W का दमदार साउंड आउटपुट, वाइब्रेंट आरजीबी लाइट्स और 11 घंटे तक के लंबे बैटरी बैकअप के साथ यह कम बजट में शानदार पार्टी और ट्रैवलिंग का अनुभव देने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली कीमत
लॉन्ग बैटरी लाइफ
शानदार लाइट्स
मल्टीपल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
स्टीरियो साउंड पसंद करने वालों को थोड़ा कम
वॉटरप्रूफ रेटिंग नहीं
5. Toreto Zazz 25W Portable Bluetooth Speaker with 12 Hrs Playtime
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Toreto Zazz 25W Portable Bluetooth Speaker पर 45% की छूट मिल रही है। ₹5,999 की मूल कीमत वाला यह पोर्टेबल स्पीकर सेल में ₹3,299 में उपलब्ध है। 25W के पावरफुल साउंड, 12 घंटे के लंबे प्लेबैक टाइम, मजबूत मेटल हैंडल और IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ यह स्पीकर ट्रैवलिंग, आउटडोर ट्रिप्स और घर की पार्टियों के लिए एक टिकाऊ और प्रीमियम विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल ऑडियो
मजबूत पोर्टेबल डिजाइन
IPX5 वॉटर रेजिस्टेंट
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी को फुल चार्ज होने में थोड़ा समय
बहुत ज्यादा कस्टमाइज़ नहीं
6. JBL Flip Essential 2, Wireless Portable Bluetooth Speaker with Deep Base, IPX7 Water & Dustproof (Without Mic, Black)
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में JBL Flip Essential 2 Portable Bluetooth Speaker पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। ₹9,999 की मूल कीमत वाला यह प्रीमियम पोर्टेबल स्पीकर सेल में मात्र ₹4,999 में उपलब्ध है। JBL ओरिजिनल प्रो साउंड, डीप बेस, IPX7 फुल वॉटरप्रूफ रेटिंग और 10 घंटे तक के प्लेबैक टाइम के साथ यह आउटडोर एडवेंचर, ट्रैवलिंग और पूल पार्टीज़ के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्यूल डिवाइस पेयरिंग
अल्ट्रा-पोर्टेबल
10 घंटे की बैटरी लाइफ
IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग
प्रीमियम साउंड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
माइक नहीं
RGB लाइट्स नहीं
7. Toreto Zyra 30W Premium Bluetooth Speaker with 12 Hrs Playtime
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Toreto Zyra 30W Premium Bluetooth Speaker पर 59% का तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ₹6,999 की मूल कीमत वाला यह पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर सेल में मात्र ₹2,899 में उपलब्ध है। 30W के दमदार साउंड आउटपुट, 100+ स्पीकर्स को एक साथ सिंक करने वाले ब्रॉडकास्ट मोड, 12 घंटे तक के लंबे प्लेबैक टाइम और डायनामिक RGB लाइट्स के साथ यह पार्टी और आउटडोर इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार 30W साउंड
100+ स्पीकर सिंक
लंबा बैटरी बैकअप
रफ एंड टफ डिजाइन
रफ एंड टफ डिजाइन
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
वजन बहुत छोटे पॉकेट स्पीकर्स से थोड़ा ज्यादा
फुल चार्जिंग टाइम
Q1. अमेजन सेल में ब्लूटूथ स्पीकर्स पर अधिकतम कितना डिस्काउंट मिल रहा है?
उत्तर: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में JBL, boAt, Portronics और Toreto जैसे टॉप ब्रांड्स के ब्लूटूथ और पार्टी स्पीकर्स पर 73% तक की भारी छूट मिल रही है।
Q2. क्या सेल के दौरान बैंक ऑफर्स या अतिरिक्त छूट की सुविधा भी उपलब्ध है?
उत्तर: हाँ, फ्लैट डिस्काउंट के अलावा SBI और HDFC बैंक कार्ड्स का उपयोग करने पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ ही नो-कॉस्ट EMI और कैशबैक ऑफर्स का लाभ भी उठाया जा सकता है।
Q3. क्या इस सेल में वाटरप्रूफ और लॉन्ग बैटरी लाइफ वाले स्पीकर्स भी डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं?
उत्तर: बिल्कुल, सेल में IPX5 से लेकर IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग और 10 से 12 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप देने वाले प्रीमियम स्पीकर्स आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।