Amazon का बंपर ऑफर, मात्र ₹2,000 में खरीदें Apple, Samsung और OnePlus टैबलेट

Fri, 26 Sep 2025 07:04 AM

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में टैबलेट पर बंपर ऑफर निकाला गया है, जहां से मात्र 2 से 3 हजार रुपये में ब्रांड न्यू सैमसंग, वनप्लस और ऐपल टैबलेट खरीदे जा सकेंगे। इन टैबलेट पर 40 फीसद तक छूट दी जा रही है। है। साथ ही धांसू एक्सचेंज और बैंक ऑफर दिया जा रहा है। इन सभी डिस्काउंट ऑफर के बाद टैबलेट की कीमत घटकर 2 से 3 हजार रुपये रह जाती है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर किन टैबलेट पर कितनी की छूट मिल रही है..

सैमसंग के इस टैबलेट की कीमत 44 हजार रुपये है, जिसे अमेजन पर 40 फीसद डिस्काउंट के बाद 26,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस टैब की खरीद पर 25,400 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही 4000 रुपये एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। ऐसे में टैब की इफेक्टिव कीमत 1,599 रुपये रह जाती है। टैब 6 जीबी रैम 128 जीबी स्टोरेज के साथ S पेन और वाई-फाई की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा टैब में 12MP रियर और 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह टैबलेट 10.9 इंच, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और Exynos 1380 चिपसेट और 8000mAh की बैटरी दी गई है।

Specifications डिस्प्ले 14 इंच 2K OLED प्रोसेसर 8 कोर Snapdragon X Plus रैम 16GB LPDDR5x स्टोरेज 512GB ग्राफिक्स कार्ड Qualcomm Adreno GPU विंडो Windows 11 Home + MS Office Home 2024 बैटरी 34 घंटे तक वीडियो प्लेबैक क्यों खरीदें 2K OLED ब्राइट और कलर-एक्युरेट डिस्प्ले 2K OLED ब्राइट और कलर-एक्युरेट डिस्प्ले 34 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ सुपर लाइटवेट, वजन मात्र 1.35 किग्रा ट्रैवल और स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट बैकलिट कीबोर्ड प्रीमियम सिल्वर डिजाइन क्यों खोजें विकल्प हैवी गेमिंग या हाई-एंड एडिटिंग के लिए नहीं पोर्ट्स लिमिटेड एडेप्टर की जरूरत पड़ सकती है

इसकी कीमत 79,000 रुपये का है, जिसे अमेजन पर 43% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 44,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। टैब की खरीद पर 42,500 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर और 4,000 रुपये का बैंक ऑफर दिया जा रहा है। ऐसे में इसकी इफेक्टिव कीमत काफी कम हो जाती है। टैब में 16GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर और 10200mAh बैटरी दी गई है। इसमें 12.7 इंच का 3K डिस्प्ले, 6 स्पीकर सिस्टम और पेन+कीबोर्ड का सपोर्ट मिलता है।

Specifications डिस्प्ले 12.7 इंच 3K प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 रिफ्रेश रेट 144Hz ब्राइटनेस 900nits कैमरा 13MP फ्रंट, 13MP+2MP रियर बैटरी 10200mAh क्यों खरीदें 3K अल्ट्रा ब्राइट 144Hz डिस्प्ले Snapdragon 8 Gen 3 AI चिपसेट 16GB RAM और 256GB फास्ट स्टोरेज 6-स्पीकर डॉल्बी एटमॉस ऑडियो पेन और कीबोर्ड सपोर्ट 45W फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप सिर्फ 11 घंटे स्ट्रीमिंग वजन थोड़ा ज्यादा कीमत बजट फ्रेंडली नहीं

वनप्लस का यह Pad Go टैबलेट जिसकी कीमत 19,999 रुपये है, अमेजन पर 15% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 16,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा 1,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट और 4,000 रुपये तक का बैंक ऑफर और 15,500 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। टैब में 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ 8000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग दी गई है। इसमें 2.4K रेजोल्यूशन डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस क्वाड स्पीकर और ReadFit Eye Care टेक्नोलॉजी भी मिलती है।

Specifications डिस्प्ले 11.35 इंच ब्राइटनेस 400 निट्स प्रोसेसर MediaTek Helio G99 रैम/स्टोरेज 8GB RAM, 128GB स्टोरेज स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस क्वाड स्पीकर बैटरी 8000mAh क्यों खरीदें 2.4K हाई-रेज डिस्प्ले Dolby Atmos के साथ क्वाड स्पीकर्स Eye Care और DC Dimming फीचर 8000mAh बैटरी + 33W फास्ट चार्जिंग 1TB तक स्टोरेज एक्सपेंशन स्लिम और प्रीमियम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प 5G कनेक्टिविटी की कमी हैवी गेमिंग के लिए उतना पावरफुल नहीं चार्जर अलग से लेना पड़ सकता है

