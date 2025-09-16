सैमसंग और वनप्लस के इन 5G फोन पर तगड़ा ऑफर, 16 हजार रुपये से कम हुई कीमत amazon early deals offering samsung and oneplus 5g phones under rupees 16000, Gadgets Hindi News - Hindustan
amazon early deals offering samsung and oneplus 5g phones under rupees 16000

सैमसंग और वनप्लस के इन 5G फोन पर तगड़ा ऑफर, 16 हजार रुपये से कम हुई कीमत

अगर आप सैमसंग या वनप्लस का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की अर्ली डील्स में आपको बड़ा फायदा हो सकता है। अमेजन की अर्ली डील्स में आप वनप्लस और सैमसंग के दो जबर्दस्त फोन को 16 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 08:54 AM
23 सितंबर से अमेजन इंडिया पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होने वाली है। खास बात है कि कंपनी ने सेल शुरू होने से पहले यूजर्स के लिए अर्ली डील्स को लाइव कर दिया है, जिसमें स्मार्टफोन्स पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं, अगर आप सैमसंग या वनप्लस का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अर्ली डील्स में आपको बड़ा फायदा हो सकता है। अमेजन की अर्ली डील्स में आप वनप्लस और सैमसंग के दो जबर्दस्त फोन को 16 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं। डील में फोन्स पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग और वनप्लस के इन 5G फोन पर तगड़ा ऑफर, 16 हजार रुपये से कम हुई कीमत

OnePlus Nord CE4 Lite 5G

फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 16998 रुपये है। कंपनी इस फोन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 16 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है। यह फोन 849 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीदा जा सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आप इसकी कीमत को और कम कर सकते हैं। फीचर की बात करें, तो फोन में आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है। वनप्लस के इस फोन की बैटरी 5500mAh की है, जो 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस चार्जिंग टेक्नोलॉजी से फोन 20 मिनट में दिन भर चलने लायक चार्ज हो जाता है।

Samsung Galaxy M35 5G

फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 16498 रुपये है। अर्ली डील्स में इस पर 1250 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ आपको यह फोन 16 हजार रुपये से कम में मिल सकता है। फोन पर कंपनी 824 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। साथ ही आपको यह एक्सचेंज बोनस के साथ भी मिल सकता है। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग का यह फोन 6.6 इंच के फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:वॉट्सऐप ने किया कमाल, कॉलिंग के लिए आया तगड़ा फीचर, शेड्यूलिंग का भी ऑप्शन

इसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। आपको इस फोन में 6000mAh की बैटरी मिलेगी, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन Exynos 1380 प्रोसेसर पर काम करता है।

