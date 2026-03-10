Amazon deals, मात्र 599 रुपये से शुरू लैपटॉप एक्सेसरीज, माउस और कीबोर्ड पर 70% तक की भारी छूट

Mar 10, 2026 09:51 pm IST

अमेज़न पर लैपटॉप एक्सेसरीज की रेंज अब मात्र 599 रुपये की शुरुआती कीमत और 70% तक के भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। लॉगिटेक और एचपी जैसे टॉप ब्रांड्स के वायरलेस माउस और कीबोर्ड पर मिल रही यह धमाकेदार डील वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बचत का सबसे अच्छा मौका है।

डिजिटल दौर में लैपटॉप हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का अनुभव तब और बेहतर हो जाता है जब हमारे पास सही एक्सेसरीज हों। Amazon India पर वर्तमान में लैपटॉप एक्सेसरीज पर एक शानदार सेल चल रही है, जहाँ माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप स्टैंड और अन्य गैजेट्स पर 70% तक की भारी छूट दी जा रही है। इस सेल की सबसे खास बात यह है कि बेहतरीन क्वालिटी की एक्सेसरीज मात्र 599 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं।

चाहे आप घर से काम करने वाले प्रोफेशनल हों या ऑनलाइन क्लासेज लेने वाले छात्र, यह सेल सभी की जरूरतों को पूरा करती है। Logitech, HP, Dell, और Lenovo जैसे विश्वसनीय ब्रांड्स के वायरलेस माउस और कीबोर्ड कॉम्बो अब बेहद किफायती दामों पर मिल रहे हैं। अक्सर लोग महंगे लैपटॉप तो खरीद लेते हैं, लेकिन अच्छी एक्सेसरीज के अभाव में उनका काम धीमा हो जाता है। अमेजन की यह डील इसी कमी को पूरा करने का एक सुनहरा मौका है।

कीमतों में कटौती के अलावा, ग्राहकों को ICICI और HDFC जैसे चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर अतिरिक्त कैशबैक के विकल्प भी मिल रहे हैं। यदि आप अपने पुराने और उबाऊ कीबोर्ड या माउस को बदलना चाहते हैं, तो 70% तक के इस डिस्काउंट का लाभ उठाकर आप हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले अपनी पसंदीदा एक्सेसरीज को कार्ट में जोड़ने का यह सबसे सही समय है।

HP का यह वायरलेस कीबोर्ड और माउस कॉम्बो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपने डेस्क को तारों के जंजाल से मुक्त रखना चाहते हैं। 1,399 रुपये की किफायती कीमत पर आने वाला यह सेट अपनी 2.4G वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ 10 मीटर की दूरी तक निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसका अल्ट्रा-स्लिम ब्रश मेटल फिनिश इसे न केवल स्टाइलिश बनाता है बल्कि ऑफिस और घर के उपयोग के लिए बेहद मजबूत भी बनाता है।

Specifications कनेक्टिविटी 2.4GHz वायरलेस रेंज 10 मीटर तक की वर्किंग रेंज सेंसर प्रोफेशनल ऑप्टिकल सेंसर DPI स्विच 800/1200/1600 सुरक्षा स्पिल रेजिस्टेंस बैटरी: एनर्जी सेविंग स्टैंडबाय फंक्शन के साथ क्यों खरीदें स्पिल रेजिस्टेंट डिज़ाइन सिंगल USB प्लग एडजस्टेबल DPI शानदार फिनिश लंबी लाइफ क्यों खोजें विकल्प बैटरी की आवश्यकता बैैकलाइट का अभाव

अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी के लिए एक्सेसरीज का पूरा सेट ढूंढ रहे हैं, तो Bestor का यह 5-इन-1 कॉम्बो एक पैसा वसूल डील है। अमेज़न पर 73% की भारी छूट के साथ यह पूरा सेट मात्र 599 रुपये में मिल रहा है। इस कॉम्बो में कीबोर्ड और माउस के अलावा माउस पैड, USB हब और एक OTG अडैप्टर भी शामिल है, जो इसे छात्रों और ऑफिस जाने वालों के लिए एक ऑल-इन-वन समाधान बनाता है।

Specifications कॉम्बो में शामिल USB वायर्ड कीबोर्ड, वायर्ड माउस, वॉटरप्रूफ माउस पैड, 4-पोर्ट USB हब, और Type-A से Type-C OTG अडैप्टर कनेक्टिविटी प्लग एंड प्ले माउस पैड मटेरियल टिकाऊ PU लेदर क्यों खरीदें शानदार कीमत फुल सेटअप प्लग एंड प्ले 4-पोर्ट USB हब क्यों खोजें विकल्प वायर्ड कनेक्शन बिल्ड क्वालिटी बहुत प्रीमियम नहीं

