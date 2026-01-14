Hindustan Hindi News
वीवो के फोन पर 1500 रुपये का डिस्काउंट, मिलेगी 6000mAh की बैटरी, सेल्फी कैमरा 32MP का

वीवो के फोन पर 1500 रुपये का डिस्काउंट, मिलेगी 6000mAh की बैटरी, सेल्फी कैमरा 32MP का

संक्षेप:

32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा वाला Vivo Y400 5G अमेजन पर बेस्ट डील में मिल रहा है। 31 जनवरी तक आप इस फोन को 1500 रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। आप इस फोन को कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं।

Jan 14, 2026 04:03 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
20 से 22 हजार रुपये की रेंज में नया फोन तलाश रहे हैं, तो Vivo Y400 5G आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। खास बात है कि अमेजन की डील में आप इस फोन को तगड़े डिस्काउंट और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 22,999 रुपये है। सेल में आप इस फोन में 31 जनवरी तक 1500 रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं।

कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर

इस फोन पर 1149 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आपको यह फोन और सस्ते में मिल सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

vivo y400

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 2400 × 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.67 इंच का फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1800 निट्स तक का है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको कंपनी स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 चिपसेट दे रही है।

फोटोग्राफी के लिए आपको इस डिवाइस में 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस डिवाइस में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 90W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन IP68 + IP69 डस्ट और वॉटरप्रूफिंग रेटिंग के साथ आता है।

वीवो का यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। वीवो का यह फोन कई सारे शानदार एआई फीचर्स के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस और USB Type-C पोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
