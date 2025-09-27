Samsung की महंगी स्मार्टवॉच खरीदें 52% कम दाम में, Amazon लाया बंपर छूट, फटाफट करें बुकिंग
अमेजन की तरफ से सैमसंग ब्रांडेड स्मार्टवॉच पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा हैं, जहां से सस्ते में सैमसंग स्मार्टवॉच को खरीदा जा सकता है..
स्मार्टवॉच की दुनिया में सैमसंग एक पॉपुलर ब्रांड हैं, जो न सिर्फ स्मार्टवॉच बल्कि भरोसे का प्रतीक है। वैसे तो सैमसंग की स्मार्टवॉच की कीमत बाकी स्मार्टवॉच ब्रांड से ज्यादा होती है। लेकिन अमेजन की स्मार्टवॉच डील में सैमसंग स्मार्टवॉच को उनकी वास्तविक कीमत से आधे दाम में खरीदा जा सकेगा। इन स्मार्टवॉच की खरीद पर 52 फीसद तक की छूट दी जा रही है। आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ शानदार स्मार्टवॉच डील लेकर आए हैं...
1. Samsung Galaxy Watch6 Classic (Black, 43mm) | Rotating Bezel | LTE | Monitor BP and ECG | Track Sleep | Track Health | Upto 40hrs Charge with Fast Charging | Galaxy Ecosystem | IP68 Rating
इस स्मार्टवॉच की कीमत 14,999 रुपये है, जिसे 69 फीसद डिस्काउंट के बाद 47,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह स्मार्टवॉच हेल्थ, फिटनेस और कनेक्टिविटी फीचर्स के लिए एक प्रीमियम और प्रैक्टिकल चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
BP और ECG मॉनिटरिंग
एडवांस्ड स्लीप कोचिंग
पर्सनलाइज्ड हर्ट रेट जोन
रोटेटिंग बेजल नेविगेशन
LTE कनेक्टिविटी
40 घंटे बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
BP और ECG फीचर केवल Samsung स्मार्टफोन पर
Android फोन के साथ कुछ फीचर्स सीमित
प्रीमियम प्राइस
2. Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch - 2025 Version, 47mm, Titanium Blue, LTE (CAD Version & Warranty) - Durable Titanium Casing, Cushion Design, Quick Button, AI-Powered Health Monitoring
इस स्मार्टवॉच की कीमत 33,850 रुपये हैं, जिसे 52 फीसद डिस्काउंट के बाद 33,850 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह स्मार्टवॉच एडवांस्ड हेल्थ, स्पोर्ट्स और कनेक्टिविटी फीचर्स के लिए एक प्रीमियम और ड्यूरेबल चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI-पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग
ड्यूरेबल टाइटेनियम केसिंग
10 ATM वॉटर रेसिस्टेंस
ड्यूल फ्रिक्वेंसी जीपीएस
अधिक सटीक लोकेशन ट्रैकिंग
कॉल, मैसेज और म्यूजिक स्ट्रीमिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम प्राइस
बजट वॉचेज की तुलना में महंगी
LTE फीचर्स के लिए डेटा प्लान जरूरी
3. Samsung Galaxy Watch8 (40mm, Bluetooth, Silver) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
इसकी कीमत 38,999 रुपये है, जिसे 15 फीसद डिस्काउंट के बाद 32,999 में खरीदा जा सकता है। यह स्मार्टवॉच हाई-परफॉर्मेंस, हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए एक एडवांस्ड और प्रीमियम चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
3X तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन
Super AMOLED डिस्प्ले
3000 nits ब्राइटनेस
लोकेशन ट्रैकिंग और आउटडोर एक्टिविटी के लिए
5ATM & IP68 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस
Sleek और हल्का डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
LTE मॉडल नहीं
कॉल और मैसेज के लिए फोन जरूरी
प्रीमियम प्राइस टैग
4. Samsung Galaxy Fit3 Light and Sleek Fitness Band, 13 Days Battery, 100+ Exercises and Sleep Tracking, Dark Gray (Black)
सैमसंग की इस स्मार्टवॉच की कीमत 9,999 है, जिसे अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से 57% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 4,349 में खरीदा जा सकता है। यह फिटनेस बैंड हल्का, स्टाइलिश और लंबे बैटरी लाइफ वाला है, जो फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और हाई-रेजॉल्यूशन स्क्रीन
5ATM & IP68 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस
लंबी बैटरी लाइफ
101+ वर्कआउट मोड्स के साथ ऑटो डिटेक्शन
एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
Samsung Pay सपोर्ट नहीं
iOS फीचर्स कुछ लिमिटेड
इंटरनेशनल मॉडल में वारंटी सीमित
5. Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Silver, BT+LTE) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armour Aluminum | 5ATM & IP68 | HR, SpO2, BP & ECG Monitor
यह ब्लूटूथ और एलटीआई स्मार्टवॉच की कीमत 39,999 रुपये है, जिसे अमेजन सेल में 50% डिस्काउंट के बाद 19,975 में खरीदा जा सकता है। यह स्मार्टवॉच स्टाइलिश, हाई-टेक और हेल्थ-फोकस्ड यूजर्स के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन
लोकेशन ट्रैकिंग में बेहतर सटीकता
हेल्थ मॉनिटरिंग
LTE सपोर्ट
मजबूत और ड्यूरेबल
क्यों खोजें विकल्प
इंटरनेशनल मॉडल में कुछ फीचर्स लिमिटेड
बैटरी लाइफ एवरेज
LTE और हेल्थ फीचर्स
7. SAMSUNG Galaxy FIT 3 [2024] 1.6" AMOLED Display | 14 Days Battery Life | 100+ Watchfaces | 100+ Exercise Modes | International Model - (Silver)
इस स्मार्टवॉच की कीमत 9,999 रुपये है, जिसे अमेजन सेल से 55% डिस्काउंट के बाद 4,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह फिटनेस बैंड हेल्थ, फिटनेस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ लंबी बैटरी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
1.6 इंच एमोलेड डिस्प्ले
100 से ज्यादा एक्सरसाइज मोड
100 से ज्यादा वॉच फेस
14 दिन की लंबी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
GPS नहीं है
256 जीबी कम स्टोरेज
Samsung Pay सपोर्ट नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।