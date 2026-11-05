Amazon Diwali Sale: रेफ्रिजरेटर पर बंपर छूट का धमाका! LG और Samsung के डबल डोर फ्रिज पर मिल रही भारी बचत

Amazon Diwali Sale में LG, Samsung और Whirlpool के सिंगल, डबल डोर और कंवर्टिबल रेफ्रिजरेटर्स पर 55% तक की तगड़ी छूट मिल रही है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और इनवर्टर कंप्रेसर वाले इन फ्रिज पर बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI के कई ऑफर्स उपलब्ध हैं।

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नई दिल्ली: दिवाली के इस फेस्टिव सीजन में अगर आप अपने किचन के लिए नया रेफ्रिजरेटर खरीदने या पुराने फ्रिज को अपग्रेड करने का मन बना रहे हैं, तो आपके पास बचत करने का सबसे बड़ा मौका है। Amazon Diwali Sale में LG, Samsung, Whirlpool, Godrej और Haier जैसे दिग्गज ब्रांड्स के सिंगल डोर, डबल डोर और प्रीमियम साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर्स पर 55% तक की तगड़ी छूट दी जा रही है। इनवर्टर कंप्रेसर, कंवर्टिबल कूलिंग मोड्स और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाले इन मॉडल्स पर भारी एक्सचेंज बोनस, नो-कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट का भी लाभ उठाया जा सकता है।

Double door fridge

Amazon Great Indian Festival Sale में LG का यह विशाल 650 लीटर क्षमता वाला Side by Side Refrigerator (GL-B257HDS3) 38% की भारी छूट पर ₹79,990 में उपलब्ध है। Smart Inverter Compressor, Door Cooling+ तकनीक और Express Freeze फीचर्स से लैस यह 3-स्टार कंवर्टिबल फ्रिज बड़े परिवारों के लिए किचन में स्टाइल के साथ बेहतरीन कूलिंग और ताजगी सुनिश्चित करता है।

Specifications क्षमता व प्रकार 650 लीटर नेट क्षमता एनर्जी रेटिंग 3 स्टार कंप्रेसर स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर कूलिंग टेक्नोलॉजी Door Cooling+ और Multi-Air Flow क्यों खरीदें विशाल 650L स्टोरेज स्पेस Door Cooling+ टेक्नोलॉजी कंवर्टिबल स्टोरेज साइलेंट और एफिशिएंट परफॉर्मेंस प्रीमियम डैजल स्टील लुक क्यों खोजें विकल्प बड़ा साइज 3-स्टार एनर्जी रेटिंग

Amazon Great Indian Festival Sale में Bosch का यह 302 लीटर क्षमता वाला MaxFlex Triple Door Refrigerator 33% डिस्काउंट के साथ ₹39,990 में उपलब्ध है। 8-इन-1 कंवर्टिबल मोड्स, 57L एक्स्ट्रा कंवर्टिबल ज़ोन, वीटाफ्रेश (VitaFresh) टेक्नोलॉजी और 18 घंटे के Cool Extend पावर कट बैकअप के साथ आने वाला यह 3-स्टार फ्रिज मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक स्मार्ट चॉइस है।

Specifications क्षमता व प्रकार 302 लीटर, फ्रॉस्ट-फ्री ट्रिपल डोर कंवर्टिबल ज़ोन 57L एक्स्ट्रा कंवर्टिबल मिडिल कॉम्पार्टमेन्ट कंप्रेसर Vario Inverter कंप्रेसर फ्रेशनेस व कूलिंग VitaFresh टेक्नोलॉजी बॉडी व डिजाइन 3 डोर लेआउट, क्लोज्ड बैक डिजाइन क्यों खरीदें 8-इन-1 MaxFlex फ्लेक्सिबिलिटी 18 घंटे कूल एक्सटेंड बैकअप गंदगी व गंध से मुक्ति इनवर्टर कंप्रेसर बहुत ही शांत तरीके से चलता है VitaFresh 10-डे Freshness क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार रेटिंग टच डिस्प्ले की कमी

