अब आपकी रसोई रहेगी धुएं से मुक्त, बंपर छूट पर खरीदें टॉप ब्रांड चिमनी, आज है आखिरी मौका
अमेज़न इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर लीग 2026 में टॉप ब्रांड्स की किचन चिमनी पर 65% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इस सेल में ग्राहक बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ ऑटो-क्लीन और फिल्टरलेस चिमनी सबसे सस्ती कीमत पर खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न की Electronics Premier League Sale 2026 इस बार रसोई के आधुनिकीकरण के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। इस सेल में किचन चिमनी की विस्तृत रेंज पर 65% तक की भारी छूट दी जा रही है। यदि आप अपनी रसोई को धुएं और चिपचिपाहट से मुक्त रखना चाहते हैं, तो Faber, Elica, Hindware और Glen जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स पर उपलब्ध इन डील्स को हाथ से न जाने दें।
इस सेल की मुख्य विशेषता अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाली चिमनी की उपलब्धता है। यहाँ Auto-ऑटो-क्लीन और फिल्टरलेस चिमनी पर विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं, जो रखरखाव के झंझट को काफी कम कर देते हैं। 60 सेमी और 90 सेमी की चिमनी पर इतनी कम कीमतें पहले कभी नहीं देखी गईं। केवल भारी डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि ग्राहकों की सुविधा के लिए HDFC बैंक और अन्य प्रमुख क्रेडिट कार्ड्स पर अतिरिक्त 5,000 रुपये तक की तत्काल छूट भी मिल रही है।
इसके अलावा, बजट की चिंता करने वालों के लिए बिना ब्याज वाली No-Cost EMI और आकर्षक एक्सचेंज बोनस की सुविधा भी मौजूद है। इस सेल में मिलने वाली हाई-सक्शन पावर वाली चिमनी बड़े भारतीय किचनों के लिए काफी प्रभावी हैं। यह सेल 12 मार्च को समाप्त हो रही है, इसलिए स्टॉक खत्म होने से पहले अपनी पसंद का मॉडल चुनना एक समझदारी भरा फैसला होगा।
1. Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control
एलीका (Elica) की यह प्रीमियम ब्लैक फिनिश चिमनी आधुनिक रसोई के लिए डिज़ाइन की गई है। Amazon Electronics Premier League Sale में यह 48% की भारी छूट के साथ मात्र ₹14,990 में मिल रही है। इस चिमनी की सबसे बड़ी ताकत इसकी BLDC मोटर और 1500 m3/hr की जबरदस्त सक्शन पावर है, जो भारी तड़के और धुएं को मिनटों में सोख लेती है। मोशन सेंसर और ऑटो-क्लीन जैसे फीचर्स इसे न केवल स्मार्ट बनाते हैं, बल्कि इसके रखरखाव को भी बेहद आसान कर देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
BLDC मोटर
फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी
हीट ऑटो-क्लीन
मोशन सेंसर
जबरदस्त वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन सर्विस चार्जेबल
चौड़े किचन काउंटर के लिए थोड़ा छोटा
2. Faber Hood Trendy 90cm 1500 m³/hr BLDC Autoclean Slant Shape Chimney | Built In Oil Collector | Touch & Gesture Control | 12Yr Motor,2Yr Comprehensive Warranty by Faber | TRENDY IN BLDC HCSCFL BK 90
फेबर की यह Slant Shape वाली चिमनी न केवल आपके किचन को एक अल्ट्रा-मॉडर्न और इटैलियन लुक देती है, बल्कि यह परफॉरमेंस के मामले में भी बेजोड़ है। Amazon Electronics Premier League Sale में यह 43% की भारी छूट के साथ 19,490 c में मिल रही है। इसकी 90 cm की चौड़ाई बड़े गैस स्टोव के लिए बेहतरीन है, और इसका खास स्लैंट डिज़ाइन सिर टकराने के डर को खत्म करता है और धुएं को बेहतर तरीके से खींचता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम स्लैंट डिज़ाइन
BLDC मोटर
बड़ी सक्शन पावर
जेस्चर कंट्रोल
इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन सर्विस के लिए अलग से शुल्क
कीमत थोड़ी अधिक
3. Crompton QuietPro Plus BLDC 1800m3/hr 90cm Slant Chimney| Filterless Intelligent Autoclean| Built In Oil Collector| Touch+Motion Sensor Control|10Yrs Motor & 2Yrs Overall Warranty (CHD-QPPI90FLE-IND)
क्रॉम्पटन की यह QuietPro Plus सीरीज उन लोगों के लिए है जो किचन में शांति और शक्तिशाली परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं। Amazon Electronics Premier League Sale में इस प्रीमियम चिमनी पर 62% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 53,799 रुपये से घटकर मात्र 20,499 रुपये रह गई है। 1800 m3/hr की उच्चतम सक्शन पावर और 'स्मार्ट ऑन' जैसे एडवांस फीचर्स इसे इस बजट की सबसे आधुनिक चिमनी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली 1800 m³/hr सक्शन
