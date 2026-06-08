किचन को दें मॉडर्न लुक, अमेजन पर भारी छूट के साथ मिल रहे हैं ये बड़े 2 Star Top Mount Double Door फ्रिज
अमेजन पर उपलब्ध ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स डिजिटल इनवर्टी कंप्रेसर के साथ आते हैं, जो बिजली की कम खपत में भी बेहतरीन कूलिंग देते हैं। इनमें बड़ा स्टोरेज स्पेस, कन्वर्टिबल मोड्स और अधिक जगह के लिए बड़े वेजीटेबल बॉक्स दिए गए हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
यदि आप अपने घर के लिए एक ऐसा फ्रिज ढूंढ रहे हैं जो बिजली का बिल भी कम करे और जिसमें सामान रखने की भरपूर जगह हो, तो अमेजन पर उपलब्ध आधुनिक Double Door Refrigerators आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं।
ये रेफ्रिजरेटर्स Smart Inverter Technology के साथ आते हैं। इसका कंप्रेसर फ्रिज के अंदर के तापमान और लोड के हिसाब से अपनी स्पीड को खुद एडजस्ट करता है, जिससे बिजली की खपत बेहद कम होती है। 2 स्टार से लेकर 5 स्टार एनर्जी रेटिंग वाले ये मॉडल्स सालभर में आपके पैसों की बड़ी बचत करते हैं।
स्पेस की बात करें तो इनमें Adjustable Glass Shelves और 2 गुना बड़े वेजीटेबल बॉक्स दिए गए हैं, ताकि आप भारी बर्तन और पूरे हफ्ते की सब्जियां आसानी से रख सकें। इसके अलावा, आजकल इनमें Convertible Mode की सुविधा भी मिल रही है, जिससे जरूरत पड़ने पर आप फ्रीजर को भी नॉर्मल फ्रिज में बदलकर स्टोरेज स्पेस को बढ़ा सकते हैं।
Samsung, LG, और Whirlpool जैसे बड़े ब्रांड्स पर अमेजन आपको शानदार डील्स, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर्स दे रहा है। कम बिजली बिल और ज्यादा जगह का यह कॉम्बिनेशन भारतीय परिवारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
1. Samsung 236 L, 2 Star, Digital Inverter, Frost Free Double Door Refrigerator (RT40H28W2QHL, Gray Silver, 2026 Model)
यह फ्रिज 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे और मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कूलिंग डिमांड के हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करती है। इससे बिजली की बचत होती है और आवाज भी बहुत कम होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
ऑल-राउंड कूलिंग
इजी स्लाइड शेल्फ
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
वारंटी की समय-सीमा
2. Whirlpool 235 L 2 Star Frost-free inverter Double Door Refrigerator (NEO SP278 PRM LUNAR STEEL(2S, 2026 Model)-Y, 2026 Model)
यह व्हर्लपूल फ्रिज इंटेलीसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो घर के लोड और बाहरी तापमान के हिसाब से कूलिंग को खुद एडजस्ट करता है। यह फ्रिज फास्ट कूलिंग और बेहतर स्टोरेज मैनेजमेंट चाहने वाले छोटे परिवारों (2-3 सदस्य) के लिए एक अच्छा विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट कूलिंग फीचर्स
बेहतर फ्रीजर कूलिंग
एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-ऑडोर
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
मैन्युअल कंट्रोल
3. LG 276 L, 2 Star, Smart Inverter, Smart & Dairy Mode, Frost-Free Double Door Convertible Refrigerator (GLT2826XWOB, Onyx Black, Multi Air Flow, Fresh Zone & Deodorizer, 2026 Model)
यह एलजी रेफ्रिजरेटर स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर और कनवर्टिबल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो इसे आधुनिक परिवारों के लिए बेहद लचीला बनाता है। इसमें दिए गए स्मार्ट मोड और डेयरी मोड की मदद से आप जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी नॉर्मल फ्रिज में बदल सकते हैं, जिससे आपको हरी सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स को रखने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कनवर्टिबल फीचर्स
