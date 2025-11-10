आपकी एक आवाज पर होगा हर एक काम, हजारों के डिस्काउंट पर खरीदें Amazon Echo
संक्षेप: अगर आप अपने लिए इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां बेस्ट ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Echo एक स्मार्ट स्पीकर है, जो आपकी आवाज पर काम करता है। यह आपके घर को स्मार्ट बनाता है। इसमें एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट मिलता है, जिससे आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, मौसम की जानकारी ले सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं या स्मार्ट होम डिवाइसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका डिजाइन काफी शानदार है और इसकी साउंड क्वालिटी काफी क्लियर है। अगर आप अपने घर में टेक्नोलॉजी का स्मार्ट टच जोड़ना चाहते हैं, तो Amazon Echo एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा।
1. Amazon Echo Dot (5th Gen) | Smart speaker with Bigger sound, Motion Detection, Temperature Sensor, Alexa and Bluetooth| Blue
इसकी कीमत 5,499 रुपये है। हर महीने 267 रुपये की ईएमआई देकर इसे खरीदा जा सकेगा। यह एक स्मार्ट स्पीकर है, जो आपके घर को और भी स्मार्ट बनाता है। इसमें पहले से ज्यादा बेहतर साउंड क्वालिटी, मोशन डिटेक्शन सेंसर, और टेम्परेचर सेंसर दिया गया है। आप इससे कई काम कर सकते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसे हर रूम के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लियर और पावरफुल ऑडियो क्वालिटी
स्मार्ट होम कंट्रोल आसान
हैंड्स-फ्री वॉयस कमांड्स
टेम्परेचर और मोशन डिटेक्शन फीचर
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi के बिना Alexa काम नहीं करता
बैटरी ऑप्शन नहीं, हमेशा प्लग-इन रहना पड़ता है
लिमिटेड ब्लूटूथ रेंज
2. Amazon Echo (4th Gen)
इसकी कीमत 9,999 रुपये है। हर महीने 487 रुपये देकर इसे ऑर्डर किया जा सकता है। यह एक स्मार्ट स्पीकर है, जो आपके घर को स्मार्ट बनाने के साथ-साथ बेहतरीन डॉल्बी साउंड क्वालिटी भी देता है। इसकी आवाज में क्लियर हाईज, डीप बास और बैलेंस्ड मिड्स मिलते हैं। आप बस एलेक्सा से बात करके म्यूजिक चला सकते हैं, न्यूज सुन सकते हैं और ऐसे कई काम कर सकते हैं। इसमें इन-बिल्ट मोशन डिटेक्शन सेंसर है जो आपकी मौजूदगी पर लाइट्स ऑन कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डॉल्बी साउंड के साथ शानदार ऑडियो
स्मार्ट होम कंट्रोल आसान
मोशन सेंसर से ऑटो लाइट ऑन
एलेक्सा से मल्टीटास्किंग
क्यों खोजें विकल्प
बिना वाई-फाई के एलेक्सा काम नहीं करती
स्मार्ट प्लग अलग से खरीदना पड़ता है
Zigbee सेटअप नए यूजर्स के लिए थोड़ा मुश्किल
3. Amazon Echo Pop| Smart speaker with Alexa and Bluetooth| Loud sound, balanced bass, crisp vocals| Black
इसकी कीमत 4,499 रुपये है। इसे हर महीने 218 रुपये की ईएमआई देकर आप घर ला सकते हैं। यह एक स्मार्ट और स्टाइलिश स्पीकर है, जो किसी भी डेकोर में आसानी से फिट हो जाता है। इसका साउंड लाउड, बैलेंस्ड बास और क्लियर वोकल्स के साथ आता है। आप केवल एलेक्सा से बात कर कई काम कर सकते हैं। यह ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी काम करता है। यह 4 कलर में आता है। इसमें मल्टी-लेयर प्राइवेसी कंट्रोल भी है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार साउंड क्वालिटी
हैंड्स-फ्री एलेक्सा कंट्रोल
ब्लूटूथ और स्मार्ट होम सपोर्ट
प्राइवेसी फीचर
क्यों खोजें विकल्प
एलेक्सा के लिए वाई-फाई जरूरी
स्मार्ट प्लग अलग से खरीदना पड़ता है
4. Amazon Echo Show 8 (2nd Gen) - Smart speaker with 8" HD screen, stereo sound & hands-free entertainment with Alexa (Black)
इसकी कीमत 13,999 रुपये है। इसे हर महीने 679 रुपये की ईएमआई देकर आप घर ला सकते हैं। यह एक स्मार्ट स्पीकर है, जिसमें 8 इंच की एचडी स्क्रीन और स्टीरियो साउंड दिया गया है। यह सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए नहीं, बल्कि वीडियो देखने, वीडियो कॉल करने और स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल करने के लिए भी बढ़िया है। इसमें एलेक्सा की मदद से आप मौसम, न्यूज़, रेसिपी, टाइमर या रिमाइंडर जैसी चीजें आसानी से पूछ सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और क्लियर HD डिस्प्ले
शानदार साउंड क्वालिटी
वीडियो कॉल और स्मार्ट होम कंट्रोल
प्राइवेसी बटन से सिक्योरिटी
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी ऑप्शन नहीं, पावर कनेक्शन जरूरी
कुछ फीचर्स के लिए इंटरनेट जरूरी
थोड़ी महंगी कीमत
5. Amazon Echo Show 10 - Premium smart speaker
यह थोड़ा महंगा है, जिसे 24,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसे हर महीने 1,212 रुपये देकर खरीदा जा सकेगा। यह अब तक का सबसे एडवांस्ड स्मार्ट स्पीकर है, जिसमें 10.1 इंच की एचडी स्क्रीन है, जो अपने आप आपकी तरफ घूमती है। इसका 10W स्पीकर फास्ट और क्लियर साउंड देता है। एलेक्सा के साथ आप हिंदी या इंग्लिश में बात करके म्यूजिक चला सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 13MP कैमरा है, जिससे आप वीडियो कॉल या होम मॉनिटरिंग कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
घूमने वाली स्क्रीन जो यूजर को फॉलो करती है
बेहतरीन साउंड और वीडियो क्वालिटी
घर की निगरानी के लिए कैमरा
स्मार्ट होम कंट्रोल में आसान
क्यों खोजें विकल्प
लगातार पावर कनेक्शन की जरूरत
थोड़ा बड़ा और भारी
ज्यादा कीमत
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
