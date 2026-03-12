अब आपकी रसोई रहेगी धुएं से मुक्त, बंपर छूट पर खरीदें टॉप ब्रांड चिमनी, आज है आखिरी मौका

Mar 12, 2026 08:19 pm IST

अमेज़न इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग 2026 में टॉप ब्रांड्स की किचन चिमनी पर 65% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इस सेल में ग्राहक बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ ऑटो-क्लीन और फिल्टरलेस चिमनी सबसे सस्ती कीमत पर खरीद सकते हैं।

अमेज़न की Electronics Premier League Sale 2026 इस बार रसोई के आधुनिकीकरण के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। इस सेल में किचन चिमनी की विस्तृत रेंज पर 65% तक की भारी छूट दी जा रही है। यदि आप अपनी रसोई को धुएं और चिपचिपाहट से मुक्त रखना चाहते हैं, तो Faber, Elica, Hindware और Glen जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स पर उपलब्ध इन डील्स को हाथ से न जाने दें।

इस सेल की मुख्य विशेषता अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाली चिमनी की उपलब्धता है। यहाँ Auto-ऑटो-क्लीन और फिल्टरलेस चिमनी पर विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं, जो रखरखाव के झंझट को काफी कम कर देते हैं। 60 सेमी और 90 सेमी की चिमनी पर इतनी कम कीमतें पहले कभी नहीं देखी गईं। केवल भारी डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि ग्राहकों की सुविधा के लिए HDFC बैंक और अन्य प्रमुख क्रेडिट कार्ड्स पर अतिरिक्त 5,000 रुपये तक की तत्काल छूट भी मिल रही है।

इसके अलावा, बजट की चिंता करने वालों के लिए बिना ब्याज वाली No-Cost EMI और आकर्षक एक्सचेंज बोनस की सुविधा भी मौजूद है। इस सेल में मिलने वाली हाई-सक्शन पावर वाली चिमनी बड़े भारतीय किचनों के लिए काफी प्रभावी हैं। यह सेल 12 मार्च को समाप्त हो रही है, इसलिए स्टॉक खत्म होने से पहले अपनी पसंद का मॉडल चुनना एक समझदारी भरा फैसला होगा।

एलीका (Elica) की यह प्रीमियम ब्लैक फिनिश चिमनी आधुनिक रसोई के लिए डिज़ाइन की गई है। Amazon Electronics Premier League Sale में यह 48% की भारी छूट के साथ मात्र ₹14,990 में मिल रही है। इस चिमनी की सबसे बड़ी ताकत इसकी BLDC मोटर और 1500 m3/hr की जबरदस्त सक्शन पावर है, जो भारी तड़के और धुएं को मिनटों में सोख लेती है। मोशन सेंसर और ऑटो-क्लीन जैसे फीचर्स इसे न केवल स्मार्ट बनाते हैं, बल्कि इसके रखरखाव को भी बेहद आसान कर देते हैं।

Specifications शोर का स्तर 48 dB स्पीड लेवल 9 अलग-अलग स्पीड सेटिंग्स वारंटी 15 साल मोटर पर और 5 साल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी फिल्टर टाइप फिल्टरलेस क्यों खरीदें BLDC मोटर फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी हीट ऑटो-क्लीन मोशन सेंसर जबरदस्त वारंटी क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन सर्विस चार्जेबल चौड़े किचन काउंटर के लिए थोड़ा छोटा

फेबर की यह Slant Shape वाली चिमनी न केवल आपके किचन को एक अल्ट्रा-मॉडर्न और इटैलियन लुक देती है, बल्कि यह परफॉरमेंस के मामले में भी बेजोड़ है। Amazon Electronics Premier League Sale में यह 43% की भारी छूट के साथ 19,490 c में मिल रही है। इसकी 90 cm की चौड़ाई बड़े गैस स्टोव के लिए बेहतरीन है, और इसका खास स्लैंट डिज़ाइन सिर टकराने के डर को खत्म करता है और धुएं को बेहतर तरीके से खींचता है।

Specifications डिजाइन Vertical / Slant Shape सक्शन पावर 1500 m³/hr मोटर टाइप 130W BLDC मोटर फिल्टर टाइप फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी वारंटी 12 साल मोटर पर और 2 साल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खरीदें प्रीमियम स्लैंट डिज़ाइन BLDC मोटर बड़ी सक्शन पावर जेस्चर कंट्रोल इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन सर्विस के लिए अलग से शुल्क कीमत थोड़ी अधिक

क्रॉम्पटन की यह QuietPro Plus सीरीज उन लोगों के लिए है जो किचन में शांति और शक्तिशाली परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं। Amazon Electronics Premier League Sale में इस प्रीमियम चिमनी पर 62% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 53,799 रुपये से घटकर मात्र 20,499 रुपये रह गई है। 1800 m3/hr की उच्चतम सक्शन पावर और 'स्मार्ट ऑन' जैसे एडवांस फीचर्स इसे इस बजट की सबसे आधुनिक चिमनी बनाते हैं।

