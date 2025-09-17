Amazon की मेगा छूट, 10 हजार वाली स्मार्टवॉच मिल रही 3000 रुपये में, चूक न जाएं ये मौका Amazon Early sale live 70 percent discount on smartwatch of CrossBeats Noise huawei Amazfit, Gadgets Hindi News - Hindustan
Amazon की मेगा छूट, 10 हजार वाली स्मार्टवॉच मिल रही 3000 रुपये में, चूक न जाएं ये मौका

स्मार्टवॉच की खरीद पर अमेजन की तरफ से 70 फीसद की बंपर छूट दी जा रही है, जिससे आप आधी से कम कीमत में शानदार वॉच खरीद पाएंगे।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 02:02 PM
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 का इंतजार जारी है, लेकिन इससे पहले अमेजन अर्ली सेल की शुरुआत हो चुकी है। इस सेल में स्मार्टवॉच पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप स्मार्टवॉच को उनकी वास्तविक सेल से 70 फीसद कम कीमत में खरीदा जा सकता है। साधारण शब्दों में समझें, तो आप 10 हजार की स्मार्टवॉच को डिस्काउंट के बाद महज 3000 रुपये में खरीद सकते हैं, जिन स्मार्टवॉच की खरीद पर डिस्काउंट दिया जा रहा हैं, उसमें CrossBeats, Noise, huawei, Amazfit ब्रांड की स्मार्टवॉच शामिल है, तो चलिए देखते हैं कौन सी स्मार्टवॉच पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है..

Huawei Band 10 एक स्मार्ट और हल्की एआई पावर्ड फिटनेस स्मार्टबैंड है, जिसे अमेजन पर 42 फीसद छूट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह प्रीमियम मेटैलिक डिजाइन और अल्ट्रा-थिन बॉडी में आता है। इसमें AI-पावर्ड फिटनेस मॉनिटरिंग, प्रो-लेवल स्लीप एनालिसिस और इमोशनल वेलबीइंग असिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। यह बैंड iOS और Android दोनों डिवाइस के साथ कम्पैटिबल है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।

Specifications

डिस्प्ले
Always-On-Display सपोर्ट
ऑपरेटिंग सिस्टम
Android Wear
बैटरी
180 mAh
वजन
14g

क्यों खरीदें

...

AI-पावर्ड फिटनेस मॉनिटरिंग –

...

प्रो-लेवल स्लीप एनालिसिस

...

इमोशनल वेलबीइंग असिस्टेंट

...

1,000+ वॉचफेसेस

क्यों खोजें विकल्प

...

इनबिल्ट GPS सपोर्ट का जिक्र नहीं

...

बैटरी बैकअप डिटेल क्लियर नहीं

...

कॉलिंग या ई-सिम सपोर्ट नहीं

Noise ColorFit Ultra 3 एक स्टाइलिश और प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसे अमेजन पर 74 फीसद छूट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसमें 1.96 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग और प्रीमियम मेटैलिक बिल्ड दी गई है। यह स्मार्टवॉच हेल्थ मॉनिटरिंग और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन विकल्प है। यह Android और iOS दोनों डिवाइस के साथ कम्पैटिबल है।

Specifications

बैटरी
300 mAh
डिस्प्ले
1.96 इंच AMOLED
बिल्ड
Premium Metallic
ऑपरेटिंग सिस्टम
Android & iOS कम्पैटिबल
कनेक्टिविटी
Bluetooth

क्यों खरीदें

...

बड़ा और क्लियर डिस्प्ले

...

Bluetooth Calling सपोर्ट

...

प्रीमियम मेटैलिक बिल्ड

...

क्यों खोजें विकल्प

...

कुछ कलर वेरिएंट उपलब्ध नहीं

...

बैटरी हेवी यूज़ पर जल्दी खत्म हो सकती है

...

e-SIM या इनबिल्ट GPS सपोर्ट नहीं

यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसे अमेजन पर 47 फीसद छूट के साथ बिक्री के लिए पेश किया गया है। यह 1.97 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले, इनबिल्ट GPS + फ्री मैप्स और AI असिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आती है। इसमें 140+ वर्कआउट मोड्स, 24/7 हेल्थ ट्रैकिंग और 14 दिन तक की बैटरी लाइफ दी गई है।

Specifications

डिस्प्ले
1.97 इंच AMOLED
ऑपरेटिंग सिस्टम
Zepp OS
कनेक्टिविटी
Bluetooth
बैटरी
340 mAh

क्यों खरीदें

...

