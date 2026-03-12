Amazon Electronics Premier League Sale 2026, Smart TVs पर 65% का भारी डिस्काउंट, तुरंत करें बुकिंग

Mar 12, 2026 02:49 pm IST

अमेजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग सेल 2026 में स्मार्ट टीवी पर 65% तक की भारी छूट मिल रही है, जिसमें प्रीमियम ब्रांड्स पर शानदार डील्स उपलब्ध हैं। ग्राहक बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का लाभ उठाकर बेहद कम कीमत में बेहतरीन 4K और QLED टीवी घर ला सकते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अमेज़न की Electronics Premier League Sale 2026 तकनीकी प्रेमियों और होम एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए एक शानदार अवसर लेकर आई है। इस सेल में स्मार्ट टीवी की विस्तृत रेंज पर 65% तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। यदि आप अपने पुराने टीवी को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है क्योंकि Sony, Samsung, LG, और Xiaomi जैसे दिग्गज ब्रांड्स के प्रीमियम मॉडल्स पर अब तक की सबसे कम कीमतें देखी जा रही हैं।

क्या है खास

इस सेल की मुख्य विशेषता इसकी विविधता है। यहाँ बजट-फ्रेंडली 32-इंच टीवी से लेकर हाई-एंड 75-इंच 4K Ultra HD और QLED टीवी तक सब कुछ रियायती दरों पर उपलब्ध है। ग्राहकों को लुभाने के लिए अमेज़न ने केवल कीमतों में कटौती ही नहीं की है, बल्कि अतिरिक्त वित्तीय लाभ भी दिए हैं। HDFC और अन्य प्रमुख बैंकों के क्रेडिट व डेबिट कार्ड पर 5,000 रुपये तक की तत्काल छूट मिल रही है। इसके अलावा, पुराने टीवी के बदले आकर्षक एक्सचेन्ज ऑफर और बिना ब्याज वाली No-Cost EMI की सुविधा ने महंगे टीवी खरीदना और भी आसान बना दिया है।

गेमिंग के शौकीनों के लिए हाई रिफ्रेश रेट और Dolby Atmos साउंड वाले टीवी पर विशेष डील्स मौजूद हैं। यह सेल 12 मार्च तक चलेगी, इसलिए स्टॉक खत्म होने से पहले अपनी पसंद का मॉडल चुनना समझदारी होगी। कुल मिलाकर, यह सेल बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स को किफायती दाम में पाने का सबसे अच्छा मौका है।

अगर आप अपने घर के मनोरंजन के अनुभव को सिनेमाई स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो Sony Bravia 2M2 Series (K-55S25BM2) एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Electronics Premier League Sale में यह प्रीमियम टीवी 44% की भारी छूट के साथ मात्र 55,990 रुपये में उपलब्ध है। 55 इंच की बड़ी स्क्रीन और Sony के सिग्नेचर 4K Processor X1 के साथ, यह टीवी न केवल शानदार विजुअल्स देता है, बल्कि Google TV के साथ स्मार्ट कनेक्टिविटी का भी बेजोड़ अनुभव प्रदान करता है।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच (139 cm), 4K Ultra HD (3840 x 2160) प्रोसेसर 4K Processor X1 रिफ्रेश रेट 60 Hertz साउंड आउटपुट 20 Watts, Dolby Atmos, DTS:X गेमिंग ALLM/eARC क्यों खरीदें बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी शानदार साउंड गेमिंग के लिए तैयार स्मार्ट इकोसिस्टम शानदार साउंड क्यों खोजें विकल्प 2-Star एनर्जी रेटिंग रिफ्रेश रेट 60Hz

सैमसंग की यह Crystal 4K Vista Series उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में एक भरोसेमंद ब्रांड और प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं। Amazon Electronics Premier League Sale में यह टीवी 34% की छूट के साथ 25,990 रुपये में मिल रहा है। इसका Slim Look और बेजल-लेस डिज़ाइन इसे आपके लिविंग रूम के लिए एक आधुनिक और आकर्षक चुनाव बनाता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 50 Hertz स्मार्ट फीचर्स Tizen OS, Samsung TV Plus (100+ फ्री चैनल्स), Google Assistant, Alexa कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 1 USB-A पोर्ट, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 डिज़ाइन 3-Sided Bezel-less क्यों खरीदें Crystal Processor 4K Samsung TV Plus स्मार्ट कनेक्टिविटी गेमिंग फीचर्स क्यों खोजें विकल्प 1-Star एनर्जी रेटिंग 50Hz रिफ्रेश रेट केवल 1 USB पोर्ट

अगर आप कम बजट में सबसे एडवांस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की तलाश में हैं, तो TCL 55Q6C एक क्रांतिकारी विकल्प है। Amazon Electronics Premier League Sale में इस टीवी पर 60% की भारी बचत मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 1,19,990 रुपये से घटकर मात्र 47,990 रुपये रह गई है। यह टीवी QD-Mini LED तकनीक के साथ आता है, जो साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं बेहतर ब्राइटनेस और डीप कलर्स प्रदान करता है।

