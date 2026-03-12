Amazon electronic Premier Sale में कन्वेक्शन माइक्रोवेव पर धमाकेदार डिस्काउंट, फटाफट करें बुकिंग

Mar 12, 2026 10:21 pm IST

अमेजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर सेल 2026 में कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन पर 50 फीसदी तक की भारी छूट और आकर्षक बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। इस सेल में आप Samsung और LG जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मॉडल्स को शानदार एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI के साथ सबसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं।

अमेजन की Electronics Premier Sale 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर है और आज रात यह सेल समाप्त हो जाएगी। यदि आप अपने किचन को अपग्रेड करने की सोच रहे थे, तो आज ही आखिरी मौका है, इसे चूकें नहीं! इस सेल में Convection Microwave Ovens पर 50 फीसदी तक की धमाकेदार छूट दी जा रही है। Samsung, LG, IFB और Panasonic जैसे दिग्गज ब्रांड्स पर मिलने वाले ऑफर्स ने ग्राहकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है।

चेक करें ये ऑफर्स सेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीमियम फीचर्स वाले कन्वेक्शन माइक्रोवेव अब अपनी सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर आपको 2,000 रुपये तक की अतिरिक्त इंस्टेंट छूट मिल रही है। इसके साथ ही, पुराने माइक्रोवेव के बदले 4,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 24 महीने तक की No-Cost EMI जैसे ऑफर्स इस डील को और भी किफायती बना देते हैं।

कब तक हैं ऑफर्स चाहे आपको केक बेक करना हो, पिज्जा बनाना हो या फिर ऑयलेस स्लिम फ्राइंग का आनंद लेना हो, इन स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन की कीमतों में आज रात 12 बजे के बाद भारी बढ़ोतरी होने वाली है। स्टॉक बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, इसलिए देर न करें। अभी अमेज़न ऐप खोलें, बचत का छक्का लगाएं और इस शानदार सेल का पूरा फायदा उठाएं। याद रहे, ऐसी डील फिर दोबारा नहीं मिलेगी!

पैनासोनिक (Panasonic) का यह 27 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन मध्यम और बड़े परिवारों (4-6 सदस्य) के लिए एक ऑल-इन-वन कुकिंग सॉल्यूशन है। Amazon Electronics Premier Sale में यह 12,590 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। यह मॉडल अपनी 360° Heat Wrap टेक्नोलॉजी और Magic Grill फीचर के लिए जाना जाता है, जो खाने को बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनाता है। इसकी 'ब्लैक मिरर' फिनिश आपके किचन को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देती है।

Specifications स्पेशल फीचर Magic Grill ऑटो कुक मेन्यू 61 प्री-लोडेड रेसिपीज़ डिज़ाइन ब्लैक मिरर फिनिश बिजली की खपत 900 Watts वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर और 4 साल मैग्नेट्रॉन पर क्षमता 27 Litres क्यों खरीदें मैजिक ग्रिल 360° हीट रैप 61 ऑटो कुक मेन्यू कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश समान रीहीटिंग क्यों खोजें विकल्प मिरर डोर पर निशान कंट्रोल पैनल

सैमसंग का यह 21 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन छोटे और मध्यम परिवारों (3-4 सदस्य) के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Electronics Premier Sale में यह 10,888 रुपये की लिमिटेड टाइम डील पर मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Ceramic Enamel Cavity है, जो न केवल साफ करने में आसान है बल्कि इस पर 10 साल की लंबी वारंटी भी मिलती है। यह ओवन बेकिंग, ग्रिलिंग और भारतीय व्यंजनों को पकाने के लिए एकदम सही है।

Specifications वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल कैविटी पर बिजली की खपत Convection 1700W विशेष फीचर्स Power Defrost, Eco Mode, Child Safety Lock कंट्रोल पैनल टच की मेम्ब्रेन कैविटी Ceramic Enamel प्रकार Convection क्यों खरीदें सेरामिक इनेमल कैविटी पावर डिफ्रॉस्ट इको मोड ऑटो कुक मेन्यू क्यों खोजें विकल्प बड़ी पार्टी कुकिंग के लिए थोड़ा छोटा

हायर का यह 19 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन उन लोगों के लिए सबसे किफायती और बेहतरीन विकल्प है जिन्हें मुख्य रूप से खाना गर्म करने, बर्फ पिघलाने और सामान्य कुकिंग की ज़रूरत होती है। Amazon Electronics Premier Sale 2026 में यह 41% की भारी छूट के साथ मात्र 4,989 रुपये में मिल रहा है। इसकी इनवर्टर टेक्नोलॉजी इसे अन्य सोलो माइक्रोवेव से अलग बनाती है, जो बिजली की बचत के साथ-साथ तेज कुकिंग सुनिश्चित करती है।

