Amazon धमाका, 43-इंच QLED टीवी पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, हाथ से न जाने दें ये डील

Feb 26, 2026 03:29 pm IST

अमेजन की इस धमाकेदार सेल में 43-इंच QLED टीवी पर 60% तक की भारी छूट और आकर्षक बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। लेटेस्ट Android 14 और डॉल्बी विजन जैसे प्रीमियम फीचर्स वाले इन टीवी को सस्ते में खरीदने का यह सबसे सही मौका है।

2026 की शुरुआत में अमेज़न इंडिया पर मेगा वर्ल्ड कप सेल और वैलेंटाइन डे सेल के चलते 43-इंच QLED टीवी पर जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं। इस बजट-फ्रेंडली सेगमेंट में QLED तकनीक अब आम हो चुकी है, जो साधारण LED टीवी के मुकाबले बेहतर कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस प्रदान करती है। वर्तमान डील्स में Haier, TCL, Acer, और Xiaomi जैसे ब्रांड्स सबसे आगे हैं। Acer का Ultra V Series मॉडल लगभग 13,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, जो इसे बाज़ार का सबसे सस्ता QLED विकल्प बनाता है। वहीं, Xiaomi FX Pro और Acer Ultra V जैसे मॉडल्स 19,999 रुपये से 25,000 रुपये की रेंज में बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी पेश कर रहे हैं।

सैमसंग और एलजी जैसे प्रीमियम ब्रांड्स भी अपनी Vision AI QLED और QNED सीरीज पर 40% से 50% तक की छूट दे रहे हैं। इन टीवी में लेटेस्ट Android 14 या Google TV OS, डॉल्बी विजन, और 30W तक के दमदार स्पीकर्स मिलते हैं। ग्राहक अपनी बचत को और बढ़ाने के लिए ICICI और SBI बैंक कार्ड्स का उपयोग करके 1,500 रुपये से 3,000 रुपये तक की तत्काल छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, पुराने टीवी पर 5,000 रुपये से 8,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस की सुविधा इन प्रीमियम टीवी को खरीदना और भी आसान बनाती है।

हायर की यह S800 Series साधारण LED टीवी से एक कदम आगे है। इसमें QLEDटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो 1 बिलियन से अधिक रंगों के साथ क्रिस्टल क्लियर विजुअल्स प्रदान करती है। इसमें सबसे खास बात इसका 32GB का इंटरनल स्टोरेज है, जो इस बजट के अन्य टीवी के मुकाबले दोगुना है। गूगल टीवी इंटरफेस और डॉल्बी विजन के साथ यह आपके घर को एक मिनी-सिनेमा में बदल देता है।

Specifications वारंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी स्मार्ट फीचर्स हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल, क्रोमकास्ट, साउंड मिररिंग कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Dual-band WiFi साउंड 24 Watts ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV प्रोसेसर और मेमोरी 2GB RAM + 32GB ROM रिफ्रेश रेट 60 Hz डिस्प्ले 4K Ultra HD QLED क्यों खरीदें शानदार स्टोरेज शानदार स्टोरेज कनेक्टिविटी का राजा हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल 2 साल की वारंटी गेमिंग फीचर्स क्यों खोजें विकल्प थोड़ी ज्यादा कीमत थोड़ी ज्यादा रेटिंग 2-Star केवल 6 महीने की ही वारंटी

एसर की यह Ultra V Series बाजार में अपनी Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम और 2875 AI चिपसेट के कारण चर्चा में है। जहाँ अधिकांश बजट टीवी अभी भी पुराने Android वर्जन पर चल रहे हैं, एसर आपको सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अनुभव दे रहा है। मात्र 19,999 रुपये में यह QLED पैनल के साथ आता है, जो साधारण LED टीवी की तुलना में कहीं अधिक वाइब्रेंट कलर्स और बेहतर कंट्रास्ट प्रदान करता है।

Specifications वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी + 6 महीने रिमोट पर कनेक्टिविटी 3 HDMI (2.1), 2 USB (3.0+2.0), Dual-band Wi-Fi रिफ्रेश रेट 60 Hz साउंड 30 Watts आउटपुट मेमोरी 2GB RAM + 16GB Storage प्रोसेसर AI इनेबल्ड 2875 चिपसेट क्यों खरीदें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर शक्तिशाली साउंड बेहतरीन डिस्प्ले फ्री वॉल माउंट वैल्यू फॉर मनी क्यों खोजें विकल्प स्टोरेज हायर के मुकाबले इसमें 16GB 3.9 स्टार रेटिंग केवल 6 महीने की वारंटी

