वीवो के फोन पर 1500 रुपये का डिस्काउंट, मिलेगी 6000mAh की बैटरी, सेल्फी कैमरा 32MP का
32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा वाला Vivo Y400 5G अमेजन पर बेस्ट डील में मिल रहा है। 31 जनवरी तक आप इस फोन को 1500 रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। आप इस फोन को कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं।
20 से 22 हजार रुपये की रेंज में नया फोन तलाश रहे हैं, तो Vivo Y400 5G आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। खास बात है कि अमेजन की डील में आप इस फोन को तगड़े डिस्काउंट और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 22,999 रुपये है। सेल में आप इस फोन में 31 जनवरी तक 1500 रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं।
कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर
इस फोन पर 1149 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आपको यह फोन और सस्ते में मिल सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
कंपनी इस फोन में 2400 × 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.67 इंच का फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1800 निट्स तक का है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको कंपनी स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 चिपसेट दे रही है।
फोटोग्राफी के लिए आपको इस डिवाइस में 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस डिवाइस में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 90W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन IP68 + IP69 डस्ट और वॉटरप्रूफिंग रेटिंग के साथ आता है।
वीवो का यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। वीवो का यह फोन कई सारे शानदार एआई फीचर्स के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस और USB Type-C पोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