अगर आपने नया लैपटॉप खरीदा है और आप उसे सुरक्षित रखने के साथ-साथ अपनी कार्यक्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो Anjo (13 in 1) Combo एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर 40% की छूट के साथ यह पूरा सेट मात्र 1,199 रुपये में मिल रहा है। इस कॉम्बो में कीबोर्ड-माउस से लेकर लैपटॉप स्लीव और स्क्रीन गार्ड तक 13 जरूरी चीजें शामिल हैं, जो इसे 15.6 इंच के लैपटॉप यूज़र्स के लिए एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन बनाती हैं।

Specifications USB हब 4-पोर्ट USB 2.0 हब लैपटॉप स्लीव 15.6 इंच का नियोप्रीन मटेरियल वाला स्लीव प्रोटेक्शन किट 15.6 इंच स्क्रीन गार्ड और पारदर्शी सिलिकॉन कीबोर्ड स्किन वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी क्यों खरीदें पैसा वसूल डील फुल प्रोटेक्शन USB हब की सुविधा आसान कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प ट्रांसफर स्पीड थोड़ी धीमी वायर्ड माउस

अगर आप भारी-भरकम कीबोर्ड से परेशान हैं और अपनी डेस्क को साफ-सुथरा रखना चाहते हैं, तो Portronics Key2 Combo एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर यह 40% की छूट के साथ मात्र 899 रुपये में मिल रहा है। यह सेट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अक्सर ट्रैवल करते हैं या छोटे डेस्क पर काम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके Silent Keystrokes हैं, जो टाइपिंग के दौरान शोर को कम करते हैं।

Specifications रंग ग्रे बैटरी लाइफ ऑटो स्लीप मोड और एनर्जी सेविंग फीचर के साथ माउस 1200 DPI ऑप्टिकल ट्रैकिंग कीबोर्ड डिज़ाइन Tenkeyless कनेक्टिविटी 2.4GHz वायरलेस क्यों खरीदें शांत टाइपिंग कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल प्लग एंड प्ले एम्बीडेक्सट्रस माउस क्यों खोजें विकल्प नंबर पैड गायब रिचार्जेबल नहीं

अगर आप एक ऐसे कीबोर्ड-माउस की तलाश में हैं जो न केवल काम करने में स्मूथ हो बल्कि आपके डेस्क को Apple जैसी प्रीमियम लुक दे, तो iClever GK03 एक बेहतरीन चुनाव है। अमेज़न पर 31% की छूट के साथ यह 2,748 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रिचार्जेबल बैटरी है, जो आपको बार-बार सेल बदलने के झंझट से मुक्ति देती है। सिल्वर और व्हाइट फिनिश के साथ यह कॉम्बो विंडोज और मैक दोनों के लिए पूरी तरह अनुकूल है।

Specifications मटेरियल सामने हाई-एंड ABS प्लास्टिक और पीछे मज़बूत मेटल बॉडी कनेक्टिविटी 2.4GHz वायरलेस बैटरी रिचार्जेबल डिजाइन अल्ट्रा-स्लिम, एर्गोनोमिक और फुल-साइज माउस DPI 1000-1200-1600 एडजस्टेबल लेवल्स क्यों खरीदें रिचार्जेबल बैटरी प्रीमियम लुक विस्पर-क्वाइट टाइपिंग डुअल कम्पैटिबिलिटी पतला और हल्का क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज़्यादा USB-A की ज़रूरत पुराना चार्जिंग पोर्ट

अगर आप बिस्तर पर आराम करते हुए अपने स्मार्ट टीवी या पीसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो Pomya Mini Handheld Keyboard एक जादुई गैजेट है। अमेजन पर 3,042 रुपये की कीमत वाला यह छोटा सा कीबोर्ड एक साथ दो काम करता है—इसमें टाइपिंग के लिए QWERTY कीबोर्ड है और माउस चलाने के लिए एक सेंसिटिव टचपैड भी। यह गेमर्स और उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो होम मल्टीमीडिया का शौक रखते हैं।

Specifications डिजाइन 92-की (Keys) वाला मिनी QWERTY कीबोर्ड क्यों खरीदें बेहद पोर्टेबल टू-इन-वन डिवाइस प्लग एंड प्ले एडजस्टेबल DPI स्मार्ट टीवी के लिए बेस्ट क्यों खोजें विकल्प थोड़ी महंगी टाइपिंग की सीमा बिल्ड मटेरियल प्लास्टिक बॉडी

