62% तक सस्ते हुए 4K Smart TV, खुश कर देगी कीमत, लिस्ट में सोनी, सैमसंग और एलजी भी, मची लूट

50 या 55 इंच का टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए कुछ जबर्दस्त डील्स लाइव हैं। डील में आप 50 और 55 इंच के टीवी को MRP से 62% तक सस्ते में खरीद सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में सोनी, सैमसमंग और एलजी के टीवी भी शामिल हैं। खास बात है कि इन टीवी को आप कैशबैक, बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। तो आइए जानते हैं इन टीवी पर दी जा रही डील के बारे में।

Sony 126 cm (50 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-50S25M2 इस टीवी का MRP 85900 रुपये है। अमेजन पर यह इस वक्त MRP से 30 पर्सेंट सस्ते में मिल रहा है। डिस्काउंट के बाद आप इसे 60,290 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 1500 रुपये तक का फ्लैट बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। कैशबैक ऑफर में आपको 3014 रुपये तक का फायदा हो सकता है। टीवी पर 2740 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। आपको इस टीवी में 4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ जबर्दस्त डॉल्बी ऑडियो मिलेगा।

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 55UA82006LA इस टीवी का MRP 66290 रुपये है। इस पर 40 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट के बाद यह टीवी 39,990 रुपये में आपका हो जाएगा। टीवी पर 1 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। कैशबैक ऑफर में आपको 1999 रुपये का फायदा हो सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस टीवी की कीमत को 4650 रुपये तक कम कर सकते हैं। एलजी का यह टीवी अल्फा 7 एआई प्रोसेसर जेन 8 के साथ आता है। 4K UHD डिस्प्ले वाले इस टीवी में डॉल्बी ऐटमॉस साउंड दिया गया है।

Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL इस टीवी का MRP 81900 रुपये है, लेकिन यह MRP से अभी 46% सस्ते में मिल रहा है। टीवी पर 2 हजार रुपये का फ्लैट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। टीवी पर कंपनी 2199 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2740 रुपये तक का फायदा हो सकता है। टीवी में Q4 एआई प्रोसेसर के साथ शानदार Q Symphony साउंड दिया गया है।

TCL 139 cm (55 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55V6C टीसीएल के इस टीवी का MRP 77990 रुपये है। इस पर 62 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब आप इसे 29990 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 1 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। कंपनी इस पर 1499 तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 3550 रुपये तक सस्ता हो सकता है। टीवी में कंपनी 4K HDR डिस्प्ले दे रही है। दमदार साउंड के लिए टीवी में कंपनी डॉल्बी ऐटमॉस दिया जा रहा है।

इन टीवी पर भी बंपर डील