Specifications शोर का स्तर मात्र 46 dB ऑटो क्लीन इंटेलिजेंट ऑटो क्लीन कंट्रोल टच कंट्रोल + मोशन सेंसर वारंटी 10 साल मोटर पर और 2 साल ओवरऑल वारंटी विशेष फीचर 'Smart On' हीट सेंसर के साथ क्यों खरीदें शक्तिशाली 1800 m³/hr सक्शन स्मार्ट ऑन इंटेलिजेंट ऑटो क्लीन बेहद शांत BLDC मोटर क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा इंस्टॉलेशन चार्जेबल

फेबर की यह Primus Plus Energy चिमनी भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। Amazon Electronics Premier League Sale में इस पर 53% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत मात्र 13,490 रुपये रह गई है। इसकी Baffle Filter तकनीक और 1500 m³/hr की सक्शन पावर इसे उन घरों के लिए परफेक्ट बनाती है जहाँ मसालों और तेल का अधिक उपयोग होता है। इसमें दिया गया Mood Light फीचर आपकी रसोई को एक प्रीमियम और आधुनिक लुक देता है।

Specifications विशेष फीचर्स Mood Light, Autoclean Alarm, LED Lamp शोर का स्तर 59 dB कंट्रोल टच कंट्रोल + जेस्चर कंट्रोल फिल्टर टाइप Baffle Filter सक्शन पावर 1500 m³/hr क्यों खरीदें ऑटो-क्लीन अलार्म बैफल फिल्टर जेस्चर कंट्रोल मूड लाइट शक्तिशाली परफॉरमेंस क्यों खोजें विकल्प बैफल फिल्टर को समय-समय पर (महीने में एक बार) मैन्युअली साफ करना इंस्टॉलेशन पेड

व्हर्लपूल की यह Made In India चिमनी भारतीय रसोई की जरूरतों को समझते हुए डिज़ाइन की गई है। Amazon Electronics Premier League Sale में इस पर 64% की भारी छूट मिल रही है, जिससे 90 cm की यह बड़ी चिमनी मात्र 12,999 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, जो इस बजट में किसी भी अन्य ब्रांड द्वारा मिलना बहुत मुश्किल है। 1500 m3/hr की सक्शन पावर और बैफल फिल्टर के साथ, यह भारी मसालों वाले भारतीय खाने के लिए एकदम सही है।

Specifications कंट्रोल टच + जेस्चर कंट्रोल डिज़ाइन कर्व्ड ग्लास , वॉल माउंटेड निर्माण मेड इन इंडिया वारंटी मोटर पर 11 साल और 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खरीदें शानदार वारंटी पैकेज बजट फ्रेंडली 90cm बैफल फिल्टर की मजबूती हीट ऑटो क्लीन क्यों खोजें विकल्प बैफल फिल्टर को हर 2-3 हफ्ते में एक बार हाथ से धोना छोटे किचनों के लिए काफी जगह घेर सकती

फेबर की यह Slant Shape (तिरछी डिजाइन) वाली चिमनी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम जगह में एक प्रीमियम और स्टाइलिश किचन चाहते हैं। Amazon Electronics Premier League Sale में यह 42% की छूट के साथ 17,490 रुपये में उपलब्ध है। इसका आधुनिक वर्टिकल डिज़ाइन न केवल धुएं को सीधे खींचने में मदद करता है, बल्कि खाना बनाते समय आपके सिर से भी नहीं टकराता, जिससे किचन में काम करना आसान हो जाता है।

Specifications सक्शन पावर 1500 m³/hr मोटर टाइप 130W BLDC मोटर फिल्टर टाइप फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी शोर का स्तर 58 dB वारंटी 12 साल मोटर पर और 2 साल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खरीदें प्रीमियम लुक और डिज़ाइन BLDC मोटर फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन मोशन सेंसर कम शोर क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक इंस्टॉलेशन के लिए अलग से देय

हिंडवेयर की यह Regina Series उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बजट में एक चौड़ी और शक्तिशाली चिमनी चाहते हैं। Amazon Electronics Premier League Sale में यह 45% की छूट के साथ 13,490 रुपये में मिल रही है। इसके साथ ही 1,500 रुपये का अतिरिक्त कूपन उपलब्ध है, जो इसकी कीमत को और भी कम कर देता है। इसका Taper Body Design और Maxx Silence तकनीक इसे उन घरों के लिए परफेक्ट बनाती है जहाँ शांति और परफॉरमेंस दोनों की ज़रूरत है।

Specifications शोर का स्तर Maxx Silence वारंटी 10 साल मोटर पर और 2 साल प्रोडक्ट पर कंट्रोल टच कंट्रोल + मोशन सेंसर क्लीनिंग थर्मल ऑटो क्लीन फिल्टर टाइप फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी सक्शन पावर 1300 m³/hr क्यों खरीदें शानदार बचत टेपर बॉडी डिज़ाइन 3X प्रभावी ऑटो-क्लीन मैटेलिक ब्लोअर क्यों खोजें विकल्प सक्शन पावर 1300 m³/hr इंस्टॉलेशन के लिए रुपये, GST अलग से देय

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।