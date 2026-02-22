आंखों पर नहीं पड़ेगा ज़ोर, Amazon पर मिल रहे हैं ये बेस्ट Eye Care सर्टिफाइड 24 इंच मॉनिटर्स

Follow Us on

Feb 22, 2026 12:38 pm IST

2026 में ऑफिस के लिए 24-इंच मॉनिटर सबसे बेहतरीन विकल्प है, जो किफायती दाम में आंखों की सुरक्षा और शानदार डिस्प्ले देता है। Amazon पर उपलब्ध Samsung, BenQ और Dell जैसे ब्रांड्स अपने स्लिम डिजाइन और एडजस्टेबल फीचर्स के कारण प्रोफेशनल वर्क के लिए टॉप चॉइस हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

2026 में एक आदर्श ऑफिस सेटअप के लिए 24-इंच मॉनिटर सबसे संतुलित और लोकप्रिय विकल्प बनकर उभरा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 'फॉर्म फैक्टर' है, यह डेस्क पर कम जगह घेरता है और Full HD रेजोल्यूशन के साथ स्क्रीन पर टेक्स्ट और इमेज को बेहद शार्प दिखाता है।Amazon पर उपलब्ध Samsung, BenQ, और Lenevo जैसे प्रमुख ब्रांड्स अब अपने मॉनिटर्स में 100Hz रिफ्रेश रेट को स्टैंडर्ड बना चुके हैं, जिससे स्क्रॉलिंग और ट्रांज़िशन बेहद स्मूथ हो जाते हैं। ऑफिस वर्क के लिए IPS पैनल सबसे बेहतर है क्योंकि यह सटीक कलर्स और 178-डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल प्रदान करता है।स्वास्थ्य की दृष्टि से, आधुनिक मॉनिटर्स में TUV-सर्टिफाइड Eye-Care तकनीक, ब्लू लाइट फिल्टर और फ्लिकर-फ्री फीचर्स दिए गए हैं, जो 8-10 घंटे लगातार काम करने पर भी आंखों की थकान को कम करते हैं। प्रीमियम मॉडल्स में हाइट एडजस्टेबल स्टैंड मिलता है, जो गर्दन के दर्द से बचने में मदद करता है। यदि आप बजट के अनुकूल विकल्प देख रहे हैं, तो Samsung के बेज़ल-लेस डिजाइन वाले मॉनिटर 7,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर, 2026 में एक अच्छा ऑफिस मॉनिटर न केवल उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि आपके वर्क-स्पेस को एक प्रोफेशनल लुक भी देता है।

अगर आप 2026 में अपने ऑफिस वर्क या घर के लिए एक किफायती लेकिन पावरफुल मॉनिटर की तलाश में हैं, तो ViewSonic VA240A-H एक बेहतरीन विकल्प है। 7,299 रुपये की आकर्षक कीमत पर आने वाला यह मॉनिटर न केवल बेहतरीन Full HD विजुअल्स देता है, बल्कि इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट भी है, जो इस बजट में मिलना मुश्किल है। चाहे आप घंटों ऑफिस का काम करें या मूवी देखें, इसका SuperClear® IPS पैनल और Eye-Care तकनीक आपकी आँखों को आराम और स्क्रीन को जीवंत बनाए रखती है।

Specifications स्क्रीन साइज 24 इंच डिस्प्ले पैनल IPS रेजोल्यूशन Full HD रिफ्रेश रेट 120Hz रिस्पॉन्स टाइम 1ms पोर्ट्स 1 x HDMI, 1 x VGA आई-केयर Flicker-Free & Low Blue Light क्यों खरीदें अल्ट्रा-स्मूथ डिस्प्ले शानदार व्यूइंग एंगल्स आँखों की सुरक्षा फास्ट रिस्पॉन्स क्यों खोजें विकल्प पुराना VGA पोर्ट बेसिक स्टैंड

Philips 24E1N1100AW एक आधुनिक 23.8-इंच का Full HD मॉनिटर है जिसे विशेष रूप से उत्पादकता और एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 100Hz रिफ्रेश रेट और IPS पैनल के साथ, यह न केवल शार्प विजुअल्स देता है बल्कि इस्तेमाल में भी बहुत स्मूथ है। इसका स्लीक और बेज़ल-लेस डिजाइन आपके ऑफिस डेस्क को एक प्रीमियम लुक देता है।

Specifications डिस्प्ले पैनल IPS रिफ्रेश रेट 100Hz कनेक्टिविटी HDMI पोर्ट वारंटी 3 साल की वारंटी कीमत 7,899 क्यों खरीदें इन-बिल्ट स्पीकर्स स्मूथ परफॉरमेंस शानदार डिस्प्ले आई-केयर मोड क्यों खोजें विकल्प सीधी लाइट हो तो थोड़ा रिफ्लेक्शन

