Amazon deals, मात्र 599 रुपये से शुरू लैपटॉप एक्सेसरीज, माउस और कीबोर्ड पर 70% तक की भारी छूट
अमेज़न पर लैपटॉप एक्सेसरीज की रेंज अब मात्र 599 रुपये की शुरुआती कीमत और 70% तक के भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। लॉगिटेक और एचपी जैसे टॉप ब्रांड्स के वायरलेस माउस और कीबोर्ड पर मिल रही यह धमाकेदार डील वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बचत का सबसे अच्छा मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
डिजिटल दौर में लैपटॉप हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का अनुभव तब और बेहतर हो जाता है जब हमारे पास सही एक्सेसरीज हों। Amazon India पर वर्तमान में लैपटॉप एक्सेसरीज पर एक शानदार सेल चल रही है, जहाँ माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप स्टैंड और अन्य गैजेट्स पर 70% तक की भारी छूट दी जा रही है। इस सेल की सबसे खास बात यह है कि बेहतरीन क्वालिटी की एक्सेसरीज मात्र 599 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं।
चाहे आप घर से काम करने वाले प्रोफेशनल हों या ऑनलाइन क्लासेज लेने वाले छात्र, यह सेल सभी की जरूरतों को पूरा करती है। Logitech, HP, Dell, और Lenovo जैसे विश्वसनीय ब्रांड्स के वायरलेस माउस और कीबोर्ड कॉम्बो अब बेहद किफायती दामों पर मिल रहे हैं। अक्सर लोग महंगे लैपटॉप तो खरीद लेते हैं, लेकिन अच्छी एक्सेसरीज के अभाव में उनका काम धीमा हो जाता है। अमेजन की यह डील इसी कमी को पूरा करने का एक सुनहरा मौका है।
कीमतों में कटौती के अलावा, ग्राहकों को ICICI और HDFC जैसे चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर अतिरिक्त कैशबैक के विकल्प भी मिल रहे हैं। यदि आप अपने पुराने और उबाऊ कीबोर्ड या माउस को बदलना चाहते हैं, तो 70% तक के इस डिस्काउंट का लाभ उठाकर आप हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले अपनी पसंदीदा एक्सेसरीज को कार्ट में जोड़ने का यह सबसे सही समय है।
1. HP USB Wireless Spill Resistance Keyboard and Mouse Combo with 10m Working Range 2.4G Wireless Technology / 3 Years Warranty (4SC12PA), Black
HP का यह वायरलेस कीबोर्ड और माउस कॉम्बो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपने डेस्क को तारों के जंजाल से मुक्त रखना चाहते हैं। 1,399 रुपये की किफायती कीमत पर आने वाला यह सेट अपनी 2.4G वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ 10 मीटर की दूरी तक निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसका अल्ट्रा-स्लिम ब्रश मेटल फिनिश इसे न केवल स्टाइलिश बनाता है बल्कि ऑफिस और घर के उपयोग के लिए बेहद मजबूत भी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्पिल रेजिस्टेंट डिज़ाइन
सिंगल USB प्लग
एडजस्टेबल DPI
शानदार फिनिश
लंबी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी की आवश्यकता
बैैकलाइट का अभाव
2. Bestor Set of 5 Combos of USB Wired Keyboard, Wired Mouse, Mouse Pad Base Waterproof, Type A to Type C OTG Adapter & 4 Port USB HUB for PC, Laptop, Computer
अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी के लिए एक्सेसरीज का पूरा सेट ढूंढ रहे हैं, तो Bestor का यह 5-इन-1 कॉम्बो एक पैसा वसूल डील है। अमेज़न पर 73% की भारी छूट के साथ यह पूरा सेट मात्र 599 रुपये में मिल रहा है। इस कॉम्बो में कीबोर्ड और माउस के अलावा माउस पैड, USB हब और एक OTG अडैप्टर भी शामिल है, जो इसे छात्रों और ऑफिस जाने वालों के लिए एक ऑल-इन-वन समाधान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार कीमत
