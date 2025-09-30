Amazon का शानदार ऑफर, 76% डिस्काउंट पर खरीदें ANC हेडफोन Amazon discount offer on ANC Headphone JBL BoAt and more, Gadgets Hindi News - Hindustan
Amazon discount offer on ANC Headphone JBL BoAt and more

Amazon का शानदार ऑफर, 76% डिस्काउंट पर खरीदें ANC हेडफोन

अगर आप एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन वाले हेडफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है, जहां से 76 फीसद डिस्काउंट पर हेडफोन को खरीदा जा सकता है।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 07:50 AM
अमेजन सेल में एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन फीचर वाले हेडफोन की खरीद पर 76 फीसद तक का दिया जा रहा है। ऐसे में 8 से 9 हजार रुपये की प्राइस वाले एएनसी हेडफोन को महज 1 से 2 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है। हालांकि यह एक लिमिटेड पीरियड डील है। ऐसे में अगर आप हेडफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा जल्दी करना होगा, वरना आप इस डील को मिस कर सकते हैं...

JBL Tune 770NC वायरलेस हेडफोन की कीमत 4,998 है, जिसे अमेजन सेल में 50% की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। यह हेडफ़ोन ANC (Adaptive Noise Cancelling) के साथ आता है और 70 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करता है।

Specifications

फ़ॉर्म फैक्टर
Over-Ear, BT 5.3
साउंड
JBL Pure Bass, Adaptive Noise Cancelling,
बैटरी
70 घंटे तक
चार्जिंग स्पीड
5 मिनट चार्ज से 3 घंटे प्लेबैक
इम्पीडेंस
32 Ohm

क्यों खरीदें

...

लंबी बैटरी लाइफ – 70 घंटे

...

स्पष्ट और बैलेंस्ड साउंड

...

मल्टी डिवाइस कनेक्शन

...

तेज़ चार्जिंग – 5 मिनट में 3 घंटे प्लेबैक

क्यों खोजें विकल्प

...

बेस प्रिफरेंस ज्यादा हो सकता है

...

ऑडियो ट्यूनिंग उतनी परफेक्ट नहीं

हेडफोन की कीमत 3,999 है, जिसे अमेजन सेल में 49% की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड पर बैंक ऑफर, कैशबैक ऑफर उपलब्ध हैं। यह हेडफेन ANC सपोर्ट के साथ आता है और 70+ घंटे की लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करता है।व

Specifications

फ़ॉर्म फैक्टर
Over-Ear, Bluetooth 5.3
साउंड
40mm ड्राइवर्स
बैटरी
70+ घंटे
इम्पीडेंस
16 Ohm

क्यों खरीदें

...

बाहरी शोर कम

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

हाई बेस

...

ऐप कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

भारी महसूस हो सकता है

...

ANC मोड में बैटरी जल्द खत्म होने की दिक्कत

इस वायरलेस हेडफोन की कीमत 1,999 है, जिसे अमेजन से 76% की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। इसके अलावा नो-कॉस्ट ईएमआई, SBI कार्ड पर बैंक ऑफर और कैशबैक ऑफर में हेडफो को खरीद सकते हैं। यह हेडफोन लंबी बैटरी लाइफ, टच कंट्रोल और बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए जाना जाता है।

Specifications

साउंड
40mm ड्राइवर्स
बैटरी
40 घंटे प्ले टाइम
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.3, Built-in Mic, 10m
लंबी बैटरी लाइफ
40 घंटे
टच कंट्रोल
ट्रैक बदलना और वॉल्यूम कंट्रोल आसान

क्यों खरीदें

...

40 घंटे लगातार म्यूजिक

...

ट्रैक बदलना और वॉल्यूम कंट्रोल आसान

...

लंबे समय तक पहनने पर भी आरामदायक

...

बेहतर ऑडियो अनुभव

...

स्टेबल कनेक्टिविटी और कॉलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

ANC नहीं है

...

Over-Ear डिजाइन भारी लग सकता है

इस वायरलेस हेडफ़ोन की कीमत 2,699 है, जिसे 66% की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। हेडफोन लंबी बैटरी लाइफ, Hybrid ANC और गेमिंग और म्यूजिक के लिए बेहतरीन साउंड के लिए जाना जाता है।

Specifications

फॉर्म फैक्टर
Over-Ear, Bluetooth
साउंड
40mm ड्राइवर्स
बैटरी
80 घंटे प्ले टाइम
लेटेंसी
40ms

क्यों खरीदें

...

बाहरी शोर को कम करता है

...

80 घंटे प्ले टाइम

...

गेमिंग और वीडियो के लिए परफेक्ट

...

कॉल्स के लिए स्पष्ट आवाज़

...

दमदार बेस और क्लियर साउंड

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन ज्यादा लग सकता है

...

ANC ऑन होने पर बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है

यह वायरलेस ओवर-इयर हेडफोन की कीमत 1,399 है, जिसे अमेजन सेल में 83% की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। यह हेडफोन लंबी बैटरी लाइफ, ANC/ENC और गेमिंग मोड के लिए बेहतरीन है।

Specifications

साउंड
40mm ड्राइवर्स
बैटरी
70 घंटे प्ले टाइम
गेमिंग
लोड लेटेंसी
कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.4, AUX

क्यों खरीदें

...

बाहरी शोर को कम करता है

...

कॉल्स और म्यूजिक क्लियर

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

गेमिंग के लिए परफेक्ट

...

गेमिंग के लिए परफेक्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन भारी लग सकता है

...

ANC ON करने पर बैटरी लाइफ कम

इस वायरलेस हेडफोन की कीमत 2,699 है, जिसे अमेजन से 66% की बचत पर खरीदा जा सकता है। यह हेडफोन 40dB Hybrid ANC के साथ आता है और 80 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ मिलती है।

Specifications

साउंड
40mm ड्राइवर
बैटरी
80 घंटे
इम्पीडेंस
32 Ohm
अन्य फीचर्स
गेमिंग मोड, ऐप सपोर्ट, वायरलेस कॉलिंग

क्यों खरीदें

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

40dB Hybrid ANC

...

लो लेटेंसी गेमिंग के लिए

...

मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

कोई खास कमी है नहीं



