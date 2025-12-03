Hindustan Hindi News
amazon deal offering up to 50 percent off on 50 inch smart tv

आधी कीमत में खरीदें 50 इंच का स्मार्ट टीवी, सीधे 50% तक की छूट, घर में मिलेगा सिनेमा हॉल का मजा

संक्षेप:

अमेजन की डील में आप 50 इंच के शानदार स्मार्ट टीवी को MRP से 50% तक के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। खास बात है कि इन टीवी पर बैंक ऑफर और कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इन टीवी को एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं।

Wed, 3 Dec 2025 01:33 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
50 इंच के टीवी 50% तक सस्ते दाम में मिल रहे हैं। यह धमाकेदार डील अमेजन इंडिया पर लाइव है। इस डील में आप 50 इंच के शानदार स्मार्ट टीवी को MRP से 50% तक के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। खास बात है कि इन टीवी पर बैंक ऑफर और कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इन टीवी को एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

TOSHIBA 126 cm (50 inches) C350NP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 50C350NP (Black)

इस टीवी का MRP 48999 रुपये है। अमेजन की डील में आप इसे 47% डिस्काउंट के साथ 25799 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 750 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 1289 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 50 इंच का 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें आपको डॉल्बी ऐटमॉस और डॉल्बी डिजिटल के साथ 24 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा।

Xiaomi 126 cm (50 Inches) X Series 4K Ultra HD Smart Google TV L50MB-AIN

शाओमी के इस टीवी का MRP 49999 रुपये है। इस पर 40 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब आप इस टीवी को 29999 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर 1499 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। यह टीवी 5600 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ भी आपका हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में 30 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है। टीवी में दिया गया डॉल्बी ऑडियो घर में सिनेमा हॉल जैसा फील देता है।

Hisense 126cm (50 inches) E63N Series 4K Ultra HD Smart Google LED TV 50E63N

इस टीवी का MRP 49999 रुपये है। इस पर 50 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे 750 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इसके अलावा टीवी पर कंपनी 1249 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2740 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले मिलेगा, जो 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह टीवी 30 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें कंपनी डॉल्बी ऐटमॉस सपोर्ट भी दे रही है।

इन टीवी पर भी धाकड़ डील

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Smart TV Gadgets Hindi News

