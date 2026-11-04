दिवाली सेल धमाका: Amazon पर 65% तक सस्ते में मिल रही हैं ऑटो-क्लीन किचन चिमनी

Amazon Diwali Sale में टॉप ब्रांड्स की किचन चिमनियों पर 65% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। मोशन सेंसर और ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी वाली इन चिमनियों को आप बैंक ऑफर्स और EMI के साथ बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं।

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नई दिल्ली: त्योहारों के इस मौसम में अगर आप अपनी रसोई को मॉडर्न और धुआं-मुक्त बनाने का सोच रहे हैं, तो आपके पास शानदार मौका है। Amazon Diwali Sale में Faber, Elica, Crompton और Hindware जैसे नामचीन ब्रांड्स की ऑटो-क्लीन किचन चिमनियों (Kitchen Chimneys) पर 65% तक की भारी छूट मिल रही है। सक्शन पावर, मोशन सेंसर और ऑटो-क्लीनिंग टेक्नोलॉजी से लैस ये चिमनियां न केवल रसोई की तेल-चिपचिपाहट से निजात दिलाएंगी, बल्कि नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स के साथ बेहद किफायती बजट में भी उपलब्ध हैं।

Chimney

Amazon Great Indian Festival Sale में Beyond Appliances की यह डक्टलेस ऑटो-क्लीन किचन चिमनी 57% तक के भारी डिस्काउंट पर मिल रही है। बिना दीवार तोड़े या डक्टिंग कराए केवल 10 मिनट में इंस्टॉल होने वाली यह चिमनी किराये के मकानों और मॉडर्न किचन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। 1500 CMH सक्शन पावर, BLDC मोटर और 5-स्टेज एडवांस फिल्ट्रेशन के साथ यह रसोई के धुएं और तेल को चुटकियों में गायब कर देती है।

Specifications सक्शन क्षमता (Suction Capacity): 1500 CMH (3-वे सक्शन) मोटर एनर्जी-एफिशिएंट BLDC मोटर (7 स्पीड कंट्रोल) साइज/चौड़ाई 60 सेमी फिल्ट्रेशन 5-स्टेज एडवांस कार्बन फिल्टर क्यों खरीदें आसान इंस्टॉलेशन (Plug & Play) किरायेदारों के लिए परफेक्ट बिजली की बचत लंबी फिल्टर लाइफ क्यों खोजें विकल्प सर्कुलेशन बेस्ड कार्बन फिल्टर को बदलना होगा

Amazon Great Indian Festival Sale में Elica की यह प्रीमियम कर्व्ड ग्लास किचन चिमनी 52% के भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। 1500 m³/hr की सुपर-पावरफुल सक्शन क्षमता, 9-स्पीड BLDC मोटर और मोशन सेंसर कंट्रोल के साथ आने वाली यह चिमनी भारतीय रसोई की भारी तलने-भूनने वाली कुकिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कंपनी इस मॉडल पर मोटर के लिए 15 साल की लंबी वारंटी और 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रही है।

Specifications चिमनी साइज 60 सेमी सक्शन क्षमता (Suction Power): 1500 m³/hr मोटर टाइप एनर्जी एफिशिएंट BLDC मोटर फिल्टर टाइप फिल्टरलेस कंट्रोल टाइप 9-स्पीड टच कंट्रोल + मोशन सेंसर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी हीट ऑटो-क्लीन क्यों खरीदें 15 साल की मोटर और 5 साल की ओवरऑल वारंटी पावरफुल सक्शन (1500 m³/hr) स्मार्ट मोशन सेंसर व 9-स्पीड कंट्रोल बिजली की भारी बचत नो-फिल्टर झंझट (फिल्टरलेस) क्यों खोजें विकल्प डक्टिंग अनिवार्य (Maximum Output के लिए) इंस्टॉलेशन चार्ज

