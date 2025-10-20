दिवाली सेल के आखिरी दिन 6799 रुपये में मिल रहा सैमसंग का धांसू फोन, कैशबैक ऑफर भी

संक्षेप: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की दिवाली स्पेशल डील में सैमसंग गैलेक्सी M07 बेस्ट ऑफर्स के साथ मिल रहा है। आप इसे मात्र 6799 रुपये में खरीद सकते हैं। सैमसंग का यह फोन 50MP के मेन कैमरा से लैस है। फोन की बैटरी 5000mAh की है।

7 हजार रुपये से कम की रेंज में सैमसंग का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो Samsung Galaxy M07 आपके लिए तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की दिवाली स्पेशल डील में आप इसे बंपर ऑफर्स के साथ खरी सकते हैं। लॉन्च के वक्त 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 6999 रुपये थी। दिवाली स्पेशल सेल के आखिरी दिन यह फोन 6799 रुपये का मिल रहा है।

आप इस फोन को 203 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। फोन 330 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। आप इसे एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी M07 के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 720 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। सैमसंग का यह फोन 4जीबी LPDDR4x रैम और 64जीबी के eMMC 5.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट देखने को मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप दे रही है। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। फोन में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। फोन में दी गई यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।