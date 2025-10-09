12GB रैम वाला फोन फिर हुआ सस्ता, सीधे 20 हजार रुपये कम हुई कीमत, फीचर जबर्दस्त amazon diwali special deal Tecno Phantom V Fold 2 available again with rupees 20000 coupon discount, Gadgets Hindi News - Hindustan
12GB रैम वाला फोन फिर हुआ सस्ता, सीधे 20 हजार रुपये कम हुई कीमत, फीचर जबर्दस्त

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल डील में टेक्नो फैंटम V फोल्ड 2 बंपर डील में मिल रहा है। इसे आप 20 हजार रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। 

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 01:49 PM
स्टाइलिश फोल्डेबल फोन लेने की सोच रहे हैं, तो Tecno Phantom V Fold 2 आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकता है। खास बात है कि अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल डील में आप इसे एक बार फिर से भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। 12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 89999 रुपये है। ऑफर में इस फोन पर 20 हजार रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन पर 10 पर्सेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

12GB रैम वाला फोन फिर हुआ सस्ता, सीधे 20 हजार रुपये कम हुई कीमत, फीचर जबर्दस्त

आप इस फोन को 4499 रुपये के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। कंपनी इस डिवाइस पर 52,600 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

टेक्नो फैंटम V फोल्ड 2 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

टेक्नो फैंटम V फोल्ड 2 में 6.42 इंच का फुल एचडी+ AMOLED आउटर डिस्प्ले दिया गया है। 2K+ रेजॉलूशन वाला फोन का इनर डिस्प्ले 7.85 इंच का है। टेक्नो का यह फोल्डेबल डिवाइस 12जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इसमें डाइमेंसिटी 9000+ चिपसेट ऑफर कर रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको धांसू कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस लगा है।

ये भी पढ़ें:सैमसंग ने दिया तगड़ा गिफ्ट, ₹14500 से कम हुई इस 5G फोन की कीमत, कैशबैक भी

इसके अलावा फोन में कंपनी एक 50 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर भी ऑफर कर रही है। सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट दिया गया है। टेक्नो के इस फोन की बैटरी 5750mAh की है। फोन में ऑफर की जा रही यह बैटरी 70 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड HiOS 14 पर काम करता है।

इन फोन पर भी बंपर डील

Tecno Smartphones Amazon Great Indian Festival Gadgets Hindi News
