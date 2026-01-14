Hindustan Hindi News
16 हजार रुपये सस्ता हुआ Samsung का यह 5G स्मार्टफोन, कैशबैक ऑफर भी, मची लूट

16 हजार रुपये सस्ता हुआ Samsung का यह 5G स्मार्टफोन, कैशबैक ऑफर भी, मची लूट

संक्षेप:

ग्रेट रिपब्लिक डे सेल शुरू होने से पहले ही 32MP के फ्रंट कैमरा वाला सैमसंग गैलेक्सी A55 5G बंपर डील में मिल रहा है। यह फोन अमेजन पर इस वक्त लॉन्च प्राइस से 16 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है।

Jan 14, 2026 07:46 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
अमेजन पर 16 जनवरी से ग्रेट रिपब्लिक डे सेल की शुरुआत हो रही है। सेल में स्मार्टफोन्स पर धांसू डील दी जाने वाली है। खास बात है कि सेल से पहले भी कुछ डिवाइसेज पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। इन्हीं में से एक फोन है Samsung Galaxy A55 5G, जो अभी अपने लॉन्च प्राइस से 16 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 39999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 23999 रुपये का मिल रहा है।

कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी

कंपनी इस फोन पर 1199 रुपये का कैशबैक भी दे रही है। आप इस फोन को एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Samsung

सैमसंग गैलेक्सी A55 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी का यह फोन 6.6 इंच के फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले से लैस है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ ऑफर कर रही है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में Exynos 1480 चिपसेट दिया गया है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च प्राइस से ₹9099 सस्ता हुआ 12GB रैम वाला यह फोन, मिलेगी 120W चार्जिंग

फोन में फोटोग्राफी के लिए आपको एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इनमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। फोन में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सैमसंग का यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है, 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:जियो और एयरटेल के ₹350 से कम के सबसे जबर्दस्त प्लान, रोज मिलेगा 2GB तक डेटा

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह फोन IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी ऑफर करता है। ओएस की बात करें, तो हाइब्रिड ड्यूल सिम वाला यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। जबर्दस्त साउंड एक्सपीरियंस के लिए आपको इस फोन में डॉल्बी ऐटमॉस मिलेगा। फोन ऑसम आइसब्लू और ऑसम नेवी कलर ऑप्शन में आता है।

(Photo: Tech Advisor)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