फुल सेटअप
प्लग एंड प्ले
4-पोर्ट USB हब
क्यों खोजें विकल्प
वायर्ड कनेक्शन
बिल्ड क्वालिटी बहुत प्रीमियम नहीं
3. Anjo Combo (13 in 1) of Keyboard-Mouse with Laptop Accessories 15.6 inch.
अगर आपने नया लैपटॉप खरीदा है और आप उसे सुरक्षित रखने के साथ-साथ अपनी कार्यक्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो Anjo (13 in 1) Combo एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर 40% की छूट के साथ यह पूरा सेट मात्र 1,199 रुपये में मिल रहा है। इस कॉम्बो में कीबोर्ड-माउस से लेकर लैपटॉप स्लीव और स्क्रीन गार्ड तक 13 जरूरी चीजें शामिल हैं, जो इसे 15.6 इंच के लैपटॉप यूज़र्स के लिए एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पैसा वसूल डील
फुल प्रोटेक्शन
USB हब की सुविधा
आसान कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
ट्रांसफर स्पीड थोड़ी धीमी
वायर्ड माउस
4. Portronics Key2 Combo Wireless Keyboard and Mouse Set,with 2.4 GHz USB Receiver,Silent Keystrokes,1200 DPI Optical Tracking,Compact Design,Multimedia Keys for PC,Laptop & USB Supported Devices(Grey)
अगर आप भारी-भरकम कीबोर्ड से परेशान हैं और अपनी डेस्क को साफ-सुथरा रखना चाहते हैं, तो Portronics Key2 Combo एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर यह 40% की छूट के साथ मात्र 899 रुपये में मिल रहा है। यह सेट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अक्सर ट्रैवल करते हैं या छोटे डेस्क पर काम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके Silent Keystrokes हैं, जो टाइपिंग के दौरान शोर को कम करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शांत टाइपिंग
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
प्लग एंड प्ले
एम्बीडेक्सट्रस माउस
क्यों खोजें विकल्प
नंबर पैड गायब
रिचार्जेबल नहीं
5. iClever Wireless Keyboard & Mouse Combo GK03-2.4G Portable Wireless Keyboard Mouse with Rechargeable Battery, Ergonomic Design, Full Size, Slim & Thin, Stable Connection, Adjustable DPI, Silver/White
अगर आप एक ऐसे कीबोर्ड-माउस की तलाश में हैं जो न केवल काम करने में स्मूथ हो बल्कि आपके डेस्क को Apple जैसी प्रीमियम लुक दे, तो iClever GK03 एक बेहतरीन चुनाव है। अमेज़न पर 31% की छूट के साथ यह 2,748 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रिचार्जेबल बैटरी है, जो आपको बार-बार सेल बदलने के झंझट से मुक्ति देती है। सिल्वर और व्हाइट फिनिश के साथ यह कॉम्बो विंडोज और मैक दोनों के लिए पूरी तरह अनुकूल है।
Specifications
क्यों खरीदें
रिचार्जेबल बैटरी
प्रीमियम लुक
विस्पर-क्वाइट टाइपिंग
डुअल कम्पैटिबिलिटी
पतला और हल्का
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज़्यादा
USB-A की ज़रूरत
पुराना चार्जिंग पोर्ट
6. Pomya Mini Keyboard With Touchpad, Portable 2.4Ghz Handheld USB Keyboard Flying Mouse Keyboard For Home Multimedia For PC, Laptop, Smart TV, Windows, TV Box, Etc
अगर आप बिस्तर पर आराम करते हुए अपने स्मार्ट टीवी या पीसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो Pomya Mini Handheld Keyboard एक जादुई गैजेट है। अमेजन पर 3,042 रुपये की कीमत वाला यह छोटा सा कीबोर्ड एक साथ दो काम करता है—इसमें टाइपिंग के लिए QWERTY कीबोर्ड है और माउस चलाने के लिए एक सेंसिटिव टचपैड भी। यह गेमर्स और उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो होम मल्टीमीडिया का शौक रखते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद पोर्टेबल
