Sony और LG के 75-इंच Smart TV पर भारी कटौती, दिवाली सेल में नो-कॉस्ट EMI पर खरीदने का मौका

अमेज़ॉन दिवाली सेल में Sony, LG, Samsung और TCL जैसे टॉप ब्रांड्स के 75-इंच 4K Smart TVs पर 50% से ज़्यादा की भारी छूट मिल रही है। सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस देने वाले इन स्मार्ट टीवी को आप नो-कॉस्ट EMI और बैंक कार्ड ऑफर्स के साथ बेहद सस्ती कीमत पर खरीद सकते हैं।

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दिवाली के इस पावन अवसर पर अगर आप अपने लिविंग रूम को एक मिनी थिएटर में बदलने का सपना देख रहे हैं, तो अमेज़ॉन दिवाली सेल आपके लिए सबसे बड़ा मौका लेकर आई है। इस फेस्टिवल सीज़न में Sony, Samsung, LG और TCL जैसे दिग्गज ब्रांड्स के 75-इंच 4K Smart TVs की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लगभग आधी कीमत में मिलने के साथ-साथ इन बड़ी स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी पर बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और No-Cost EMI जैसे ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।

75 inch smar tv

अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Xiaomi का यह 75-इंच (189 cm) Smartchoice X Pro 4K QLED स्मार्ट टीवी 42% की भारी छूट पर मिल रहा है। बड़े 75-इंच QLED डिस्प्ले, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz गेम बूस्टर (DLG) और 34W के दमदार बूम बॉक्स स्पीकर्स के साथ आने वाला यह मॉडल आपके घर को मिनी-थिएटर बना देता है। एंड्रॉइड 14 आधारित Google TV OS, Gemini AI इंटीग्रेशन और 32GB की विशाल स्टोरेज के साथ यह ₹70,000 के अंदर एक फ्लैगशिप बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी है।

Specifications स्क्रीन साइज़ (Display Size) 75 Inches एचडीआर फॉर्मेट्स (HDR Support): Dolby Vision, HDR10+, HLG, साउंड आउटपुट (Sound): 34 Watts Output स्मार्ट फीचर्स (Smart TV OS) Android 14 OS मेमोरी (Memory & Storage) 2 GB RAM + 32 GB वॉरंटी (Warranty) 1 साल क्यों खरीदें 42% की बंपर छूट शानदार 4K QLED पिक्चर 34W पावरफुल ऑडियो लेटेस्ट OS और बड़ा स्टोरेज गेमिंग और स्पोर्ट्स फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प यह नेटिव 120Hz पैनल नहीं है हैवी मल्टीटास्किंग

अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में TCL का यह 75-इंच (189 cm) T6C सीरीज 4K QLED स्मार्ट टीवी 56% की भारी छूट पर मिल रहा है। 4K UHD QLED पैनल, AiPQ प्रोसेसर, Dolby Vision & Atmos, और 120Hz गेम एक्सेलेरेटर (DLG) के साथ आने वाला यह मॉडल दिवाली पर बड़ी स्क्रीन का होम-थिएटर एक्सपीरियंस देता है। इस टीवी पर ब्रांड की ओर से 2 साल की लंबी वॉरंटी भी दी जा रही है।



Specifications स्क्रीन साइज़ (Display Size): 75 Inches चडीआर सपोर्ट (HDR Formats) Dolby Vision, HDR10+ साउंड आउटपुट (Sound): 30 Watts प्रोसेसर व पिक्चर इंजन (Processor): 64-bit Quad Core Processor कनेक्टिविटी (Connectivity) 3x HDMI, 1x USB, Ethernet वॉरंटी (Warranty) 2 साल क्यों खरीदें 56% का बंपर डिस्काउंट 2 साल की ब्रांड वॉरंटी QLED और AiPQ प्रोसेसर Dolby Vision और Atmos मेटैलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प 16GB की इंटरनल स्टोरेज नेटिव रिफ्रेश रेट 60Hz

अमेज़ॉन सेल में सैमसंग का यह लेटेस्ट 2026 एडिशन 75-इंच (189 cm) Crystal UHD 4K स्मार्ट टीवी 35% की सीधी छूट और अतिरिक्त ₹3,200 कूपन डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। Crystal Processor 4K, Vision AI Companion, HDR10+ और PurColor टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह मॉडल दिवाली पर बड़ी स्क्रीन पर क्रिकेट और मूवीज़ का शानदार अनुभव प्रदान करता है। इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इस पर मिलने वाला 7 साल का OS अपग्रेड सपोर्ट और 150+ फ्री चैनल्स (Samsung TV Plus) की सुविधा है।

