टॉप ब्रांड के मिक्सर ग्राइंडर, खड़े मसालों को बना देगा चूरमा, अमेजन से सस्ते में करें खरीदारी
अमेजन ने मिक्सर ग्राइंडर पर बंपर ऑफर निकाला है, जिस पर 50 से 70 फीसद तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
मिक्सर ग्राइंडर किचन का सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बन चुका है। चाहे आप सुबह का नाश्ता बना रहे हों, शाम की चाय के लिए चटनी पीस रहे हों या किसी खास मौके के लिए मसाले तैयार कर रहे हों, एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर हर काम को आसान बना देता है। ऐसे में हम आपकी सुविधा के लिए अमेजन पर मौजूद हाई परफॉर्मेंस, पावरफुल मोटर मोटर वाले मिक्सर ग्रांइडर की लिस्ट लेकर आएँ हैं, जिसे आप सस्ते में खरीद सकते हैं।
1. Philips HL7756/01 750 Watt Mixer Grinder
इसका 750 वॉट का 100% कॉपर मोटर, एडवांस्ड वेंटिलेशन सिस्टम, और सुपरफास्ट ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी इसे एक पावरफुल परफॉर्मर बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील जार्स और एयर टाइट जार लिड्स इसे टिकाऊ और सुविधाजनक भी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मसाले, दाल या हार्ड इंग्रेडिएंट्स तक का आसान ग्राइंडिंग
एडवांस्ड एयर वेंटिलेशन सिस्टम
मिनटों में पीसने की क्षमता
3 स्टेनलेस स्टील जार
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी आवाज़ ज्यादा होती है
बीच-बीच में ठंडा होने दें
डिशवॉशर सेफ नहीं
2. Maharaja Whiteline Gala Happiness Juicer Mixer Grinder With 2 Jars | Long Lasting Performance With 450 Watts| Food Grade Safe | High Grade Mesh For Efficient Juicing | 2 Year Warranty (White)
यह 450 वॉट की दमदार मोटर के साथ यह मॉडर्न डिजाइन में आता है, जो यूज़ में आसान और पोर्टेबल है। इसमें 2 जार्स दिये गये हैं। यह एक जूसर जार और एक मल्टीपर्पज जार, जो आपकी ग्राइंडिंग और जूसिंग दोनों जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके फूड ग्रेड सेफ मटेरियल के कारण जूसिंग बहुत एफिशिएंट होती है, जिससे रस ज्यादा निकले और स्वच्छता बनी रहे।
Specifications
क्यों खरीदें
450 वॉट की पावरफुल मोटर
जूसिंग और ग्राइंडिंग दोनों के लिए
फूड ग्रेड सेफ मटेरियल
बेहतर और एफिशिएंट जूसिंग
3 स्पीड कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
450W मोटर थोड़ा कम पावरफुल
डिशवॉशर सेफ नहीं
ज्यादा वैरायटी वाले किचन कामों के लिए सीमित
3. Wipro Elato FMG209 800 Watt Mixer Grinder with 4 Jars,Heavy Duty 100% Copper Ball Bearing Motor with 5 Year Warranty,Superfast Grinding,Clip Lids - Hands Free use, 4 Jars Mixer Grinder 800 Watt,Black
यह 800 वॉट की पावरफुल और हैवी ड्यूटी मिक्सर ग्राइंडर है। इसमें सुपरफास्ट और एफिशिएंट ग्राइंडिंग का एक्सपीरिएंस मिलता है। इसमें 4 जार्स मिलते हैं। इसमें 1.2 लीटर का जूसर जार मिलता है। इसके क्लिप लिड्स और हैंड्स-फ्री ऑपरेशन की वजह से यूज़ करना बेहद आरामदायक है। साथ ही इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन है जो सेफ्टी के लिहाज से ज़रूरी है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबे समय तक टिकाऊ और पावरफुल
कम समय में बेहतर ग्राइंडिंग
हैंड्स-फ्री क्लिप लिड्स
