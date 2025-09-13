Amazon Sale डील्स लाइव, ₹15000 से कम में लें ये 10 धांसू स्मार्टफोन, देखें लिस्ट

Amazon Great Indian Festival 2025 सभी ग्राहकों के लिए 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है। अगर आप नया फोन खरीदने के लिए इतने दिन इंतजार नहीं करना चाहते, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अमेजन ने आज अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 से पहले अर्ली डील्स की घोषणा कर दी है।

Amazon Great Indian Festival 2025 सभी ग्राहकों के लिए 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है। अगर आप नया फोन खरीदने के लिए इतने दिन इंतजार नहीं करना चाहते, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अमेजन ने आज अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 से पहले अर्ली डील्स की घोषणा कर दी है। ग्राहक 13 सितंबर से ही इन डील्स का लाभ लेना शुरू कर सकते हैं, हालांकि मेन सेल 23 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें प्राइम मेंबर्स को 24 घंटे पहले डील्स का एक्सेस मिलेगा। अगर आपका बजट 15,000 रुपये से कम है, तो देखें ये 10 बेस्ट डील्स...

1. iQOO Z10 Lite 5G सेल में फोन 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.74 इंच डिस्प्ले, 6000 एमएएच बैटरी, मिलिट्री ग्रेड बिल्ड, डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर और IP64 रेटिंग है।

2. POCO M6 Plus 5G सेल में फोन 10,299 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 5030 एमएएच बैटरी, 108 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 प्रोसेसर और IP53 रेटिंग है।

3. Redmi 15 5G सेल में फोन 14,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.9 इंच डिस्प्ले, 7000 एमएएच बैटरी, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 प्रोसेसर है।

4. Redmi 14C 5G सेल में फोन 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 प्रोसेसर, 5160 एमएएच बैटरी और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है।

5. Realme NARZO 80x 5G सेल में फोन 11,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर, 6000 एमएएच बैटरी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और IP69 रेटिंग वाला डिस्प्ले है।

6. Tecno POP 9 5G सेल में फोन 8,550 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5000 एमएएच बैटरी और एनएफसी सपोर्ट मिलता है।

7. Honor X7c 5G सेल में फोन 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 5200 एमएएच बैटरी, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और IP64 रेटेड बिल्ड मिलता है।

8. Infinix Note 50x सेल में फोन 10,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में डाइमेंसिटी 7300 प्रोसेसर, 5500 एमएएच बैटरी और मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड है।

9. Lava Bold N1 5G सेल में फोन 6,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6.75 इंच डिस्प्ले, यूनिसॉक T765 प्रोसेसर, 5000 एमएएच बैटरी और 13 मेगापिक्सेल मेन कैमरा है।