7500 रुपये सस्ता हुआ Vivo का फोन, वनप्लस पर 12 हजार रुपये का डिस्काउंट, तगड़ा कैशबैक भी

Mar 16, 2026 08:02 am IST

डील में आप वनप्लस के फोन को 12 हजार रुपये और वीवो के फोन को 7500 रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। इन फोन पर तगड़ा कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इनकी कीमत को एक्सचेंज ऑफर में और कम कर सकते हैं।

OnePlus या वीवो का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए कमाल की डील है। डील में आप वनप्लस के फोन को 12 हजार रुपये और वीवो के फोन को 7500 रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। इन फोन पर तगड़ा कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इनकी कीमत को एक्सचेंज ऑफर में और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

वनप्लस 13 फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लॉन्च के समय 69999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 9 हजार रुपये सस्ता हो गया है। आप इसे 60999 रुपये में खरीद सकते हैं। साथ ही 23 मार्च तक 3 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इन दोनों ऑफर के साथ यह फोन 12 हजार रुपये सस्ते में आपका हो जाएगा। आप इस फोन को 3049 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 42250 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 3168 x 1440 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.82 इंच का 2K+ LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा।

फोन 24जीबी तक की रैम और 1टीबी तक का इंटरनल स्टोरेज ऑफर करता है। यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन के बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑफर कर रही है। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन में दी गई बैटरी 6000mAh की है। यह बैटरी 100W की SuperVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Oxygen OS 15 पर काम करता है।

वीवो X300 5G फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 75998 रुपये है। फोन पर 31 मार्च तक 7500 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस डिवाइस को 3799 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। यह फोन एक्सचेंज ऑफर में 53750 रुपये तक सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.31 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।