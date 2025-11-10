Hindustan Hindi News
आपकी एक आवाज पर होगा हर एक काम, हजारों के डिस्काउंट पर खरीदें Amazon Echo

संक्षेप: अगर आप अपने लिए इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां बेस्ट ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Mon, 10 Nov 2025 01:40 PMSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
Amazon Echo एक स्मार्ट स्पीकर है, जो आपकी आवाज पर काम करता है। यह आपके घर को स्मार्ट बनाता है। इसमें एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट मिलता है, जिससे आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, मौसम की जानकारी ले सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं या स्मार्ट होम डिवाइसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका डिजाइन काफी शानदार है और इसकी साउंड क्वालिटी काफी क्लियर है। अगर आप अपने घर में टेक्नोलॉजी का स्मार्ट टच जोड़ना चाहते हैं, तो Amazon Echo एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा।

आपकी एक आवाज पर होगा हर एक काम, हजारों के डिस्काउंट पर खरीदें Amazon Echo

इसकी कीमत 5,499 रुपये है। हर महीने 267 रुपये की ईएमआई देकर इसे खरीदा जा सकेगा। यह एक स्मार्ट स्पीकर है, जो आपके घर को और भी स्मार्ट बनाता है। इसमें पहले से ज्यादा बेहतर साउंड क्वालिटी, मोशन डिटेक्शन सेंसर, और टेम्परेचर सेंसर दिया गया है। आप इससे कई काम कर सकते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसे हर रूम के लिए परफेक्ट बनाता है।

Specifications

साउंड
बड़ा और क्लियर साउंड आउटपुट
सेंसर
मोशन और टेम्परेचर सेंसर
वॉयस असिस्टेंट
बिल्ट-इन एलेक्सा सपोर्ट
कनेक्टिविटी
वाई-फाई और ब्लूटूथ

क्यों खरीदें

...

क्लियर और पावरफुल ऑडियो क्वालिटी

...

स्मार्ट होम कंट्रोल आसान

...

हैंड्स-फ्री वॉयस कमांड्स

...

टेम्परेचर और मोशन डिटेक्शन फीचर

क्यों खोजें विकल्प

...

Wi-Fi के बिना Alexa काम नहीं करता

...

बैटरी ऑप्शन नहीं, हमेशा प्लग-इन रहना पड़ता है

...

लिमिटेड ब्लूटूथ रेंज

2. Amazon Echo (4th Gen)

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 9,999 रुपये है। हर महीने 487 रुपये देकर इसे ऑर्डर किया जा सकता है। यह एक स्मार्ट स्पीकर है, जो आपके घर को स्मार्ट बनाने के साथ-साथ बेहतरीन डॉल्बी साउंड क्वालिटी भी देता है। इसकी आवाज में क्लियर हाईज, डीप बास और बैलेंस्ड मिड्स मिलते हैं। आप बस एलेक्सा से बात करके म्यूजिक चला सकते हैं, न्यूज सुन सकते हैं और ऐसे कई काम कर सकते हैं। इसमें इन-बिल्ट मोशन डिटेक्शन सेंसर है जो आपकी मौजूदगी पर लाइट्स ऑन कर सकता है।

Specifications

साउंड
डॉल्बी ऑडियो, क्लियर हाईज, डीप बास
स्मार्ट कंट्रोल
एलेक्सा वॉयस कमांड से लाइट, एसी, टीवी कंट्रोल
कनेक्टिविटी
Zigbee और Matter सपोर्ट
सेंसर
इन-बिल्ट मोशन डिटेक्शन

क्यों खरीदें

...

डॉल्बी साउंड के साथ शानदार ऑडियो

...

स्मार्ट होम कंट्रोल आसान

...

मोशन सेंसर से ऑटो लाइट ऑन

...

एलेक्सा से मल्टीटास्किंग

क्यों खोजें विकल्प

...

बिना वाई-फाई के एलेक्सा काम नहीं करती

...

स्मार्ट प्लग अलग से खरीदना पड़ता है

...