Specifications स्क्रीन साइज़ (Display Size): 75 Inches रेज़ोल्यूशन व रिफ्रेश रेट (Resolution & Refresh Rate): 4K Ultra HD साउंड आउटपुट व ऑडियो (Sound): 20 Watts Sound Output स्मार्ट फीचर्स (Smart OS & Features): Tizen OS with 7 Years OS Upgrades कनेक्टिविटी (Connectivity): 3x HDMI (with eARC), 1x USB, Wi-Fi 5 क्यों खरीदें 35% छूट + ₹3,200 कूपन 7 साल का लंबा OS अपग्रेड Vision AI और Crystal Processor 4K 1+1 साल की एक्सटेंडेड वॉरंटी क्यों खोजें विकल्प रेट 50Hz / 60Hz है बिल्ट-इन साउंड आउटपुट 20W

अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Vu का यह 75-इंच (189 cm) Smartchoice Vibe सीरीज 4K QLED स्मार्ट टीवी 34% की छूट के साथ मात्र ₹65,999 में मिल रहा है। इस टीवी की सबसे बड़ी यूएसपी इसका 88W इंटीग्रेटेड साउंडबार है, जो Dolby Atmos के साथ एक्सटर्नल साउंडबार की ज़रूरत को पूरी तरह खत्म कर देता है। 400 Nits की पीक ब्राइटनेस, A+ ग्रेड QLED पैनल, Dolby Vision और AI Smart Scene Upscaling के साथ यह दिवाली सेल का एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली सिनेमाई विकल्प है।

Specifications स्क्रीन साइज़ (Display Size) 75 Inches रेज़ोल्यूशन व ब्राइटनेस (Resolution & Brightness): 4K Ultra HD एचडीआर व डिस्प्ले सपोर्ट (HDR Formats): Dolby Vision, HDR10, HLG, MEMC साउंड आउटपुट व तकनीक (Sound): 88 Watts Integrated Soundbar स्मार्ट टीवी फीचर्स (Smart Features) Google TV OS, 1.5GHz VuOn Processor मेमोरी (Memory & Storage): 2 GB RAM + 16 GB ROM क्यों खरीदें 88W का पावरफुल साउंडबार 400 Nits Brightness व QLED पैनल बजट-फ्रेंडली 75-इंच QLED Option गेमिंग व स्पोर्ट्स फीचर्स क्यों खोजें विकल्प 16GB की इंटरनल स्टोरेज नेटिव रिफ्रेश रेट 60Hz

अमेज़ॉन दिवाली सेल में Hisense का यह 75-इंच (189 cm) E8S सीरीज 4K MiniLED स्मार्ट टीवी 46% की भारी छूट पर मिल रहा है। इसके अलावा इस पर ₹4,000 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है। Native 144Hz रिफ्रेश रेट, Hi-QLED MiniLED डिस्प्ले, 700 nits पीक ब्राइटनेस और Devialet द्वारा ट्यून किए गए 61W सबवूफर ऑडियो सिस्टम के साथ यह टीवी गेमर्स और सिनेप्रेमी दोनों के लिए ₹90,000 के बजट में सबसे एडवांस्ड प्रीमियम 75-इंच स्मार्ट टीवी है।

Specifications स्क्रीन साइज़ (Display Size) 75 Inches रेज़ोल्यूशन व रिफ्रेश रेट (Resolution & Refresh Rate): 4K Ultra HD ब्राइटनेस व एचडीआर (Brightness & HDR) 500 nits साउंड आउटपुट (Sound) 61 Watts Output प्रोसेसर व स्मार्ट OS (Processor & Smart Features): Hi-View AI Engine, VIDAA OS, VIDAA Voice & Alexa Built-in, AirPlay 2 गेमिंग फीचर्स (Gaming Support): Native 144Hz Game Mode, AMD FreeSync Premium वॉरंटी (Warranty) 1 साल क्यों खरीदें 46% छूट + रुपये 4,000 कूपन Native 144Hz व AMD FreeSync Premium MiniLED टेक्नोलॉजी व Pantone Validated 61W Devialet ट्यून्ड ऑडियो Dolby Vision IQ व VIDAA OS क्यों खोजें विकल्प यह TV VIDAA OS पर चलता है बेहतरीन MiniLED पैनल और बिल्ट-इन सबवूफर

अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में iFFALCON (TCL का सब-ब्रांड) का यह 75-इंच (189 cm) U75 सीरीज 4K Smart Google TV 50% की फ्लैट छूट पर मिल रहा है। ₹70,000 के अंदर इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका 3GB RAM और 32GB स्टोरेज कॉम्बिनेशन है, जो अन्य ब्रांड्स के 2GB/16GB सेटअप की तुलना में बहुत फ़ास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। 144Hz VRR, 120Hz/288Hz DLG गेम मास्टर मोड, AiPQ Pro प्रोसेसर और Dolby Vision & Atmos के साथ यह गेमिंग और मल्टीटास्किंग लवर्स के लिए एक पावरफुल पैकेज है।