Amazon Great Indian Festival Sale में Godrej का यह 600 लीटर क्षमता वाला Side by Side Refrigerator (RS EONVELVET 646C) 46% की भारी छूट के साथ ₹63,999 में उपलब्ध है। Smart Convertible Zones, टॉफन ग्लास फिनिश, एडवांस इनवर्टर टेक्नोलॉजी और 5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ आने वाला यह 3-स्टार फ्रिज भारतीय परिवारों के लिए एक स्टाइलिश और स्पेसियस चॉइस है।

Specifications क्षमता व प्रकार 600 लीटर कंवर्टिबल ज़ोन स्मार्ट कंवर्टिबल ज़ोन (-3°C से 5°C तक तापमान सेटिंग ऑप्शंस) एनर्जी रेटिंग 3 स्टार शेष फीचर्स एआई-पावर्ड कूलिंग, ऑटो डिफ्रॉस्ट, 3 इंटेलिजेंट मोड्स वारंटी 5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खरीदें 5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी स्मार्ट कंवर्टिबल ज़ोन (-3°C से 5°C) 46% का भारी डिस्काउंट प्रीमियम टॉफन ग्लास फिनिश क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार रेटिंग 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी

Amazon Great Indian Festival Sale में Voltas Beko (A Tata Product) का यह 472 लीटर क्षमता वाला Side by Side Refrigerator (RSB495/FPV300RXID) 42% डिस्काउंट के साथ ₹49,200 में उपलब्ध है। ProSmart Inverter Compressor, इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर डिस्प्ले, मल्टी एयर फ्लो और 12 साल की कंप्रेसर वारंटी के साथ आने वाला यह फ्रिज कम बजट में साइड-बाय-साइड फ्रिज चाहने वाले बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications क्षमता व प्रकार 472 लीटर कंप्रेसर ProSmart Inverter Compressor कूलिंग टेक्नोलॉजी Multi Air Flow System इंटीरियर स्टोरेज 4 ड्रावर, 8 टफन्ड ग्लास शेल्फ्स विशेष फीचर्स स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, एंटी-बैक्टीरियल गॉस्केट क्यों खरीदें टाटा ब्रांड का भरोसा व 12 साल वारंटी शानदार इंटीरियर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक टच कंट्रोल डुअल LED लाइट क्यों खोजें विकल्प कंवर्टिबल मोड नहीं ब्रांडेड कंवर्टिबल मॉडल्स से थोड़ा छोटा

Amazon Great Indian Festival Sale में Samsung का यह 653 लीटर क्षमता वाला Bespoke Side by Side AI Smart Refrigerator (RS76CG8003S9HL) 29% डिस्काउंट और ₹3,000 के अतिरिक्त कूपन ऑफर के साथ ₹79,990 में उपलब्ध है। Convertible 5-in-1 मोड्स, Wi-Fi SmartThings AI एनर्जी मोड और फिंगरप्रिंट-रेसिस्टेंट फिनिश से लैस यह 3-स्टार फ्रिज बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और एनर्जी-एफिशिएंट सॉल्यूशन है।

Specifications क्षमता व प्रकार 653 लीटर एनर्जी रेटिंग 3 स्टार कंवर्टिबल मोड्स Convertible 5-in-1 र्ट कनेक्टिविटी Embedded Wi-Fi, SmartThings App Support कूलिंग टेक्नोलॉजी Power Cool, Power Freeze & Precise Cooling वारंटी 1 साल क्यों खरीदें Convertible 5-in-1 फ्लेक्सिबिलिटी SmartThings AI एनर्जी मोड फिंगरप्रिंट रेसिस्टेंट फिनिश तेजी से कूलिंग और इंस्टेंट आइस मेकिंग क्यों खोजें विकल्प कीमत प्रीमियम ब्रैकेट में 3-स्टार रेटिंग

Amazon Great Indian Festival Sale में Haier का यह 596 लीटर क्षमता वाला Side by Side Refrigerator (HRS-682WGKU1) 45% डिस्काउंट के साथ ₹67,990 में उपलब्ध है। In-built Water Dispenser, मैजिक कंवर्टिबल मोड्स, एक्सपर्ट इनवर्टर कंप्रेसर और AI स्मार्ट सेंस टेक्नोलॉजी से लैस यह 3-स्टार फ्रिज आधुनिक रसोई के लिए स्टाइल और सुविधा का बेहतरीन मेल है।





