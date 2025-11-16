65 इंच वाले इन तीन टीवी पर 74% तक की छूट, लिस्ट में सोनी भी, घर में मिलेगा थिएटर वाला डॉल्बी साउंड

संक्षेप: यहां हम आपको 65 इंच के तीन जबर्दस्त 4K रेजॉलूशन वाले स्मार्ट टीवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में सोनी का भी टीवी शामिल है। अमेजन पर ये टीवी 74% तक की छूट के साथ मिल रहे हैं। ये टीवी डॉल्बी साउंड के साथ आते हैं।

Sun, 16 Nov 2025 03:27 PM

घर में थिएटर का मजा लेना चाहते हैं, तो 65 इंच के स्मार्ट टीवी आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 65 इंच के टीवी के लिए आपको काफी पैसे खर्च करने होंगे, तो ऐसा नहीं है। यहां हम आपको 65 इंच के तीन जबर्दस्त 4K रेजॉलूशन वाले स्मार्ट टीवी के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में सोनी का भी टीवी शामिल है। अमेजन पर ये टीवी 74% तक की छूट के साथ मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इन टीवी पर दी जा रही डील के बारे में।

Sony BRAVIA 3 Series 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-65S30B (Black) सोनी के इस टीवी का MRP 1,64,900 रुपये है। अमेजन की डील में आप इस टीवी को 47 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 87990 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 1 हजार रुपये का कूपन डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। टीवी पर 1500 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। सोनी के इस टीवी में आपको 65 इंच के 4K अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले के साथ डॉल्बी साउंड भी मिलेगा।

Foxsky 165 cm (65 inches) 4K UHD QLED Smart TV (WebOS) TV 65FSVS (Black) इस टीवी का MRP 1,29,999 रुपये है। अमेजन पर यह अभी 74 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 33,199 रुपये में मिल रहा है। टीवी पर कंपनी 1659 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। टीवी में आपको 65 इंच का 4K UHD QLED डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी WebOS पर काम करता है। इसमें कंपनी एल्फा 5 जेन 5 प्रोसेसर दे रही है। दमदार साउंड के लिए टीवी में डॉल्बी ऑडियो के साथ 30 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।