टू-इन-वन डिवाइस
प्लग एंड प्ले
एडजस्टेबल DPI
स्मार्ट टीवी के लिए बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी महंगी
टाइपिंग की सीमा
बिल्ड मटेरियल प्लास्टिक बॉडी
7. Adefex Combo Wired USB Keyboard & Mouse with 7-Position Adjustable Metal Laptop Stand & Cleaning Gel with Non-Slip Mouse Pad for Home, Office & Gaming Setup
अमेजन पर ADEFEX का यह 5-इन-1 कॉम्बो उन लोगों के लिए एक आदर्श समाधान है जो कम खर्च में अपने ऑफिस या गेमिंग सेटअप को अपग्रेड करना चाहते हैं। 33% की छूट के साथ यह पूरा सेट मात्र 999 रुपये में मिल रहा है। इस किट की सबसे बड़ी खासियत इसका 7-लेवल एडजस्टेबल मेटल स्टैंड है, जो काम के दौरान आपकी गर्दन और पीठ के तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा, इसमें सफाई के लिए 'क्लींजिंग जेल' भी शामिल है, जो आपके गैजेट्स को नया जैसा रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एर्गोनोमिक डिज़ाइन
पूरी किट एक ही दाम में
बेहतर कूलिंग
क्लीनिंग जेल
क्यों खोजें विकल्प
वायर्ड सेटअप
प्रोफेशनल गेमिंग के लिए थोड़ा धीमा
कॉम्बो का मल्टीकलर
1. लैपटॉप में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए?
एक अच्छे और संतुलित लैपटॉप में निम्नलिखित मुख्य चीजों का होना आवश्यक है,
प्रोसेसर (CPU): कम से कम Intel Core i3 या i5 (12th Gen+) या AMD Ryzen 3/5 सीरीज।
रैम (RAM): सुचारू रूप से काम करने के लिए कम से कम 8GB RAM होनी चाहिए।
स्टोरेज (SSD): पुराने HDD के बजाय SSD (कम से कम 256GB या 512GB) होनी चाहिए, जिससे लैपटॉप तेजी से खुलता है।
बैटरी बैकअप: कम से कम 6-8 घंटे का बैकअप।
डिस्प्ले: कम से कम Full HD (1920 x 1080) रिजॉल्यूशन।
पोर्ट्स: USB 3.0, Type-C, और एक HDMI पोर्ट।
2. कंप्यूटर में एक्सेसरीज क्या है?
कंप्यूटर एक्सेसरीज वे बाहरी उपकरण हैं जो कंप्यूटर की कार्यक्षमता और सुविधा को बढ़ाते हैं। ये मुख्य भाग (जैसे CPU या मॉनिटर) का हिस्सा नहीं होते, बल्कि अलग से जोड़े जाते हैं।
इनपुट एक्सेसरीज: माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन।
आउटपुट एक्सेसरीज: हेडफोन, स्पीकर्स, प्रिंटर।
कनेक्टिविटी एक्सेसरीज: USB हब, ईथरनेट अडैप्टर।
सुरक्षा एक्सेसरीज: लैपटॉप स्टैंड, कीबोर्ड स्किन, और लैपटॉप स्लीव/बैग।
3. लैपटॉप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है?
लैपटॉप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी पोर्टेबिलिटी है।
एक कंप्यूटर के विपरीत, लैपटॉप में बैटरी, स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस (टचपैड) एक ही छोटे डिवाइस में समाहित होते हैं। इसका मतलब है कि आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और बिना बिजली के प्लग के भी कई घंटों तक काम कर सकते हैं। यही विशेषता इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर से अलग और खास बनाती है।
4. लैपटॉप से कौन-कौन से काम किए जा सकते हैं?
लैपटॉप एक बहुउद्देशीय मशीन है जिससे लगभग सभी डिजिटल काम किए जा सकते हैं,
ऑफिस और शिक्षा: एमएस ऑफिस, प्रेजेंटेशन बनाना और ऑनलाइन क्लासेज लेना।
कंटेंट क्रिएशन: फोटो और वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और कोडिंग।
एंटरटेनमेंट: फिल्में देखना, संगीत सुनना और ऑनलाइन गेमिंग।
कम्युनिकेशन: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल भेजना और सोशल मीडिया का उपयोग।
बिज़नेस: स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ई-कॉमर्स मैनेजमेंट और डेटा एंट्री।
