Samsung की महंगी स्मार्टवॉच खरीदें 52% कम दाम में, Amazon लाया बंपर छूट, फटाफट करें बुकिंग

अमेजन की तरफ से सैमसंग ब्रांडेड स्मार्टवॉच पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा हैं, जहां से सस्ते में सैमसंग स्मार्टवॉच को खरीदा जा सकता है..

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 01:29 PM
स्मार्टवॉच की दुनिया में सैमसंग एक पॉपुलर ब्रांड हैं, जो न सिर्फ स्मार्टवॉच बल्कि भरोसे का प्रतीक है। वैसे तो सैमसंग की स्मार्टवॉच की कीमत बाकी स्मार्टवॉच ब्रांड से ज्यादा होती है। लेकिन अमेजन की स्मार्टवॉच डील में सैमसंग स्मार्टवॉच को उनकी वास्तविक कीमत से आधे दाम में खरीदा जा सकेगा। इन स्मार्टवॉच की खरीद पर 52 फीसद तक की छूट दी जा रही है। आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ शानदार स्मार्टवॉच डील लेकर आए हैं...

Samsung की महंगी स्मार्टवॉच खरीदें 52% कम दाम में, Amazon लाया बंपर छूट, फटाफट करें बुकिंग

इस स्मार्टवॉच की कीमत 14,999 रुपये है, जिसे 69 फीसद डिस्काउंट के बाद 47,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह स्मार्टवॉच हेल्थ, फिटनेस और कनेक्टिविटी फीचर्स के लिए एक प्रीमियम और प्रैक्टिकल चॉइस है।

Specifications

ऑपरेटिंग सिस्टम
Wear OS 4.0
मेमोरी स्टोरेज
16 GB
कनेक्टिविटी
Bluetooth, USB, 5 GHz Wi-Fi
कंपैटिबिलिटी
Android 11+
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

BP और ECG मॉनिटरिंग

...

एडवांस्ड स्लीप कोचिंग

...

पर्सनलाइज्ड हर्ट रेट जोन

...

रोटेटिंग बेजल नेविगेशन

...

LTE कनेक्टिविटी

...

40 घंटे बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

BP और ECG फीचर केवल Samsung स्मार्टफोन पर

...

Android फोन के साथ कुछ फीचर्स सीमित

...

प्रीमियम प्राइस

इस स्मार्टवॉच की कीमत 33,850 रुपये हैं, जिसे 52 फीसद डिस्काउंट के बाद 33,850 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह स्मार्टवॉच एडवांस्ड हेल्थ, स्पोर्ट्स और कनेक्टिविटी फीचर्स के लिए एक प्रीमियम और ड्यूरेबल चॉइस है।

Specifications

डिस्प्ले साइज
47mm
ऑपरेटिंग सिस्टम
Wear OS 4.0
कनेक्टिविटी
Bluetooth, Cellular
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

AI-पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग

...

ड्यूरेबल टाइटेनियम केसिंग

...

10 ATM वॉटर रेसिस्टेंस

...

ड्यूल फ्रिक्वेंसी जीपीएस

...

अधिक सटीक लोकेशन ट्रैकिंग

...

कॉल, मैसेज और म्यूजिक स्ट्रीमिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रीमियम प्राइस

...

बजट वॉचेज की तुलना में महंगी

...

LTE फीचर्स के लिए डेटा प्लान जरूरी

इसकी कीमत 38,999 रुपये है, जिसे 15 फीसद डिस्काउंट के बाद 32,999 में खरीदा जा सकता है। यह स्मार्टवॉच हाई-परफॉर्मेंस, हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए एक एडवांस्ड और प्रीमियम चॉइस है।

Specifications

डिस्प्ले
Super AMOLED
ऑपरेटिंग सिस्टम
Wear OS 6.0
प्रोसेसर
3nm
स्टोरेज
32GB
बैटरी
325 mAh
कनेक्टिविटी
Bluetooth, NFC, Wi-Fi
वॉटर रेजिस्टेंस
5ATM, IP68

क्यों खरीदें

...

3X तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन

...

Super AMOLED डिस्प्ले

...

3000 nits ब्राइटनेस

...

लोकेशन ट्रैकिंग और आउटडोर एक्टिविटी के लिए

...

5ATM & IP68 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस

...

Sleek और हल्का डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

LTE मॉडल नहीं

...

कॉल और मैसेज के लिए फोन जरूरी

...