Zigbee सेटअप नए यूजर्स के लिए थोड़ा मुश्किल

इसकी कीमत 4,499 रुपये है। इसे हर महीने 218 रुपये की ईएमआई देकर आप घर ला सकते हैं। यह एक स्मार्ट और स्टाइलिश स्पीकर है, जो किसी भी डेकोर में आसानी से फिट हो जाता है। इसका साउंड लाउड, बैलेंस्ड बास और क्लियर वोकल्स के साथ आता है। आप केवल एलेक्सा से बात कर कई काम कर सकते हैं। यह ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी काम करता है। यह 4 कलर में आता है। इसमें मल्टी-लेयर प्राइवेसी कंट्रोल भी है।

Specifications

साउंड
लाउड ऑडियो, डीप बास और क्लियर वोकल्स
डिजाइन
स्टाइलिश और 4 कलर में उपलब्ध
स्मार्ट कंट्रोल
एलेक्सा से लाइट, एसी, टीवी आदि कंट्रोल
कनेक्टिविटी
वाई-फाई और ब्लूटूथ
प्राइवेसी
मल्टी-लेयर सुरक्षा व माइक ऑफ बटन

क्यों खरीदें

...

शानदार साउंड क्वालिटी

...

हैंड्स-फ्री एलेक्सा कंट्रोल

...

ब्लूटूथ और स्मार्ट होम सपोर्ट

...

प्राइवेसी फीचर

क्यों खोजें विकल्प

...

एलेक्सा के लिए वाई-फाई जरूरी

...

स्मार्ट प्लग अलग से खरीदना पड़ता है

इसकी कीमत 13,999 रुपये है। इसे हर महीने 679 रुपये की ईएमआई देकर आप घर ला सकते हैं। यह एक स्मार्ट स्पीकर है, जिसमें 8 इंच की एचडी स्क्रीन और स्टीरियो साउंड दिया गया है। यह सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए नहीं, बल्कि वीडियो देखने, वीडियो कॉल करने और स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल करने के लिए भी बढ़िया है। इसमें एलेक्सा की मदद से आप मौसम, न्यूज़, रेसिपी, टाइमर या रिमाइंडर जैसी चीजें आसानी से पूछ सकते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
8 इंच की HD स्क्रीन
साउंड
स्टीरियो ऑडियो क्वालिटी
कंट्रोल
एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट
कनेक्टिविटी
वाई-फाई और ब्लूटूथ
कैमरा
वीडियो कॉलिंग और मॉनिटरिंग फीचर

क्यों खरीदें

...

बड़ा और क्लियर HD डिस्प्ले

...

शानदार साउंड क्वालिटी

...

वीडियो कॉल और स्मार्ट होम कंट्रोल

...

प्राइवेसी बटन से सिक्योरिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी ऑप्शन नहीं, पावर कनेक्शन जरूरी

...

कुछ फीचर्स के लिए इंटरनेट जरूरी

...

थोड़ी महंगी कीमत

यह थोड़ा महंगा है, जिसे 24,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसे हर महीने 1,212 रुपये देकर खरीदा जा सकेगा। यह अब तक का सबसे एडवांस्ड स्मार्ट स्पीकर है, जिसमें 10.1 इंच की एचडी स्क्रीन है, जो अपने आप आपकी तरफ घूमती है। इसका 10W स्पीकर फास्ट और क्लियर साउंड देता है। एलेक्सा के साथ आप हिंदी या इंग्लिश में बात करके म्यूजिक चला सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 13MP कैमरा है, जिससे आप वीडियो कॉल या होम मॉनिटरिंग कर सकते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
10.1 इंच एचडी ऑटो-रोटेट स्क्रीन
साउंड
10W स्पीकर विद क्लियर ऑडियो
कैमरा
13MP ऑटो-फ्रेमिंग कैमरा
कनेक्टिविटी
वाई-फाई, ब्लूटूथ, Zigbee, Matter सपोर्ट
स्मार्ट फीचर
Alexa वॉइस असिस्टेंट

क्यों खरीदें

...

घूमने वाली स्क्रीन जो यूजर को फॉलो करती है

...

बेहतरीन साउंड और वीडियो क्वालिटी

...

घर की निगरानी के लिए कैमरा

...

स्मार्ट होम कंट्रोल में आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

लगातार पावर कनेक्शन की जरूरत

...

थोड़ा बड़ा और भारी

...

ज्यादा कीमत