Specifications स्क्रीन साइज़ (Display Size) 75 Inches रेज़ोल्यूशन व रिफ्रेश रेट (Resolution & Refresh Rate): 4K Ultra HD (3840 x 2160), 120Hz Native एचडीआर व डिस्प्ले सपोर्ट (HDR Formats): Dolby Vision, HDR10, AiPQ Pro Processor, साउंड आउटपुट (Sound): 30 Watts Output क्यों खरीदें 50% का सीधा डिस्काउंट 3GB RAM + 32GB ROM एडवांस्ड 144Hz VRR व Game Master AiPQ Pro प्रोसेसर व Dolby Vision AiPQ Pro प्रोसेसर व Dolby Vision क्यों खोजें विकल्प यह एक स्टैंडर्ड 4K LED LCD पैनल 3.8 स्टार की यूज़र रेटिंग

अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Sony का यह फ्लैगशिप 75-इंच (189 cm) BRAVIA 3 सीरीज 4K AI Smart LED TV 54% की भारी छूट पर मिल रहा है। इसके अलावा इस पर ₹5,000 का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है। 4K HDR Processor X1, Triluminos PRO डिस्प्ले, Motionflow XR 100 और Dolby Vision & Atmos टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह मॉडल सोनी की सिग्नेचर पिक्चर और साउंड क्वालिटी प्रदान करता है। सेल के दौरान इस पर 2 साल की एक्सटेंडेड कॉम्प्रिहेंसिव वॉरंटी भी मिल रही है।

Specifications स्क्रीन साइज़ (Display Size) 75 Inches रेज़ोल्यूशन व रिफ्रेश रेट (Resolution & Refresh Rate): 4K Ultra HD (3840 x 2160), 60Hz Native Refresh Rate प्रोसेसर व डिस्प्ले तकनीक (Processor & Display) 4K HDR Processor X1, Triluminos PRO साउंड आउटपुट व ऑडियो (Sound): 20 Watts Output स्मार्ट टीवी फीचर्स (Smart Features): Google TV OS, Built-In Mic क्यों खरीदें 2 साल की ऑल-इंडिया ब्रांड वॉरंटी 4K HDR Processor X1 व Triluminos PRO PlayStation 5 के लिए खास गेमिंग फीचर्स एप्पल और स्मार्ट इकोसिस्टम क्यों खोजें विकल्प इसका रिफ्रेश रेट 60Hz है 20W बेस रिफ्लेक्स स्पीकर आउटपुट

Q1. दिवाली सेल में ₹70,000 के बजट में सबसे अच्छा 75-इंच Smart TV कौन सा है? उत्तर: ₹70,000 के अंदर Xiaomi Smartchoice X Pro (L75MB-APIN) और TCL 75T6C (QLED) सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। दोनों मॉडल्स में आपको शानदार 4K QLED डिस्प्ले, 120Hz DLG गेम बूस्टर, Dolby Vision और Google TV OS का सपोर्ट मिलता है।

Q2. क्या 75-इंच का बड़ा स्मार्ट टीवी छोटे या मध्यम साइज के लिविंग रूम के लिए सही रहता है? उत्तर: 75-इंच Smart TV का सही मज़ा लेने के लिए आपकी बैठने की जगह (Viewing Distance) स्क्रीन से कम से कम 8 से 10 फीट दूर होनी चाहिए। यदि आपके लिविंग रूम में इतनी जगह है, तो 75-इंच 4K TV आपको घर पर ही बिल्कुल थिएटर जैसा सिनेमैटिक अनुभव प्रदान करता है।

Q3. अमेज़ॉन दिवाली सेल में 75-इंच स्मार्ट टीवी पर कौन-कौन से ऑफर्स मिल रहे हैं? उत्तर: इस सेल के दौरान 75-इंच स्मार्ट टीवी पर 35% से लेकर 56% तक की सीधी छूट मिल रही है। इसके अलावा HDFC और ICICI बैंक कार्ड्स पर ₹5,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट, ₹5,000 तक के स्पेशल कूपन डिस्काउंट, No-Cost EMI और फ्री ब्रांड इंस्टॉलेशन की सुविधा दी जा रही है।

Q4. बेहतर पिक्चर और साउंड के लिए QLED, Mini-LED और UHD में से कौन सा 75-इंच टीवी चुनना चाहिए? उत्तर:

QLED: बजट में वाइब्रेंट कलर्स और बेहतरीन ब्राइटनेस के लिए सबसे बेस्ट है।

Mini-LED (जैसे Hisense 75E8S): अगर आपका बजट ₹85,000+ है और आप गेमिंग (144Hz) व डीप ब्लैक्स (Deep Blacks) चाहते हैं, तो Mini-LED सबसे प्रीमियम विकल्प है।

UHD (जैसे Samsung Crystal UHD): लॉन्ग-टर्म सॉफ्टवेयर अपग्रेड (7 साल OS अपग्रेड) और विश्वसनीयता के लिए बढ़िया विकल्प है।

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