Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon deal samsung and motorola smartphones are now up to rupees 16000 cheaper from launch price
गजब! लॉन्च प्राइस से 16 हजार रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का फोन, मोटोरोला अब 12700 रुपये सस्ता

गजब! लॉन्च प्राइस से 16 हजार रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का फोन, मोटोरोला अब 12700 रुपये सस्ता

संक्षेप:

अमेजन की धांसू डील में मोटोरोला और सैमसंग के फोन लॉन्च प्राइस से 16 हजार रुपये तक सस्ते में मिल रहे हैं। इन फोन को आप कैशबैक और बैंक ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। इन फोन में आपको 50 मेगापिक्सल तक का सेल्फी कैमरा मिलेगा।

Sun, 30 Nov 2025 10:28 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

20% OFF

Moto G96 5G

Moto G96 5G

  • checkCattleya Orchid
  • check8 GB RAM
  • check128 GB/256 GB Storage
amazon-logo

₹16744

₹20999

खरीदिये

discount

23% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16999

₹21999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

24% OFF

OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro

  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹16739

₹21999

खरीदिये

सैमसंग या मोटोरोला का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की बंपर डील आपके लिए है। इस डील में आप इन कंपनियों के फोन को ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 16 हजार रुपये तक सस्ते में खरीद सकते हैं। खास बात है कि इन फोन पर पर कैशबैक और बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इन फोन को तगड़े एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। ये फोन 125W तक की फास्ट चार्जिंग और 50 मेगापिक्सल तक के सेल्फी कैमरा से लैस हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन पर दी जा रही डील के बारे में।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

20% OFF

Moto G96 5G

Moto G96 5G

  • checkCattleya Orchid
  • check8 GB RAM
  • check128 GB/256 GB Storage
amazon-logo

₹16744

₹20999

खरीदिये

discount

23% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16999

₹21999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

24% OFF

OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro

  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹16739

₹21999

खरीदिये

सैमसंग गैलेक्सी A55 5G

लॉन्च के समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये थी। अब यह अमेजन इंडिया पर 23998 रुपये का मिल रहा है। फोन पर आपको 1199 रुपये का कैशबैक भी मिल सकता है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.6 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:गेमिंग के लिए धांसू है वनप्लस का नया फोन, मिलेंगे खास फीचर, बैटरी 8300mAh की

प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1480 चिपसेट दे रही है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दमदार साउंड के लिए फोन में कंपनी डॉल्बी ऐटमॉस दे रही है। यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है।

मोटोरोला एज 50 प्रो

फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लॉन्च के समय 35999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट 12700 रुपये सस्ता होने के बाद अमेजन इंडिया पर 23299 रुपये का मिल रहा है। बैंक ऑफर में फोन पर 750 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इसे 1164 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आपको अडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। फीचर्स की बात करें, तो मोटोरोला के इस फोन में आपको 144Hz के रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच का 1.5K डिस्प्ले मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

44% OFF

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55

  • checkAwesome Iceblue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹23998

₹42999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

20% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22319

₹27999

खरीदिये

discount

22% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹25109

₹31999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

  • checkLikely Arctic White
  • check16 GB RAM
  • check512GB Storage

₹24990

और जाने

ये भी पढ़ें:गूगल मैप्स के सभी नैविगेशन मोड में हुई जेमिनी की एंट्री, मिले कमाल के फीचर

डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास 5 भी दे रही है। यह फोन स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 प्रोसेसर पर काम करता है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 4500mAh की है, जो 125W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग वाले इस फोन में आपको जबर्दस्त डॉल्बी ऑडियो भी मिलेगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Motorola Samsung Gadgets Hindi News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।