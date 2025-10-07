50MP के सेल्फी कैमरा वाला सैमसंग फोन हुआ सस्ता, लॉन्च प्राइस से 7 हजार रुपये कम हुई कीमत amazon diwali special deal samsung galaxy f55 5g is now rupees 7000 cheaper from its original launch price, Gadgets Hindi News - Hindustan
50MP के सेल्फी कैमरा वाला सैमसंग फोन हुआ सस्ता, लॉन्च प्राइस से 7 हजार रुपये कम हुई कीमत

50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा वाला सैमसंग का 5G फोन- गैलेक्सी F55 अमेजन की डील में लॉन्च प्राइस से 7 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। आप इस फोन को कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 07:39 AM
बेस्ट सेल्फी कैमरा वाला फोन तलाश रहे हैं, तो पिछले साल लॉन्च हुआ Samsung Galaxy F55 5G आपके लिए एक जबर्दस्त ऑप्शन है। खास बात है कि यह फोन अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल डील में बेस्ट ऑफर में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन पर 19999 रुपये का मिल रहा है।

ऑफर में फोन पर 1 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस फोन को 999 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

फोन 1080 x 2400 पिक्सल रेजॉलूशन वाले 6.7 इंच के सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। सैमसंग का यह फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। फोन स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 चिपसेट से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं।

इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर कर है। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

सैमसंग गैलेक्सी F55 5G ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर किया जा रहा है। दमदार साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसमें आपको डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा।

इन फोन पर भी बंपर ऑफर