Specifications प्रकार Solo टेक्नोलॉजी Inverter Technology कंट्रोल 2 मैकेनिकल नॉब पावर लेवल 5 अलग-अलग पावर लेवल्स वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर और 3 साल मैग्नेट्रॉन पर क्यों खरीदें इनवर्टर टेक्नोलॉजी स्टीम क्लीन उपयोग में आसान वैल्यू फॉर मनी हल्का और कॉम्पैक्ट क्यों खोजें विकल्प केवल गर्म करने और साधारण उबालने/पकाने के लिए लुक काफी साधारण

टाटा के भरोसे के साथ आने वाला Voltas Beko का यह 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन बजट और क्वालिटी का बेहतरीन संगम है। Amazon Electronics Premier Sale में इस पर 48% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 9,590 रुपये से घटकर मात्र 4,990 रुपये रह गई है। यह मॉडल विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें एक सरल, टिकाऊ और सुरक्षित माइक्रोवेव चाहिए। इसकी 'एंटी-बैक्टीरियल कैविटी' इसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।

Specifications टर्नटेबल साइज 9.6 इंच वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी पावर लेवल्स 6 अलग-अलग सेटिंग्स कंट्रोल मैन्युअल नॉब कंट्रोल कैविटी Anti-Bacterial Inner Cavity क्यों खरीदें टाटा का भरोसा एंटी-बैक्टीरियल कैविटी 6 पावर लेवल्स उपयोग में बेहद आसान बड़ा टर्नटेबल क्यों खोजें विकल्प केवल सोलो फंक्शन साफ रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण

LG का यह 21 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन विकल्प है जो खाना बनाने, बेकिंग और ग्रिलिंग के शौकीन हैं। Amazon Electronics Premier Sale 2026 में यह 21% की छूट के साथ मात्र 11,490 रुपये में मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Stainless Steel Cavity और Quartz Heater है, जो न केवल इसे टिकाऊ बनाता है बल्कि सुरक्षित कुकिंग भी सुनिश्चित करता है। इसमें दिए गए Tandoor Se और Health Plus मेन्यू इसे भारतीय रसोई के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

Specifications वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर कंट्रोल पैनल टच की मेम्ब्रेन ऑटो कुक मेन्यू 151 प्री-सेट रेसिपीज़ हीटर टाइप Quartz Heater कैविटी Stainless Steel क्यों खरीदें स्टेनलेस स्टील कैविटी क्विर्ट्ज़ हीटर स्टीम क्लीन ताज़ा पनीर और दही जमाने के लिए विशेष मोड क्यों खोजें विकल्प लुक काफी ट्रेडिशनल पैनल सेंसिटिविटी

Midea का यह 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन बजट और परफॉरमेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। Amazon Electronics Premier Sale 2026 में यह 51% की जबरदस्त छूट के साथ मात्र 4,890 रुपये में मिल रहा है। यह मॉडल खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो कम कीमत में एक टिकाऊ और स्टाइलिश माइक्रोवेव चाहते हैं। इसकी 10 साल की मैग्नेट्रॉन वारंटी इस बजट सेगमेंट में इसे सबसे अलग और भरोसेमंद बनाती है।

Specifications पावर आउटपुट 700 Watts कंट्रोल पैनल मैकेनिकल नॉब वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल मैग्नेट्रॉन पर स्पेशल फीचर 5 पावर लेवल्स, डिफ्रॉस्ट फंक्शन, 35 मिनट का टाइमर प्रकार Solo क्यों खरीदें धमाकेदार वारंटी समान हीटिंग बजट फ्रेंडली इस्तेमाल में सरल स्टाइलिश ब्लैक फिनिश क्यों खोजें विकल्प बेकिंग/ग्रिलिंग के लिए नहीं सफेद केबिन नहीं

Milan to Your Kitchen टैगलाइन के साथ आने वाला यह Candy माइक्रोवेव एक प्रीमियम इटैलियन ब्रांड का हिस्सा है। Amazon Sale में यह 41% की छूट के साथ मात्र 4,990 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Inverter Technology है, जो इस बजट में बहुत कम ब्रांड्स देते हैं। यह तकनीक न केवल खाना तेजी से पकाती है, बल्कि बिजली की भी भारी बचत करती है।

Specifications टेक्नोलॉजी Inverter Technology पावर लेवल्स 5 लेवल वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर और 3 साल मैग्नेट्रॉन पर प्रकार Solo टेक्नोलॉजी Inverter Technology पावर लेवल्स 5 लेवल क्यों खरीदें इनवर्टर तकनीक स्टीम क्लीन कॉम्पैक्ट और लाइट वेट कम शोर इटैलियन डिज़ाइन 19 लीटर बड़े परिवारों के लिए छोटा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।