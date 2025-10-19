20 हजार रुपये सस्ता हुआ 32MP के सेल्फी कैमरा वाला धांसू फोन, मिलेगी 12GB रैम

संक्षेप: टेक्नो फैंटम V फोल्ड 2 अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल डील में 20 हजार रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। फोन को आप कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। यह धमाकेदार सेल कल खत्म हो जाएगी।

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली सेल कल यानी 20 अक्टूबर को खत्म होने वाली है। ऐसे में अगर आप अपने लिए नया फोन खरीदना चाह रहे हैं, तो अब देर न करें। अमेजन की दिवाली स्पेशल डील में स्मार्टफोन्स पर तगड़े ऑफर मिल रहे हैं। वहीं, अगर आप फोल्डेबल फोन खरीदना चाहते हैं, तो इस सेल में आपके लिए एक जबर्दस्त ऑफर है। यह ऑफर Tecno Phantom V Fold 2 पर दिया जा रहा है।

12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 89999 रुपये है। फोन पर 20 हजार रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन पर कंपनी 2699 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को 44,050 रुपये तक कम कर सकते हैं।

टेक्नो फैंटम V फोल्ड 2 के फीचर और स्पेसिफिकेशन टेक्नो फैंटम V फोल्ड 2 में आपको 6.42 इंच का फुल एचडी+ AMOLED आउटर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन का इनर डिस्प्ले 2K+ रेजॉलूशन के साथ आता है और इसका साइज 7.85 इंच का है। टेक्नो का यह फोल्डेबल डिवाइस 12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में डाइमेंसिटी 9000+ चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको जबर्दस्त कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 50 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर शामिल है।