32 से 43 इंच के इन LED TV पर तगड़ी डील, 59% तक कम हुई कीमत, सबसे सस्ता 7799 रुपये का

नए साल का वेलकम नए एलईडी टीवी के साथ करना चाहते हैं, तो हम आपको टॉप 3 ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। 32 से 43 इंच के इन टीवी की कीमत MRP से 50% तक कम हो गई है। खास बात है कि आप इन टीवी को बैंक ऑफर और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। ये टीवी शानदार फ्रेमलेस डिजाइन के साथ आते हैं। इनमें आपको बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले मिलेगा। साथ ही ये टीवी दमदार डॉल्बी ऑडियो भी सपोर्ट करते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन टीवी पर दी जा रही डील के बारे में।

VW ( Vision World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black) यह टीवी अमेजन इंडिया पर MRP से 59 पर्सेंट सस्ते में मिल रहा है। टीवी का MRP 18999 रुपये है। डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 7799 रुपये हो गई है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 389 रुपये के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 378 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में एजलेस डिजाइन और क्वॉड कोर प्रोसेसर के साथ 20 वॉट का सराउंड साउंड मिलेगा।

Philips 80 cm (32 inches) 6100 Series Frameless HD Smart LED Google TV 32PFT6130/94 इस टीवी का MRP 22999 रुपये है। इस पर 52 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के बाद आप इस टीवी को 10999 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे आप 549 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में कंपनी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले ऑफर कर रही है। दमदार साउंड के लिए टीवी में डॉल्बी ऑडियो भी दिया गया है।

Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L43MB-FPIN इस टीवी का MRP 49999 रुपये है। इस टीवी पर 50 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ आपको यह टीवी 24999 रुपये में मिल जाएगा। टीवी पर 2 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 1249 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी शानदार नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। शाओमी का यह टीवी फ्रेमलेस डिजाइन के साथ आता है। इसका इंटरनल स्टोरेज 32जीबी का है। इसमें आपको दमदार डॉल्बी ऑडियो भी मिलेगा।

