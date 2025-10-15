12GB रैम वाले सैमसंग के 5G फोन पर बंपर दिवाली डील, 11250 रुपये कम हुई कीमत, कैशबैक भी

संक्षेप: सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 7 अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल डील में बंपर डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। 20 अक्टूबर तक यह फोन 11,250 रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है।

स्टाइलिश और यूनीक स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 7 5G आपके लिए एक जबर्दस्त ऑप्शन है। फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 1,09,999 रुपये है। खास बात है कि आप इस फोन को अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल डील में बंपर डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। 20 अक्टूबर तक यह फोन 11,250 रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है।

इस डिस्काउंट के लिए आपको HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से नॉन-ईएमआई ट्रांजैक्शन करना होगा। फोन पर 3299 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। यह फोन 56050 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीदा जा सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 7 के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.9 इंच का फुल एचडी+ डाइनैमिक AMOLED 2x मेन फोल्डेबल डिस्प्ले दे रही है। इसके अलावा फोन में आपको 4.1 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किए जा रहे दोनों डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं। फोन 2600 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। आउटर डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है। फोन 12जीबी रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें आपको प्रोसेसर के तौर पर Exynos 2500 चिपसेट देखने को मिलेगा।