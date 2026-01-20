अब बोलने से चलेगा घर, Amazon Echo Show भारत में लॉन्च; वीडियो कॉल, म्यूजिक, स्मार्ट कंट्रोल एक ही डिवाइस में सब कुछ
Amazon Echo Show 11 भारत में लॉन्च हो गया है। यह डिवाइस 11 इंच की Full HD टच स्क्रीन, अपडेटेड Alexa+, 13MP कैमरा और स्पेशियल ऑडियो जैसी प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले सुविधाएं मिलती हैं। जानें Echo Show 11 की कीमत, फीचर्स।
Amazon ने भारत में अपना नया Echo Show 11 स्मार्ट होम डिस्प्ले लॉन्च कर दिया है, जो सिर्फ एक स्पीकर या स्क्रीन नहीं बल्कि Alexa-एनेबल स्मार्ट असिस्टेंट का एक स्मार्ट होम कंट्रोल सेंटर है। Echo Show 11 को हाल ही में भारत में उतारा गया है, लगभग तीन महीने के बाद जब यह ग्लोबल मार्केट में पेश किया गया था। इस स्मार्ट डिवाइस का दिल है इसका 11-इंच Full HD टचस्क्रीन, जो यूजर्स को कनेक्टेड कैमरा फीड देखने, पसंदीदा स्मार्ट होम डिवाइसेज का कंट्रोल करने और अन्य मोड्स के बीच स्विच करने की सुविधा देता है। Echo Show 11 में Amazon का नया Alexa+ अनुभव मिलता है। Echo Show 11 क्या फीचर्स देता है, इसकी कीमत कितनी है और यह आपके घर के स्मार्ट सेटअप में कैसे फिट बैठता है।
Amazon Echo Show 11 की भारत में कीमत
Echo Show 11 की भारत में कीमत 26,999 रुपए रखी गई है, और यह Amazon India वेबसाइट के जरिए खरीदा जा सकता है। यह Glacier White और Graphite रंगों में उपलब्ध है, जिससे यूजर अपने घर के इंटीरियर के हिसाब से चुन सकते हैं।
Amazon Echo Show 11 मुख्य फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
Amazon Echo Show 11 में 10.95-इंच Full HD (1920×1200) टचस्क्रीन मिलता है, जो कनेक्टेड कैमरा फीड देखने, स्मार्ट होम डैशबोर्ड चलाने और Alexa के साथ बातचीत करने के लिए काफी पर्याप्त है। इसका प्रीमियम 3D निट फैब्रिक फिनिश डिजाइन स्मार्ट डिवाइस से ऊपर रखता है। Echo Show 11 में 13-मेगापिक्सल कैमरा मौजूद है, जो Visual ID सपोर्ट देता है।
यह डिवाइस Amazon के कस्टम AZ3 Pro चिपसेट पर चलता है, जो Alexa+ और इंटरफ़ेस को तेज और फ़्लूइड एक्सपीरियंस देता है। Echo Show 11 में अपग्रेडेड स्टेरियो स्पीकर्स और Amazon Echo Studio जैसा डॉल्बी-ट्यूनड साउंड सिस्टम मिलता है, जिससे म्यूज़िक, पॉडकास्ट और वीडियो कंटेंट की ध्वनि शानदार रूप से सुनाई देती है। यह डिवाइस स्पेशियल ऑडियो सपोर्ट से लैस है, जिससे साउंड सभी दिशाओं में फैलती है और ऑडियो एक्सपीरियंस और भी इमर्सिव लगता है।
Omnisense सेंसर्स के साथ यह स्मार्ट डिवाइस प्रेज़ेंस का पता लगा सकता है। Echo Show 11 में Alexa हमेशा तैयार रहती है आप बस “Alexa” या “Hey Alexa” कह सकते हैं और आवाज से रिमाइंडर सेट करने, शॉपिंग लिस्ट बनाने, मौसम जानकारी, खेल अपडेट, स्मार्ट होम डिवाइसेज़ को कंट्रोल करने जैसे कई काम कर सकते हैं। यह डिवाइस Alexa-नियंत्रित स्मार्ट लाइट्स, स्मार्ट पंखे, स्मार्ट ब्लाइंड्स और अन्य IoT डिवाइस को एक ही जगह से नियंत्रित करने की क्षमता रखता है।