Specifications कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, Wi-Fi 5, Airplay 2 वारंटी 2 साल की लंबी वारंटी गेमिंग HDMI 2.1, Game Master, AMD FreeSync Premium Pro साउंड आउटपुट 40 Watts, Dolby Atmos, DTS Virtual-X प्रोसेसर AiPQ Pro Processor क्यों खरीदें QD-Mini LED टेक्नोलॉजी 144Hz रिफ्रेश रेट पावरफुल साउंड ज्यादा स्टोरेज 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खोजें विकल्प बिजली की खपत अधिक केवल 1 USB पोर्ट

अमेजन की इस सेल में LG का यह 2025 मॉडल तकनीक और किफ़ायत का एक बेहतरीन संतुलन पेश करता है। 40% की भारी छूट के साथ, यह 55-इंच का विशाल स्मार्ट टीवी केवल 39,990 रुपये में उपलब्ध है। यह टीवी खासतौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस फीचर्स और सिनेमाई पिक्चर क्वालिटी पसंद है। LG का अपना webOS 25 इंटरफेस इसे चलाने में बेहद आसान और स्मूथ बनाता है।

Specifications प्रोसेसर α7 AI Processor 4K Gen8 रिफ्रेश रेट 60 Hz साउंड आउटपुट 20 Watts, AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) ऑपरेटिंग सिस्टम WebOS 25 (नवीनतम वर्ज़न) स्मार्ट फीचर्स AI Chatbot, Apple Airplay, LG ThinQ, 125+ फ्री चैनल्स क्यों खरीदें α7 AI Processor 4K Gen8 AI Sound Pro वेबओएस (webOS 25) मैजिक रिमोट कंपैटिबिलिटी फ्री चैनल्स क्यों खोजें विकल्प बॉक्स में स्टैंड नहीं सीमित पोर्ट्स

अगर आप कम बजट में प्रीमियम QLED अनुभव और दमदार साउंड की तलाश में हैं, तो Vu Vibe Series 55-inch एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Electronics Premier League Sale में यह टीवी 43% की छूट के साथ मात्र 33,990 रुपये में मिल रहा है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका 88-वॉट का इंटीग्रेटेड साउंडबार है, जो आपको अलग से होम थिएटर खरीदने की जरूरत महसूस नहीं होने देता।

Specifications प्रोसेसर 1.5GHz VuOn™ Processor कनेक्टिविटी 3 HDMI (HDMI 2.1), 2 USB, Bluetooth 5.3, Dual Band Wi-Fi स्मार्ट फीचर्स Google TV, 2GB RAM, 16GB Storage, Apple Airplay रिफ्रेश रेट 60 Hertz साउंड आउटपुट 88-Watt Integrated Soundbar, Dolby Atmos ब्राइटनेस 400 Nits Peaking Brightness क्यों खरीदें दमदार साउंड QLED डिस्प्ले स्पेशल मोड्स बजट फ्रेंडली स्मार्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन शुल्क अलग से देना रिफ्रेश रेट 60Hz

Hisense की E6N 2024 Series उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो किफायती दाम में प्रीमियम डिस्प्ले फीचर्स चाहते हैं। हालांकि Amazon पर इस समय 55-इंच मॉडल की उपलब्धता स्टॉक पर निर्भर है, लेकिन यह अपनी 4K AI Upscaler और Direct Full Array तकनीक के कारण काफी लोकप्रिय है। यह टीवी बेहतरीन ब्राइटनेस और सटीक रंगों के साथ एक इमर्सिव विजुअल अनुभव प्रदान करता है।

Specifications डिस्प्ले तकनीक Direct Full Array, HDR 10, Dolby Vision साउंड आउटपुट 24 Watts, DTS Virtual X, Dolby Digital रिफ्रेश रेट 60 Hertz गेमिंग Game Mode Plus, VRR, ALLM, MEMC कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC सपोर्ट), 2 USB 2.0, Bluetooth 5.3, Dual Band Wi-Fi डिस्प्ले 55 इंच, 4K Ultra HD क्यों खरीदें 4K AI Upscaler बेहतरीन विजुअल्स स्मार्ट कनेक्टिविटी गेमिंग के लिए तैयार AI Sports Mode क्यों खोजें विकल्प मांग अधिक होने के कारण यह मॉडल अक्सर आउट ऑफ स्टॉक स्पीकर आउटपुट बहुत बड़े हॉल के लिए अलग से साउंडबार की ज़रूरत

अमेज़न इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग सेल में Acer Ultra V Series इस समय की सबसे धमाकेदार डील्स में से एक है। 62% की भारी छूट के साथ, यह 43-इंच का QLED टीवी मात्र 19,990 रुपये में मिल रहा है। यह टीवी नवीनतम Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम और शक्तिशाली AI चिपसेट के साथ आता है, जो इस बजट में मिलना लगभग नामुमकिन है। यदि आप कम कीमत में प्रीमियम QLED टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications रिफ्रेश रेट 60 Hertz (MEMC और ALLM के साथ) डिज़ाइन Frameless Design मेमोरी और स्टोरेज 2GB RAM + 16GB ROM साउंड आउटपुट 30 Watts, Dolby Atmos, 5 Sound Modes प्रोसेसर Latest AI enabled 2875 Chipset क्यों खरीदें अविश्वसनीय कीमत लेटेस्ट सॉफ्टवेयर शानदार डिस्प्ले दमदार साउंड फ्री एक्सेसरीज क्यों खोजें विकल्प केवल 2 USB पोर्ट सर्विस नेटवर्क की जांच अपने शहर में पहले कर लें

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।