Amazon Great Indian Festival Sale में Faber की यह वॉल-माउंटेड ऑटो-क्लीन चिमनी 62% के भारी डिस्काउंट पर मिल रही है। 1200 m³/hr सक्शन पावर, मोशन जेस्चर कंट्रोल और फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी से लैस यह मॉडल अमेजन पर नंबर-1 बेस्ट सेलर है। बजट फ्रेंडली रेंज में यह 2 से 4 बर्नर वाले चूल्हों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है।

Specifications चिमनी साइज 60 सेमी सक्शन क्षमता (Suction Power): 1200 m³/hr कंट्रोल सिस्टम टच कंट्रोल + मोशन जेस्चर सेंसर (3-स्पीड सेटिंग्स) ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी ऑटो-क्लीन विथ ऑयल कलेक्टर ट्रे लाइटिंग 1 LED लैंप क्यों खरीदें Faber जैसे नामचीन ब्रांड इजी जेस्चर कंट्रोल फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन ब्रांड ट्रस्ट और वारंटी क्यों खोजें विकल्प मोटर वेरिएंट थोड़ा महंगा नॉइज़ लेवल (59 dB)

Amazon Great Indian Festival Sale में Glen की यह पिरामिड शेप वॉल-माउंटेड किचन चिमनी 54% की तगड़ी छूट पर मिल रही है। ₹6,000 से भी कम बजट में आने वाली यह चिमनी SS बैफल फिल्टर, 1000 m³/hr सक्शन पावर और मजबूत मेटल बॉडी के साथ छोटे व मध्यम आकार के भारतीय किचन के लिए एक बहुत ही किफायती विकल्प है।

Specifications डिजाइन व साइज: पिरामिड शेप, 60 सेमी सक्शन क्षमता (Suction Power): 1000 m³/hr लाइटिंग ब्राइट LED लाइट सुरक्षा फीचर थर्मल ओवरलोड प्रोटैक्टर वारंटी: 7 साल की मोटर वारंटी + 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खरीदें लो-बजट खरीदारों के लिए बेस्ट डील बनाता है। मजबूत बैफल फिल्टर मोटर सुरक्षा 7 साल की लंबी मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प ऑटो-क्लीन की कमी बेसिक पुश बटन

Amazon Great Indian Festival Sale में Crompton की यह फ्लैगशिप स्लैंट (Slant) किचन चिमनी 61% के भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध है। 1800 m³/hr की क्लास-लीडिंग सक्शन पावर, 9-स्पीड इनवर्टर BLDC मोटर और इंटेलिजेंट ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी से लैस यह चिमनी 3 से 5 बर्नर वाले बड़े कुकटॉप्स और तड़के वाली हैवी इंडियन कुकिंग के लिए अल्ट्रा-प्रीमियम चॉइस है।

Specifications डिजाइन व साइज: 90 सेमी स्लैंटChimney सक्शन क्षमता (Suction Power): 1800 m³/hr मोटर ब्रशलेस DC (BLDC) मोटर फिल्टर टाइप फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी कंट्रोल टाइप 9-स्पीड टच कंट्रोल + मोशन जेस्चर सेंसर क्यों खरीदें सुपर-पावरफुल 1800 m³/hr सक्शन आधुनिक स्लैंट डिजाइन अत्यंत शांत व ऊर्जा-दक्ष (46dB BLDC Motor) 9-स्पीड मोशन सेंसर 10 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम प्राइस टैग बड़े साइज का स्पेस

Amazon Great Indian Festival Sale में Elica की यह 90cm T-शेप ऑटो-क्लीन किचन चिमनी 51% के डिस्काउंट पर मिल रही है। 1600 m³/hr की हैवी सक्शन कैपेसिटी, फुल ग्रिल डिजाइन, RPM डिस्प्ले के साथ 9-स्पीड BLDC मोटर और मोशन सेंसर जैसी तकनीकों से लैस यह चिमनी बड़े किचन (3 से 5 बर्नर वाले गैस स्टोव) और हैवी इंडियन कुकिंग के लिए बेहतरीन ऑप्शन है।

