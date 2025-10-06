टॉप ब्रांड के मिक्सर ग्राइंडर, खड़े मसालों को बना देगा चूरमा, अमेजन से सस्ते में करें खरीदारी

अमेजन ने मिक्सर ग्राइंडर पर बंपर ऑफर निकाला है, जिस पर 50 से 70 फीसद तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

मिक्सर ग्राइंडर किचन का सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बन चुका है। चाहे आप सुबह का नाश्ता बना रहे हों, शाम की चाय के लिए चटनी पीस रहे हों या किसी खास मौके के लिए मसाले तैयार कर रहे हों, एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर हर काम को आसान बना देता है। ऐसे में हम आपकी सुविधा के लिए अमेजन पर मौजूद हाई परफॉर्मेंस, पावरफुल मोटर मोटर वाले मिक्सर ग्रांइडर की लिस्ट लेकर आएँ हैं, जिसे आप सस्ते में खरीद सकते हैं।

इसका 750 वॉट का 100% कॉपर मोटर, एडवांस्ड वेंटिलेशन सिस्टम, और सुपरफास्ट ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी इसे एक पावरफुल परफॉर्मर बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील जार्स और एयर टाइट जार लिड्स इसे टिकाऊ और सुविधाजनक भी बनाते हैं।

Specifications मोटर पावर 750 वॉट जार्स की संख्या 3 बॉडी मटेरियल ABS ब्लेड मटेरियल स्टेनलेस स्टील क्यों खरीदें मसाले, दाल या हार्ड इंग्रेडिएंट्स तक का आसान ग्राइंडिंग एडवांस्ड एयर वेंटिलेशन सिस्टम मिनटों में पीसने की क्षमता 3 स्टेनलेस स्टील जार क्यों खोजें विकल्प थोड़ी आवाज़ ज्यादा होती है बीच-बीच में ठंडा होने दें डिशवॉशर सेफ नहीं

यह 450 वॉट की दमदार मोटर के साथ यह मॉडर्न डिजाइन में आता है, जो यूज़ में आसान और पोर्टेबल है। इसमें 2 जार्स दिये गये हैं। यह एक जूसर जार और एक मल्टीपर्पज जार, जो आपकी ग्राइंडिंग और जूसिंग दोनों जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके फूड ग्रेड सेफ मटेरियल के कारण जूसिंग बहुत एफिशिएंट होती है, जिससे रस ज्यादा निकले और स्वच्छता बनी रहे।

Specifications मोटर पावर 450 वॉट जार्स 2 ब्लेड मटेरियल स्टेनलेस स्टील स्पीड कंट्रोल 3 स्पीड नॉब वोल्टेज 220 वोल्ट क्यों खरीदें 450 वॉट की पावरफुल मोटर जूसिंग और ग्राइंडिंग दोनों के लिए फूड ग्रेड सेफ मटेरियल बेहतर और एफिशिएंट जूसिंग 3 स्पीड कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प 450W मोटर थोड़ा कम पावरफुल डिशवॉशर सेफ नहीं ज्यादा वैरायटी वाले किचन कामों के लिए सीमित

यह 800 वॉट की पावरफुल और हैवी ड्यूटी मिक्सर ग्राइंडर है। इसमें सुपरफास्ट और एफिशिएंट ग्राइंडिंग का एक्सपीरिएंस मिलता है। इसमें 4 जार्स मिलते हैं। इसमें 1.2 लीटर का जूसर जार मिलता है। इसके क्लिप लिड्स और हैंड्स-फ्री ऑपरेशन की वजह से यूज़ करना बेहद आरामदायक है। साथ ही इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन है जो सेफ्टी के लिहाज से ज़रूरी है।

Specifications मोटर पावर 800 वाट जार्स 4 मोटर टाइप 100% कॉपर बॉल बेयरिंग स्पीड कंट्रोल नॉब कंट्रोल वोल्टेज 230 वोल्ट क्यों खरीदें लंबे समय तक टिकाऊ और पावरफुल कम समय में बेहतर ग्राइंडिंग हैंड्स-फ्री क्लिप लिड्स ओवरलोड प्रोटेक्शन क्यों खोजें विकल्प डिशवॉशर सेफ नहीं थोड़ा भारी वजन डिजिटल कंट्रोल नहीं