इसकी असल कीमत 24,999 है, जो अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 24% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 18,999 में मिल रहा है। इसके साथ 17,500 का एक्सचेंज ऑफर और 4,000 तक का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस टैब में 12.1 इंच XL डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर, Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी, 10000mAh बैटरी और डॉल्बी एटमॉस क्वाड स्पीकर जैसी प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

Specifications डिस्प्ले 12.1 इंच 2.5K XL डिस्प्ले प्रोसेसर Snapdragon 7s Gen 2 स्पीकर्स Quad Speakers with Dolby Atmos बैटरी 10000mAh क्यों खरीदें बड़ा 12.1 इंच 2.5K डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट Dolby Atmos क्वाड स्पीकर्स का इमर्सिव ऑडियो 10000mAh बैटरी + 33W फास्ट चार्जिंग Wi-Fi 6 और फेस अनलॉक सपोर्ट Wi-Fi 6 और फेस अनलॉक सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़ा साइज हैवी गेमिंग के लिए प्रोसेसर अल्ट्रा-हाई लेवल का नहीं SIM सपोर्ट नहीं

यह अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 24% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 69,999 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ 51,500 का एक्सचेंज ऑफर और 5,000 तक बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। टैबलेट में 11-इंच डायनैमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, Galaxy AI फीचर्स दिए गए हैं। यह टैब लंबी बैटरी लाइफ, डेक्स मोड और मल्टी-टास्किंग के लिए परफेक्ट है।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच Dynamic AMOLED 2X रिफ्रेश रेट 120Hz प्रोसेसर Galaxy AI और Gemini मल्टी-मोडल AI सपोर्ट पेन Hexagonal S Pen बैटरी 18 घंटे तक बैकअप क्यों खरीदें Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले 120Hz स्मूदनेस ड्रॉइंग और नोट्स के लिए बढ़िया लंबी 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ PC-जैसा DeX Mode क्यों खोजें विकल्प कीमत प्रीमियम साइड पर 128GB बेस स्टोरेज SIM सपोर्ट नहीं

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में टैब को 25% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 29,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा 28,400 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर और बैंक ऑफर्स से 4,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट भी मिल रही है। यह टैबलेट 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 11.2 इंच का 3.2K डिस्प्ले, Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर और 8850mAh बैटरी दी गई है।

Specifications डिस्प्ले 11.2 इंच 3.2K प्रोसेसर Snapdragon 7+ Gen 3 रैम 12GB LPDDR5X ऑपरेटिंग सिस्टम HyperOS 2 बैटरी 8850 mAh क्यों खरीदें शानदार Nano Texture Display 144Hz हाई रिफ्रेश रेट 144Hz हाई रिफ्रेश रेट पावरफुल Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर Dolby Atmos के साथ दमदार साउंड क्वालिटी 8850mAh बैटरी और 45W टर्बो चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प प्री-इंस्टॉल्ड MS Office सपोर्ट नहीं मिलता कीबोर्ड और स्टाइलस अलग से खरीदने पड़ेंगे हैवी एडिटिंग के लिए GPU उतना पावरफुल नहीं

इसकी कीमत 34,900 रुपये है, जिसे अमेजन पर 5 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद 32,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इस टैब की खरीद पर नो कॉस्ट EMI और Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड पर 1,485 रुपये तक की बचत का ऑफर भी उपलब्ध है। साथ ही 31,300 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। टैब 128GB स्टोरेज और Wi-Fi वेरिएंट के साथ आता है। इसके अलावा, इसमें 12MP फ्रंट और 12MP बैक कैमरा दिया गया है। यह टैबलेट 11 इंच की Liquid Retina डिस्प्ले, A16 चिप, Touch ID और ऑल-डे बैटरी लाइफ के साथ आता है।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच Liquid Retina प्रोसेसर A16 Bionic Chip कैमरा 12MP फ्रंट + 12MP बैक, 4K वीडियो कनेक्टिविटी Wi-Fi 6, 5G OS iPadOS 18 (2025) बैटरी ऑल-डे बैटरी लाइफ क्यों खरीदें A16 से फास्ट परफॉर्मेंस 11 इंच Liquid Retina डिस्प्ले Magic Keyboard सपोर्ट Touch ID के साथ सिक्योर अनलॉक Wi-Fi 6 और 5G से फास्ट इंटरनेट एक्सचेंज ऑफर से भारी बचत क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम प्राइस सेलुलर वेरिएंट के लिए अतिरिक्त खर्च

