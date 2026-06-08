किचन को दें मॉडर्न लुक, अमेजन पर भारी छूट के साथ मिल रहे हैं ये बड़े 2 Star Top Mount Double Door फ्रिज

अमेजन पर उपलब्ध ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स डिजिटल इनवर्टी कंप्रेसर के साथ आते हैं, जो बिजली की कम खपत में भी बेहतरीन कूलिंग देते हैं। इनमें बड़ा स्टोरेज स्पेस, कन्वर्टिबल मोड्स और अधिक जगह के लिए बड़े वेजीटेबल बॉक्स दिए गए हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

यदि आप अपने घर के लिए एक ऐसा फ्रिज ढूंढ रहे हैं जो बिजली का बिल भी कम करे और जिसमें सामान रखने की भरपूर जगह हो, तो अमेजन पर उपलब्ध आधुनिक Double Door Refrigerators आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं।

ये रेफ्रिजरेटर्स Smart Inverter Technology के साथ आते हैं। इसका कंप्रेसर फ्रिज के अंदर के तापमान और लोड के हिसाब से अपनी स्पीड को खुद एडजस्ट करता है, जिससे बिजली की खपत बेहद कम होती है। 2 स्टार से लेकर 5 स्टार एनर्जी रेटिंग वाले ये मॉडल्स सालभर में आपके पैसों की बड़ी बचत करते हैं।

स्पेस की बात करें तो इनमें Adjustable Glass Shelves और 2 गुना बड़े वेजीटेबल बॉक्स दिए गए हैं, ताकि आप भारी बर्तन और पूरे हफ्ते की सब्जियां आसानी से रख सकें। इसके अलावा, आजकल इनमें Convertible Mode की सुविधा भी मिल रही है, जिससे जरूरत पड़ने पर आप फ्रीजर को भी नॉर्मल फ्रिज में बदलकर स्टोरेज स्पेस को बढ़ा सकते हैं।

Samsung, LG, और Whirlpool जैसे बड़े ब्रांड्स पर अमेजन आपको शानदार डील्स, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर्स दे रहा है। कम बिजली बिल और ज्यादा जगह का यह कॉम्बिनेशन भारतीय परिवारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

यह फ्रिज 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे और मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कूलिंग डिमांड के हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करती है। इससे बिजली की बचत होती है और आवाज भी बहुत कम होती है।

Specifications कूलिंग टाइप फ्रॉस्ट फ्री डाइमेंशन 65.7D x 55.5W x 154.5H सेन्टीमीटर्स वारंटी 1 साल की व्यापक सालाना बिजली खपत 229 kWh (यूनिट) प्रति वर्ष कूलिंग टाइप फ्रॉस्ट फ्री ऑटो डिफ्रॉस्ट क्यों खरीदें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर ऑल-राउंड कूलिंग इजी स्लाइड शेल्फ क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग वारंटी की समय-सीमा

यह व्हर्लपूल फ्रिज इंटेलीसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो घर के लोड और बाहरी तापमान के हिसाब से कूलिंग को खुद एडजस्ट करता है। यह फ्रिज फास्ट कूलिंग और बेहतर स्टोरेज मैनेजमेंट चाहने वाले छोटे परिवारों (2-3 सदस्य) के लिए एक अच्छा विकल्प है।

Specifications सालाना बिजली खपत 228 Units प्रति वर्ष कंप्रेसर टेक्नोलॉजी इंटेलीसेंस इन्वर्टर शेल्फ का प्रकार टफन ग्लास डाइमेंशन 65.5D x 56.4W x 158.7H सेन्टीमीटर्स वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी क्यों खरीदें फास्ट कूलिंग फीचर्स बेहतर फ्रीजर कूलिंग एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-ऑडोर स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग मैन्युअल कंट्रोल

यह एलजी रेफ्रिजरेटर स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर और कनवर्टिबल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो इसे आधुनिक परिवारों के लिए बेहद लचीला बनाता है। इसमें दिए गए स्मार्ट मोड और डेयरी मोड की मदद से आप जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी नॉर्मल फ्रिज में बदल सकते हैं, जिससे आपको हरी सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स को रखने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है।

Specifications सालाना बिजली खपत 236 Units प्रति वर्ष कंप्रेसर टाइप स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर डाइमेंशन 63.7D x 55.5W x 168H सेन्टीमीटर्स वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी + कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें कनवर्टिबल फीचर्स बड़ी क्षमता ऑटो स्मार्ट कनेक्ट मल्टी एयर फ्लो क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग रेफ्रिजरेटर्स के मुकाबले थोड़ा सा महंगा

