Amazon Electronics Premier League Sale 2026, Smart TVs पर 65% का भारी डिस्काउंट, तुरंत करें बुकिंग
अमेजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग सेल 2026 में स्मार्ट टीवी पर 65% तक की भारी छूट मिल रही है, जिसमें प्रीमियम ब्रांड्स पर शानदार डील्स उपलब्ध हैं। ग्राहक बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का लाभ उठाकर बेहद कम कीमत में बेहतरीन 4K और QLED टीवी घर ला सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न की Electronics Premier League Sale 2026 तकनीकी प्रेमियों और होम एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए एक शानदार अवसर लेकर आई है। इस सेल में स्मार्ट टीवी की विस्तृत रेंज पर 65% तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। यदि आप अपने पुराने टीवी को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है क्योंकि Sony, Samsung, LG, और Xiaomi जैसे दिग्गज ब्रांड्स के प्रीमियम मॉडल्स पर अब तक की सबसे कम कीमतें देखी जा रही हैं।
क्या है खास
इस सेल की मुख्य विशेषता इसकी विविधता है। यहाँ बजट-फ्रेंडली 32-इंच टीवी से लेकर हाई-एंड 75-इंच 4K Ultra HD और QLED टीवी तक सब कुछ रियायती दरों पर उपलब्ध है। ग्राहकों को लुभाने के लिए अमेज़न ने केवल कीमतों में कटौती ही नहीं की है, बल्कि अतिरिक्त वित्तीय लाभ भी दिए हैं। HDFC और अन्य प्रमुख बैंकों के क्रेडिट व डेबिट कार्ड पर 5,000 रुपये तक की तत्काल छूट मिल रही है। इसके अलावा, पुराने टीवी के बदले आकर्षक एक्सचेन्ज ऑफर और बिना ब्याज वाली No-Cost EMI की सुविधा ने महंगे टीवी खरीदना और भी आसान बना दिया है।
गेमिंग के शौकीनों के लिए हाई रिफ्रेश रेट और Dolby Atmos साउंड वाले टीवी पर विशेष डील्स मौजूद हैं। यह सेल 12 मार्च तक चलेगी, इसलिए स्टॉक खत्म होने से पहले अपनी पसंद का मॉडल चुनना समझदारी होगी। कुल मिलाकर, यह सेल बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स को किफायती दाम में पाने का सबसे अच्छा मौका है।
1. Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
अगर आप अपने घर के मनोरंजन के अनुभव को सिनेमाई स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो Sony Bravia 2M2 Series (K-55S25BM2) एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Electronics Premier League Sale में यह प्रीमियम टीवी 44% की भारी छूट के साथ मात्र 55,990 रुपये में उपलब्ध है। 55 इंच की बड़ी स्क्रीन और Sony के सिग्नेचर 4K Processor X1 के साथ, यह टीवी न केवल शानदार विजुअल्स देता है, बल्कि Google TV के साथ स्मार्ट कनेक्टिविटी का भी बेजोड़ अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी
शानदार साउंड
गेमिंग के लिए तैयार
स्मार्ट इकोसिस्टम
शानदार साउंड
क्यों खोजें विकल्प
2-Star एनर्जी रेटिंग
रिफ्रेश रेट 60Hz
2. Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL
सैमसंग की यह Crystal 4K Vista Series उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में एक भरोसेमंद ब्रांड और प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं। Amazon Electronics Premier League Sale में यह टीवी 34% की छूट के साथ 25,990 रुपये में मिल रहा है। इसका Slim Look और बेजल-लेस डिज़ाइन इसे आपके लिविंग रूम के लिए एक आधुनिक और आकर्षक चुनाव बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Crystal Processor 4K
Samsung TV Plus
स्मार्ट कनेक्टिविटी
गेमिंग फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
1-Star एनर्जी रेटिंग
50Hz रिफ्रेश रेट
केवल 1 USB पोर्ट
3. TCL 139 cm (55 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 55Q6C