Samsung S3 का यह 2025 मॉडल अपने Super Slim Borderless Design के लिए जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने ऑफिस डेस्क को मिनिमलिस्ट और क्लीन लुक देना चाहते हैं। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट और IPS पैनल का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी के साथ मिलकर काम करने के अनुभव को और भी बेहतर बना देता है।

Specifications डिस्प्ले 24 इंच Full HD पैनल टाइप IPS रिफ्रेश रेट 100Hz कनेक्टिविटी HDMI 1.4, VGA वारंटी 3 साल की वारंटी क्यों खरीदें शानदार डिज़ाइन स्मूथ परफॉरमेंस सैमसंग की भरोसेमंद सर्विस गेम मोड Eco Saving Plus क्यों खोजें विकल्प ViewSonic (1ms) के मुकाबले थोड़ा धीमा केवल एक HDMI और एक VGA पोर्ट

Zebronics A24FHD एक बजट-फ्रेंडली 24-इंच मॉनिटर है जो उन छात्रों और ऑफिस प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है जिनका बजट सीमित है। 6,299 की कीमत पर 100Hz रिफ्रेश रेट, मेटल स्टैंड और इन-बिल्ट स्पीकर्स का कॉम्बिनेशन इसे बाजार में अन्य ब्रांड्स से अलग खड़ा करता है। इसका अल्ट्रा-स्लिम बेज़ल डिजाइन इसे देखने में काफी आधुनिक और महंगा बनाता है।

Specifications रिफ्रेश रेट 100Hz ब्राइटनेस 250 Nits स्पीकर्स इन-बिल्ट कनेक्टिविटी HDMI और VGA पोर्ट स्टैंड मजबूत मेटल स्टैंड क्यों खरीदें किफायती कीमत बिल्ट-इन स्पीकर्स प्रीमियम बिल्ड अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन ब्राइटनेस क्यों खोजें विकल्प व्यूइंग एंगल्स थोड़े कम प्रीमियम मॉनिटर ब्रांड नहीं

BenQ GW2490 केवल एक मॉनिटर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट वर्क स्टेशन है। इसमें 99% sRGB कलर एक्यूरेसी और 100Hz रिफ्रेश रेट का शानदार तालमेल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Brightness Intelligence तकनीक है, जो कमरे की रोशनी के हिसाब से स्क्रीन की ब्राइटनेस को अपने आप कम या ज्यादा कर देती है। कोडिंग करने वालों के लिए इसमें विशेष Coding Mode भी दिया गया है।

Specifications रिफ्रेश रेट 100Hz कलर सपोर्ट 99% sRGB आई-केयर Brightness Intelligence, Low Blue Light+ स्पीकर्स इन-बिल्ट क्यों खरीदें एडवांस्ड आई-केयर कोडिंग और ई-पेपर मोड बेहतरीन कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प महंगा हुत ज्यादा 'स्लिम' नहीं

Frontech Ultima (MON-0080) एक 24-इंच का कर्व्ड मॉनिटर है जो मुख्य रूप से मनोरंजन और गेमिंग के शौकीनों के लिए बनाया गया है। इसका 1800R कर्व आँखों के प्राकृतिक घेरे के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे आपको एक इमर्सिव अनुभव मिलता है। इसका White कलर और Bezel-less डिज़ाइन आपके डेस्क को एक आधुनिक और साफ-सुथरा लुक देता है।

Specifications स्क्रीन टाइप 24 इंच 1800R Curved पैनल टाइप VA Panel रिफ्रेश रेट 100Hz डिज़ाइन Ultra-Slim Bezel-less पोर्ट्स HDMI और VGA क्यों खरीदें इमर्सिव कर्व्ड डिस्प्ले अनोखा डिजाइन स्मूथ ग्राफिक्स किफायती कीमत क्यों खोजें विकल्प व्यूइंग एंगल्स थोड़े कम सटीक आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क थोड़ा

Lenovo L24-4C एक ऐसा मॉनिटर है जो किसी भी मामले में समझौता नहीं करता। जहाँ अन्य बजट मॉनिटर्स 100Hz पर रुक जाते हैं, यह आपको 144Hz की हाई-स्पीड देता है। इसका 99% sRGB कलर सपोर्ट इसे ग्राफिक्स के काम के लिए बेहतरीन बनाता है, और 4-साइड अल्ट्रा-थिन बेज़ल इसे इस सेगमेंट का सबसे खूबसूरत मॉनिटर बनाते हैं।

Specifications रिस्पॉन्स टाइम 1ms स्पीकर्स 2x3W कलर सपोर्ट 99% sRGB कनेक्टिविटी HDMI 1.4, VGA, Audio-Out वारंटी 3 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें सबसे तेज़ रिफ्रेश रेट पावरफुल साउंड शानदार कलर एक्यूरेसी 4-साइड बॉर्डरलेस आँखों के लिए सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा

1. 24 इंच के मॉनिटर में क्या देखना है? जब आप 24 इंच का मॉनिटर खरीदें, तो इन 5 मुख्य तकनीकी बातों पर ध्यान दें,