ओवरलोड प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
डिशवॉशर सेफ नहीं
थोड़ा भारी वजन
डिजिटल कंट्रोल नहीं
4. SURYA ROSHNI Power Plus Juicer Mixer Grinder, 1000W, 22000 RPM, 3 Speed Settings with Pulse, Double Ball Bearing Motor, 100 Min Run Time
यह 1000W एक हाई पावर वाला मिक्सर ग्राइंडर है, जो 1000 वाट की कॉपर मोटर के साथ आता है। इसमें डबल बॉल बेयरिंग टेक्नोलॉजी लगी है, जो इसे मजबूत, टिकाऊ और लंबे समय तक बिना रुके चलने वाला बनाती है। यह 22000 RPM की स्पीड से ग्राइंडिंग, जूसिंग और मिक्सिंग करता है, जो आपकी किचन के हर काम को सुपरफास्ट और आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
1000W पावरफुल कॉपर मोटर
22000 RPM स्पीड
3 स्पीड कंट्रोल + पल्स फंक्शन
डबल बॉल बेयरिंग मोटर
एडवांस्ड फिल्टर सिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
वजन थोड़ा ज्यादा
कीमत थोड़ा ज्यादा लग सकती है
डिजिटल कंट्रोल नहीं
5. PHILIPS Mixer Grinder + Food Processor, 3-in-1 750 Watt (Mixer Grinder for home + Juicer + Food Processor) 4 Jar, (HL7707/01)
इसमें मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, जूसिंग और फूड प्रोसेसिंग की सुविधा मिलती है। यह 750W मोटर के साथ आता है। यह एक ऑल-इन-वन किचन अप्लायंस है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद ग्राइंडिंग और फास्ट प्रोसेसिंग
3 इन 1 फंक्शन
4 लीक प्रूफ जार
बेहतर कंट्रोल और फाइन ब्लेंडिंग
सुरक्षित और स्टेबल ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
कॉम्पैक्ट डिजाइन
कम जगह में फिट होने वाला मॉड्यूलर सेटअप
शोर थोड़ा ज्यादा हो सकता है
6. NutriPro Juicer Mixer Grinder - Smoothie Maker - 500 Watts (2 Jars & 1 Blade, Silver) - 2 Year Warranty
यह एक कॉम्पैक्ट, बजट-फ्रेंडली और पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर है, जो स्मूदी, जूस और ड्राई ग्राइंडिंग के साथ आता है। यह 500W कॉपर मोटर के साथ आता है और स्मूथ ब्लेंडिंग से लेकर चटनी तक सब कुछ मिनटों में तैयार कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूदी, जूस और मसाला ग्राइंडिंग के लिए हाई परफॉर्मेंस
जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर
स्मूदी या प्रोटीन शेक्स के लिए ऑन-द-गो सुविधा
शांत और स्मूद परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
हेवी-ड्यूटी ग्राइंडिंग
जार साइज छोटा है
7. Qlect Portable Blender Electric Juicers Fruit Mixers USB Rechargeable Smoothie Mini Personal Juicer 6 Blades 3Gears With 1500 Mah Rechargeable Battery-Smoothie Blender
यह एक पोर्टेबल ब्लेंडर है, जो स्मार्ट और स्टाइलिश लुक में आता है, जो आपको कहीं भी, कभी भी फ्रेश जूस या स्मूदी बनाने की आजादी देता है। 1500mAh की रिचार्जेबल बैटरी और 6 स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स के साथ, यह सिर्फ 30 सेकंड में फल, कॉफी या प्रोटीन शेक तैयार कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
22,000 RPM स्पीड के साथ तेज ब्लेंडिंग
6 ब्लेड डिजाइन
पोर्टेबल और हल्का
मैग्नेटिक इंडक्शन लॉक
क्यों खोजें विकल्प
डिशवॉशर सेफ नहीं
हार्ड वेजिटेबल और आइस के लिए उपयुक्त नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।