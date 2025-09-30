Amazon का शानदार ऑफर, 76% डिस्काउंट पर खरीदें ANC हेडफोन

अगर आप एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन वाले हेडफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है, जहां से 76 फीसद डिस्काउंट पर हेडफोन को खरीदा जा सकता है।

Follow Us on

Tue, 30 Sep 2025 07:50 AM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अमेजन सेल में एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन फीचर वाले हेडफोन की खरीद पर 76 फीसद तक का दिया जा रहा है। ऐसे में 8 से 9 हजार रुपये की प्राइस वाले एएनसी हेडफोन को महज 1 से 2 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है। हालांकि यह एक लिमिटेड पीरियड डील है। ऐसे में अगर आप हेडफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा जल्दी करना होगा, वरना आप इस डील को मिस कर सकते हैं...

JBL Tune 770NC वायरलेस हेडफोन की कीमत 4,998 है, जिसे अमेजन सेल में 50% की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। यह हेडफ़ोन ANC (Adaptive Noise Cancelling) के साथ आता है और 70 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करता है।

Specifications फ़ॉर्म फैक्टर Over-Ear, BT 5.3 साउंड JBL Pure Bass, Adaptive Noise Cancelling, बैटरी 70 घंटे तक चार्जिंग स्पीड 5 मिनट चार्ज से 3 घंटे प्लेबैक इम्पीडेंस 32 Ohm क्यों खरीदें लंबी बैटरी लाइफ – 70 घंटे स्पष्ट और बैलेंस्ड साउंड मल्टी डिवाइस कनेक्शन तेज़ चार्जिंग – 5 मिनट में 3 घंटे प्लेबैक क्यों खोजें विकल्प बेस प्रिफरेंस ज्यादा हो सकता है ऑडियो ट्यूनिंग उतनी परफेक्ट नहीं

हेडफोन की कीमत 3,999 है, जिसे अमेजन सेल में 49% की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। इसके अलावा SBI कार्ड पर बैंक ऑफर, कैशबैक ऑफर उपलब्ध हैं। यह हेडफेन ANC सपोर्ट के साथ आता है और 70+ घंटे की लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करता है।व

Specifications फ़ॉर्म फैक्टर Over-Ear, Bluetooth 5.3 साउंड 40mm ड्राइवर्स बैटरी 70+ घंटे इम्पीडेंस 16 Ohm क्यों खरीदें बाहरी शोर कम लंबी बैटरी लाइफ हाई बेस ऐप कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प भारी महसूस हो सकता है ANC मोड में बैटरी जल्द खत्म होने की दिक्कत

इस वायरलेस हेडफोन की कीमत 1,999 है, जिसे अमेजन से 76% की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। इसके अलावा नो-कॉस्ट ईएमआई, SBI कार्ड पर बैंक ऑफर और कैशबैक ऑफर में हेडफो को खरीद सकते हैं। यह हेडफोन लंबी बैटरी लाइफ, टच कंट्रोल और बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए जाना जाता है।

Specifications साउंड 40mm ड्राइवर्स बैटरी 40 घंटे प्ले टाइम कनेक्टिविटी Bluetooth 5.3, Built-in Mic, 10m लंबी बैटरी लाइफ 40 घंटे टच कंट्रोल ट्रैक बदलना और वॉल्यूम कंट्रोल आसान क्यों खरीदें 40 घंटे लगातार म्यूजिक ट्रैक बदलना और वॉल्यूम कंट्रोल आसान लंबे समय तक पहनने पर भी आरामदायक बेहतर ऑडियो अनुभव स्टेबल कनेक्टिविटी और कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प ANC नहीं है Over-Ear डिजाइन भारी लग सकता है

इस वायरलेस हेडफ़ोन की कीमत 2,699 है, जिसे 66% की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। हेडफोन लंबी बैटरी लाइफ, Hybrid ANC और गेमिंग और म्यूजिक के लिए बेहतरीन साउंड के लिए जाना जाता है।

Specifications फॉर्म फैक्टर Over-Ear, Bluetooth साउंड 40mm ड्राइवर्स बैटरी 80 घंटे प्ले टाइम लेटेंसी 40ms क्यों खरीदें बाहरी शोर को कम करता है 80 घंटे प्ले टाइम गेमिंग और वीडियो के लिए परफेक्ट कॉल्स के लिए स्पष्ट आवाज़ दमदार बेस और क्लियर साउंड क्यों खोजें विकल्प वजन ज्यादा लग सकता है ANC ऑन होने पर बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है

यह वायरलेस ओवर-इयर हेडफोन की कीमत 1,399 है, जिसे अमेजन सेल में 83% की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। यह हेडफोन लंबी बैटरी लाइफ, ANC/ENC और गेमिंग मोड के लिए बेहतरीन है।

Specifications साउंड 40mm ड्राइवर्स बैटरी 70 घंटे प्ले टाइम गेमिंग लोड लेटेंसी कनेक्टिविटी Bluetooth v5.4, AUX क्यों खरीदें बाहरी शोर को कम करता है कॉल्स और म्यूजिक क्लियर लंबी बैटरी लाइफ गेमिंग के लिए परफेक्ट गेमिंग के लिए परफेक्ट क्यों खोजें विकल्प वजन भारी लग सकता है ANC ON करने पर बैटरी लाइफ कम

इस वायरलेस हेडफोन की कीमत 2,699 है, जिसे अमेजन से 66% की बचत पर खरीदा जा सकता है। यह हेडफोन 40dB Hybrid ANC के साथ आता है और 80 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ मिलती है।

Specifications साउंड 40mm ड्राइवर बैटरी 80 घंटे इम्पीडेंस 32 Ohm अन्य फीचर्स गेमिंग मोड, ऐप सपोर्ट, वायरलेस कॉलिंग क्यों खरीदें लंबी बैटरी लाइफ 40dB Hybrid ANC लो लेटेंसी गेमिंग के लिए मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प कोई खास कमी है नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।