कैंडी का यह रेफ्रिजरेटर बजट सेगमेंट में एक बेहद आकर्षक और स्टाइलिश विकल्प है। यह रेड ब्लेज कलर और सुंदर फ्लावर पैटर्न के साथ आता है, जो आपके किचन को एक ट्रेडिशनल और वाइब्रेंट लुक देता है। 240 लीटर की क्षमता के साथ यह 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए एकदम सही और किफायती फ्रिज है।

Specifications कूलिंग टाइप फ्रॉस्ट फ्री कंप्रेसर / कूलिंग टाइप एक्सपर्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी विशेष फीचर्स कूल पैड, टर्बो आइसिंग, एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट वारंटी 1 साल की व्यापक वारंटी + कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें किफायती कीमत टर्बो आइसिंग कूल पैड बड़ा फ्रूट और वेजिटेबल स्पेस क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग नॉन-इन्वर्टर कंप्रेसर

शार्प का यह रेफ्रिजरेटर अपनी जापानी तकनीक और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। यह 7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड के साथ आता है, जिसका मतलब है कि आप मौसम और जरूरत के हिसाब से फ्रिज और फ्रीजर के कूलिंग मोड्स को बदल सकते हैं। इसकी 285 लीटर की बड़ी क्षमता 4 से 6 सदस्यों वाले मध्यम और बड़े परिवारों के लिए बहुत उपयुक्त है।

Specifications कूलिंग टाइप फ्रॉस्ट फ्री कन्वर्टिबल फीचर्स 7-इन-1 मोड शेल्फ का प्रकार टफन ग्लास विशेष फीचर्स जापान 7 शील्ड प्रोटेक्शन, एक्टिव डीओडोराइज़र, XL बोतल बिन क्यों खरीदें 7-इन-1 ऑल-वेदर कन्वर्टिबल जापान 7 शील्ड प्रोटेक्शन हाई-टेक इन्वर्टर एक्स्ट्रा वाइड और बड़ी स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग आफ्टर-सेल्स सर्विस

1. डबल डोर फ्रिज कौन सा अच्छा है? एक अच्छा डबल डोर फ्रिज वह होता है जिसमें इन्वर्टर कंप्रेसर हो और कम से कम 3-स्टार या उससे ऊपर की एनर्जी रेटिंग हो ताकि बिजली का बिल कम आए। आज के समय में कन्वर्टिबल फीचर्स वाले डबल डोर फ्रिज सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनमें जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी नॉर्मल फ्रिज में बदला जा सकता है।

अगर आपकी फैमिली में 2 से 4 सदस्य हैं, तो 230 लीटर से 280 लीटर तक की क्षमता वाला डबल डोर फ्रिज आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। 2. नंबर वन फ्रिज कौन सा है? अगर भारत में परफॉर्मेंस, कस्टमर सर्विस और विश्वसनीयता की बात करें, तो सैमसंग और एलजी को नंबर वन की रेस में सबसे आगे माना जाता है।

ओवरऑल नंबर वन (फीचर्स और कनवर्टिबल): LG 242 L से 276 L (3-Star Smart Inverter) मॉडल। एलजी का कंप्रेसर बेहद शांत और टिकाऊ होता है।

तकनीक और लुक में नंबर वन: Samsung 236 L से 256 L (3-Star Digital Inverter) मॉडल। सैमसंग के फ्रिज में डिस्प्ले और मॉडर्न लुक्स काफी अच्छे मिलते हैं।

3. बेस्ट ब्रांड फ्रिज कौन सा है? भारतीय बाजार में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से ये 4 सबसे बेस्ट ब्रांड्स हैं,

1. LG (एलजी): सर्वश्रेष्ठ आफ्टर-सेल्स सर्विस और टिकाऊ कंप्रेसर के लिए। इनका होम इन्वर्टर से कनेक्ट होने वाला फीचर बहुत बढ़िया है।

2. Samsung (सैमसंग): डिजिटल इन्वर्टर तकनीक, बेहतरीन डिजाइन और स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन के लिए बेस्ट।

3. Whirlpool (व्हर्लपूल): फास्टेस्ट आइस मेकिंग (सबसे तेज बर्फ जमाने) और कम समय में बोतलों को ठंडा करने की तकनीक के लिए जाना जाता है।

4. Haier / Godrej (हायर / गोदरेज): अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप कम कीमत में बड़ा कनवर्टिबल फ्रिज या ज्यादा स्पेस चाहते हैं, तो ये ब्रांड्स वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प देते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।