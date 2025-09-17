Amazon की मेगा छूट, 10 हजार वाली स्मार्टवॉच मिल रही 3000 रुपये में, चूक न जाएं ये मौका
स्मार्टवॉच की खरीद पर अमेजन की तरफ से 70 फीसद की बंपर छूट दी जा रही है, जिससे आप आधी से कम कीमत में शानदार वॉच खरीद पाएंगे।
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 का इंतजार जारी है, लेकिन इससे पहले अमेजन अर्ली सेल की शुरुआत हो चुकी है। इस सेल में स्मार्टवॉच पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप स्मार्टवॉच को उनकी वास्तविक सेल से 70 फीसद कम कीमत में खरीदा जा सकता है। साधारण शब्दों में समझें, तो आप 10 हजार की स्मार्टवॉच को डिस्काउंट के बाद महज 3000 रुपये में खरीद सकते हैं, जिन स्मार्टवॉच की खरीद पर डिस्काउंट दिया जा रहा हैं, उसमें CrossBeats, Noise, huawei, Amazfit ब्रांड की स्मार्टवॉच शामिल है, तो चलिए देखते हैं कौन सी स्मार्टवॉच पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है..
Huawei Band 10 एक स्मार्ट और हल्की एआई पावर्ड फिटनेस स्मार्टबैंड है, जिसे अमेजन पर 42 फीसद छूट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह प्रीमियम मेटैलिक डिजाइन और अल्ट्रा-थिन बॉडी में आता है। इसमें AI-पावर्ड फिटनेस मॉनिटरिंग, प्रो-लेवल स्लीप एनालिसिस और इमोशनल वेलबीइंग असिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। यह बैंड iOS और Android दोनों डिवाइस के साथ कम्पैटिबल है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI-पावर्ड फिटनेस मॉनिटरिंग –
प्रो-लेवल स्लीप एनालिसिस
इमोशनल वेलबीइंग असिस्टेंट
1,000+ वॉचफेसेस
क्यों खोजें विकल्प
इनबिल्ट GPS सपोर्ट का जिक्र नहीं
बैटरी बैकअप डिटेल क्लियर नहीं
कॉलिंग या ई-सिम सपोर्ट नहीं
Noise ColorFit Ultra 3 एक स्टाइलिश और प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसे अमेजन पर 74 फीसद छूट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसमें 1.96 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग और प्रीमियम मेटैलिक बिल्ड दी गई है। यह स्मार्टवॉच हेल्थ मॉनिटरिंग और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन विकल्प है। यह Android और iOS दोनों डिवाइस के साथ कम्पैटिबल है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और क्लियर डिस्प्ले
Bluetooth Calling सपोर्ट
प्रीमियम मेटैलिक बिल्ड
क्यों खोजें विकल्प
कुछ कलर वेरिएंट उपलब्ध नहीं
बैटरी हेवी यूज़ पर जल्दी खत्म हो सकती है
e-SIM या इनबिल्ट GPS सपोर्ट नहीं
यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसे अमेजन पर 47 फीसद छूट के साथ बिक्री के लिए पेश किया गया है। यह 1.97 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले, इनबिल्ट GPS + फ्री मैप्स और AI असिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आती है। इसमें 140+ वर्कआउट मोड्स, 24/7 हेल्थ ट्रैकिंग और 14 दिन तक की बैटरी लाइफ दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्राइट और क्लियर विज़ुअल्स
इनबिल्ट GPS और फ्री मैप्स
140+ वर्कआउट मोड्स
स्मार्ट ट्रेनिंग गाइड
14 दिन की बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
e-SIM या कॉलिंग के लिए सेल्युलर सपोर्ट नहीं
मेमोरी सिर्फ 512 MB तक सीमित
यह एक दमदार और रग्ड स्मार्टवॉच है, जिसे अमेजन पर 71 फीसद छूट के साथ सिर्फ 2,899 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह 1.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, 100+ स्पोर्ट्स मोड्स और बिल्ट-इन फ्लैशलाइट जैसी एडवेंचर-रेडी फीचर्स के साथ आती है। इसमें 15 दिन तक की बैटरी लाइफ और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए एडवांस बायो सेंसर दिया गया है।
क्यों खरीदें
धूप में भी क्लियर विजिबिलिटी
Bluetooth Calling सपोर्ट
रग्ड और शॉकप्रूफ डिजाइन
100+ स्पोर्ट्स मोड्स
15 दिन तक बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
इनबिल्ट GPS का सपोर्ट नहीं
e-SIM या सेल्युलर सपोर्ट नहीं
ऐप स्टोर या थर्ड-पार्टी ऐप्स का सपोर्ट नहीं
CrossBeats Nexus एक एडवांस्ड स्मार्टवॉच है, जिसे अमेजन पर 68% छूट के साथ सिर्फ 3,899 में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह 2.01 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, डायनैमिक आइसलैंड और ब्लूटूथ कॉलिंग और ChatGPT-पावर्ड वॉयस असिस्टेंट जैसी यूनिक फीचर्स के साथ आती है। इसमें 4GB स्टोरेज, इन-ऐप GPS, ई-बुक रीडर और AI-हेल्थ ट्रैकिंग जैसे इनोवेटिव फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लियर और ब्राइट विज़ुअल
ChatGPT-पावर्ड वॉयस असिस्टेंट
4GB स्टोरेज + ई-बुक रीडर
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ एवरेज
ई-सिम या इनबिल्ट GPS सपोर्ट नहीं
ChatGPT के लिए ऐप इंस्टॉल और फर्मवेयर अपडेट ज़रूरी
यह एक स्टाइलिश और पावरफुल स्मार्टवॉच है। इसमें 1.82 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले, डुअल-बैंड GPS और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। यह वॉच फिटनेस और हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए एडवांस फीचर्स के साथ आती है। बैटरी बैकअप 10 दिन तक चलता है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है। यह iOS और Android दोनों के साथ कम्पैटिबल है।
Specifications
क्यों खरीदें
1.82 इंच बड़ा AMOLED डिस्प्ले
केवल 27 ग्राम वजन
क्यों खोजें विकल्प
डुअल-बैंड GPS
100+ स्पोर्ट्स मोड्स
यह एक अल्ट्रा-पावरफुल स्मार्टवॉच है। इसमें 54.1mm का बड़ा एमो AMOLED डिस्प्ले, 4G Nano-SIM स्लॉट और इनबिल्ट सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 1000mAh की दमदार बैटरी, Play Store सपोर्ट और 2GB, 4GB RAM के साथ 16GB/64GB स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं। इस वॉच में Wi-Fi, GPS और कॉलिंग सपोर्ट भी है, जो इसे मिनी-स्मार्टफोन जैसा अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
54.1mm AMOLED डिस्प्ले
इनबिल्ट सेल्फी कैमरा
ज्यादा बैटरी यूज
ECG या Advanced AI हेल्थ ट्रैकिंग फीचर
क्यों खोजें विकल्प
4G Nano-SIM स्लॉट
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।