बड़ी क्षमता
ऑटो स्मार्ट कनेक्ट
मल्टी एयर फ्लो
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
रेफ्रिजरेटर्स के मुकाबले थोड़ा सा महंगा
4. Candy 240 L 2 Star Frost Free Double Door Refrigerator, Flower Pattern with Auto frost, large Fruit & Vegetable Space (Red Blaze, CDD2652ERB)
कैंडी का यह रेफ्रिजरेटर बजट सेगमेंट में एक बेहद आकर्षक और स्टाइलिश विकल्प है। यह रेड ब्लेज कलर और सुंदर फ्लावर पैटर्न के साथ आता है, जो आपके किचन को एक ट्रेडिशनल और वाइब्रेंट लुक देता है। 240 लीटर की क्षमता के साथ यह 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए एकदम सही और किफायती फ्रिज है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
टर्बो आइसिंग
कूल पैड
बड़ा फ्रूट और वेजिटेबल स्पेस
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
नॉन-इन्वर्टर कंप्रेसर
5. SHARP 285 L Frost Free Double Door 2 Star Refrigerator |Japan 7 Shield Protection|Hi-Tech Inverter |(Coffee Hairline, SJ-FF335V2-PCH)
शार्प का यह रेफ्रिजरेटर अपनी जापानी तकनीक और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। यह 7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड के साथ आता है, जिसका मतलब है कि आप मौसम और जरूरत के हिसाब से फ्रिज और फ्रीजर के कूलिंग मोड्स को बदल सकते हैं। इसकी 285 लीटर की बड़ी क्षमता 4 से 6 सदस्यों वाले मध्यम और बड़े परिवारों के लिए बहुत उपयुक्त है।
Specifications
क्यों खरीदें
7-इन-1 ऑल-वेदर कन्वर्टिबल
जापान 7 शील्ड प्रोटेक्शन
हाई-टेक इन्वर्टर
एक्स्ट्रा वाइड और बड़ी स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
आफ्टर-सेल्स सर्विस
1. डबल डोर फ्रिज कौन सा अच्छा है?
- एक अच्छा डबल डोर फ्रिज वह होता है जिसमें इन्वर्टर कंप्रेसर हो और कम से कम 3-स्टार या उससे ऊपर की एनर्जी रेटिंग हो ताकि बिजली का बिल कम आए। आज के समय में कन्वर्टिबल फीचर्स वाले डबल डोर फ्रिज सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनमें जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी नॉर्मल फ्रिज में बदला जा सकता है।
- अगर आपकी फैमिली में 2 से 4 सदस्य हैं, तो 230 लीटर से 280 लीटर तक की क्षमता वाला डबल डोर फ्रिज आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा।
2. नंबर वन फ्रिज कौन सा है?
अगर भारत में परफॉर्मेंस, कस्टमर सर्विस और विश्वसनीयता की बात करें, तो सैमसंग और एलजी को नंबर वन की रेस में सबसे आगे माना जाता है।
ओवरऑल नंबर वन (फीचर्स और कनवर्टिबल): LG 242 L से 276 L (3-Star Smart Inverter) मॉडल। एलजी का कंप्रेसर बेहद शांत और टिकाऊ होता है।
तकनीक और लुक में नंबर वन: Samsung 236 L से 256 L (3-Star Digital Inverter) मॉडल। सैमसंग के फ्रिज में डिस्प्ले और मॉडर्न लुक्स काफी अच्छे मिलते हैं।
3. बेस्ट ब्रांड फ्रिज कौन सा है?
भारतीय बाजार में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से ये 4 सबसे बेस्ट ब्रांड्स हैं,
1. LG (एलजी): सर्वश्रेष्ठ आफ्टर-सेल्स सर्विस और टिकाऊ कंप्रेसर के लिए। इनका होम इन्वर्टर से कनेक्ट होने वाला फीचर बहुत बढ़िया है।
2. Samsung (सैमसंग): डिजिटल इन्वर्टर तकनीक, बेहतरीन डिजाइन और स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन के लिए बेस्ट।
3. Whirlpool (व्हर्लपूल): फास्टेस्ट आइस मेकिंग (सबसे तेज बर्फ जमाने) और कम समय में बोतलों को ठंडा करने की तकनीक के लिए जाना जाता है।
4. Haier / Godrej (हायर / गोदरेज): अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप कम कीमत में बड़ा कनवर्टिबल फ्रिज या ज्यादा स्पेस चाहते हैं, तो ये ब्रांड्स वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प देते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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