यह 1000W एक हाई पावर वाला मिक्सर ग्राइंडर है, जो 1000 वाट की कॉपर मोटर के साथ आता है। इसमें डबल बॉल बेयरिंग टेक्नोलॉजी लगी है, जो इसे मजबूत, टिकाऊ और लंबे समय तक बिना रुके चलने वाला बनाती है। यह 22000 RPM की स्पीड से ग्राइंडिंग, जूसिंग और मिक्सिंग करता है, जो आपकी किचन के हर काम को सुपरफास्ट और आसान बनाता है।

Specifications मोटर पावर 1000 वाट स्पीड 3 स्पीड + पल्स फंक्शन स्पीड RPM 22000 जार कैपेसिटी 2.75 लीटर वोल्टेज 230 वोल्ट क्यों खरीदें 1000W पावरफुल कॉपर मोटर 22000 RPM स्पीड 3 स्पीड कंट्रोल + पल्स फंक्शन डबल बॉल बेयरिंग मोटर एडवांस्ड फिल्टर सिस्टम क्यों खोजें विकल्प वजन थोड़ा ज्यादा कीमत थोड़ा ज्यादा लग सकती है डिजिटल कंट्रोल नहीं

इसमें मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, जूसिंग और फूड प्रोसेसिंग की सुविधा मिलती है। यह 750W मोटर के साथ आता है। यह एक ऑल-इन-वन किचन अप्लायंस है।

Specifications पावर 750W बॉडी मटेरियल ABS Plastic वजन 5.4 kg वारंटी 5 साल क्यों खरीदें स्मूद ग्राइंडिंग और फास्ट प्रोसेसिंग 3 इन 1 फंक्शन 4 लीक प्रूफ जार बेहतर कंट्रोल और फाइन ब्लेंडिंग सुरक्षित और स्टेबल ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प कॉम्पैक्ट डिजाइन कम जगह में फिट होने वाला मॉड्यूलर सेटअप शोर थोड़ा ज्यादा हो सकता है

यह एक कॉम्पैक्ट, बजट-फ्रेंडली और पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर है, जो स्मूदी, जूस और ड्राई ग्राइंडिंग के साथ आता है। यह 500W कॉपर मोटर के साथ आता है और स्मूथ ब्लेंडिंग से लेकर चटनी तक सब कुछ मिनटों में तैयार कर देता है।

Specifications पावर 500W जार की संख्या 2 स्पीड सेटिंग्स 2 क्षमता 300 ml वजन 1.65 kg वारंटी 2 साल क्यों खरीदें स्मूदी, जूस और मसाला ग्राइंडिंग के लिए हाई परफॉर्मेंस जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर स्मूदी या प्रोटीन शेक्स के लिए ऑन-द-गो सुविधा शांत और स्मूद परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प हेवी-ड्यूटी ग्राइंडिंग जार साइज छोटा है

यह एक पोर्टेबल ब्लेंडर है, जो स्मार्ट और स्टाइलिश लुक में आता है, जो आपको कहीं भी, कभी भी फ्रेश जूस या स्मूदी बनाने की आजादी देता है। 1500mAh की रिचार्जेबल बैटरी और 6 स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स के साथ, यह सिर्फ 30 सेकंड में फल, कॉफी या प्रोटीन शेक तैयार कर देता है।

Specifications क्षमता 500ml बैटरी 1500mAh मोटर पावर 45W ब्लेड्स 6 स्पीड लेवल 3 वजन 350g क्यों खरीदें 22,000 RPM स्पीड के साथ तेज ब्लेंडिंग 6 ब्लेड डिजाइन पोर्टेबल और हल्का मैग्नेटिक इंडक्शन लॉक क्यों खोजें विकल्प डिशवॉशर सेफ नहीं हार्ड वेजिटेबल और आइस के लिए उपयुक्त नहीं