Specifications चिमनी साइज 90 सेमी सक्शन क्षमता (Suction Power) 1600 m³/hr मोटर टाइप: इनवर्टर BLDC मोटर फिल्टर टाइप फुल ग्रिल के साथ फिल्टरलेस कंट्रोल टाइप RPM डिस्प्ले के साथ 9-स्पीड टच कंट्रोल + मोशन जेस्चर सेंसर नॉइज़ लेवल (Noise Level) 48 dB क्यों खरीदें विशाल सक्शन और कवरेज स्मार्ट RPM डिस्प्ले 15 साल की मोटर वारंटी फुल ग्रिल व फिल्टरलेस डिजाइन क्यों खोजें विकल्प स्पेस की जरूरत डक्टिंग अनिवार्य

Amazon Great Indian Festival Sale में Wonderchef की यह प्रीमियम स्लैंट ऑटो-क्लीन किचन चिमनी 54% के डिस्काउंट पर मिल रही है। इंडस्ट्री-लीडिंग 2000 m³/hr सक्शन कैपेसिटी, इनवर्टर BLDC मोटर और स्मार्ट मोशन सेंसर से लैस यह चिमनी भारी फ्राइंग, ग्रिलिंग और तीखे भारतीय तड़के के धुएं को चुटकियों में सोख लेती है।

Specifications चिमनी टाइप व साइज: स्लैंट (Slant) डिजाइन, 60 सेमी सक्शन क्षमता (Suction Power): 2000 m³/hr मोटर: इनवर्टर BLDC मोटर स्पीड लेवल्स 9 स्पीड सेटिंग्स + क्लियर LCD डिजिटल डिस्प्ले लाइटिंग ब्राइट ड्यूल LED लैंप्स क्यों खरीदें मास्टर सक्शन पावर (2000 m³/hr) हेडरूम-फ्रेंडली स्लैंट डिज़ाइन 15 साल की लंबी वारंटी ऊर्जा-दक्ष व कम शोर क्यों खोजें विकल्प डक्टिंग पाइप की आवश्यकता 60cm चौड़ाई

FAQ 1: चिमनी खरीदते समय AC मोटर और BLDC मोटर में से कौन सा बेहतर विकल्प है? उत्तर: BLDC (Brushless DC) मोटर ज्यादा बेहतर होती है। यह conventional AC मोटर की तुलना में 50% तक कम बिजली की खपत करती है, काम करते समय शोर (Noise) बहुत कम करती है और इसकी लाइफ व वारंटी (10 से 15 साल) काफी लंबी होती है।

FAQ 2: डक्टेड (Ducted) और डक्टलेस (Ductless) चिमनी में क्या अंतर है? उत्तर: डक्टेड चिमनी रसोई के धुएं और तेल को पाइप के जरिए सीधे घर से बाहर निकालती है (इसके लिए दीवार में छेद की जरूरत होती है)। वहीं, डक्टलेस चिमनी (जैसे Beyond Appliances Cube) बिना किसी दीवार कोर-कटिंग या पाइप के, कार्बन फिल्टर के जरिए धुएं को साफ करके ताजी हवा रसोई में वापस सर्कुलेट करती है, जो किरायेदार (Rented Homes) के लिए बेस्ट होती है।

FAQ 3: भारतीय रसोई के लिए चिमनी की सक्शन कैपेसिटी (Suction Capacity) कितनी होनी चाहिए? उत्तर: भारतीय कुकिंग में तेल, तड़के और मसालों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसलिए 2 से 4 बर्नर वाले स्टोव के लिए कम से कम 1000 m³/hr से 1500 m³/hr सक्शन पावर वाली चिमनी चुननी चाहिए। अगर आप हैवी फ्राइंग या ग्रिलिंग ज्यादा करते हैं, तो 1600 m³/hr से 2000 m³/hr कैपेसिटी वाली चिमनी सबसे बेस्ट रहती है।

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