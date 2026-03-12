Amazon electronic Premier Sale में कन्वेक्शन माइक्रोवेव पर धमाकेदार डिस्काउंट, फटाफट करें बुकिंग
अमेजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीमियर सेल 2026 में कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन पर 50 फीसदी तक की भारी छूट और आकर्षक बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। इस सेल में आप Samsung और LG जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मॉडल्स को शानदार एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI के साथ सबसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं।
अमेजन की Electronics Premier Sale 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर है और आज रात यह सेल समाप्त हो जाएगी। यदि आप अपने किचन को अपग्रेड करने की सोच रहे थे, तो आज ही आखिरी मौका है, इसे चूकें नहीं! इस सेल में Convection Microwave Ovens पर 50 फीसदी तक की धमाकेदार छूट दी जा रही है। Samsung, LG, IFB और Panasonic जैसे दिग्गज ब्रांड्स पर मिलने वाले ऑफर्स ने ग्राहकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है।
सेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीमियम फीचर्स वाले कन्वेक्शन माइक्रोवेव अब अपनी सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर आपको 2,000 रुपये तक की अतिरिक्त इंस्टेंट छूट मिल रही है। इसके साथ ही, पुराने माइक्रोवेव के बदले 4,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 24 महीने तक की No-Cost EMI जैसे ऑफर्स इस डील को और भी किफायती बना देते हैं।
चाहे आपको केक बेक करना हो, पिज्जा बनाना हो या फिर ऑयलेस स्लिम फ्राइंग का आनंद लेना हो, इन स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन की कीमतों में आज रात 12 बजे के बाद भारी बढ़ोतरी होने वाली है। स्टॉक बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, इसलिए देर न करें। अभी अमेज़न ऐप खोलें, बचत का छक्का लगाएं और इस शानदार सेल का पूरा फायदा उठाएं। याद रहे, ऐसी डील फिर दोबारा नहीं मिलेगी!
1. Panasonic 27L Convection Microwave Oven(NN-CT645BFDG,,Black Mirror, 360° Heat Wrap, Magic Grill)
पैनासोनिक (Panasonic) का यह 27 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन मध्यम और बड़े परिवारों (4-6 सदस्य) के लिए एक ऑल-इन-वन कुकिंग सॉल्यूशन है। Amazon Electronics Premier Sale में यह 12,590 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। यह मॉडल अपनी 360° Heat Wrap टेक्नोलॉजी और Magic Grill फीचर के लिए जाना जाता है, जो खाने को बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनाता है। इसकी 'ब्लैक मिरर' फिनिश आपके किचन को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
मैजिक ग्रिल
360° हीट रैप
61 ऑटो कुक मेन्यू
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश
समान रीहीटिंग
क्यों खोजें विकल्प
मिरर डोर पर निशान
कंट्रोल पैनल
2. Samsung 21 L, Convection Microwave Oven (CE73JD-B1/XTL, Black, Various Cooking Modes, Pre heat, Eco Mode, Power Defrost, Auto Cook, Wire Rack, Ceramic Enamel Cavity with 10 year warranty)
सैमसंग का यह 21 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन छोटे और मध्यम परिवारों (3-4 सदस्य) के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Electronics Premier Sale में यह 10,888 रुपये की लिमिटेड टाइम डील पर मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Ceramic Enamel Cavity है, जो न केवल साफ करने में आसान है बल्कि इस पर 10 साल की लंबी वारंटी भी मिलती है। यह ओवन बेकिंग, ग्रिलिंग और भारतीय व्यंजनों को पकाने के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
सेरामिक इनेमल कैविटी
पावर डिफ्रॉस्ट
इको मोड
ऑटो कुक मेन्यू
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी पार्टी कुकिंग के लिए थोड़ा छोटा
3. Haier 19 L Inverter Technology, Light Weight, Defrost, 5 Power Levels Solo Microwave Oven (HIL1901MBPB, Black)