TCL की P7K सीरीज अपनी AiPQ प्रोसेसर तकनीक के लिए जानी जाती है, जो कंटेंट को रीयल-टाइम में ऑप्टिमाइज़ करती है। यह टीवी 4K QLED पैनल के साथ आता है, जिसमें HDR 10+ और Dolby Vision का सपोर्ट है, जिससे डार्क सीन्स में भी बारीकियां साफ नजर आती हैं। इसका Metallic Bezel-Less डिजाइन इसे एक बहुत ही आधुनिक और प्रीमियम लुक देता है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 2 Star वारंटी 2 साल की वारंटी गेमिंग फीचर्स Game Master, MEMC 60Hz साउंड 30 Watts आउटपुट मेमोरी 2GB RAM + 16GB ROM ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV प्रोसेसर 64-bit Quad Core AiPQ Processor क्यों खरीदें बेहतरीन वारंटी AiPQ प्रोसेसर मेटालिक डिजाइन अतिरिक्त छूट क्यों खोजें विकल्प केवल 1 USB पोर्ट 2-स्टार रेटिंग वाई-फाई 5 का जिक्र

फिलिप्स की 8100 Series उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बजट में एक प्रीमियम यूरोपियन ब्रांड का अनुभव चाहते हैं। 24,999 रुपये की कीमत पर यह टीवी QLED तकनीक के साथ आता है, जो 93% DCI P3 कलर गैमट को कवर करता है—इसका मतलब है कि आपको बहुत ही सटीक और गहरे रंग देखने को मिलेंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका HSR 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट है, जो इस बजट में मिलना बहुत मुश्किल है।

Specifications कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Dual-band Wi-Fi कलर एक्यूरेसी 93% DCI P3 साउंड 30 Watts आउटपुट मेमोरी 2GB RAM + 32GB ROM ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV रिफ्रेश रेट HSR 120 Hz क्यों खरीदें HSR 120Hz रिफ्रेश रेट 32GB इंटरनल स्टोरेज प्रीमियम कलर क्वालिटी दमदार साउंड ब्रांड वैल्यू क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार रेटिंग केवल 1 साल की वारंटी

सैमसंग का यह Vision AI QLED टीवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत के साथ आता है। इसका Q4 AI प्रोसेसर साधारण कंटेंट को भी 4K क्वालिटी में अपस्केल कर देता है। 32,990 रुपये की कीमत पर यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बेहतरीन कलर एक्यूरेसी और सैमसंग की मजबूत ब्रांड वैल्यू पसंद करते हैं।

Specifications वारंटी 1 साल की वारंटी + 1 साल Panel पर अतिरिक्त वारंटी कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC), 1 USB-A, Wi-Fi 5, BT 5.3 स्मार्ट फीचर्स SmartThings Hub, AirPlay, Multi View, Knox Security साउंड 20 Watts रिफ्रेश रेट 50 Hz ऑपरेटिंग सिस्टम Tizen OS प्रोसेसर Q4 AI Processor डिस्प्ले 4K Ultra HD QLED क्यों खरीदें AI पावर्ड विजुअल्स Quantum Dot तकनीक Knox Security फ्री कंटेंट SmartThings Hub क्यों खोजें विकल्प साउंड आउटपुट 20W 50Hz रिफ्रेश रेट थोड़ा औसत केवल 1 USB पोर्ट 1-Star रेटिंग

तोशिबा का यह M450RP मॉडल क्वांटम डॉट तकनीक से लैस है। इसमें तोशिबा का सिग्नेचर REGZA Engine ZR इस्तेमाल किया गया है, जो पिक्चर क्वालिटी को रीयल-टाइम में बेहतर बनाता है। यह टीवी VIDAA OS पर चलता है, जो एंड्रॉइड के मुकाबले बहुत तेज और विज्ञापन-मुक्त अनुभव देने के लिए जाना जाता है।

Specifications वारंटी 2 साल की वारंटी कनेक्टिविटी 3 HDMI (1 eARC), 2 USB, Bluetooth 5.0, Wi-Fi स्पेशल मोड AI Sports Mode और AI Picture Optimizer साउंड 24 Watts आउटपुट रिफ्रेश रेट 60 Hz ऑपरेटिंग सिस्टम VIDAA OS प्रोसेसर REGZA Engine ZR क्यों खरीदें AI Sports Mode फास्ट इंटरफेस बेहतरीन वारंटी कनेक्टिविटी AI 4K Upscaling क्यों खोजें विकल्प ऐप्स की संख्या कम एंड्रॉइड टीवी जैसा डीप कस्टमाइजेशन नहीं बेस थोड़ा कम

