लूट सको तो लूट लो: Amazon Diwali Sale में 70% सस्ते हुए Headphones, हाथ से न छूट जाए यह मौका!

Amazon Diwali Sale 2026: अमेजन दिवाली सेल में बड़े ब्रांड्स के प्रीमियम हेडफोन्स की कीमतों में 70% तक की भारी गिरावट आई है। बंपर डिस्काउंट के साथ बैंक कार्ड्स पर 10% इंस्टेंट छूट और No Cost EMI जैसी डील्स का फायदा उठाकर आप आधे दाम में बेस्ट हेडफोन खरीद सकते हैं।

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अगर आप इस दिवाली अपने गानों और गेमिंग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नया हेडफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही मौका है। Amazon Diwali Sale में प्रीमियम वायरलेस, नॉइज़-कैंसलिंग (ANC) और गेमिंग Headphones पर 70% तक की भारी छूट दी जा रही है।

Headphones

Sony, JBL, Sennheiser, bAAt और Noise जैसे बड़े ब्रांड्स के टॉप-सेलिंग मॉडल्स अब अपनी सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। इस बंपर डिस्काउंट के साथ-साथ बैंक क्रेडिट कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और No Cost EMI जैसी शानदार डील्स भी मिल रही हैं। आइए जानते हैं Amazon Sale में मिल रही टॉप 5 हेडफोन डील्स के बारे में...

Sony WH-1000XM5 प्रीमियम वायरलेस ओवर-ईयर हेडफ़ोन है, जो इंडस्ट्री-लीडिंग एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन (ANC) और क्रिस्टल-क्लियर साउंड क्वालिटी प्रदान करता है। इसमें 8 माइक्रोफोन्स और डुअल प्रोसेसर्स (Integrated Processor V1 और QN1) दिए गए हैं, जो आसपास के शोर को पूरी तरह से ब्लॉक करते हैं। AI-बेस्ड नॉइज़ रिडक्शन और 4 बीमफॉर्मिंग माइक्स की बदौलत यह कॉलिंग के लिए भी शानदार अनुभव देता है।

Specifications प्रोसेसर: Integrated Processor V1 + HD Noise Cancelling Processor QN1 नॉइज़ कैंसिलेशन: Auto NC Optimizer with 8 Microphones बैटरी लाइफ: Up to 30 Hours चार्जिंग: USB Type-C कनेक्टिविटी: Bluetooth 5.2, LDAC, SBC, AAC Support, Multipoint Pairing वजन 250 Grams क्यों खरीदें 8 माइक्स और ऑटो NC ऑप्टिमाइज़र ANC ऑन रहने पर 30 घंटे और ANC ऑफ रहने पर 40 घंटे तक का प्लेटाइम सिर्फ 3 मिनट की चार्जिंग में 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप AI-आधारित 4 बीमफॉर्मिंग माइक्रोफोन्स क्यों खोजें विकल्प फोल्डेबल डिज़ाइन नहीं वॉटर रेजिस्टन्स की कमी

Samsung Galaxy Buds4 Pro (White) फ्लैगशिप TWS इन-ईयर वायरलेस ईयरबड्स हैं, जो प्रीमियम मेटैलिक ब्लेड डिज़ाइन और एडवांस Galaxy AI फीचर्स के साथ आते हैं। इनमें 24-बिट Hi-Fi ऑडियो, प्लानर ट्वीटर और वोफर से लैस 2-वे स्पीकर सिस्टम, अडैप्टिव ANC 2.0 और 360-ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। यह real-time Live Translation, Head Gesture जेस्चर कंट्रोल और IP57 वाटर व डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आते हैं।

Specifications फॉर्म फैक्टर: In-Ear (New Blade Design with Soft Silicone Tips) ड्राइवर सिस्टम: Enhanced 2-Way Speaker ऑडियो कोडेक सपोर्ट: 24-bit / 96kHz Hi-Fi Audio, 360 Audio with Head Tracking नॉइज़ कैंसिलेशन: Adaptive Active Noise Cancellation वारंटी 1 Year क्यों खरीदें Hi-Fi 24-बिट ऑडियो सिस्टम अडैप्टिव ANC 2.0 और EQ 2.0 Galaxy AI लाइव ट्रांसलेश हैंड्स-फ्री हेड जेस्चर क्यों खोजें विकल्प गैलेक्सी इकोसिस्टम पर निर्भरता हाई-एंड प्राइस रेंज

Marshall Major V एक प्रीमियम ऑन-ईयर वायरलेस हेडफोन है जो अपने आइकॉनिक विंटेज डिजाइन और सिग्नेचर साउंड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसमें 100+ घंटे का मैराथन बैटरी प्लेबैक, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, कस्टमाइज़ेबल M-बटन और फोल्डेबल डिजाइन मिलता है। यह उन म्यूजिक लवर्स के लिए सही है जो लंबी ट्रैवलिंग के दौरान बार-बार चार्ज करने के झंझट से बचना चाहते हैं।

Specifications ड्राइवर आकार व प्रतिबाधा 40mm Dynamic Drivers (32 Ohms) बैटरी लाइफ: 100+ Hours Playtime चार्जिंग तकनीक: USB-C Quick Charge & Wireless Charging Support कनेक्टिविटी: Bluetooth 5.3 (LE Audio Ready), 3.5mm Audio Cable वारंटी Manufacturer Warranty क्यों खरीदें 100+ घंटे का प्लेबैक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट कस्टमाइज़ेबल M-बटन क्लासिक और फोल्डेबल डिजाइन क्यों खोजें विकल्प ANC (Active Noise Cancellation) की अनुपस्थिति ऑन-ईयर फॉर्म फैक्टर

