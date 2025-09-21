₹20 से ₹30 हजार की रेंज में सैमसंग, वनप्लस, शाओमी के सबसे धाकड़ फोन, बैटरी 6800mAh तक की amazon early deals top three smartphones under rupees 30000 list includes samsung xioami and oneplus, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon early deals top three smartphones under rupees 30000 list includes samsung xioami and oneplus

अगर आप 20 से 30 हजार रुपये की रेंज में नया फो लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग, वनप्लस और शाओमी के फोन शामिल हैं। ये फोन 6800mAh तक की बैटरी के साथ आते हैं।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 03:34 PM
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होने वाली है। सेल से पहले अमेजन पर लाइव हुई अर्ली डील्स में स्मार्टफोन्स पर बेस्ट ऑफर्स दिए जा रहे हैं। वहीं, अगर आप 20 से 30 हजार रुपये की रेंज में नया फो लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग, वनप्लस और शाओमी के फोन शामिल हैं। ये फोन 6800mAh तक की बैटरी और 80 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। इनमें एक फोन ऐसा भी है, जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल के दो सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इन डिवाइसेज को आप कई सारे ऑफर्स के साथ भी ऑर्डर कर सकते हैं। इन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Samsung Galaxy A55

फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 23,999 रुपये है। फोन पर 1199 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस फोन को एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.6 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में Exynos 1480 चिपसेट दिया गया है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। आपको इस फोन में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Xiaomi 14 Civi

8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 27,999 रुपये है। फोन पर 1250 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस फोन को 1399 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो शाओमी के इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का Leica ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल के दो फ्रंट कैमरे लगे हैं। फोन में दी गई बैटरी 4700mAh की है, जो 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। शाओमी का यह फोन शाओमी 8s जेन 3 प्रोसेसर पर काम करता है।

OnePlus Nord 5

8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 31,999 रुपये है। फोन पर 2 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 30 हजार रुपये से कम में आपका हो जाएगा। आप इस फोन को 1599 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता। वनप्लस के इस फोन में आपको पावरफुल स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 प्रोसेसर मिलेगा। फोन के फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। यह फोन 6800mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

इन फोन पर भी तगड़ी डील