हाइसेंस का यह E7Q उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में भविष्य की तकनीक चाहते हैं। इसमें Quantum Dot तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो साधारण टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरे और सटीक रंग दिखाती है। यह टीवी VIDAA OS पर चलता है, जो अपनी तेज़ रफ़्तार और बिना किसी विज्ञापन वाले क्लीन इंटरफेस के लिए जाना जाता है।

Specifications कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC), 2 USB, Bluetooth 5.0, Dual-band Wi-Fi गेमिंग फीचर्स Game Mode PLUS, ALLM, VRR और MEMC साउंड 20 Watts प्रोसेसर AI 4K Upscaler ऑपरेटिंग सिस्टम VIDAA OS रिफ्रेश रेट 60Hz क्यों खरीदें 120Hz HSR तकनीक क्वांटम डॉट कलर्स अमेज़न कूपन धमाका स्मार्ट कनेक्टिविटी सुपर फास्ट इंटरफेस क्यों खोजें विकल्प ऐप स्टोर में ऐप्स की संख्या कम 20W का स्पीकर आउटपुट औसत केवल 1 साल की वारंटी

1. 43 इंच का सबसे अच्छा टीवी कौन सा है? सबसे अच्छा टीवी आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है। 2026 के टॉप विकल्प ये हैं,

प्रीमियम विकल्प: Samsung Vision AI QLED। इसमें बेहतरीन कलर्स और AI प्रोसेसर मिलता है।

बजट में सबसे अच्छा : Acer Ultra V Series। मात्र 20,000रुपये के आसपास यह 4K QLED और Android 14 देता है।

भरोसेमंद और वारंटी: TCL P7K या Toshiba M450RP। इनमें 2 साल की वारंटी और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिलती है।

2. 4K और QLED में से कौन सा बेहतर है? यह एक आम भ्रम है, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं,

4K : यह स्क्रीन की क्लोरिटी बताता है। इसमें साधारण HD से 4 गुना ज्यादा पिक्सल होते हैं, जिससे तस्वीर बहुत साफ दिखती है।

QLED (Display Tech): यह स्क्रीन की कलर्सऔर चमक बताता है। QLED टीवी साधारण LED के मुकाबले कहीं ज्यादा वाइब्रेंट और गहरे रंग दिखाते हैं।

निष्कर्ष: सबसे बेहतर टीवी वह है जिसमें 4K और QLED दोनों हों। आज के समय में 43 इंच में 4K QLED टीवी ही सबसे अच्छा माना जाता है।

43 इंच QLED स्मार्ट टीवी के टॉप 5 मुख्य फीचर्स मुख्य फीचर यह क्या है? इसका क्या फायदा है? 1 क्वांटम डॉट यह QLED की असली तकनीक है जो नैनो क्रिस्टल्स का उपयोग करती है। यह साधारण LED के मुकाबले 1 बिलियन से ज्यादा सटीक रंग और बेहतर चमक देता है। 2 डॉल्बी विजन और HDR10+ यह एडवांस वीडियो फॉर्मेट्स हैं जो पिक्चर को फ्रेम-दर-फ्रेम सुधारते हैं। अंधेरे वाले सीन में भी बारीकियां साफ़ दिखती हैं और पिक्चर क्वालिटी सिनेमा जैसी लगती है। 3 Google TV + 32GB स्टोरेज यह सबसे आधुनिक सॉफ्टवेयर और ऐप्स के लिए दी गई ज्यादा जगह है। टीवी कभी हैंग नहीं होता, ऐप्स जल्दी खुलते हैं और आपको व्यक्तिगत मूवी सुझाव मिलते हैं। 4 120Hz HSR / MEMC यह 'मोशन स्मूथिंग' तकनीक है जो फ्रेम रेट को बढ़ा देती है। क्रिकेट मैच, एक्शन मूवी और गेमिंग के दौरान तस्वीर धुंधली नहीं होती और स्मूथ चलती है। 5 30W Dolby Atmos साउंड यह दमदार स्पीकर्स और सराउंड साउंड तकनीक का मेल है। आपको अलग से साउंडबार की जरूरत नहीं पड़ती और आवाज पूरे कमरे में सिनेमा की तरह गूँजती है।