हायर का यह 19 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन उन लोगों के लिए सबसे किफायती और बेहतरीन विकल्प है जिन्हें मुख्य रूप से खाना गर्म करने, बर्फ पिघलाने और सामान्य कुकिंग की ज़रूरत होती है। Amazon Electronics Premier Sale 2026 में यह 41% की भारी छूट के साथ मात्र 4,989 रुपये में मिल रहा है। इसकी इनवर्टर टेक्नोलॉजी इसे अन्य सोलो माइक्रोवेव से अलग बनाती है, जो बिजली की बचत के साथ-साथ तेज कुकिंग सुनिश्चित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
इनवर्टर टेक्नोलॉजी
स्टीम क्लीन
उपयोग में आसान
वैल्यू फॉर मनी
हल्का और कॉम्पैक्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल गर्म करने और साधारण उबालने/पकाने के लिए
लुक काफी साधारण
4. Voltas Beko, A Tata Product 20L, 700W smart solo Microwave oven (MS20MPW10, White | with Anti bacterial Inner Cavity and Large Turntable)
टाटा के भरोसे के साथ आने वाला Voltas Beko का यह 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन बजट और क्वालिटी का बेहतरीन संगम है। Amazon Electronics Premier Sale में इस पर 48% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 9,590 रुपये से घटकर मात्र 4,990 रुपये रह गई है। यह मॉडल विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें एक सरल, टिकाऊ और सुरक्षित माइक्रोवेव चाहिए। इसकी 'एंटी-बैक्टीरियल कैविटी' इसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
टाटा का भरोसा
एंटी-बैक्टीरियल कैविटी
6 पावर लेवल्स
उपयोग में बेहद आसान
बड़ा टर्नटेबल
क्यों खोजें विकल्प
केवल सोलो फंक्शन
साफ रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण
5. LG 21 L Convection Microwave Oven (MC2146BV, Black, Auto Cook Menu, Defrost, Stainless Steel Cavity, Heathplus menu, Indian Cuisine, Tandoor Se, Paneer/Curd, Steam Clean & Quartz Heater)
LG का यह 21 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन विकल्प है जो खाना बनाने, बेकिंग और ग्रिलिंग के शौकीन हैं। Amazon Electronics Premier Sale 2026 में यह 21% की छूट के साथ मात्र 11,490 रुपये में मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Stainless Steel Cavity और Quartz Heater है, जो न केवल इसे टिकाऊ बनाता है बल्कि सुरक्षित कुकिंग भी सुनिश्चित करता है। इसमें दिए गए Tandoor Se और Health Plus मेन्यू इसे भारतीय रसोई के लिए परफेक्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टेनलेस स्टील कैविटी
क्विर्ट्ज़ हीटर
स्टीम क्लीन
ताज़ा पनीर और दही जमाने के लिए विशेष मोड
क्यों खोजें विकल्प
लुक काफी ट्रेडिशनल
पैनल सेंसिटिविटी
6. Midea 20L Solo Microwave Oven (MMO20CXAMMPEBK, Black, 5 power levels & Defrost function)
Midea का यह 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन बजट और परफॉरमेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। Amazon Electronics Premier Sale 2026 में यह 51% की जबरदस्त छूट के साथ मात्र 4,890 रुपये में मिल रहा है। यह मॉडल खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो कम कीमत में एक टिकाऊ और स्टाइलिश माइक्रोवेव चाहते हैं। इसकी 10 साल की मैग्नेट्रॉन वारंटी इस बजट सेगमेंट में इसे सबसे अलग और भरोसेमंद बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
धमाकेदार वारंटी
समान हीटिंग
बजट फ्रेंडली
इस्तेमाल में सरल
स्टाइलिश ब्लैक फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
बेकिंग/ग्रिलिंग के लिए नहीं
सफेद केबिन नहीं
7. Candy 19 L Inverter Technology with 5 Power Levels Solo Microwave Oven and Defrost,3 year Warranty on magnetron,(CSM192B, Black) From Milan to Your Kitchen
Milan to Your Kitchen टैगलाइन के साथ आने वाला यह Candy माइक्रोवेव एक प्रीमियम इटैलियन ब्रांड का हिस्सा है। Amazon Sale में यह 41% की छूट के साथ मात्र 4,990 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Inverter Technology है, जो इस बजट में बहुत कम ब्रांड्स देते हैं। यह तकनीक न केवल खाना तेजी से पकाती है, बल्कि बिजली की भी भारी बचत करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
इनवर्टर तकनीक
स्टीम क्लीन
कॉम्पैक्ट और लाइट वेट
कम शोर
इटैलियन डिज़ाइन
19 लीटर बड़े परिवारों के लिए छोटा