पैनल प्रकार : हमेशा IPS पैनल चुनें। यह बेहतर कलर और हर एंगल (178°) से साफ दिखाई देता है। (जैसे ऊपर बताए गए Lenovo और BenQ मॉडल्स)।

रेजोल्यूशन: 24 इंच के लिए Full HD (1920 x 1080) सबसे परफेक्ट है। इससे टेक्स्ट और इमेज एकदम शार्प दिखते हैं।

रिफ्रेश रेट: ऑफिस वर्क के लिए कम से कम 75Hz से 100Hz देखें। यदि आप स्मूदनेस चाहते हैं, तो 144Hz (जैसे Lenovo L24-4C) सबसे अच्छा है।

आई-केयर तकनीक: सुनिश्चित करें कि उसमें Flicker-Free और Low Blue Light मोड हो, ताकि घंटों काम करने पर आँखों में जलन न हो।

पोर्ट्स : कम से कम एक HDMI पोर्ट होना अनिवार्य है। आधुनिक लैपटॉप के लिए DisplayPort होना एक प्लस पॉइंट है।

2. क्या 24 इंच का मॉनिटर काम के लिए काफी बड़ा है? हाँ, ज्यादातर ऑफिस और प्रोफेशनल काम के लिए 24 इंच का मॉनिटर स्वीट स्पॉट माना जाता है।

उत्पादकता: इसमें आप दो विंडो (जैसे Word और Chrome) को साइड-बाय-साइड खोलकर आसानी से काम कर सकते हैं।

डेस्क स्पेस: यह बहुत ज्यादा जगह नहीं घेरता, इसलिए छोटे डेस्क के लिए भी उपयुक्त है।

दूरी: अगर आप मॉनिटर से 2-3 फीट की दूरी पर बैठते हैं, तो 24 इंच आपकी आँखों के सामने पूरी स्क्रीन को एक बार में कवर करता है, जिससे गर्दन को बार-बार घुमाना नहीं पड़ता।

नोट: यदि आपका काम बहुत ज्यादा वीडियो एडिटिंग या बड़े एक्सेल शीट्स का है, तभी आपको 27 इंच या उससे बड़े मॉनिटर की जरूरत पड़ती है।

3. मॉनिटर क्या है और इसके प्रकार? मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। यह आपके और कंप्यूटर के बीच बातचीत का मुख्य जरिया है।

मॉनिटर के मुख्य प्रकार :

LCD: यह सबसे आम प्रकार है जो पतले और कम बिजली खपत वाले होते हैं।

LED: यह LCD का ही उन्नत रूप है, जिसमें बैकलाइट के लिए LED का उपयोग होता है। आज के लगभग सभी मॉनिटर इसी श्रेणी में आते हैं।

पैनल आधारित प्रकार: IPS: प्रोफेशनल काम और एडिटिंग के लिए बेस्ट (बेहतरीन कलर्स)।

VA: मूवी देखने के लिए अच्छा (गहरा काला रंग और हाई कंट्रास्ट)।

TN : गेमिंग के लिए (सबसे तेज रिस्पॉन्स टाइम लेकिन खराब कलर्स)।

Curved Monitors: जैसे ऊपर बताया गया Frontech मॉडल। ये स्क्रीन के किनारों को आपकी आँखों के करीब लाते हैं, जिससे अधिक गहराई महसूस होती है।

बेस्ट मॉनिटर के टॉप 5 फीचर्स फीचर विवरण ऑफिस वर्क में इसका फायदा 1. IPS पैनल तकनीक In-Plane Switching (IPS) पैनल बेहतरीन कलर्स और 178° व्यूइंग एंगल देता है। आप किसी भी एंगल से बैठें, स्क्रीन साफ़ दिखेगी और कलर्स नहीं बदलेंगे। 2. आई-केयर इसमें Flicker-Free और Low Blue Light फिल्टर जैसी तकनीकें शामिल होती हैं। 8-9 घंटे लगातार स्क्रीन देखने पर भी आँखों में जलन, पानी आना या थकान नहीं होती। 3. रिफ्रेश रेट (100Hz+) स्क्रीन एक सेकंड में कितनी बार फोटो बदलती है। अब बजट में 100Hz से 144Hz उपलब्ध है। माउस कर्सर चलाना और एक्सेल फाइल्स को स्क्रॉल करना बहुत स्मूथ (चिकना) हो जाता है। 4. एर्गोनोमिक डिजाइन मॉनिटर का Tilt (झुकना) या Height Adjustable होना। आप अपनी गर्दन के लेवल के हिसाब से मॉनिटर सेट कर सकते हैं, जिससे गर्दन और पीठ में दर्द नहीं होता। 5. आधुनिक पोर्ट्स HDMI 1.4, DisplayPort और Audio-out पोर्ट्स की उपलब्धता। लैपटॉप, डेस्कटॉप या स्पीकर्स को एक साथ जोड़ना आसान हो जाता है, जिससे काम की गति बढ़ती है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।