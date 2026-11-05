Amazon Diwali Sale: रेफ्रिजरेटर पर बंपर छूट का धमाका! LG और Samsung के डबल डोर फ्रिज पर मिल रही भारी बचत
Amazon Diwali Sale में LG, Samsung और Whirlpool के सिंगल, डबल डोर और कंवर्टिबल रेफ्रिजरेटर्स पर 55% तक की तगड़ी छूट मिल रही है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और इनवर्टर कंप्रेसर वाले इन फ्रिज पर बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI के कई ऑफर्स उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नई दिल्ली: दिवाली के इस फेस्टिव सीजन में अगर आप अपने किचन के लिए नया रेफ्रिजरेटर खरीदने या पुराने फ्रिज को अपग्रेड करने का मन बना रहे हैं, तो आपके पास बचत करने का सबसे बड़ा मौका है। Amazon Diwali Sale में LG, Samsung, Whirlpool, Godrej और Haier जैसे दिग्गज ब्रांड्स के सिंगल डोर, डबल डोर और प्रीमियम साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर्स पर 55% तक की तगड़ी छूट दी जा रही है। इनवर्टर कंप्रेसर, कंवर्टिबल कूलिंग मोड्स और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाले इन मॉडल्स पर भारी एक्सचेंज बोनस, नो-कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट का भी लाभ उठाया जा सकता है।
1. LG 650 L, 3 Star, Smart Inverter Compressor, Convertible, Door Cooling+, Frost Free Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HDS3, Dazzle Steel, Express Freeze)
Amazon Great Indian Festival Sale में LG का यह विशाल 650 लीटर क्षमता वाला Side by Side Refrigerator (GL-B257HDS3) 38% की भारी छूट पर ₹79,990 में उपलब्ध है। Smart Inverter Compressor, Door Cooling+ तकनीक और Express Freeze फीचर्स से लैस यह 3-स्टार कंवर्टिबल फ्रिज बड़े परिवारों के लिए किचन में स्टाइल के साथ बेहतरीन कूलिंग और ताजगी सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 650L स्टोरेज स्पेस
Door Cooling+ टेक्नोलॉजी
कंवर्टिबल स्टोरेज
साइलेंट और एफिशिएंट परफॉर्मेंस
प्रीमियम डैजल स्टील लुक
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा साइज
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
2. Bosch 302L, 3 Star, MaxFlex Convert Frost Free Triple Door Refrigerator | 8-in-1 Convertible Storage Modes|57L Extra Convertible Zone|Cool Extend up to 18 hours (CMC33S33VI, 2026 Model, Cosmic Steel)
Amazon Great Indian Festival Sale में Bosch का यह 302 लीटर क्षमता वाला MaxFlex Triple Door Refrigerator 33% डिस्काउंट के साथ ₹39,990 में उपलब्ध है। 8-इन-1 कंवर्टिबल मोड्स, 57L एक्स्ट्रा कंवर्टिबल ज़ोन, वीटाफ्रेश (VitaFresh) टेक्नोलॉजी और 18 घंटे के Cool Extend पावर कट बैकअप के साथ आने वाला यह 3-स्टार फ्रिज मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक स्मार्ट चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
8-इन-1 MaxFlex फ्लेक्सिबिलिटी
18 घंटे कूल एक्सटेंड बैकअप
गंदगी व गंध से मुक्ति
इनवर्टर कंप्रेसर बहुत ही शांत तरीके से चलता है
VitaFresh 10-डे Freshness
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार रेटिंग
टच डिस्प्ले की कमी
3. Godrej 600L 3Star 5 Years Comprehensive Warranty Smart Convertible Zones | Toughened Glass Door | Side by Side Refrigerator (2025 Model, RS EONVELVET 646C RIT SM BL, Storm Blue)
Amazon Great Indian Festival Sale में Godrej का यह 600 लीटर क्षमता वाला Side by Side Refrigerator (RS EONVELVET 646C) 46% की भारी छूट के साथ ₹63,999 में उपलब्ध है। Smart Convertible Zones, टॉफन ग्लास फिनिश, एडवांस इनवर्टर टेक्नोलॉजी और 5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ आने वाला यह 3-स्टार फ्रिज भारतीय परिवारों के लिए एक स्टाइलिश और स्पेसियस चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
स्मार्ट कंवर्टिबल ज़ोन (-3°C से 5°C)
46% का भारी डिस्काउंट
प्रीमियम टॉफन ग्लास फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार रेटिंग
5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
4. Voltas Beko, A Tata Product 472 L Side by Side Frost Free Refrigerator with ProSmart Inverter Compressor (RSB495/FPV300RXID, INOX steel, Electronic Temperature Control and Display)