स्मार्ट ऑन
इंटेलिजेंट ऑटो क्लीन
बेहद शांत
BLDC मोटर
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
इंस्टॉलेशन चार्जेबल
4. Faber 60cm 1500 m³/hr Autoclean Kitchen Chimney|Autoclean Alarm|Mood Light|12Yr Warranty on Motor 2Yr Comprehensive by Faber|Baffle Filter|Touch & Gesture|HOOD PRIMUS PLUS ENERGY IN HCSC BK 60,Black
फेबर की यह Primus Plus Energy चिमनी भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। Amazon Electronics Premier League Sale में इस पर 53% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत मात्र 13,490 रुपये रह गई है। इसकी Baffle Filter तकनीक और 1500 m³/hr की सक्शन पावर इसे उन घरों के लिए परफेक्ट बनाती है जहाँ मसालों और तेल का अधिक उपयोग होता है। इसमें दिया गया Mood Light फीचर आपकी रसोई को एक प्रीमियम और आधुनिक लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो-क्लीन अलार्म
बैफल फिल्टर
जेस्चर कंट्रोल
मूड लाइट
शक्तिशाली परफॉरमेंस
क्यों खोजें विकल्प
बैफल फिल्टर को समय-समय पर (महीने में एक बार) मैन्युअली साफ करना
इंस्टॉलेशन पेड
5. Whirlpool 90cm 1500 m3/hr Autoclean Baffle Filter Kitchen Chimney with 11 Years Warranty on Motor and 5 Years Comprehensive | Made In India | CGBF PRO 903 HAC BK HOOD | Touch + Gesture Control | Black
व्हर्लपूल की यह Made In India चिमनी भारतीय रसोई की जरूरतों को समझते हुए डिज़ाइन की गई है। Amazon Electronics Premier League Sale में इस पर 64% की भारी छूट मिल रही है, जिससे 90 cm की यह बड़ी चिमनी मात्र 12,999 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, जो इस बजट में किसी भी अन्य ब्रांड द्वारा मिलना बहुत मुश्किल है। 1500 m3/hr की सक्शन पावर और बैफल फिल्टर के साथ, यह भारी मसालों वाले भारतीय खाने के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार वारंटी पैकेज
बजट फ्रेंडली 90cm
बैफल फिल्टर की मजबूती
हीट ऑटो क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
बैफल फिल्टर को हर 2-3 हफ्ते में एक बार हाथ से धोना
छोटे किचनों के लिए काफी जगह घेर सकती
6. Faber Hood Trendy 60cm 1500 m³/hr BLDC Autoclean Slant Shape Chimney | Built In Oil Collector | Touch & Gesture Control | 12Yr Motor,2Yr Comprehensive Warranty by Faber | TRENDY IN BLDC HCSCFL BK 60
फेबर की यह Slant Shape (तिरछी डिजाइन) वाली चिमनी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम जगह में एक प्रीमियम और स्टाइलिश किचन चाहते हैं। Amazon Electronics Premier League Sale में यह 42% की छूट के साथ 17,490 रुपये में उपलब्ध है। इसका आधुनिक वर्टिकल डिज़ाइन न केवल धुएं को सीधे खींचने में मदद करता है, बल्कि खाना बनाते समय आपके सिर से भी नहीं टकराता, जिससे किचन में काम करना आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम लुक और डिज़ाइन
BLDC मोटर
फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन
मोशन सेंसर
कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से देय
7. Hindware Smart Appliances Regina 90 cm Chimney| 1300 CMH | Filterless | Auto Clean | Maxx Silence | Touch Control, Motion Sensors | 10 Yrs Warranty on Motor & 2 Yrs on Product | Wall Mounted (Black)
हिंडवेयर की यह Regina Series उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बजट में एक चौड़ी और शक्तिशाली चिमनी चाहते हैं। Amazon Electronics Premier League Sale में यह 45% की छूट के साथ 13,490 रुपये में मिल रही है। इसके साथ ही 1,500 रुपये का अतिरिक्त कूपन उपलब्ध है, जो इसकी कीमत को और भी कम कर देता है। इसका Taper Body Design और Maxx Silence तकनीक इसे उन घरों के लिए परफेक्ट बनाती है जहाँ शांति और परफॉरमेंस दोनों की ज़रूरत है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बचत
टेपर बॉडी डिज़ाइन
3X प्रभावी ऑटो-क्लीन
मैटेलिक ब्लोअर
क्यों खोजें विकल्प
सक्शन पावर 1300 m³/hr
इंस्टॉलेशन के लिए रुपये, GST अलग से देय
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।