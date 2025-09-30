Amazon का शानदार ऑफर, 76% डिस्काउंट पर खरीदें ANC हेडफोन
अगर आप एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन वाले हेडफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है, जहां से 76 फीसद डिस्काउंट पर हेडफोन को खरीदा जा सकता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन सेल में एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन फीचर वाले हेडफोन की खरीद पर 76 फीसद तक का दिया जा रहा है। ऐसे में 8 से 9 हजार रुपये की प्राइस वाले एएनसी हेडफोन को महज 1 से 2 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है। हालांकि यह एक लिमिटेड पीरियड डील है। ऐसे में अगर आप हेडफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा जल्दी करना होगा, वरना आप इस डील को मिस कर सकते हैं...
1. JBL Tune 770NC Wireless Over Ear ANC Headphones with Mic, Upto 70 Hrs Battery, Speed Charge : 5 min Charge Gives up to 3H of Playback, Google Fast Pair, Dual Pairing, BT 5.3 (Black)
JBL Tune 770NC वायरलेस हेडफोन की कीमत 4,998 है, जिसे अमेजन सेल में 50% की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। यह हेडफ़ोन ANC (Adaptive Noise Cancelling) के साथ आता है और 70 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी बैटरी लाइफ – 70 घंटे
स्पष्ट और बैलेंस्ड साउंड
मल्टी डिवाइस कनेक्शन
तेज़ चार्जिंग – 5 मिनट में 3 घंटे प्लेबैक
क्यों खोजें विकल्प
बेस प्रिफरेंस ज्यादा हो सकता है
ऑडियो ट्यूनिंग उतनी परफेक्ट नहीं
2. JLab JBuds LUX ANC Smart Active Noise Cancelling Headphones - Over Ear Wireless Headphones with Microphone, 70+ H Playtime Foldable Bluetooth Earphones with Multipoint & Customisable Sound, Graphite
हेडफोन की कीमत 3,999 है, जिसे अमेजन सेल में 49% की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड पर बैंक ऑफर, कैशबैक ऑफर उपलब्ध हैं। यह हेडफेन ANC सपोर्ट के साथ आता है और 70+ घंटे की लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करता है।व
Specifications
क्यों खरीदें
बाहरी शोर कम
लंबी बैटरी लाइफ
हाई बेस
ऐप कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
भारी महसूस हो सकता है
ANC मोड में बैटरी जल्द खत्म होने की दिक्कत
3. HAMMER Bash Max Over The Ear Wireless Bluetooth Headphones with Mic, Touch Control, Deep Bass, Upto 40 Hours Playtime, Bluetooth 5.3, Workout/Travel (Cool Grey)
इस वायरलेस हेडफोन की कीमत 1,999 है, जिसे अमेजन से 76% की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। इसके अलावा नो-कॉस्ट ईएमआई, SBI कार्ड पर बैंक ऑफर और कैशबैक ऑफर में हेडफो को खरीद सकते हैं। यह हेडफोन लंबी बैटरी लाइफ, टच कंट्रोल और बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए जाना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
40 घंटे लगातार म्यूजिक
ट्रैक बदलना और वॉल्यूम कंट्रोल आसान
लंबे समय तक पहनने पर भी आरामदायक
बेहतर ऑडियो अनुभव
स्टेबल कनेक्टिविटी और कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
ANC नहीं है
Over-Ear डिजाइन भारी लग सकता है
4. boAt Rockerz 512 ANC,(~40dB) Hybrid ANC, 80H Battery, 40mm Drivers, 40ms Low Latency, ENx Tech,Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Headphone with Mic (Cosmic Black)
इस वायरलेस हेडफ़ोन की कीमत 2,699 है, जिसे 66% की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। हेडफोन लंबी बैटरी लाइफ, Hybrid ANC और गेमिंग और म्यूजिक के लिए बेहतरीन साउंड के लिए जाना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बाहरी शोर को कम करता है
80 घंटे प्ले टाइम
गेमिंग और वीडियो के लिए परफेक्ट
कॉल्स के लिए स्पष्ट आवाज़
दमदार बेस और क्लियर साउंड
क्यों खोजें विकल्प
वजन ज्यादा लग सकता है
ANC ऑन होने पर बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है
5. ZEBRONICS Duke Plus, Wireless Over Ear Headphone with ANC, ENC, Gaming Mode, Dual Pairing, Rapid Charge, Upto 70* Hours Backup, Bluetooth v5.4, AUX, Comfortable Earcushion, Deep Bass (Black)
यह वायरलेस ओवर-इयर हेडफोन की कीमत 1,399 है, जिसे अमेजन सेल में 83% की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। यह हेडफोन लंबी बैटरी लाइफ, ANC/ENC और गेमिंग मोड के लिए बेहतरीन है।
Specifications
क्यों खरीदें
बाहरी शोर को कम करता है
कॉल्स और म्यूजिक क्लियर
लंबी बैटरी लाइफ
गेमिंग के लिए परफेक्ट
गेमिंग के लिए परफेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
वजन भारी लग सकता है
ANC ON करने पर बैटरी लाइफ कम
6. boAt 2025 Launch Rockerz 512 Anc, 40Db Hybrid Anc, 80Hrs Playback, 40Mm Drivers, 40Ms Latency Beast Mode, Enx Tech, App Support, Over Ear Bluetooth Headphones, Wireless Headphone With Mic (Bold White)
इस वायरलेस हेडफोन की कीमत 2,699 है, जिसे अमेजन से 66% की बचत पर खरीदा जा सकता है। यह हेडफोन 40dB Hybrid ANC के साथ आता है और 80 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी बैटरी लाइफ
40dB Hybrid ANC
लो लेटेंसी गेमिंग के लिए
मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
कोई खास कमी है नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।