Amazon Great Indian Festival Sale में Voltas Beko (A Tata Product) का यह 472 लीटर क्षमता वाला Side by Side Refrigerator (RSB495/FPV300RXID) 42% डिस्काउंट के साथ ₹49,200 में उपलब्ध है। ProSmart Inverter Compressor, इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर डिस्प्ले, मल्टी एयर फ्लो और 12 साल की कंप्रेसर वारंटी के साथ आने वाला यह फ्रिज कम बजट में साइड-बाय-साइड फ्रिज चाहने वाले बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
टाटा ब्रांड का भरोसा व 12 साल वारंटी
शानदार इंटीरियर स्पेस
इलेक्ट्रॉनिक टच कंट्रोल
डुअल LED लाइट
क्यों खोजें विकल्प
कंवर्टिबल मोड नहीं
ब्रांडेड कंवर्टिबल मॉडल्स से थोड़ा छोटा
5. Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox)
Amazon Great Indian Festival Sale में Samsung का यह 653 लीटर क्षमता वाला Bespoke Side by Side AI Smart Refrigerator (RS76CG8003S9HL) 29% डिस्काउंट और ₹3,000 के अतिरिक्त कूपन ऑफर के साथ ₹79,990 में उपलब्ध है। Convertible 5-in-1 मोड्स, Wi-Fi SmartThings AI एनर्जी मोड और फिंगरप्रिंट-रेसिस्टेंट फिनिश से लैस यह 3-स्टार फ्रिज बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और एनर्जी-एफिशिएंट सॉल्यूशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
Convertible 5-in-1 फ्लेक्सिबिलिटी
SmartThings AI एनर्जी मोड
फिंगरप्रिंट रेसिस्टेंट फिनिश
तेजी से कूलिंग और इंस्टेंट आइस मेकिंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत प्रीमियम ब्रैकेट में
3-स्टार रेटिंग
6. Haier Smart Choice 596L 3 Star Frost Free Expert Inverter Smart Sense AI enabled 2-Door Side by Side, In-built Water Dispenser Refrigerator (HRS-682WGKU1, Graphite Black, Magic Convertible,2026 Model)
Amazon Great Indian Festival Sale में Haier का यह 596 लीटर क्षमता वाला Side by Side Refrigerator (HRS-682WGKU1) 45% डिस्काउंट के साथ ₹67,990 में उपलब्ध है। In-built Water Dispenser, मैजिक कंवर्टिबल मोड्स, एक्सपर्ट इनवर्टर कंप्रेसर और AI स्मार्ट सेंस टेक्नोलॉजी से लैस यह 3-स्टार फ्रिज आधुनिक रसोई के लिए स्टाइल और सुविधा का बेहतरीन मेल है।
Specifications
क्यों खरीदें
In-built Water Dispenser
45% का बंपर डिस्काउंट
मैजिक कंवर्टिबल फ्लेक्सिबिलिटी
क्लीन बैक डिजाइन
स्मार्ट सेंस AI इनेबल्ड:
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
किचन स्पेस की जरूरत
7. Whirlpool 467L 2star IntelliFresh Convertible Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (IF INV CNV 515 ALPHA STEEL (2S)-Y, 2026 Model)
Amazon Great Indian Festival Sale में Whirlpool का यह 467 लीटर क्षमता वाला IntelliFresh Convertible Double Door Refrigerator (IF INV CNV 515) 28% डिस्काउंट के साथ ₹54,899 में उपलब्ध है। Intellisense Inverter Technology, 5-इन-1 कंवर्टिबल मोड्स और 15 दिनों तक गार्डन फ्रेशनेस देने वाली तकनीक से लैस यह 2-स्टार फ्रॉस्ट-फ्री फ्रिज मध्यम से बड़े आकार के परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
versatile 5-in-1 कंवर्टिबल मोड्स
15 दिनों की गार्डन फ्रेशनेस
467L की बड़ी डबल-डोर कैपेसिटी
एक समान और ताजा ठंडी हवा
जिद्दी गंध से मुक्ति
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
किचन स्पेस की आवश्यकता
FAQ 1: साइड-बाय-साइड (Side-by-Side) और डबल डोर (Double Door) रेफ्रिजरेटर में से कौन सा बेहतर है?
उत्तर: डबल डोर रेफ्रिजरेटर (जैसे 302L या 467L) मध्यम आकार के परिवारों के लिए सबसे सही और किफायती होते हैं, जो कम जगह में बेहतरीन कूलिंग देते हैं। वहीं, साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर (जैसे 500L से 650L+) बड़े परिवारों के लिए बने हैं, जिनमें हफ़्ते भर का भारी राशन, कंवर्टिबल ज़ोन और एक साथ बहुत सारा सामान रखने के लिए विशाल स्पेस मिलता है।
FAQ 2: फ्रिज खरीदते समय 5-स्टार और 3-स्टार रेटिंग में क्या अंतर देखना चाहिए?
उत्तर: 5-स्टार एनर्जी रेटिंग वाले रेफ्रिजरेटर बिजली की सबसे ज्यादा बचत करते हैं और इनका बिजली बिल कम आता है। हालांकि, कई आधुनिक ब्रांड्स के 3-स्टार इनवर्टर कंप्रेसर वाले फ्रिज (जैसे AI Energy Mode या Vario/Smart Inverter वाले मॉडल्स) भी लोड के हिसाब से बिजली की खपत को काफी हद तक नियंत्रित कर लेते हैं, जिससे परफॉर्मेंस और बचत दोनों का संतुलन बना रहता है।
FAQ 3: कंवर्टिबल (Convertible) रेफ्रिजरेटर का क्या फायदा होता है?
उत्तर: कंवर्टिबल रेफ्रिजरेटर में आपको जरूरत के अनुसार फ्रीजर स्पेस को सामान्य फ्रिज स्पेस में बदलने की सुविधा मिलती है। अगर आपके घर में पार्टी या त्योहार है और आपको ज्यादा सब्जियां या खाने-पीने का सामान रखना है, तो आप फ्रीजर को फ्रिज मोड में बदलकर एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस बना सकते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।