ब्राइट और क्लियर विज़ुअल्स

...

इनबिल्ट GPS और फ्री मैप्स

...

140+ वर्कआउट मोड्स

...

स्मार्ट ट्रेनिंग गाइड

...

14 दिन की बैटरी

क्यों खोजें विकल्प

...

e-SIM या कॉलिंग के लिए सेल्युलर सपोर्ट नहीं

...

मेमोरी सिर्फ 512 MB तक सीमित

यह एक दमदार और रग्ड स्मार्टवॉच है, जिसे अमेजन पर 71 फीसद छूट के साथ सिर्फ 2,899 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह 1.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, 100+ स्पोर्ट्स मोड्स और बिल्ट-इन फ्लैशलाइट जैसी एडवेंचर-रेडी फीचर्स के साथ आती है। इसमें 15 दिन तक की बैटरी लाइफ और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए एडवांस बायो सेंसर दिया गया है।

क्यों खरीदें

...

धूप में भी क्लियर विजिबिलिटी

...

Bluetooth Calling सपोर्ट

...

रग्ड और शॉकप्रूफ डिजाइन

...

100+ स्पोर्ट्स मोड्स

...

15 दिन तक बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

इनबिल्ट GPS का सपोर्ट नहीं

...

e-SIM या सेल्युलर सपोर्ट नहीं

...

ऐप स्टोर या थर्ड-पार्टी ऐप्स का सपोर्ट नहीं

CrossBeats Nexus एक एडवांस्ड स्मार्टवॉच है, जिसे अमेजन पर 68% छूट के साथ सिर्फ 3,899 में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह 2.01 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, डायनैमिक आइसलैंड और ब्लूटूथ कॉलिंग और ChatGPT-पावर्ड वॉयस असिस्टेंट जैसी यूनिक फीचर्स के साथ आती है। इसमें 4GB स्टोरेज, इन-ऐप GPS, ई-बुक रीडर और AI-हेल्थ ट्रैकिंग जैसे इनोवेटिव फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications

बैटरी बैकअप
6 दिन
डिस्प्ले:
2.01 इंच सुपर एमोलेड
ऑपरेटिंग सिस्टम
Android & iOS कम्पैटिबल
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.3

क्यों खरीदें

...

क्लियर और ब्राइट विज़ुअल

...

ChatGPT-पावर्ड वॉयस असिस्टेंट

...

4GB स्टोरेज + ई-बुक रीडर

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी लाइफ एवरेज

...

ई-सिम या इनबिल्ट GPS सपोर्ट नहीं

...

ChatGPT के लिए ऐप इंस्टॉल और फर्मवेयर अपडेट ज़रूरी

यह एक स्टाइलिश और पावरफुल स्मार्टवॉच है। इसमें 1.82 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले, डुअल-बैंड GPS और 100+ स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। यह वॉच फिटनेस और हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए एडवांस फीचर्स के साथ आती है। बैटरी बैकअप 10 दिन तक चलता है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है। यह iOS और Android दोनों के साथ कम्पैटिबल है।

Specifications

डिस्प्ले
1.82 इंच AMOLED
OS
HarmonyOS
स्पोर्ट्स मोड्स
100+

क्यों खरीदें

...

1.82 इंच बड़ा AMOLED डिस्प्ले

...

केवल 27 ग्राम वजन

क्यों खोजें विकल्प

...

डुअल-बैंड GPS

...

100+ स्पोर्ट्स मोड्स

यह एक अल्ट्रा-पावरफुल स्मार्टवॉच है। इसमें 54.1mm का बड़ा एमो AMOLED डिस्प्ले, 4G Nano-SIM स्लॉट और इनबिल्ट सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 1000mAh की दमदार बैटरी, Play Store सपोर्ट और 2GB, 4GB RAM के साथ 16GB/64GB स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं। इस वॉच में Wi-Fi, GPS और कॉलिंग सपोर्ट भी है, जो इसे मिनी-स्मार्टफोन जैसा अनुभव देता है।

Specifications

डिस्प्ले
54.1mm AMOLED
प्रोसेसर:
Android OS बेस्ड
बैटरी
1000mAh

क्यों खरीदें

...

54.1mm AMOLED डिस्प्ले

...

इनबिल्ट सेल्फी कैमरा

...

ज्यादा बैटरी यूज

...

ECG या Advanced AI हेल्थ ट्रैकिंग फीचर

क्यों खोजें विकल्प

...

4G Nano-SIM स्लॉट

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