Specifications क्षमता व प्रकार 596 लीटर इन-बिल्ट फीचर्स इन-बिल्ट वॉटर डिस्पेंसर एनर्जी रेटिंग 3 स्टार कंप्रेसर एक्सपर्ट इनवर्टर कंप्रेसर कंवर्टिबल मोड मैजिक कंवर्टिबल वारंटी 1 साल क्यों खरीदें In-built Water Dispenser 45% का बंपर डिस्काउंट मैजिक कंवर्टिबल फ्लेक्सिबिलिटी क्लीन बैक डिजाइन स्मार्ट सेंस AI इनेबल्ड: क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार एनर्जी रेटिंग किचन स्पेस की जरूरत

Amazon Great Indian Festival Sale में Whirlpool का यह 467 लीटर क्षमता वाला IntelliFresh Convertible Double Door Refrigerator (IF INV CNV 515) 28% डिस्काउंट के साथ ₹54,899 में उपलब्ध है। Intellisense Inverter Technology, 5-इन-1 कंवर्टिबल मोड्स और 15 दिनों तक गार्डन फ्रेशनेस देने वाली तकनीक से लैस यह 2-स्टार फ्रॉस्ट-फ्री फ्रिज मध्यम से बड़े आकार के परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications क्षमता व प्रकार 467 लीटर, फ्रॉस्ट-फ्री टॉप माउंट डबल डोर कंवर्टिबल मोड्स 5-इन-1 कंवर्टिबल एनर्जी रेटिंग 2 स्टार बॉडी व फिनिश ग्रे अल्फा वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें versatile 5-in-1 कंवर्टिबल मोड्स 15 दिनों की गार्डन फ्रेशनेस 467L की बड़ी डबल-डोर कैपेसिटी एक समान और ताजा ठंडी हवा जिद्दी गंध से मुक्ति क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग किचन स्पेस की आवश्यकता

FAQ 1: साइड-बाय-साइड (Side-by-Side) और डबल डोर (Double Door) रेफ्रिजरेटर में से कौन सा बेहतर है? उत्तर: डबल डोर रेफ्रिजरेटर (जैसे 302L या 467L) मध्यम आकार के परिवारों के लिए सबसे सही और किफायती होते हैं, जो कम जगह में बेहतरीन कूलिंग देते हैं। वहीं, साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर (जैसे 500L से 650L+) बड़े परिवारों के लिए बने हैं, जिनमें हफ़्ते भर का भारी राशन, कंवर्टिबल ज़ोन और एक साथ बहुत सारा सामान रखने के लिए विशाल स्पेस मिलता है।

FAQ 2: फ्रिज खरीदते समय 5-स्टार और 3-स्टार रेटिंग में क्या अंतर देखना चाहिए? उत्तर: 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाले रेफ्रिजरेटर बिजली की सबसे ज्यादा बचत करते हैं और इनका बिजली बिल कम आता है। हालांकि, कई आधुनिक ब्रांड्स के 3-स्टार इनवर्टर कंप्रेसर वाले फ्रिज (जैसे AI Energy Mode या Vario/Smart Inverter वाले मॉडल्स) भी लोड के हिसाब से बिजली की खपत को काफी हद तक नियंत्रित कर लेते हैं, जिससे परफॉर्मेंस और बचत दोनों का संतुलन बना रहता है।

FAQ 3: कंवर्टिबल (Convertible) रेफ्रिजरेटर का क्या फायदा होता है? उत्तर: कंवर्टिबल रेफ्रिजरेटर में आपको जरूरत के अनुसार फ्रीजर स्पेस को सामान्य फ्रिज स्पेस में बदलने की सुविधा मिलती है। अगर आपके घर में पार्टी या त्योहार है और आपको ज्यादा सब्जियां या खाने-पीने का सामान रखना है, तो आप फ्रीजर को फ्रिज मोड में बदलकर एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस बना सकते हैं।

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