अमेजन पर ADEFEX का यह 5-इन-1 कॉम्बो उन लोगों के लिए एक आदर्श समाधान है जो कम खर्च में अपने ऑफिस या गेमिंग सेटअप को अपग्रेड करना चाहते हैं। 33% की छूट के साथ यह पूरा सेट मात्र 999 रुपये में मिल रहा है। इस किट की सबसे बड़ी खासियत इसका 7-लेवल एडजस्टेबल मेटल स्टैंड है, जो काम के दौरान आपकी गर्दन और पीठ के तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा, इसमें सफाई के लिए 'क्लींजिंग जेल' भी शामिल है, जो आपके गैजेट्स को नया जैसा रखता है।

Specifications लैपटॉप स्टैंड मज़बूत मेटल बॉडी, 7 एडजस्टेबल एंगल्स के साथ कीबोर्ड व माउस वायर्ड USB कनेक्टिविटी, टाइपिंग और कोडिंग के लिए आरामदायक डिज़ाइन क्लीनिंग जेल कीबोर्ड की दरारों से धूल और कचरा निकालने के लिए विशेष जेल कम्पैटिबिलिटी लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन और टैबलेट क्यों खरीदें एर्गोनोमिक डिज़ाइन पूरी किट एक ही दाम में बेहतर कूलिंग क्लीनिंग जेल क्यों खोजें विकल्प वायर्ड सेटअप प्रोफेशनल गेमिंग के लिए थोड़ा धीमा कॉम्बो का मल्टीकलर

1. लैपटॉप में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए? एक अच्छे और संतुलित लैपटॉप में निम्नलिखित मुख्य चीजों का होना आवश्यक है,

प्रोसेसर (CPU): कम से कम Intel Core i3 या i5 (12th Gen+) या AMD Ryzen 3/5 सीरीज।

रैम (RAM): सुचारू रूप से काम करने के लिए कम से कम 8GB RAM होनी चाहिए।

स्टोरेज (SSD): पुराने HDD के बजाय SSD (कम से कम 256GB या 512GB) होनी चाहिए, जिससे लैपटॉप तेजी से खुलता है।

बैटरी बैकअप: कम से कम 6-8 घंटे का बैकअप।

डिस्प्ले: कम से कम Full HD (1920 x 1080) रिजॉल्यूशन।

पोर्ट्स: USB 3.0, Type-C, और एक HDMI पोर्ट।

2. कंप्यूटर में एक्सेसरीज क्या है? कंप्यूटर एक्सेसरीज वे बाहरी उपकरण हैं जो कंप्यूटर की कार्यक्षमता और सुविधा को बढ़ाते हैं। ये मुख्य भाग (जैसे CPU या मॉनिटर) का हिस्सा नहीं होते, बल्कि अलग से जोड़े जाते हैं।

इनपुट एक्सेसरीज: माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन।

आउटपुट एक्सेसरीज: हेडफोन, स्पीकर्स, प्रिंटर।

कनेक्टिविटी एक्सेसरीज: USB हब, ईथरनेट अडैप्टर।

सुरक्षा एक्सेसरीज: लैपटॉप स्टैंड, कीबोर्ड स्किन, और लैपटॉप स्लीव/बैग।

3. लैपटॉप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? लैपटॉप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी पोर्टेबिलिटी है।

एक कंप्यूटर के विपरीत, लैपटॉप में बैटरी, स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस (टचपैड) एक ही छोटे डिवाइस में समाहित होते हैं। इसका मतलब है कि आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और बिना बिजली के प्लग के भी कई घंटों तक काम कर सकते हैं। यही विशेषता इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर से अलग और खास बनाती है।

4. लैपटॉप से कौन-कौन से काम किए जा सकते हैं? लैपटॉप एक बहुउद्देशीय मशीन है जिससे लगभग सभी डिजिटल काम किए जा सकते हैं,

ऑफिस और शिक्षा: एमएस ऑफिस, प्रेजेंटेशन बनाना और ऑनलाइन क्लासेज लेना।

कंटेंट क्रिएशन: फोटो और वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और कोडिंग।

एंटरटेनमेंट: फिल्में देखना, संगीत सुनना और ऑनलाइन गेमिंग।

कम्युनिकेशन: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल भेजना और सोशल मीडिया का उपयोग।

बिज़नेस: स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ई-कॉमर्स मैनेजमेंट और डेटा एंट्री।