अगर आप कम बजट में सबसे एडवांस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की तलाश में हैं, तो TCL 55Q6C एक क्रांतिकारी विकल्प है। Amazon Electronics Premier League Sale में इस टीवी पर 60% की भारी बचत मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 1,19,990 रुपये से घटकर मात्र 47,990 रुपये रह गई है। यह टीवी QD-Mini LED तकनीक के साथ आता है, जो साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं बेहतर ब्राइटनेस और डीप कलर्स प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QD-Mini LED टेक्नोलॉजी
144Hz रिफ्रेश रेट
पावरफुल साउंड
ज्यादा स्टोरेज
2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत अधिक
केवल 1 USB पोर्ट
4. LG 139 cm (55 inches) UA82 AI Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
अमेजन की इस सेल में LG का यह 2025 मॉडल तकनीक और किफ़ायत का एक बेहतरीन संतुलन पेश करता है। 40% की भारी छूट के साथ, यह 55-इंच का विशाल स्मार्ट टीवी केवल 39,990 रुपये में उपलब्ध है। यह टीवी खासतौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस फीचर्स और सिनेमाई पिक्चर क्वालिटी पसंद है। LG का अपना webOS 25 इंटरफेस इसे चलाने में बेहद आसान और स्मूथ बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
α7 AI Processor 4K Gen8
AI Sound Pro
वेबओएस (webOS 25)
मैजिक रिमोट कंपैटिबिलिटी
फ्री चैनल्स
क्यों खोजें विकल्प
बॉक्स में स्टैंड नहीं
सीमित पोर्ट्स
5. Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
अगर आप कम बजट में प्रीमियम QLED अनुभव और दमदार साउंड की तलाश में हैं, तो Vu Vibe Series 55-inch एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Electronics Premier League Sale में यह टीवी 43% की छूट के साथ मात्र 33,990 रुपये में मिल रहा है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका 88-वॉट का इंटीग्रेटेड साउंडबार है, जो आपको अलग से होम थिएटर खरीदने की जरूरत महसूस नहीं होने देता।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार साउंड
QLED डिस्प्ले
स्पेशल मोड्स
बजट फ्रेंडली
स्मार्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन शुल्क अलग से देना
रिफ्रेश रेट 60Hz
6. Hisense 139 cm (55 inches) E6N Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55E6N (Black)
Hisense की E6N 2024 Series उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो किफायती दाम में प्रीमियम डिस्प्ले फीचर्स चाहते हैं। हालांकि Amazon पर इस समय 55-इंच मॉडल की उपलब्धता स्टॉक पर निर्भर है, लेकिन यह अपनी 4K AI Upscaler और Direct Full Array तकनीक के कारण काफी लोकप्रिय है। यह टीवी बेहतरीन ब्राइटनेस और सटीक रंगों के साथ एक इमर्सिव विजुअल अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K AI Upscaler
बेहतरीन विजुअल्स
स्मार्ट कनेक्टिविटी
गेमिंग के लिए तैयार
AI Sports Mode
क्यों खोजें विकल्प
मांग अधिक होने के कारण यह मॉडल अक्सर आउट ऑफ स्टॉक
स्पीकर आउटपुट बहुत बड़े हॉल के लिए अलग से साउंडबार की ज़रूरत
7. acer 108 cm (43 inches) Ultra V Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR43QDVGU2875BD
अमेज़न इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग सेल में Acer Ultra V Series इस समय की सबसे धमाकेदार डील्स में से एक है। 62% की भारी छूट के साथ, यह 43-इंच का QLED टीवी मात्र 19,990 रुपये में मिल रहा है। यह टीवी नवीनतम Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम और शक्तिशाली AI चिपसेट के साथ आता है, जो इस बजट में मिलना लगभग नामुमकिन है। यदि आप कम कीमत में प्रीमियम QLED टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय कीमत
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
शानदार डिस्प्ले
दमदार साउंड
फ्री एक्सेसरीज
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 USB पोर्ट
सर्विस नेटवर्क की जांच अपने शहर में पहले कर लें
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