प्रीमियम प्राइस टैग

सैमसंग की इस स्मार्टवॉच की कीमत 9,999 है, जिसे अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से 57% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 4,349 में खरीदा जा सकता है। यह फिटनेस बैंड हल्का, स्टाइलिश और लंबे बैटरी लाइफ वाला है, जो फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए परफेक्ट बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
1.6 इंच एमोलेड
ऑपरेटिंग सिस्टम
Android, iOS Compatible
स्टोरेज
4000 MB
बैटरी
208 mAh
वॉटर रेजिस्टेंस
5ATM, IP68
कनेक्टिविटी
Bluetooth

क्यों खरीदें

...

बड़ी और हाई-रेजॉल्यूशन स्क्रीन

...

5ATM & IP68 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

101+ वर्कआउट मोड्स के साथ ऑटो डिटेक्शन

...

एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

Samsung Pay सपोर्ट नहीं

...

iOS फीचर्स कुछ लिमिटेड

...

इंटरनेशनल मॉडल में वारंटी सीमित

यह ब्लूटूथ और एलटीआई स्मार्टवॉच की कीमत 39,999 रुपये है, जिसे अमेजन सेल में 50% डिस्काउंट के बाद 19,975 में खरीदा जा सकता है। यह स्मार्टवॉच स्टाइलिश, हाई-टेक और हेल्थ-फोकस्ड यूजर्स के लिए परफेक्ट है।

Specifications

डिस्प्ले
1.47 इंच सुपर एमोलेड
ब्राइटनेस
2000 nits
प्रोसेसर
3nm
स्टोरेज
32 GB
कनेक्टिविटी
Bluetooth, LTE, NFC, Wi-Fi
बैटरी
4000 mAh
हेल्थ फीचर्स
Heart Rate, SpO2, BP, ECG Monitor
वॉटर रेजिस्टेंस
5ATM, IP68

क्यों खरीदें

...

तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन

...

लोकेशन ट्रैकिंग में बेहतर सटीकता

...

हेल्थ मॉनिटरिंग

...

LTE सपोर्ट

...

मजबूत और ड्यूरेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

इंटरनेशनल मॉडल में कुछ फीचर्स लिमिटेड

...

बैटरी लाइफ एवरेज

...

LTE और हेल्थ फीचर्स

सैमसंग की इस स्मार्टवॉच की कीमत 47,999 रुपये है, जिसे अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 69% डिस्काउंट के बाद 14,999 में खरीदा जा सकता है। यह स्मार्टवॉच हेल्थ, फिटनेस और कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ स्टाइलिश डिजाइन में आती है।

Specifications

IP68 रेटिंग
वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंट
वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंट
IP68 रेटिंग
प्रोसेसर
Wear OS 4.0
स्टोरेज
16 GB
कनेक्टिविटी
LTE, Bluetooth, USB, 5 GHz Wi-Fi
वॉटर रेजिस्टेंस
IP68
बैटरी लाइफ
40 घंटे

क्यों खरीदें

...

BP और ECG मॉनिटरिंग

...

फोन छोड़कर भी कॉल, मैसेज और म्यूजिक का एक्सेस

...

रोटेटिंग बेजेल्स और जेस्चर कंट्रोल

...

एडवांस्ड स्लीप कोचिंग

...

कॉन्टैक्टलेस पेमेंट

...

40 घंटे तक बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

BP & ECG फीचर्स का लिमिटेशन

...

LTE फीचर कुछ एंड्रॉइड डिवाइस पर सीमित

...

बैटरी 1-2 दिन में खत्म हो सकती है

इस स्मार्टवॉच की कीमत 9,999 रुपये है, जिसे अमेजन सेल से 55% डिस्काउंट के बाद 4,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह फिटनेस बैंड हेल्थ, फिटनेस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ लंबी बैटरी देता है।

Specifications

डिस्प्ले
1.6 इंच एमोलेड डिस्प्ले
स्टोरेज
256 MB
बैटरी
14 दिन तक
कनेक्टिविटी
Bluetooth
वॉचफेस
100+

क्यों खरीदें

...

1.6 इंच एमोलेड डिस्प्ले

...

100 से ज्यादा एक्सरसाइज मोड

...

100 से ज्यादा वॉच फेस

...

14 दिन की लंबी बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

GPS नहीं है

...

256 जीबी कम स्टोरेज

...

Samsung Pay सपोर्ट नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