Sony WH-CH720N (Blue) एक लाइटवेट ओवर-ईयर वायरलेस हेडफ़ोन है। इसमें Sony का Integrated Processor V1 और Dual Noise Sensor तकनीक मिलती है जो बाहरी शोर को ब्लॉक करती है। केवल 192 ग्राम वजन के कारण इसे लंबे समय तक पहनना आसान है। यह 35 घंटे का प्लेबैक, DSEE ऑडियो एन्हांसमेंट और मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

Specifications प्रोसेसर: Integrated Processor V1 + Dual Noise Sensor बैटरी लाइफ: Up to 35 Hours चार्जिंग: Quick Charge कनेक्टिविटी: Bluetooth 5.2, Multipoint Pairing, 3.5mm Audio Cable क्यों खरीदें Integrated Processor V1 35 घंटे की बैटरी 3 मिनट की चार्जिंग पर 1 घंटे का इस्तेमाल मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प पूरी बॉडी प्लास्टिक से बनी है। इनवर्ड फोल्डिंग नहीं:

Sennheiser Momentum 4 Wireless (Black/Copper Special Edition) जर्मन इंजीनियरिंग के साथ निर्मित एक फ्लैगशिप ओवर-ईयर वायरलेस हेडफोन है। यह ऑडियोफाइल-ग्रेड 42mm ट्रांसड्यूसर सिस्टम की बदौलत क्रिस्टल-क्लियर सिग्नेचर साउंड देता है। इसमें 60 घंटे की क्लास-लीडिंग बैटरी लाइफ, अडैप्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन (ANC), ट्रांसपेरेंसी मोड और 4 डिजिटल बीमफॉर्मिंग माइक्रोफोन्स का सपोर्ट मिलता है।

Specifications फॉर्म फैक्टर: Over-Ear (Lightweight Padded Design) ड्राइवर: Audiophile-inspired 42mm Transducer System बैटरी लाइफ: Up to 60 Hours कनेक्टिविटी: Bluetooth 5.2, aptX Adaptive, Multipoint Pairing, 3.5mm Detachable Cable वारंटी: 2 Year Manufacturer Warranty क्यों खरीदें 60 घंटे का विशाल बैटरी बैकअप ऑडियोफाइल-ग्रेड 42mm ट्रांसड्यूसर: 4 डिजिटल बीमफॉर्मिंग माइक्स स्मार्ट कंट्रोल ऐप व कस्टमाइज़ेशन क्यों खोजें विकल्प फोल्डेबल बॉडी नहीं प्रीमियम प्राइस टैग

soundcore by Anker Q20i (Black) एक बजट-फ्रेंडली हाइब्रिड एक्टिव नॉइज़ कैंसलिंग ओवर-ईयर वायरलेस हेडफ़ोन है। इसमें 4 माइक्रोफोन्स का हाइब्रिड ANC सिस्टम दिया गया है जो बाहरी शोर को 90% तक कम कर देता है। इसमें 40mm डायनामिक ड्राइवर्स, BassUp तकनीक, 40 घंटे की ANC बैटरी लाइफ, ब्लूटूथ 5.0 डुअल पेयरिंग और soundcore ऐप के जरिए 22 preset EQ कस्टमाइज़ेशन की सुविधा मिलती है।

Specifications ड्राइवर: 40mm Dynamic Drivers नॉइज़ कैंसिलेशन: Hybrid Active Noise Cancellation बैटरी लाइफ : 40 Hours चार्जिंग: USB-C कनेक्टिविटी: Bluetooth 5.0 (Dual-Connection), 3.5mm AUX Cable Support वारंटी: 1 Year Warranty क्यों खरीदें हाइब्रिड Active Noise Cancelling 40-60 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ 5-मिनट क्विक चार्ज डुअल डिवाइस कनेक्शन क्यों खोजें विकल्प प्लास्टिक बिल्ड माइक क्वालिटी सीमित

Q1. Soundcore Q20i में BassUp टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? उत्तर: BassUp टेक्नोलॉजी साउंडकोर का एक इन-हाउस एल्गोरिथम है जो गानों में मौजूद लो-फ्रिक्वेंसी (Low-frequency) बेस को रियल-टाइम में एनालाइज करके तुरंत बूस्ट करता है। इससे बिना ऑडियो में डिस्टर्बेंस आए आपको बेहद गहरा और दमदार बेस (Deep & Punchy Bass) अनुभव होता है।

Q2. क्या Soundcore ऐप के जरिए साउंड सेटिंग्स (EQ) को अपनी पसंद के अनुसार बदला जा सकता है? उत्तर: जी हां, आप अपने स्मार्टफोन में soundcore App डाउनलोड करके इसमें दिए गए 22 अलग-अलग EQ प्रेसेट्स (Presets) में से चुन सकते हैं या फिर मैनुअली अपने हिसाब से कस्टम इक्वलाइज़र सेट कर सकते हैं।

Q3. क्या AUX केबल (Wired Mode) से कनेक्ट करने पर Hi-Res ऑडियो का सपोर्ट मिलता है? उत्तर: जी हां, जब आप इस हेडफ़ोन को 3.5mm AUX केबल के जरिए किसी डिवाइस से जोड़ते हैं, तो यह Hi-Res Audio प्रमाणित ऑडियो डिलीवर करता है, जिससे गानों के छोटे-से-छोटा और बारीक म्यूजिकल डिटेल भी स्पष्ट सुनाई देता है।

उत्तर: जी हां, जब आप इस हेडफ़ोन को 3.5mm AUX केबल के जरिए किसी डिवाइस से जोड़ते हैं, तो यह Hi-Res Audio प्रमाणित ऑडियो डिलीवर करता है, जिससे गानों के छोटे-से-छोटा और बारीक म्यूजिकल डिटेल भी स्पष्ट सुनाई देता है।

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