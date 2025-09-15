अमेजन की अर्ली डील्स में मची लूट, स्मार्टफोन, iPad के साथ टीवी और लैपटॉप पर बंपर ऑफर amazon early deals goes live on smartphone ipad tv laptop and earbuds, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon early deals goes live on smartphone ipad tv laptop and earbuds

अमेजन की अर्ली डील्स में मची लूट, स्मार्टफोन, iPad के साथ टीवी और लैपटॉप पर बंपर ऑफर

अमेजन ने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के पहले यूजर्स के लिए अर्ली डील्स को लाइव कर दिया है। अर्ली डील्स में आप स्मार्टफोन, पैड, इयरबड्स और टीवी के साथ लैपटॉप को बेस्ट ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं डील्स के बारे में।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 03:02 PM
नया टीवी, लैपटॉप, पैड या स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अमेजन पर 23 सितंबर से ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होने वाली है। इस सेल में ढेरों प्रोडक्ट्स पर तगड़ी डील दी जाएगी। वहीं, अगर आप 23 सितंबर तक इंतजार नहीं कर सकते, तो इस सेल से पहले अमेजन ने यूजर्स के लिए अर्ली डील्स को लाइव कर दिया है। अर्ली डील्स में आप स्मार्टफोन, पैड, इयरबड्स और टीवी के साथ लैपटॉप को बेस्ट ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इन डील्स के बारे में।

अमेजन की अर्ली डील्स में मची लूट, स्मार्टफोन, iPad के साथ टीवी और लैपटॉप पर बंपर ऑफर

वनप्लस नॉर्ड CE 4

ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की अर्ली डील्स में आपको यह फोन 18499 रुपये में मिल जाएगा। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन 8जीबी रैम और स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 प्रोसेसर से लैस है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन की बैटरी 5500mAh की है, जो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ऐपल आईफोन एयर 11 इंच

M3 चिप वाले इस पैड की कीमत सेल में 51999 रुपये हो गई है। इस पैड में आपको 11 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। पैड का इंटरनल स्टोरेज 128जीबी का है। इसमें कंपनी ऐपल इंटेलिजेंस भी ऑफर कर रही है। पैड का फ्रंट और बैक कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। ऑल-डे बैटरी लाइफ वाला यह पैड M3 चिप पर काम करता है।

12 हजार से कम में शाओमी का टीवी

सेल में आप 32 इंच के शाओमी के एचडी रेडी स्मार्ट टीवी को 11,999 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी का डिस्प्ले विविड पिक्चर इंजन के साथ आता है। इसमें आपको दमदार साउंड के लिए 20 वॉट के आउटपुट के साथ डॉल्बी ऑडियो मिलेगा। टीवी में कंपनी बिल्ट-इन क्रोमकास्ट भी ऑफर कर रही है।

आसुस वीवोबुक 13 13th जेनरेशन (Intel Core i5)

आसुस का यह लैपटॉप अमेजन पर 48990 रुपये का मिल रहा है। 16जीबी रैम और 512जीबी SSD वाले इस लैपटॉप में कंपनी 13th जेनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर दे रही है। इसका डिस्प्ले 15.6 इंच का है। लैपटॉप में आपको बैकलिट कीबोर्ड भी मिलेगा।

रियलमी बड्स T200x (TWS)

रियलमी के इन ट्रू वायरलेस इयरबड्स को आप अमेजन की अर्ली डील्स में 1299 रुपये में खरीद सकते हैं। इयरबड्स की साउंड क्वॉलिटी बेहद क्लियर है। इनका स्लीक डिजाइन बेहद प्रीमियम लगता है। इन बड्स का प्लेबैक टाइम 48 घंटे तक का है और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट तकते हैं। दमदार साउंड के लिए इनमें 12.4mm के बड्स दिए गए हैं।

Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.