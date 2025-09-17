Amazon की मेगा छूट, 10 हजार वाली स्मार्टवॉच मिल रही 3000 रुपये में, चूक न जाएं ये मौका

स्मार्टवॉच की खरीद पर अमेजन की तरफ से 70 फीसद की बंपर छूट दी जा रही है, जिससे आप आधी से कम कीमत में शानदार वॉच खरीद पाएंगे।

Follow Us on

Wed, 17 Sep 2025 02:02 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 का इंतजार जारी है, लेकिन इससे पहले अमेजन अर्ली सेल की शुरुआत हो चुकी है। इस सेल में स्मार्टवॉच पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप स्मार्टवॉच को उनकी वास्तविक सेल से 70 फीसद कम कीमत में खरीदा जा सकता है। साधारण शब्दों में समझें, तो आप 10 हजार की स्मार्टवॉच को डिस्काउंट के बाद महज 3000 रुपये में खरीद सकते हैं, जिन स्मार्टवॉच की खरीद पर डिस्काउंट दिया जा रहा हैं, उसमें CrossBeats, Noise, huawei, Amazfit ब्रांड की स्मार्टवॉच शामिल है, तो चलिए देखते हैं कौन सी स्मार्टवॉच पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है..

Loading Suggestions...

Huawei Band 10 एक स्मार्ट और हल्की एआई पावर्ड फिटनेस स्मार्टबैंड है, जिसे अमेजन पर 42 फीसद छूट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह प्रीमियम मेटैलिक डिजाइन और अल्ट्रा-थिन बॉडी में आता है। इसमें AI-पावर्ड फिटनेस मॉनिटरिंग, प्रो-लेवल स्लीप एनालिसिस और इमोशनल वेलबीइंग असिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। यह बैंड iOS और Android दोनों डिवाइस के साथ कम्पैटिबल है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।

Loading Suggestions...

Noise ColorFit Ultra 3 एक स्टाइलिश और प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसे अमेजन पर 74 फीसद छूट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसमें 1.96 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग और प्रीमियम मेटैलिक बिल्ड दी गई है। यह स्मार्टवॉच हेल्थ मॉनिटरिंग और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन विकल्प है। यह Android और iOS दोनों डिवाइस के साथ कम्पैटिबल है।

Loading Suggestions...

यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसे अमेजन पर 47 फीसद छूट के साथ बिक्री के लिए पेश किया गया है। यह 1.97 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले, इनबिल्ट GPS + फ्री मैप्स और AI असिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आती है। इसमें 140+ वर्कआउट मोड्स, 24/7 हेल्थ ट्रैकिंग और 14 दिन तक की बैटरी लाइफ दी गई है।

Loading Suggestions...

यह एक दमदार और रग्ड स्मार्टवॉच है, जिसे अमेजन पर 71 फीसद छूट के साथ सिर्फ 2,899 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह 1.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, 100+ स्पोर्ट्स मोड्स और बिल्ट-इन फ्लैशलाइट जैसी एडवेंचर-रेडी फीचर्स के साथ आती है। इसमें 15 दिन तक की बैटरी लाइफ और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए एडवांस बायो सेंसर दिया गया है।

Loading Suggestions...

CrossBeats Nexus एक एडवांस्ड स्मार्टवॉच है, जिसे अमेजन पर 68% छूट के साथ सिर्फ 3,899 में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह 2.01 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, डायनैमिक आइसलैंड और ब्लूटूथ कॉलिंग और ChatGPT-पावर्ड वॉयस असिस्टेंट जैसी यूनिक फीचर्स के साथ आती है। इसमें 4GB स्टोरेज, इन-ऐप GPS, ई-बुक रीडर और AI-हेल्थ ट्रैकिंग जैसे इनोवेटिव फीचर्स दिए गए हैं।

Loading Suggestions...

यह एक स्टाइलिश और पावरफुल स्मार्टवॉच है। इसमें 1.82 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले, डुअल-बैंड GPS और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। यह वॉच फिटनेस और हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए एडवांस फीचर्स के साथ आती है। बैटरी बैकअप 10 दिन तक चलता है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है। यह iOS और Android दोनों के साथ कम्पैटिबल है।

Loading Suggestions...

यह एक अल्ट्रा-पावरफुल स्मार्टवॉच है। इसमें 54.1mm का बड़ा एमो AMOLED डिस्प्ले, 4G Nano-SIM स्लॉट और इनबिल्ट सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 1000mAh की दमदार बैटरी, Play Store सपोर्ट और 2GB, 4GB RAM के साथ 16GB/64GB स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं। इस वॉच में Wi-Fi, GPS और कॉलिंग सपोर्ट भी है, जो इसे मिनी-स्मार्टफोन जैसा अनुभव देता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।